PLDM: După ce a alcătuit lista de deputați și a desfășurat o campanie în favoarea PAS, contrar normelor legale care interzic implicarea instituției prezidențiale în activități partizane, Maia

Oficial.md, 17 octombrie 2025 13:00

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera..

Acum 15 minute
13:00
13:00
Conducerea PSDE participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni Oficial.md
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, participă, în perioada 16–18 octombrie, la Congresul..
Acum 30 minute
12:50
Ședință de lucru cu verificatorii de proiecte atestați în domeniul urbanismului, convocată la MIDR Oficial.md
La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost organizată, astăzi, o ședință de lucru cu..
Acum o oră
12:40
Vladimir Voronin refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă Oficial.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista..
12:20
Irina Vlah: La 20 octombrie va fi decizia Curții de Apel cu privire la limitarea activiății „INIMA MOLDOVEI”. Acest caz este foarte important pentru viitorul democrației în Republica Moldova! Oficial.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității..
Acum 2 ore
11:50
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a plecat la stele Oficial.md
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului..
11:50
Ion Ceban: Mergem în Parlament atât pentru a prezenta proiecte, cât și pentru a susține orice inițiativă care are scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a..
11:40
Ziua Ușilor Deschise la Biroul Național de Statistică Oficial.md
Biroul Național de Statistică (BNS) organizează  vineri, 17 octombrie, Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul este organizat..
11:40
Alexandru Munteanu: Când țara te cheamă, nu poți spune NU Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial candidat desemnat la funcția de premier, a fost invitat de șeful statului..
11:40
Igor Dodon va rămâne deputat în Parlament Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că socialiștii au fost singurii care au contestat neregulile admise..
11:40
Igor Dodon va fi deputat: Acum ne așteaptă lupta în Parlament, în calitate de opoziție Oficial.md
„După aproape 10 ani de pauză, am luat decizia de a rămâne în Parlament —..
11:40
Trafic suspendat pe strada Albișoara din Capitală în această duminică Oficial.md
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier..
11:20
Primăria Chișinău va derula activități de screening cu echipe medicale mobile pentru depistarea precoce a tuberculozei și a cancerului pulmonar Oficial.md
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de..
Acum 4 ore
11:10
CNA și MAI lansează campania națională „Integritate pentru o societate sigură” Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională..
11:00
Politician: Lucruri stranii se întâmplă în ultimele zile… Oficial.md
Liderul PNM, Dragoș Galbur, spune că se întâmplă lucruri stranii în ultimele zile, referindu-se la..
10:30
Octombrie, luna conștientizării cancerului mamar: Ministerul Sănătății susține prevenția și depistarea precoce Oficial.md
În fiecare an, octombrie este marcat la nivel mondial ca luna conștientizării cancerului mamar, cu..
10:10
Alertă cu bombă la Aeroport Oficial.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că, la acest moment, a fost depistat un..
10:00
Primarul de Hîncești a plecat din PDCM Oficial.md
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Dna Olga MORARU..
09:30
La Biblioteca Națională va fi inaugurată Sala Mihai Eminescu, după un proces de modernizare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova anunță finalizarea unui proiect semnificativ– ”Modernizarea Sălii „Mihai Eminescu” din cadrul..
09:20
Parlamentul se va convoca în ședință pe 22 octombrie Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de..
09:20
Peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie Oficial.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare..
Acum 24 ore
17:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși Oficial.md
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea,..
17:10
Igor Grosu: Ne așteaptă multă muncă și provocări semnificative Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, în contextul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a..
16:10
Agricultorii din Nisporeni și Orhei afectați de înghețuri au depus cele mai multe cereri de solicitare a sprijinului financiar Oficial.md
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii..
16:10
ASP: Pe durata lansării Sistemului informațional „Acte de stare civilă” vor apărea unele sistări de prestare a serviciilor Oficial.md
ASP are în derulare un program amplu de modernizare a serviciilor — inclusiv prin extinderea..
14:40
Reprezentanții Ambasadei SUA – informați despre situația Partidului Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Un atac grav asupra democrației” Oficial.md
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale..
14:00
Analiză: Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale rămâne a fi limitat Oficial.md
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ solid, aplicarea sa practică rămâne fragmentară, iar..
13:40
Cristina Gherasimov, în discuții cu oficiali europeni despre prioritățile Republicii Moldova în viitor Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European –..
Ieri
12:10
A fost semnat proiectul de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova” Oficial.md
A avut loc semnarea proiectului de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței..
11:30
Anca Dragu, în discuții cu directorul Departamentului European al FMI Oficial.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o..
11:30
ANSA devine 100% digitală Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat..
11:30
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Alimentației Oficial.md
Astăzi, 16 octombrie este marcată Ziua Mondială a Alimentației. Astăzi, mai mult ca oricând, este..
11:10
Mihai Popșoi a discut cu noul Ambasador al Germaniei în Republica Moldova Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania..
11:10
Primele trei acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă noul prim-ministru, în opinia lui Dmitri Torner Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care,..
11:00
Petr Vlah: Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională Oficial.md
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă..
10:50
Filat: Condamnarea mea nu are nicio legătură cu „furtul miliardului” Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat a declarat că dosarul „Frauda bancară” nu stagnează, ci nu există voință..
10:30
Î.S. Moldelectrica are o nouă versiune a site-ului web Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță lansarea noii versiuni a site-ului său oficial www.moldelectrica.md, dezvoltat într-un..
10:30
O sobă necurățată a fost cauza de intoxicare cu monoxid de carbon a două persoane din Fălești Oficial.md
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de..
10:20
A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar acesta s-a ferit, fiind lovit în spate. Bărbatul va sta 10 ani în închisoare Oficial.md
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost..
10:20
Trei bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, cercetați penal pentru jocuri de noroc online ilegale și spălare de bani Oficial.md
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii..
10:20
Un tânăr condamnat pentru escrocherii prin schema „rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani..
10:10
(VIDEO) Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC pentru confirmarea alegerilor parlamentare și validarea mandatelor de deputat Oficial.md
Curtea Constituțională examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie..
09:50
Victor Nichituș: Nu am mai întâlnit un atare caz de anunțare a unui posibil prim-ministru înaintea validării mandatelor deputaților Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș spune că nu înțelege care este motivul grabei de care dă..
09:00
(VIDEO) Dorin Recean: Alexandru Munteanu este o persoană integră Oficial.md
Premierul Dorin Recean spune că Alexandru Munteanu este o persoană integră, informează OFICIAL. El spune..
09:00
O persoană a încercat să treacă ilegal frontiera pe râul Nistru Oficial.md
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul râului Nistru, au..
15 octombrie 2025
17:40
Tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026 va avea loc la Washington DC pe 5 decembrie 2025 Oficial.md
Tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ va avea loc pe 5 decembrie..
17:10
Alexandru Munteanu, despre acuzațiile care i se aduc: Tocmai pregăteam răspunsurile… Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial candidat la funcția de prim-ministru, spune că este gata să răspundă „pentru..
16:40
Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi Oficial.md
Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) nu are caracter prognostic și nu formulează..
16:30
Republica Cehă sprijină Republica Moldova în modernizarea sistemului social și implementarea reformei RESTART Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART..
16:30
Tenis de masă: Echipa națională s-a calificat în faza play-off a Campionatului European Oficial.md
Moment istoric pentru tenisul de masă din țara noastră: echipa națională s-a calificat în premieră..
