/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1335: Scenariul cu Moldova, vizită neplăcută și gaz interzis. „UE trebuie să fie gata de război”

Acum 5 minute
14:30
/VIDEO/ Amendă pentru 7 pretinși taximetriști: Au rămas și fără plăcuțele de înmatriculare TV8
14:30
/VIDEO/ Momentul în care Constantin Țuțu este adus forțat în fața judecătorilor TV8
Acum 30 minute
14:10
Fost angajat ASP, reținut de CNA: Ar fi implicat în schema cu permise de conducere cumpărate la Călărași TV8
14:10
Acum o oră
14:00
/PROMO/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
13:40
/VIDEO/ Lupta pentru titlu revine în Formula 1: Max Verstappen, a treia victorie în ultimele patru curse TV8
Acum 2 ore
13:30
Explicația angajatului din penitenciar care ar fi ajutat o femeie să evadeze: Îl costă libertatea TV8
13:10
/VIDEO/ Șirul absențelor continuă: Plahotniuc lipsește de la noua ședință în dosarul fraudei bancare TV8
13:00
/VIDEO/ Accident mortal la Călărași: Un tânăr fără permis a ajuns cu motocicleta în gard TV8
13:00
Premieră la TV8! TV8
13:00
O șansă în plus pentru Moldova și Ucraina: UE ar putea primi noi membri fără drepturi de vot complete TV8
12:40
/VIDEO/ Cine va fi ministrul Sănătății în noul Guvern? Anunțul făcut de Ala Nemerenco TV8
Acum 4 ore
12:20
/VIDEO/ Trebuie sau nu avocații supuși vettingului? Vadim Vieru: „E o chestie extrem de periculoasă” TV8
11:50
/VIDEO/ Ghena și Nicoleta șterg comentarii negative la primărie? Răspunsul lui Ion Ceban TV8
11:20
A revenit gazul la benzinăriile din stânga Nistrului: Șoferii au format cozi lungi TV8
11:20
10:40
Moldova are campioană mondială la lupte pe plajă: Irina Rîngaci a obținut o victorie și în ultima etapă TV8
Acum 6 ore
10:10
Cutremur matinal în România: Al 19-lea seism din luna octombrie a avut loc într-o zonă neobișnuită TV8
09:50
Accident mortal la Călărași: Un tânăr fără permis a ajuns cu motocicleta în gard TV8
09:20
/VIDEO/ Tragedie pe Aeroportul din Hong Kong: Doi morți după ce un avion a aruncat o mașină în mare TV8
Acum 8 ore
08:30
„Putin vă va distruge”: Ce s-ar fi întâmplat cu adevărat la întâlnirea Trump-Zelenski TV8
07:50
Horoscop 20 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii importante, Capricornii au nevoie de odihnă, iar Racii de reflecție TV8
07:20
/METEO/ Cer variabil, fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 20 octombrie 2025 TV8
Acum 12 ore
04:20
Acum 24 ore
22:20
/VIDEO/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - la Cutia Neagră PLUS! TV8
22:10
21:50
Criza continuă la Liverpool: Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale TV8
21:00
/VIDEO/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS! TV8
20:50
Atenție, consumatori: Trei localități rămân fără gaze timp de o săptămână TV8
20:30
/VIDEO/ Numărul ministerelor din viitorul Guvern s-ar putea modifica? Istratii: „Sunt diferite opinii și tot timpul au fost” TV8
20:00
/LIVE/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS! TV8
19:20
Avertisment de la Berlin. Cancelarul Merz: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară, poate Moldova” TV8
18:50
Ex-liderul francez, Nicolas Sarkozy, gata de închisoare: „Nu mi-e frică”. Ce planuri are pentru perioada de detenție TV8
18:00
/VIDEO/ Numărul ministerelor din viitorul Guvern s-ar putea modifica? Istrati: „Sunt diferite opinii și tot timpul au fost” TV8
17:40
/VIDEO/ Cristian Chivu continuă să impresioneze în Serie A: Inter s-a impus pe Olimpico și a urcat pe primul loc TV8
17:30
Premieră în tratarea bolilor cardiace în Moldova: Trei pacienți au primit o nouă șansă la viață TV8
17:20
/VIDEO/ Lovituri în serie pentru infrastructura energetică a Rusiei: Ucraina a atacat mai multe rafinării strategice TV8
17:00
Lovituri în serie pentru infrastructura energetică a Rusiei: Ucraina a atacat mai multe rafinării strategice TV8
16:20
Biserica Catolică are șapte noi sfinți: Printre ei, trei călugărițe canonizate de Papa Leon TV8
15:50
/VIDEO/ Pacea din Fâșia Gaza, în pericol: Armata israeliană a lansat un atac în regiune TV8
15:20
/VIDEO/ Tragedie rutieră în stânga Nistrului: Un polițist a murit pe loc. Momentul impactului TV8
14:40
/VIDEO/ Jaf ca în filme la Muzeul Luvru din Paris: Timpul record în care hoții au reușit să fure mai multe bijuterii TV8
Ieri
14:10
Cofondatorul Apple, Steve Wozniak, Doctor Honoris Causa al unei universități din Moldova: „A inspirat generații de ingineri” TV8
13:50
/VIDEO/ Proteste masive în marile orașe din SUA, contra administrației Trump: „Democrație, nu monarhie” TV8
12:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1334: Condiția lui Putin, reuniune la Luxemburg și atacuri reciproce. Oficial: Ucraina „deține cărțile” TV8
12:20
/HARTĂ/ Alertă meteo. Cod galben de îngheț în toată Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la -3 °C TV8
12:10
Ziua Juristului este marcată în Republica Moldova. Mihailov-Moraru: „Înseamnă mai mult decât a consulta și a aplica legea” TV8
11:40
A murit basistul legendarei trupe Limp Bizkit, Sam Rivers: „O adevărată legendă printre legende” TV8
11:20
/PROMO/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS! TV8
10:50
Traficul de persoane ia amploare în Republica Moldova: Tot mai mulți cetățeni sunt exploatați în activități criminale TV8
