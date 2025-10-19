Avertisment de la Berlin. Cancelarul Merz: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară, poate Moldova”

Avertisment de la Berlin. Cancelarul Merz: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară, poate Moldova”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8