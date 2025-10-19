Ex-liderul francez, Nicolas Sarkozy, gata de închisoare: „Nu mi-e frică”. Ce planuri are pentru perioada de detenție

Ex-liderul francez, Nicolas Sarkozy, gata de închisoare: „Nu mi-e frică”. Ce planuri are pentru perioada de detenție

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8