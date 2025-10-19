Premieră în tratarea bolilor cardiace în Moldova: Trei pacienți au primit o nouă șansă la viață
TV8, 19 octombrie 2025 17:30
Premieră în tratarea bolilor cardiace în Moldova: Trei pacienți au primit o nouă șansă la viață
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
18:00
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:30
17:20
Acum 2 ore
17:00
16:20
Acum 4 ore
15:20
14:40
14:10
Acum 6 ore
13:50
12:50
12:20
12:10
Acum 8 ore
11:40
11:20
10:50
10:20
Acum 12 ore
10:00
09:20
Acum 24 ore
20:40
20:30
20:10
19:40
19:10
18:10
Ieri
17:10
16:10
15:10
15:10
14:10
13:20
12:50
12:20
11:20
10:00
09:50
09:30
09:20
00:50
00:30
00:00
17 octombrie 2025
23:30
23:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.