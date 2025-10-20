Ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei persoane din penitenciar

17:20

Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din data de 16 noiembrie 2025 pentru imprimare în buletinele de vot. (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-simbolurilor-electorale-pentru-imprimare-in-buletinele-2751_115545.html) Amintim că pentru acest scrutin, au fost înregistrați 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția […] Post-ul CEC a aprobat simbolurile electorale pentru imprimare în buletinele de vot ale concurenților electorali la alegerile locale noi apare prima dată în Provincial.