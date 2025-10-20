Ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei persoane din penitenciar
Provincial, 20 octombrie 2025 12:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un […]
• • •
Acum 5 minute
13:00
Ion Ceban: Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către viitorul Guvern – să nu facă politică, ci să facă politici pentru oameni. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern", a […]
Acum 10 minute
12:50
12:50
BNS a lansat un quiz pentru doritorii de a-și testa cunoștințele în domeniul statisticii # Provincial
Cu prilejul Zilei Mondiale a Statisticii și a Zilei Statisticianului din Republica Moldova, Biroul Național de Statistică (BNS) a lansat un quiz pentru doritorii de a-și testa cunoștințele în domeniul statisticii. Quiz-ul cu genericul „Cât de bine cunoști datele statistice despre Republica Moldova?" poate fi accesat la acest link.
Acum 2 ore
11:40
Festivalul Pompierilor Voluntari 2025 – curaj, solidaritate și spirit de echipă pentru comunități mai sigure # Provincial
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din Republica Moldova s-au reunit sâmbătă, 18 octombrie 2025, la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a fost dedicat eroilor care își riscă viața pentru siguranța comunităților – o zi plină de emoții și energie, cu activități educative, […]
Acum 4 ore
10:50
Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?". Sporirea securității și protecției populației în situațiile de pericol pentru viață, sănătate sau integritatea bunurilor constituie una dintre sarcinile esențiale […]
10:50
Delegația municipiului Bălți, vizită de lucru la Botoșani în cadrul proiectului transfrontalier SENSE # Provincial
La data de 16 octombrie 2025, delegația municipiului Bălți a efectuat o vizită de lucru în municipiul Botoșani, scopul deplasării fiind participarea la procesul de elaborare, consultare și promovare a strategiei comune transfrontaliere Botoșani–Bălți, privind reconversia parcurilor urbane și crearea parcurilor senzoriale, în cadrul proiectului „SENSE – Sensory Exploration for a Nature-based Sustainable Experience in […]
10:20
Consultații radiologice și stomatologice gratuite oferite de CNAM în mai multe localități din țară # Provincial
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anume: – pe 20 octombrie – în […]
10:10
Transport ilicit de călători la Călărași: ANTA și INSP au aplicat sancțiuni și au ridicat plăcuțele auto # Provincial
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o acțiune comună de verificare a vehiculelor rutiere care efectuează transport ilicit de călători. Acțiunea a venit ca răspuns la solicitările multiple, parvenite din partea unui operator de taxi notificat, care își desfășoară activitatea în orașul Călărași și care a […]
10:10
Fermierii și companiile agricole, premiați pentru performanță și inovație în cadrul expozițiilor Moldagrotech și Farmer 2025 # Provincial
În cadrul expozițiilor internaționale specializate „Moldagrotech (autumn)" și „Farmer 2025", au fost desemnați câștigătorii concursurilor „Noutatea Anului" și „Fermier Lider", competiții care promovează inovația, performanța și spiritul antreprenorial din sectorul agricol. Ceremonia de premiere a reunit fermieri, producători de utilaje agricole, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. La eveniment […]
Ieri
12:00
Ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea acestei cantine sociale, […]
18 octombrie 2025
14:40
Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi în sectorul Botanica au continuat acțiunile de plantare de toamnă. Astfel, edilul capitalei și reprezentanții municipalității au plantat o nouă alee de arbori decorativi pe bd. Dacia, la intersecția cu strada Grădina Botanică. La acțiune s-au alăturat și voluntari, dar și simpli cetățeni. Ion Ceban le-a mulțumit tuturor celor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul turistic regional din zona de sud a Moldovei # Provincial
La 17 octombrie 2025, a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)", care își propune să valorifice potențialul turistic și cultural al Regiunii de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Contractul de finanțare a fost semnat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud […]
11:30
Consiliul Raional Leova, în colaborare cu Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu, a organizat tradiționalul Concurs „Cel mai bun vin Tulburel – 2025", dedicat promovării tradițiilor vinificației și valorificării potențialului vitivinicol al sudului Republicii Moldova. În cadrul concursului, producători de vin din raionul Leova – întreprinderi industriale, gospodării țărănești și vinificatori individuali – au prezentat […]
11:10
Orașul Drochia ar putea deveni o unitate administrativ-teritorială consolidată, în urma unei propuneri de amalgamare voluntară inițiate de primarul Nina Cereteu. Potrivit proiectului, satele Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, precum și comunele Baroncea și Șuri din raionul Drochia ar urma să fie incluse în componența orașului. Menționăm că, proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să […]
10:50
Reprezentanți ai fotbalului moldovenesc au fost incluși în structurile de conducere ale Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și directoarea Stadionului Zimbru din Chișinău, Alina Capațîna, au fost desemnați membri în comitetele FIFA, conform documentului oficial publicat de forul mondial. Potrivit deciziei Consiliului FIFA, Leonid Oleinicenco a fost numit membru al Comitetului […]
10:50
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, precum și dezvoltarea multilingvismului, au fost abordate în cadrul Forumului pedagogic al cadrelor didactice din raionul Taraclia. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți, directori de școli și grădinițe, cadre didactice, reprezentanți ai Direcției raionale Învățământ și invitați din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC). […]
10:40
ADR Centru, vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi", unde au fost inspectate obiectivele reabilitate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și implementat de ADR Centru. Pe parcursul vizitei, specialiștii ADR Centru au discutat […]
17 octombrie 2025
23:00
Anual, la data de 11 octombrie este marcată Ziua Internațională a Fetelor, o inițiativă globală ce are drept scop recunoașterea drepturilor fetelor din întreaga lume, dar și evidențierea provocărilor cu care acestea se confruntă. Ziua subliniază importanța egalității de gen și necesitatea combaterii discriminării și abuzurilor îndreptate împotriva tinerelor. Cu această ocazie, în satul Doroțcaia […]
17:20
CEC a aprobat simbolurile electorale pentru imprimare în buletinele de vot ale concurenților electorali la alegerile locale noi # Provincial
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din data de 16 noiembrie 2025 pentru imprimare în buletinele de vot. (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-simbolurilor-electorale-pentru-imprimare-in-buletinele-2751_115545.html) Amintim că pentru acest scrutin, au fost înregistrați 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția […]
17:20
Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide datorită unei noi stații de monitorizare a vremii # Provincial
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion. Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici esențiali precum: temperatura și umiditatea aerului, […]
17:10
Nina Cereteu și Stela Onuțu renunță la mandatele de deputat. Partidul Nostru rămâne cu primarii în funcții # Provincial
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza mandatele de deputat. Ele au fost alese pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. „Noi vom fi fracțiune de opoziție și am discutat preventiv că toți colegii care sunt primari vor rămâne în funcțiile lor" – a declarat Renato Usatîi, președintele […]
16:00
La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane, care va contribui la dezvoltarea durabilă a municipiului. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la conferința de lansare a proiectului „Adaptarea urbană la climă și eforturi de redresare prin infrastructură verde în bazinul Mării Negre – UCare", care a reunit reprezentanți […]
15:40
A 25-a ediţie a campionatului național de futsal va demara duminică, pe 26 octombrie, la Futsal Arena FMF din Ciorescu. Super Liga va avea 6 echipe la start: Clic Media, Sporting Nisporeni, Luceafărul Puhăceni, Atletic Strășeni, Infinity Chișinău și FC Tiras Criuleni. Acestea vor juca în sistem campionat, 4 cicluri, 20 etape, campioana urmând să […]
15:10
În data de 17 octombrie 2025, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a convocat în ședință de lucru membrii Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Mărului, ediția a XIV-a, organizat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a […]
14:40
Primara municipiului Soroca a participat la Convenția Primarilor UE 2025 de la Bruxelles # Provincial
Primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat în Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă. Delegația a aflat despre cele mai bune practici de finanțare municipală, pregătirea proiectelor și abordările UE în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale. Amintim că Lilia Pilipețchi, alături de alți 14 primari moldoveni, reprezentând […]
14:10
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la programul de dezvoltare a capacităților organizat de Consiliul Europei # Provincial
În perioada 13–15 octombrie 2025, reprezentantele administrației publice locale din municipiul Bălți dna Irina Serdiuc, secretara Consiliului municipal B
14:10
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor […] Post-ul Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
13:30
Curiozitate, energie și dorință de cunoaștere, acestea au fost ingredientele unei zile aparte pentru elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Nicolai Gogol” din orașul Basarabeasca, care au trecut pragul Sectorului Poliției de Frontieră din localitate. Vizita s-a desfășurat în cadrul „Decadei educației pentru valorile naționale” și a avut drept scop apropierea tinerilor de […] Post-ul Liceenii din Basarabeasca în culisele Poliției de Frontieră! apare prima dată în Provincial.
13:30
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul” au manifestat integritate, denunțând două acte de corupere. Primul incident a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un bărbat în vârstă de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care transporta pasageri pe ruta Chișinău-București, a […] Post-ul Două tentative de corupere dejucate la PTF „Cahul” apare prima dată în Provincial.
13:30
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator”, și câte un premiu de 10.000 de lei, pentru excelență și inovație în educație. Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare. Premiile au fost înmânate în cadrul […] Post-ul Titlul de „Profesor Inovator” pentru șase cadre didactice din sudul țării apare prima dată în Provincial.
12:50
Clădire renovată, echipamente noi și servicii mobile: stomatologia din Ungheni intră într-o nouă etapă # Provincial
Cetățenii raionului Ungheni vor avea acces la servicii stomatologice într-o clădire renovată și dotată cu cele mai performante echipamente. În plus, în raion va activa și serviciul ambulant, datorită achiziționării unui automobil special echipat corespunzător, iar medicii vor face un schimb de experiență cu omologii lor din Iași. De asemenea, în jur de 1000 persoane […] Post-ul Clădire renovată, echipamente noi și servicii mobile: stomatologia din Ungheni intră într-o nouă etapă apare prima dată în Provincial.
12:20
Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe strada Albișoara pentru competiția „Chișinău Dual Fest” # Provincial
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER”, în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru […] Post-ul Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe strada Albișoara pentru competiția „Chișinău Dual Fest” apare prima dată în Provincial.
11:50
Înotătorii din Bălți au cucerit 27 de medalii și locul III pe echipe la turneul internațional din Bulgaria # Provincial
În perioada 10–12 octombrie 2025, în orașul Burgas (Bulgaria) s-a desfășurat ediția a XI-a a Turneului Internațional de Înot „BRIZ – IVAN ROSHAV STOYCHEV”, care a reunit peste 650 de sportivi din 7 țări – Egipt, Turcia, Republica Moldova, Bulgaria, India, Ucraina și România – reprezentând 41 de cluburi sportive. Municipiul Bălți a fost reprezentat […] Post-ul Înotătorii din Bălți au cucerit 27 de medalii și locul III pe echipe la turneul internațional din Bulgaria apare prima dată în Provincial.
11:50
Chișinăul reduce semnificativ incidența tuberculozei: noi măsuri de prevenție și screening mobil în 2025–2026 # Provincial
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de domeniul sănătății din instituțiile medico-sanitare publice municipale, inclusiv din centrele de sănătate din suburbii. În cadrul întrevederii a fost analizată situația epidemiologică privind tuberculoza și au fost discutate acțiunile planificate pentru anul 2025, precum și prioritățile pentru anul 2026. În […] Post-ul Chișinăul reduce semnificativ incidența tuberculozei: noi măsuri de prevenție și screening mobil în 2025–2026 apare prima dată în Provincial.
11:50
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru al legendarei formații „Noroc”. Alexandru Cazacu s-a născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir. Încă din copilărie a manifestat pasiune pentru muzică, studiind […] Post-ul Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a plecat la stele apare prima dată în Provincial.
11:00
UPDATE Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – […] Post-ul Alertă cu bombă la Aeroport apare prima dată în Provincial.
11:00
Optimile de finală ale Cupei Orange, ediția 2025/26, se vor disputa pe 28 și 29 octombrie. Opt meciuri vor decide echipele calificate în sferturile de finală ale competiției. Vă reamintim că, în această etapă, își încep parcursul formațiile din Liga 7777. Site-ul FMF.md va oferi toate informațiile necesare privind desfășurarea partidelor și evoluția competiției. Programul complet pentru […] Post-ul Cupa Orange. Programul complet al optimilor de finală, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Olga Moraru, Viceprimar al mun. Hîncești, a fost aleasă în funcția de Președinte al OT Hîncești a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Candidatura ei a fost înaintată de către Alexandru Botnari, Primarul mun. Hîncești, care a deținut anterior această funcție. Dl Alexandru Botnari […] Post-ul Schimbare de conducere la PDCM Hîncești apare prima dată în Provincial.
09:10
Ieri, 16 octombrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către Nicolaos Krikos, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Elene în Republica Moldova, însoțit de atașatul ambasadei, Efthymios Aravantinos Koutsouvis. În cadrul întrevederii, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și ambasadorul Nicolaos Krikos au discutat despre perspectivele de cooperare între municipiul Bălți și orașe din Republica […] Post-ul Alexandr Petkov s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei apare prima dată în Provincial.
08:10
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În sute de școli și instituții de învățământ profesional tehnic elevii și-au votat președinții care îi vor reprezenta în relația cu administrația instituției pe parcursul următorilor doi ani. Scopul consiliului elevilor este de a reprezenta necesitățile […] Post-ul În mai multe școli profesionale și colegii au avut loc alegeri în consiliile elevilor apare prima dată în Provincial.
07:30
690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 # Provincial
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent. Sprijinul are drept obiectiv compensarea pierderilor înregistrate la culturile afectate de înghețurile de primăvară, precum și de furtunile care au produs pagube în raionul Cahul. În total, au fost depuse […] Post-ul 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 apare prima dată în Provincial.
16 octombrie 2025
20:40
Expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER: patru zile de inovație, tehnologie și dialog între fermieri # Provincial
La Chișinău a fost inaugurată, astăzi, cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale specializate MOLDAGROTECH (autumn) și cea de-a 28-a ediție a expoziției FARMER, eveniment considerat cel mai important al anului pentru sectorul agro-industrial din Republica Moldova. Inaugurarea a reunit oficiali, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai asociațiilor profesionale, precum și sute de fermieri și specialiști […] Post-ul Expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER: patru zile de inovație, tehnologie și dialog între fermieri apare prima dată în Provincial.
17:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși # Provincial
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărâre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale. În rezultatul alegerilor parlamentare, șase formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în legislativ. Este vorba despre Partidul […] Post-ul Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși apare prima dată în Provincial.
16:10
O delegație oficială din raionul Glodeni, condusă de Președintele raionului, Oxana Albu, a participat la Forumul Economic organizat de administrația publică locală din Piotrków Trybunalski, Polonia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor de dezvoltare din Regiunea Piotrkow, oferind o platformă importantă pentru schimb de experiență, identificarea oportunităților […] Post-ul Delegația raionului Glodeni a participat la Forumul Economic din Polonia apare prima dată în Provincial.
15:40
Fotbal în Școli. Elevii din Sângera, Băcioi, Cimișlia și Chișinău au primit echipament sportiv # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii din instituțiile: „Alexandru cel Bun” (Sângera), „Grigore Vieru” (Băcioi), „Mihai Eminescu” (Cimișlia), „Mihai Sadoveanu” (Giurgiulești), „Petru Zadnipru” (Chișinău), „Olimp” (Chișinău) […] Post-ul Fotbal în Școli. Elevii din Sângera, Băcioi, Cimișlia și Chișinău au primit echipament sportiv apare prima dată în Provincial.
15:10
Alexandru Bujorean își lansează campania electorală pentru alegerile locale noi din Leova # Provincial
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, duminică, 19 octombrie, începând cu ora 12:00, își va lansa oficial campania electorală pentru alegerile locale noi din municipiul Leova și localitățile amalgamate Sîrma, Tochile Răducani și Sărata Răzeși. “Această campanie este despre continuitate, echipă și încredere. Despre tot ce am realizat împreună și despre tot ce urmează să construim […] Post-ul Alexandru Bujorean își lansează campania electorală pentru alegerile locale noi din Leova apare prima dată în Provincial.
15:00
Republica Moldova a participat la Reuniunea comună a Grupurilor de lucru pentru gestionarea integrată și evaluarea resurselor de apă, organizată în cadrul Convenției pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, la care sunt parte 57 de state. Evenimentul a oferit un cadru esențial pentru schimb de experiență și bune practici […] Post-ul Abordări comune în gestionarea resurselor de apă la nivel regional și global apare prima dată în Provincial.
15:00
În contextul informațiilor vehiculate recent în mass-media, potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment desfășurat în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, menționăm, că aceste informații nu corespund realității și nu sunt susținute de datele oficiale obținute în urma anchetei epidemiologice. În perioada 31 august – […] Post-ul ANSP: Nu patru, ci un singur deces confirmat în focarul de la Ciocîlteni apare prima dată în Provincial.
14:20
La data de 18 octombrie 2025, în municipiul Bălți va avea loc Campionatul Școlii Sportive municipale a MEC al Republicii Moldova la ciclism, proba cursa cross-country. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu Federația de Ciclism din Republica Moldova. Competiția se va desfășura pe terenul stadionului Liceului Teoretic […] Post-ul Campionatul la ciclism se va desfășura la Bălți apare prima dată în Provincial.
13:50
O nouă ediție a campionatului național la socca, Amoliga, începe astăzi, 16 octombrie. În stagiunea de toamnă vor participa 7 echipe: FC Clic Media, FC Volta, FC La Iepurași, FC Victoria, FC JTI, Fox Petrol și FC Taur Lărguța. Etapa 1 va începe la ora 20:00. Confruntările din cadrul competiției se vor juca la Orange Arena […] Post-ul Amoliga Națională. Un nou campionat începe astăzi, 16 octombrie apare prima dată în Provincial.
