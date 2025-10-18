Leonid Oleinicenco și Alina Capațîna, desemnați în comitetele FIFA
Provincial, 18 octombrie 2025 10:50
Reprezentanți ai fotbalului moldovenesc au fost incluși în structurile de conducere ale Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și directoarea Stadionului Zimbru din Chișinău, Alina Capațîna, au fost desemnați membri în comitetele FIFA, conform documentului oficial publicat de forul mondial. Potrivit deciziei Consiliului FIFA, Leonid Oleinicenco a fost numit membru al Comitetului
• • •
Acum 30 minute
10:50
Reprezentanți ai fotbalului moldovenesc au fost incluși în structurile de conducere ale Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și directoarea Stadionului Zimbru din Chișinău, Alina Capațîna, au fost desemnați membri în comitetele FIFA, conform documentului oficial publicat de forul mondial. Potrivit deciziei Consiliului FIFA, Leonid Oleinicenco a fost numit membru al Comitetului
10:50
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, precum și dezvoltarea multilingvismului, au fost abordate în cadrul Forumului pedagogic al cadrelor didactice din raionul Taraclia. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți, directori de școli și grădinițe, cadre didactice, reprezentanți ai Direcției raionale Învățământ și invitați din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
10:40
ADR Centru, vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi", unde au fost inspectate obiectivele reabilitate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și implementat de ADR Centru. Pe parcursul vizitei, specialiștii ADR Centru au discutat
Acum 12 ore
23:00
Anual, la data de 11 octombrie este marcată Ziua Internațională a Fetelor, o inițiativă globală ce are drept scop recunoașterea drepturilor fetelor din întreaga lume, dar și evidențierea provocărilor cu care acestea se confruntă. Ziua subliniază importanța egalității de gen și necesitatea combaterii discriminării și abuzurilor îndreptate împotriva tinerelor. Cu această ocazie, în satul Doroțcaia
Acum 24 ore
17:20
CEC a aprobat simbolurile electorale pentru imprimare în buletinele de vot ale concurenților electorali la alegerile locale noi # Provincial
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din data de 16 noiembrie 2025 pentru imprimare în buletinele de vot. (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-simbolurilor-electorale-pentru-imprimare-in-buletinele-2751_115545.html) Amintim că pentru acest scrutin, au fost înregistrați 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția
17:20
Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide datorită unei noi stații de monitorizare a vremii # Provincial
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion. Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici esențiali precum: temperatura și umiditatea aerului,
17:10
Nina Cereteu și Stela Onuțu renunță la mandatele de deputat. Partidul Nostru rămâne cu primarii în funcții # Provincial
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza mandatele de deputat. Ele au fost alese pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. „Noi vom fi fracțiune de opoziție și am discutat preventiv că toți colegii care sunt primari vor rămâne în funcțiile lor" – a declarat Renato Usatîi, președintele
16:00
La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane, care va contribui la dezvoltarea durabilă a municipiului. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la conferința de lansare a proiectului „Adaptarea urbană la climă și eforturi de redresare prin infrastructură verde în bazinul Mării Negre – UCare", care a reunit reprezentanți
15:40
A 25-a ediţie a campionatului național de futsal va demara duminică, pe 26 octombrie, la Futsal Arena FMF din Ciorescu. Super Liga va avea 6 echipe la start: Clic Media, Sporting Nisporeni, Luceafărul Puhăceni, Atletic Strășeni, Infinity Chișinău și FC Tiras Criuleni. Acestea vor juca în sistem campionat, 4 cicluri, 20 etape, campioana urmând să
15:10
În data de 17 octombrie 2025, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a convocat în ședință de lucru membrii Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Mărului, ediția a XIV-a, organizat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a
14:40
Primara municipiului Soroca a participat la Convenția Primarilor UE 2025 de la Bruxelles # Provincial
Primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat în Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă. Delegația a aflat despre cele mai bune practici de finanțare municipală, pregătirea proiectelor și abordările UE în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale. Amintim că Lilia Pilipețchi, alături de alți 14 primari moldoveni, reprezentând
14:10
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la programul de dezvoltare a capacităților organizat de Consiliul Europei # Provincial
În perioada 13–15 octombrie 2025, reprezentantele administrației publice locale din municipiul Bălți dna Irina Serdiuc, secretara Consiliului municipal Bălți, dna Ana Cheptea și dna Daniela Burlac, specialiste principale în cadrul Direcției relații cu publicul au participat la Programul de dezvoltare a capacităților „Apropierarea cetățenilor de procesul decizional local. Bazele participării civile și ale democrației deliberative",
14:10
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor
13:30
Curiozitate, energie și dorință de cunoaștere, acestea au fost ingredientele unei zile aparte pentru elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Nicolai Gogol" din orașul Basarabeasca, care au trecut pragul Sectorului Poliției de Frontieră din localitate. Vizita s-a desfășurat în cadrul „Decadei educației pentru valorile naționale" și a avut drept scop apropierea tinerilor de
13:30
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul" au manifestat integritate, denunțând două acte de corupere. Primul incident a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un bărbat în vârstă de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care transporta pasageri pe ruta Chișinău-București, a
13:30
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator", și câte un premiu de 10.000 de lei, pentru excelență și inovație în educație. Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare. Premiile au fost înmânate în cadrul
12:50
Clădire renovată, echipamente noi și servicii mobile: stomatologia din Ungheni intră într-o nouă etapă # Provincial
Cetățenii raionului Ungheni vor avea acces la servicii stomatologice într-o clădire renovată și dotată cu cele mai performante echipamente. În plus, în raion va activa și serviciul ambulant, datorită achiziționării unui automobil special echipat corespunzător, iar medicii vor face un schimb de experiență cu omologii lor din Iași. De asemenea, în jur de 1000 persoane
12:20
Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe strada Albișoara pentru competiția „Chișinău Dual Fest” # Provincial
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER", în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru
11:50
Înotătorii din Bălți au cucerit 27 de medalii și locul III pe echipe la turneul internațional din Bulgaria # Provincial
În perioada 10–12 octombrie 2025, în orașul Burgas (Bulgaria) s-a desfășurat ediția a XI-a a Turneului Internațional de Înot „BRIZ – IVAN ROSHAV STOYCHEV", care a reunit peste 650 de sportivi din 7 țări – Egipt, Turcia, Republica Moldova, Bulgaria, India, Ucraina și România – reprezentând 41 de cluburi sportive. Municipiul Bălți a fost reprezentat
11:50
Chișinăul reduce semnificativ incidența tuberculozei: noi măsuri de prevenție și screening mobil în 2025–2026 # Provincial
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a avut o ședință de lucru cu șefii adjuncți responsabili de domeniul sănătății din instituțiile medico-sanitare publice municipale, inclusiv din centrele de sănătate din suburbii. În cadrul întrevederii a fost analizată situația epidemiologică privind tuberculoza și au fost discutate acțiunile planificate pentru anul 2025, precum și prioritățile pentru anul 2026. În
11:50
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru al legendarei formații „Noroc". Alexandru Cazacu s-a născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir. Încă din copilărie a manifestat pasiune pentru muzică, studiind
Ieri
11:00
UPDATE Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău informează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria. Aeroportul Internațional „Eugen Doga" –
11:00
Optimile de finală ale Cupei Orange, ediția 2025/26, se vor disputa pe 28 și 29 octombrie. Opt meciuri vor decide echipele calificate în sferturile de finală ale competiției. Vă reamintim că, în această etapă, își încep parcursul formațiile din Liga 7777. Site-ul FMF.md va oferi toate informațiile necesare privind desfășurarea partidelor și evoluția competiției. Programul complet pentru
10:40
Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hîncești a PDCM, Olga Moraru, Viceprimar al mun. Hîncești, a fost aleasă în funcția de Președinte al OT Hîncești a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Candidatura ei a fost înaintată de către Alexandru Botnari, Primarul mun. Hîncești, care a deținut anterior această funcție. Dl Alexandru Botnari
09:10
Ieri, 16 octombrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către Nicolaos Krikos, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Elene în Republica Moldova, însoțit de atașatul ambasadei, Efthymios Aravantinos Koutsouvis. În cadrul întrevederii, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și ambasadorul Nicolaos Krikos au discutat despre perspectivele de cooperare între municipiul Bălți și orașe din Republica
08:10
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În sute de școli și instituții de învățământ
07:30
690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 # Provincial
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent. Sprijinul are drept obiectiv compensarea pierderilor înregistrate la culturile afectate de înghețurile de primăvară, precum și de furtunile care au produs pagube în raionul Cahul. În total, au fost depuse […] Post-ul 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 apare prima dată în Provincial.
16 octombrie 2025
20:40
Expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER: patru zile de inovație, tehnologie și dialog între fermieri # Provincial
La Chișinău a fost inaugurată, astăzi, cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale specializate MOLDAGROTECH (autumn) și cea de-a 28-a ediție a expoziției FARMER, eveniment considerat cel mai important al anului pentru sectorul agro-industrial din Republica Moldova. Inaugurarea a reunit oficiali, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai asociațiilor profesionale, precum și sute de fermieri și specialiști […] Post-ul Expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER: patru zile de inovație, tehnologie și dialog între fermieri apare prima dată în Provincial.
17:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși # Provincial
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărâre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale. În rezultatul alegerilor parlamentare, șase formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în legislativ. Este vorba despre Partidul […] Post-ul Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși apare prima dată în Provincial.
16:10
O delegație oficială din raionul Glodeni, condusă de Președintele raionului, Oxana Albu, a participat la Forumul Economic organizat de administrația publică locală din Piotrków Trybunalski, Polonia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor de dezvoltare din Regiunea Piotrkow, oferind o platformă importantă pentru schimb de experiență, identificarea oportunităților […] Post-ul Delegația raionului Glodeni a participat la Forumul Economic din Polonia apare prima dată în Provincial.
15:40
Fotbal în Școli. Elevii din Sângera, Băcioi, Cimișlia și Chișinău au primit echipament sportiv # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii din instituțiile: „Alexandru cel Bun” (Sângera), „Grigore Vieru” (Băcioi), „Mihai Eminescu” (Cimișlia), „Mihai Sadoveanu” (Giurgiulești), „Petru Zadnipru” (Chișinău), „Olimp” (Chișinău) […] Post-ul Fotbal în Școli. Elevii din Sângera, Băcioi, Cimișlia și Chișinău au primit echipament sportiv apare prima dată în Provincial.
15:10
Alexandru Bujorean își lansează campania electorală pentru alegerile locale noi din Leova # Provincial
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, duminică, 19 octombrie, începând cu ora 12:00, își va lansa oficial campania electorală pentru alegerile locale noi din municipiul Leova și localitățile amalgamate Sîrma, Tochile Răducani și Sărata Răzeși. “Această campanie este despre continuitate, echipă și încredere. Despre tot ce am realizat împreună și despre tot ce urmează să construim […] Post-ul Alexandru Bujorean își lansează campania electorală pentru alegerile locale noi din Leova apare prima dată în Provincial.
15:00
Republica Moldova a participat la Reuniunea comună a Grupurilor de lucru pentru gestionarea integrată și evaluarea resurselor de apă, organizată în cadrul Convenției pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, la care sunt parte 57 de state. Evenimentul a oferit un cadru esențial pentru schimb de experiență și bune practici […] Post-ul Abordări comune în gestionarea resurselor de apă la nivel regional și global apare prima dată în Provincial.
15:00
În contextul informațiilor vehiculate recent în mass-media, potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment desfășurat în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, menționăm, că aceste informații nu corespund realității și nu sunt susținute de datele oficiale obținute în urma anchetei epidemiologice. În perioada 31 august – […] Post-ul ANSP: Nu patru, ci un singur deces confirmat în focarul de la Ciocîlteni apare prima dată în Provincial.
14:20
La data de 18 octombrie 2025, în municipiul Bălți va avea loc Campionatul Școlii Sportive municipale a MEC al Republicii Moldova la ciclism, proba cursa cross-country. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu Federația de Ciclism din Republica Moldova. Competiția se va desfășura pe terenul stadionului Liceului Teoretic […] Post-ul Campionatul la ciclism se va desfășura la Bălți apare prima dată în Provincial.
13:50
O nouă ediție a campionatului național la socca, Amoliga, începe astăzi, 16 octombrie. În stagiunea de toamnă vor participa 7 echipe: FC Clic Media, FC Volta, FC La Iepurași, FC Victoria, FC JTI, Fox Petrol și FC Taur Lărguța. Etapa 1 va începe la ora 20:00. Confruntările din cadrul competiției se vor juca la Orange Arena […] Post-ul Amoliga Națională. Un nou campionat începe astăzi, 16 octombrie apare prima dată în Provincial.
13:50
Oficiul Medicilor de Familie Boșcana din raionul Criuleni a beneficiat de lucrări de reparație în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului este de 926 de mii de lei, dintre care 750 de mii de […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie Boșcana – renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
13:40
Astăzi, 16 octombrie 2025, la Primăria municipiului Bălți s-a desfășurat cea de-a doua zi a atelierului de lucru dedicat tranziției energetice, organizat în cadrul parteneriatului dintre municipiul Bălți și orașul Stuttgart (Germania). Evenimentul are loc sub egida platformei EWPS (Energy Workshop for Partner Cities) și reunește reprezentanți ai administrației publice locale, experți din domeniul energiei […] Post-ul Bălți – Stuttgart: A doua zi a atelierului de lucru privind tranziția energetică apare prima dată în Provincial.
12:40
Pe data de 15 octombrie 2025, primarul orașului Cimișlia, împreună cu angajații Primăriei, echipa de fotbal FC Cimișlia condusă de antrenorul Leonid Comerzan, părinți și voluntari din comunitate, au participat la o activitate cu o semnificație aparte – plantarea a 125 de trandafiri în Scuarul „Mihai Eminescu”. Atmosfera a fost una plină de entuziasm și […] Post-ul (FOTO) 125 de trandafiri, plantați în Scuarul „Mihai Eminescu” din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
12:10
Timp de cinci zile, scena Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul devine gazda Festivalului Internațional „Teatru fără Frontiere” (TFF) — un eveniment care reunește artiști profesioniști din Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și Austria. Publicul este invitat să se bucure de 18 evenimente — spectacole de teatru, producții muzicale și momente dedicate tuturor vârstelor, într-o […] Post-ul La Cahul este în plină desfășurare Festivalul Internațional „Teatru fără Frontiere” apare prima dată în Provincial.
12:10
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. În aceeași […] Post-ul Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei apare prima dată în Provincial.
12:00
Pe 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., va fi inaugurată ediția de toamnă a expozițiilor internaționale specializate MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER, desfășurate concomitent cu târgul „Toamna de Aur”. Expozițiile reunesc producători de tehnică și utilaje agricole, furnizori de inputuri, companii din sectorul agroalimentar, instituții de cercetare, organizații de dezvoltare și fermieri […] Post-ul Începe ediția de toamnă a expozițiilor internaționale MOLDAGROTECH și FARMER apare prima dată în Provincial.
11:30
Fotbal feminin. Selecționata WU19, cantonament pentru preliminariile Campionatului European 2025/26 # Provincial
În perioada 16–27 octombrie, selecționata WU19 a Moldovei va desfășura un stagiu de pregătire, urmat de participarea la preliminariile Campionatului European, care se vor disputa în Cehia, la Stad. FC Chomutov din Chomutov și la Blšany training center din Blšany. Începând cu 16 octombrie, echipa antrenată de Alexandra Bocancea va efectua pregătirea inițială la CPSN […] Post-ul Fotbal feminin. Selecționata WU19, cantonament pentru preliminariile Campionatului European 2025/26 apare prima dată în Provincial.
11:30
O sobă necurățată a fost cauza de intoxicare cu monoxid de carbon a două persoane din Fălești # Provincial
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. Conform informațiilor recepționate, un bărbat în vârstă de 65 de […] Post-ul O sobă necurățată a fost cauza de intoxicare cu monoxid de carbon a două persoane din Fălești apare prima dată în Provincial.
11:30
Galeria Colecțiilor „Petru Costin” din Ialoveni aduce la Bistrița o colecție rară de monede emise de BNM # Provincial
O expoziție privind „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM)” a fost vernisată de Galeria Colecțiilor „Petru Costin” a Consiliului raional Ialoveni la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Asociația Națională Profesională a Lucrătorilor Vamali din România. Evenimentul a adus pentru prima dată […] Post-ul Galeria Colecțiilor „Petru Costin” din Ialoveni aduce la Bistrița o colecție rară de monede emise de BNM apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul râului Nistru, au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a traversat râul Nistru cu barca pentru a intra ilegal […] Post-ul Trecere ilegală a frontierei pe râul Nistru, dejucată de polițiștii de frontieră apare prima dată în Provincial.
11:20
Condamnat la 10 ani pentru tentativă de omor: bărbat din Basarabeasca și-a lovit prietenul cu un topor # Provincial
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început […] Post-ul Condamnat la 10 ani pentru tentativă de omor: bărbat din Basarabeasca și-a lovit prietenul cu un topor apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Drochia, în urma măsurilor speciale de investigație, au efectuat percheziții la domiciliile a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au depistat și […] Post-ul Percheziții la Drochia: Droguri, arme și muniții ridicate de polițiști apare prima dată în Provincial.
11:20
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță lansarea noii versiuni a site-ului său oficial www.moldelectrica.md, dezvoltat într-un format modern, interactiv și adaptat standardelor actuale de comunicare digitală. Noua platformă online a fost concepută pentru a reflecta mai fidel rolul strategic al Î.S. „Moldelectrica” în sistemul electroenergetic național și pentru a asigura un acces facil la informațiile relevante […] Post-ul Î.S. Moldelectrica are o nouă versiune a site-ului web apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău– Oficiul Rîșcani, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60 […] Post-ul Sere cu marijuana în Chișinău și Criuleni: trei bărbați reținuți apare prima dată în Provincial.
