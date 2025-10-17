OFFS. Sărbătoare fotbalistică dedicată Zilei Internaționale a Fetelor la Doroțcaia

12:10

Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. În aceeași […] Post-ul Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei apare prima dată în Provincial.