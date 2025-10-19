„«Băiat bun» nu e meserie!” Dodon despre Munteanu: „E un specialist bun, dar rămâne de văzut dacă va performa sau va deveni un Dragalin 2.”

07:20

Ofițerii Secției de investigații a infracțiunilor economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de cazinouri online care ar fi obținut ilegal venituri de peste 25 de milioane de lei. „Oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde […] Articolul „Ruleta” ilegală care a mers prea departe: sub acoperirea unei firme IT, trei bărbați au organizat jocuri de noroc online și au învârtit peste 25 de milioane de lei! apare prima dată în ea.md.