Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri
EA.md, 19 octombrie 2025 08:50
Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV. „Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebui să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie […] Articolul Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
09:10
Iarna, frigul și aerul uscat pot transforma rapid pielea într-una ternă, uscată și lipsită de strălucire. Dar există soluții simple pentru a menține tenul hidratat și cu un aspect sănătos, glowy. Iată 7 produse esențiale: 1. Cremă hidratantă bogată O cremă nutritivă, potrivită tipului tău de ten, este baza unei pieli sănătoase. Caută formule cu […] Articolul 7 produse care îți redau tenului aspectul hidratat și radiant, chiar și iarna apare prima dată în ea.md.
09:10
Balonarea și metabolismul lent pot fi frustrante, dar câteva obiceiuri simple te pot ajuta să te simți mai ușor și mai energică. Iată 3 metode eficiente: 1. Hidratează-te corect Apa ajută digestia și eliminarea toxinelor, reducând retenția de apă care accentuează balonarea. Încearcă să bei cel puțin 1,5–2 litri de apă pe zi și evită […] Articolul 3 metode simple pentru a-ți accelera metabolismul și a scăpa de balonare apare prima dată în ea.md.
Acum 15 minute
09:00
„Admitem că s-au mai făcut niște greșeli, dar…” – Adriana Ochișanu vorbește despre speculațiile legate de starea gravă a lui Cristi la spital # EA.md
Adriana Ochișanu infirmă zvonurile: fiul ei, Cristian, nu a fost spitalizat din cauza unei supradoze de droguri. Artista spune că stilul său de viață nesănătos i-a afectat pancreasul. „Iubita lui mi-a spus că de mult timp avea probleme și lua pastile”, a declarat Ochișanu într-un interviu cu Dorin Galben. Cântăreața a mai explicat că starea […] Articolul „Admitem că s-au mai făcut niște greșeli, dar…” – Adriana Ochișanu vorbește despre speculațiile legate de starea gravă a lui Cristi la spital apare prima dată în ea.md.
09:00
Șoc în Italia: Un model celebru, înjunghiat de iubitul său de 24 de ori, a murit pe loc, sub privirile vecinilor # EA.md
Un model celebru în Italia a murit la 29 de ani. Femeia a fost înjunghiată de iubit, un om de afaceri, de 24 de ori, în apartamentul lor din Milano. Cei doi s-ar fi certat, iar mai apoi bărbatul ar fi atacat-o pe Pamela, care a murit pe loc, scrie spynews.ro. Un caz tulburător a […] Articolul Șoc în Italia: Un model celebru, înjunghiat de iubitul său de 24 de ori, a murit pe loc, sub privirile vecinilor apare prima dată în ea.md.
09:00
Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, în fața instanței din nou: Procurorul susține că probele pentru condamnare sunt suficiente # EA.md
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenţie pe viaţă pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în faţa instanţei. Acesta este învinuit că a luat viaţa unui bebeluş de 10 luni şi că a violat mama copilului. Printre ultimii martori audiaţi a fost şi bunica micuţului, scrie tvrmoldova. Alexei Cotorobai, acuzat de omor, […] Articolul Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, în fața instanței din nou: Procurorul susține că probele pentru condamnare sunt suficiente apare prima dată în ea.md.
09:00
Tatăl Andreei Cuciuc, declarații emoționante: „Mă tem să nu îmi pierd soția…” – ce regrete îl frământă pe Igor Cuciuc # EA.md
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință, scrie spynews.ro. Andreea Cuciuc s-a stins din viață la doar 17 […] Articolul Tatăl Andreei Cuciuc, declarații emoționante: „Mă tem să nu îmi pierd soția…” – ce regrete îl frământă pe Igor Cuciuc apare prima dată în ea.md.
09:00
(Video) Emilian Crețu trece la nivelul următor: actorul dezvoltă un parc și o pădure! Vezi locația proiectului # EA.md
Emilian Crețu, actor și influencer cunoscut pentru implicarea sa socială, demarează un nou proiect în beneficiul comunității, de această dată alături de instituțiile statului, în cadrul Programului Național de Împădurire inițiat de Maia Sandu. După ce a amenajat recent un parc în capitală, Crețu se apucă de un proiect mult mai amplu la Negureni, satul […] Articolul (Video) Emilian Crețu trece la nivelul următor: actorul dezvoltă un parc și o pădure! Vezi locația proiectului apare prima dată în ea.md.
09:00
Aplicarea unui ser poate părea simplă, dar chiar și cei mai experimentați pasionați de skincare fac greșeli care reduc eficiența produsului și… golesc portofelul. Iată patru erori comune pe care să le eviți: 1. Aplici prea mult produs Mai mult nu înseamnă mai bine. Doza recomandată de ser este, de obicei, câteva picături. Excesul nu […] Articolul 4 greșeli de skincare care te fac să irosești serumul și banii apare prima dată în ea.md.
09:00
Puloverele sunt piesele de bază ale garderobei de toamnă și iarnă. Ele nu doar că oferă căldură, dar pot transforma orice ținută într-una stylish. Iată 5 pulovere pe care merită să le ai, indiferent de tendințele momentului: 1. Puloverul clasic din lână sau cașmir Un pulover simplu, într-o nuanță neutră, precum bej, gri sau negru, […] Articolul 5 pulovere esențiale pe care orice garderobă trebuie să le aibă, indiferent de trenduri apare prima dată în ea.md.
09:00
Când stresul devine copleșitor, poate fi greu să vezi partea plină a paharului. Totuși, există strategii simple care te pot ajuta să rămâi optimistă și să gestionezi mai bine tensiunea zilnică. Iată 7 trucuri eficiente: 1. Respiră adânc și conștient Câteva minute de respirație profundă reduc anxietatea și te ajută să recapeți claritatea mentală. 2. […] Articolul 7 trucuri eficiente pentru a rămâne optimistă chiar și în perioadele de stres intens apare prima dată în ea.md.
09:00
Constipația poate fi inconfortabilă și poate afecta starea de bine, dar unele băuturi simple pot stimula digestia și ajuta la reglarea tranzitului intestinal. Iată 5 opțiuni eficiente: 1. Apă călduță cu lămâie Această combinație stimulează digestia și ajută la mișcările intestinale. Consumă dimineața pe stomacul gol pentru rezultate mai bune. 2. Ceai de mentă Menta […] Articolul 5 băuturi care te ajută să scapi rapid de constipație apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
08:50
„«Băiat bun» nu e meserie!” Dodon despre Munteanu: „E un specialist bun, dar rămâne de văzut dacă va performa sau va deveni un Dragalin 2.” # EA.md
Igor Dodon, liderul PSRM, a comentat candidatura lui Munteanu la funcția de premier, apreciindu-l ca „un specialist bun”, dar a atras atenția că rămâne de văzut dacă va performa cu adevărat sau dacă va ajunge un „Dragalin 2”. „Eu îl cunosc pe Munteanu în timpul guvernării 2006-2009, poate el ține minte că am avut […] Articolul „«Băiat bun» nu e meserie!” Dodon despre Munteanu: „E un specialist bun, dar rămâne de văzut dacă va performa sau va deveni un Dragalin 2.” apare prima dată în ea.md.
08:50
Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri # EA.md
Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV. „Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebui să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie […] Articolul Maia Sandu propune „vetting” pentru avocați: să-și justifice sursa veniturilor, după ce unii au fost implicați în multiple abuzuri apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
09:30
Frumusețea începe din interior, iar hidratarea corectă poate face minuni pentru tenul tău. Iată câteva băuturi pe care ar trebui să le incluzi în rutina zilnică pentru a obține un ten radiant și sănătos: 1. Apă plată Hidratarea este esențială pentru a menține pielea suplă și elastică. Bea cel puțin 1,5–2 litri de apă pe […] Articolul Băuturi zilnice pentru un ten luminos și sănătos apare prima dată în ea.md.
09:30
Balonarea poate fi incomodă și poate influența felul în care te simți în hainele tale. Alegerea vestimentației potrivite poate face diferența între disconfort și confort. Iată câteva recomandări utile: 1. Alege materiale lejere și elastice Bumbacul, inul și alte țesături naturale permit pielii să respire și nu strâng excesiv abdomenul. Evită hainele foarte strâmte, mai […] Articolul Cum să te îmbraci dacă ești predispusă la balonare: sfaturi practice apare prima dată în ea.md.
09:30
Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, imunitate și starea generală de bine, însă nu toate formele sunt la fel. Iată 3 diferențe importante între vitamina D2 și D3: 1. Originea D2 (ergocalciferol): provine în principal din surse vegetale și suplimente fortificate. D3 (colecalciferol): se găsește în surse animale și este produsă în piele sub […] Articolul Vitamina D2 vs D3: 3 diferențe pe care trebuie să le cunoști apare prima dată în ea.md.
09:30
Brunetele au o frumusețe naturală care poate fi evidențiată cu alegerile potrivite de machiaj. Inspiră-te de la cele mai iubite vedete și află cum să îți pui în valoare trăsăturile: 1. Ochii – punctul central Culorile pământii, precum maro, taupe sau bronz, avantajează brunetele. Smokey eyes în tonuri calde sau eyeliner negru bine definit adaugă […] Articolul Make-up pentru brunete: secretele vedetelor pentru un look perfect apare prima dată în ea.md.
09:30
Stresul nu afectează doar starea de spirit — poate influența și ciclul menstrual. Fluctuațiile hormonale și tensiunea zilnică pot avea efecte neașteptate asupra menstruației. Iată trei lucruri importante de reținut: 1. Poate întârzie sau anticipa ciclul Stresul prelungit poate afecta hormonii care reglează ovulația și menstruația. Rezultatul? Menstruații mai scurte, mai lungi sau întârziate. 2. […] Articolul Stresul și menstruația: 3 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi apare prima dată în ea.md.
09:20
Tragedie la Hîncești: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a plonjat cu vehiculul într-un canal # EA.md
Tragedie la Hîncești: Pe 16 octombrie, un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un canal, potrivit informațiilor oferite de poliție. „La data de 16 octombrie, poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe o stradă din municipiu. Ajunși la fața […] Articolul Tragedie la Hîncești: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a plonjat cu vehiculul într-un canal apare prima dată în ea.md.
09:20
Benzina și motorina se vor ieftini, potrivit noilor date publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru perioada 18–20 octombrie 2025. Astfel, pentru următoarele trei zile, instituția a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: – 22,50 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 01 […] Articolul Vești bune pentru șoferi: Prețurile la carburanți scad în weekend! apare prima dată în ea.md.
09:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul pentru convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 10:00. Deputații vor avea pe ordinea de zi alegerea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului, inclusiv președintele Legislativului, vicepreședinții, Biroul permanent […] Articolul Președintele convoacă noul Parlament: Prima ședință va avea loc pe 22 octombrie apare prima dată în ea.md.
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat că liderul PAS, Igor Grosu, va rămâne în continuare președinte al Parlamentului, păstrându-și funcția de șef al Legislativului. Într-un interviu acordat emisiunii „Realitatea de privește” de la RliveTV, șefa statului a explicat că decizia a fost una personală: „A fost alegerea lui”. „Liderul partidului rămâne în Parlament, șef […] Articolul De ce PAS nu l-a propus pe Igor Grosu ca premier? Iată explicația Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
09:20
„O adevărată chemare a vieții mele” – Munteanu dezvăluie cum a primit propunerea Maiei Sandu pentru funcția de premier # EA.md
Alexandru Munteanu candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a povestiti în cadrul emisiunii „În PROfunzime” de la ProTV despre momentul în care a fost sunat de președinta Maia Sandu. „Era o seară frumoasă, eu stăteam cu soția și a sunat telefonul. Inițial am vorbit despre Codruț”, a menționat Munteanu. […] Articolul „O adevărată chemare a vieții mele” – Munteanu dezvăluie cum a primit propunerea Maiei Sandu pentru funcția de premier apare prima dată în ea.md.
09:20
Șeful Vămii, despre contrabanda de 1 milion de țigarete la Leușeni: „Camionul nu a fost prins de vameși. Operațiunea a durat o lună” # EA.md
Pe 17 octombrie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a susținut o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, a dezvăluit detalii despre destructurarea unei contrabande cu aproape un milion de țigarete și despre închiderea a trei fabrici clandestine de tutun. Iacub a precizat că operațiunea de la punctul de trecere Leușeni, desfășurată acum […] Articolul Șeful Vămii, despre contrabanda de 1 milion de țigarete la Leușeni: „Camionul nu a fost prins de vameși. Operațiunea a durat o lună” apare prima dată în ea.md.
09:20
Costi Burlacu, reacție la imaginea Adrianei Ochișanu în CMC: „Ieșiți în Parlament cu pozele artiștilor ignorați de guvernare – nici mâinile nu vă vor ajunge să le țineți!” # EA.md
Interpretul Costi Burlacu a reacționat după ce consilierii PAS au afișat la ședința CMC imaginea Adrianei Ochișanu, cerând explicații pentru excluderea artistei din programul de hram al Chișinăului. „Le sugerez deputaților din PAS, la prima ședință a Parlamentului să procedeze la fel – să iasă cu fotografiile artiștilor care în ultimii 4 ani, în […] Articolul Costi Burlacu, reacție la imaginea Adrianei Ochișanu în CMC: „Ieșiți în Parlament cu pozele artiștilor ignorați de guvernare – nici mâinile nu vă vor ajunge să le țineți!” apare prima dată în ea.md.
Ieri
13:20
„O cale spre sănătatea trupului și a sufletului” – o serie mondială de conferințe în peste 100 de țări – medici și persoane vindecate povestesc despre experiențele lor # EA.md
Anneliese Scheks suferise de la vârsta de 16 ani de o eczemă gravă la nivelul mâinilor. Erupțiile cutanate, mâncărimile și scărpinatul permanent, până la sânge, erau la ordinea zilei. Niciunul dintre nenumăratele unguente și medicamente folosite nu o putuseră ajuta. Drept consecință, era incapabilă de muncă și suferințele ei psihice erau profunde. „Trebuie să vă […] Articolul „O cale spre sănătatea trupului și a sufletului” – o serie mondială de conferințe în peste 100 de țări – medici și persoane vindecate povestesc despre experiențele lor apare prima dată în ea.md.
12:30
Daniel Rachier, realizatorul emisiunii „Pe patru roți”, a făcut o dezvăluire surprinzătoare: unii invitați cer bani pentru a apărea în show. Printre aceștia s-ar număra și actorul Emilian Crețu, care, potrivit lui Rachier, ar fi solicitat o sumă de câteva mii de euro. „Pe el urmează să îl invit. Aștept să ajungem la un numitor […] Articolul „Nu… cu așa sume nu lucrez” – Cât solicită Emilian Crețu pentru un interviu apare prima dată în ea.md.
12:30
Vladimir Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului: „Demnitatea mea politică nu-mi permite să stau nici câteva clipe în acel fotoliu” # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și deputat ales, Vladimir Voronin, a refuzat să deschidă prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, deși, potrivit tradiției și regulamentului, acest rol îi revenea ca celui mai în vârstă deputat. „Da, există tradiții și regulament, dar există și demnitate politică. Iar aceasta nu-mi permite să stau nici măcar […] Articolul Vladimir Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului: „Demnitatea mea politică nu-mi permite să stau nici câteva clipe în acel fotoliu” apare prima dată în ea.md.
10:50
Operațiile chirurgicale invazive, destinate remodelării corporale, rămân câte un pic în trecut. Parțial din cauza efectelor secundare și complicațiilor de care se tem (pe bună dreptate) pacientele ce analizau chirurgia estetică ca opțiune, parțial din cauza schimbării paradigmei la nivel de mentalitate. Frumusețea se bazează tot mai mult pe naturalețe și armonie, dar și tehnologiile […] Articolul Descoperă-ți noua versiune – mai tonifiată, mai fermă și mai tânără cu BodyTite apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Uniunea Europeană vrea să spună „adio” țigărilor cu filtru: plan de interzicere în pregătire # EA.md
UE se pregătește să interzică vânzarea țigărilor cu filtru. De menționat că Comisia Europeană pare să susțină un plan amplu al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Se pare că instituția intenționează să adopte o serie de măsuri menite să combată fumatul. Principalul argument al susținătorilor interzicerii țigărilor cu filtru este cel ecologic, deoarece mucurile de […] Articolul Uniunea Europeană vrea să spună „adio” țigărilor cu filtru: plan de interzicere în pregătire apare prima dată în ea.md.
07:30
Republica Moldova va avea un nou operator de piață bursieră. Guvernul a aprobat fondarea Bursei Internaționale a Moldovei, o societate pe acțiuni cu capital public-privat, în care statul va participa cu 20% din capitalul social. Noua bursă, care va funcționa ca societate pe acțiuni, va avea un capital inițial de aproximativ 30 de milioane de […] Articolul Moldova lansează propria bursă internațională: statul va deține 20% din acțiuni apare prima dată în ea.md.
07:30
Începând cu luna octombrie, pe fiecare factură emisă de Premier Energy, consumatorii vor găsi, pe lângă consumul facturat în luna curentă, și date comparative cu aceeași lună a anului trecut și consumul înregistrat în luna următoare celei de referință din anul precedent. De asemenea, va fi indicată valoarea medie de referință pentru același tip de […] Articolul Premier Energy va oferi recomandări personalizate gospodăriilor cu facturi mari la energie apare prima dată în ea.md.
07:30
Trei unități de educație incluzivă urmează să fie amenajate în școlile din R. Moldova, începând cu acest an. În aceste spații, copiii cu dizabilități severe vor beneficia de suport psihologic, logopedic și vor avea acces la camere senzoriale. „Numărul lor vrem să crească în următorii ani”, a declarat Perciun, scrie agora.md. „Noi ne propunem să […] Articolul Perciun: Trei unități de educație incluzivă vor fi deschise în școlile din țară anul acesta apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Loc de parcare sau garsonieră? În Buiucani, un spațiu de parcare a fost transformat într-un mini-apartament cu bucătărie, laminat și WiFi! # EA.md
Loc de parcare sau apartament? În Buiucani, un simplu garaj din subterana unui bloc de pe strada Alba Iulia a fost transformat într-un mini-apartament cu toate comoditățile — și a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Pe cei 26 de metri pătrați, proprietarul a reușit să amenajeze o adevărată locuință: o bucătărie complet […] Articolul (Video) Loc de parcare sau garsonieră? În Buiucani, un spațiu de parcare a fost transformat într-un mini-apartament cu bucătărie, laminat și WiFi! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Ruleta” ilegală care a mers prea departe: sub acoperirea unei firme IT, trei bărbați au organizat jocuri de noroc online și au învârtit peste 25 de milioane de lei! # EA.md
Ofițerii Secției de investigații a infracțiunilor economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de cazinouri online care ar fi obținut ilegal venituri de peste 25 de milioane de lei. „Oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde […] Articolul „Ruleta” ilegală care a mers prea departe: sub acoperirea unei firme IT, trei bărbați au organizat jocuri de noroc online și au învârtit peste 25 de milioane de lei! apare prima dată în ea.md.
07:20
RISE Moldova dezvăluie: premierul „desemnat” Munteanu, implicat în cinci afaceri offshore din Insulele Virgine Britanice # EA.md
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie rise.md. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al […] Articolul RISE Moldova dezvăluie: premierul „desemnat” Munteanu, implicat în cinci afaceri offshore din Insulele Virgine Britanice apare prima dată în ea.md.
07:20
Călătoriile devin mai scumpe: din 2026, moldovenii vor plăti tarife mai mari pentru transportul național și internațional — decizie aprobată de Guvern # EA.md
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale vor crește cu până la 20%, după ce Guvernul a aprobat o nouă formulă de calcul a prețurilor. Potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, modificarea va permite estimarea corectă a costurilor, modernizarea parcurilor auto, îmbunătățirea infrastructurii […] Articolul Călătoriile devin mai scumpe: din 2026, moldovenii vor plăti tarife mai mari pentru transportul național și internațional — decizie aprobată de Guvern apare prima dată în ea.md.
07:20
„Domnul știe că în Moldova totul se învârte în jurul Maiei Sandu?” – Stamate: „Va afla curând” # EA.md
Reacții aprinse pe rețelele sociale după propunerea lui Alexandru Munteanu de către PAS pentru funcția de prim-ministru. Fosta deputată Olesea Stamate și-a exprimat părerea în postarea sa, evidențiind atât plusuri, cât și minusuri ale candidaturii. Printre comentarii, o utilizatoare ironizează: „Domnul e la curent că în Moldova tot „рулеште” Maia Sandu?” „Așteptați economie de la […] Articolul „Domnul știe că în Moldova totul se învârte în jurul Maiei Sandu?” – Stamate: „Va afla curând” apare prima dată în ea.md.
07:20
Procurorii cer dublarea pedepsei lui Tauber: sentința a ajuns acum la Curtea de Apel pentru contestare # EA.md
Procuratura Anticorupție solicită 13 ani de închisoare pentru fosta deputată Marina Tauber, iar sentința a fost contestată la Curtea de Apel. „Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât în viziunea PA fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei […] Articolul Procurorii cer dublarea pedepsei lui Tauber: sentința a ajuns acum la Curtea de Apel pentru contestare apare prima dată în ea.md.
07:20
Anunțul PAS de luni privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al R. Moldova a provocat un val de reacții în spațiul public. Deoarece Munteanu nu a mai fost asociat anterior cu echipa PAS, iar decizia partidului a venit surprinzător, societatea civilă și presa s-au grăbit să afle detalii despre trecutul său. […] Articolul Expert: Candidatura lui Munteanu nu ridică probleme de integritate, ci de comunicare apare prima dată în ea.md.
07:20
Guvernul britanic a anunțat trimiterea unor experți militari în Republica Moldova pentru a instrui armata în tactici anti-dronă și pentru a sprijini consolidarea apărării țării, pe fondul creșterii atacurilor cu drone rusești în Europa. Decizia a fost anunțată miercuri de secretarul britanic al apărării, John Healey, la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul NATO de […] Articolul MAE confirmă: Marea Britanie va trimite experți militari în Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
În județul Botoșani, România, începe modernizarea a aproape 49 km din traseul DJ 282, care leagă mai multe localități de punctul vamal Rădăuți-Prut și creează un coridor direct către Republica Moldova. Proiectul este considerat strategic pentru economia regiunii și pentru cooperarea transfrontalieră, transmite moldovainvest.eu. Contractul pentru supravegherea lucrărilor este evaluat la 1.081.600 lei și a […] Articolul Botoșani investește un milion de lei pentru modernizarea unui drum-cheie spre Moldova apare prima dată în ea.md.
16 octombrie 2025
12:00
Weekend plin de teatru la Naționalul „Eugène Ionesco”: comedie clasică și dramă intensă pe aceeași scenă # EA.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău îi invită pe iubitorii de artă scenică la două spectacole de excepție în weekendul 18–19 octombrie. Sâmbătă, publicul este așteptat să redescopere farmecul nemuritor al comediei „Chirița în provincie”, în regia lui Petru Vutcărău — un spectacol care de trei decenii stârnește râsete și aplauze. Duminică, atmosfera se schimbă […] Articolul Weekend plin de teatru la Naționalul „Eugène Ionesco”: comedie clasică și dramă intensă pe aceeași scenă apare prima dată în ea.md.
07:20
„Inima Moldovei” atacă decizia: Curtea Constituțională, sesizată pentru excluderea ilegală din alegeri # EA.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” contestă excluderea din alegeri: Curtea Constituțională sesizată pentru decizie arbitrară, fără hotărâre definitivă și fără probe clare. „Această limitare s-a aplicat în baza unei legi controversate, adoptate cu doar câteva luni înainte de alegeri (în vigoare din 14 iunie 2025), în contradicție cu standardele internaționale care interzic modificarea regulilor electorale în […] Articolul „Inima Moldovei” atacă decizia: Curtea Constituțională, sesizată pentru excluderea ilegală din alegeri apare prima dată în ea.md.
07:20
„De la speranță la muncă la negru”: o badantă din Moldova povestește cum plătea 500€ pe o cameră cu baie comună în Italia # EA.md
O îngrijitoare din Republica Moldova, stabilită în Italia, la Milano, printr-una dintre ultimele ediții ale așa-numitului „decret al fluxurilor” pentru imigranți, descrie un parcurs în care intrarea legală în Italia a fost urmată de locuri de muncă „la negru”, taxe informale plătite intermediarilor și nesiguranță locativă, scrie rotalianul.com. Mărturia moldovencei, apărută sub formă de interviu […] Articolul „De la speranță la muncă la negru”: o badantă din Moldova povestește cum plătea 500€ pe o cameră cu baie comună în Italia apare prima dată în ea.md.
07:20
Nicușor Dan: „Moldova nu se află în pericol de atac rusesc” – detaliile oferite de președintele României # EA.md
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există, scrie presa română. „Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu […] Articolul Nicușor Dan: „Moldova nu se află în pericol de atac rusesc” – detaliile oferite de președintele României apare prima dată în ea.md.
07:20
Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca # EA.md
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie […] Articolul Zdg: Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca apare prima dată în ea.md.
07:20
Natalia Barbu sărbătorește 14 ani de căsnicie de poveste: cântăreața și milionarul Nicolae Sota și-au unit destinele la malul mării # EA.md
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș. Cântăreața și Nicolae Sota și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadrul spectaculos, la malul mării, scrie spynews.ro. Ce declarații emoționante a făcut Natalia Barbu. Zi specială pentru Natalia Barbu și Nicolae Sota! Cei doi sărbătoresc nunta de fildeș, mai exact 14 ani de când au spus […] Articolul Natalia Barbu sărbătorește 14 ani de căsnicie de poveste: cântăreața și milionarul Nicolae Sota și-au unit destinele la malul mării apare prima dată în ea.md.
07:20
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a comentat, pentru presa rusă,demisia premierului Dorin Recean, afirmând că aceasta reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă actuala guvernare, în contextul unui declin economic și al creșterii nemulțumirii sociale. „Criza se va adânci, deoarece țara trăiește practic în datorii, pentru care nepoții și strănepoții […] Articolul Igor Dodon afirmă: „Puțini vor accepta rolul de kamikadze în noul Guvern” apare prima dată în ea.md.
07:20
A crezut că vizita la Saharna e doar un spectacol, dar a fost ținută de șase oameni: femeia povestește experiența terifiantă a unui exorcism # EA.md
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, povestește cum viața i-a fost marcată de încercări încă din adolescență: o sarcină la doar 16 ani, un accident rutier și, mai recent, o experiență tulburătoare în timpul unei slujbe de exorcizare la Mănăstirea Saharna, care, spune ea, a lăsat urme adânci în sufletul și mintea ei. „Am crezut […] Articolul A crezut că vizita la Saharna e doar un spectacol, dar a fost ținută de șase oameni: femeia povestește experiența terifiantă a unui exorcism apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.