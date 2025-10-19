Tinerii din Moldova au ocazia să devină ambasadori europeni. Aderă la o rețea de voluntari și contribuie la cooperarea cu UE
#diez, 19 octombrie 2025 12:45
Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni recrutează noi membri dinamici și entuziaști, interesați de afacerile Uniunii Europene (UE) și de parteneriatul țării lor cu UE. Datorită acestei oportunități vei avea ocazia să participi la activități bazate pe dialog, să reprezinți comunitatea tinerilor din Moldova la nivel național, internațional și să faci schimb de experiență cu colegi din alte țări.
• • •
Acum 15 minute
12:45
Tinerii din Moldova au ocazia să devină ambasadori europeni. Aderă la o rețea de voluntari și contribuie la cooperarea cu UE
Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni recrutează noi membri dinamici și entuziaști, interesați de afacerile Uniunii Europene (UE) și de parteneriatul țării lor cu UE. Datorită acestei oportunități vei avea ocazia să participi la activități bazate pe dialog, să reprezinți comunitatea tinerilor din Moldova la nivel național, internațional și să faci schimb de experiență cu colegi din alte țări.
Acum 2 ore
11:45
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
Acum 4 ore
10:45
Ce au simțit tinerii când au primit primul 2 și cum afectează notele mici imaginea de sine a elevilor # #diez
Primul 2 pe care l-am primit la școală a fost în clasa a II-a la educația muzicală. Profesoara ne verifica conspectele din caiete o dată la două sau trei luni și în acea zi îl uitasem acasă. Amuzant e că, fix peste doi ani, tot pentru că îmi uitasem caietul de educație muzicală acasă, am primit al doilea 2. Se pare că această cifră m-a tot urmărit în primii ani de școală. Pentru mine, autoarea materialului pe care îl citești, ambele note au fost o rușine și o dezamăgire. M-am întrebat cum au trăit și alți tineri experiența de a primi 2, așa că am adunat povestirile lor în acest material. Totodată, câteva profesoare își spun părerea lor despre notarea cu note mici, iar psihologa Liliana Bostan lămurește cum acestea pot afecta starea psiho-emoțională a unui elev.
10:45
La fiecare trei zile un bărbat din România încearcă să omoare o femeie. De la începutul acestui an, 46 de femei din țara vecină și-au pierdut viața. Snoop a centralizat toate cazurile în care bărbați au ucis femei, înregistrate între ianuarie și septembrie 2025, precum și tentativele de omor comise în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.
10:45
O tânără din Moldova a lansat „RurALL Sparks”: ghid pentru tinerii care vor să aducă schimbarea în comunitățile lor # #diez
Jasmin Bulgaru, o tânără activistă din orașul Iargara, raionul Leova, a lansat ghidul „RurALL Sparks", o resursă practică dedicată tinerilor din mediul rural și nu numai, care doresc să se implice activ în dezvoltarea comunităților din care fac parte. Ghidul oferă informații, recomandări și exemple concrete care îi pot ajuta pe tineri să facă primii pași spre implicare civică, să inițieze proiecte locale și să devină membri activi și responsabili ai societății.
Acum 24 ore
18:30
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, acuzată de corupție pasivă, a scăpat de închisoare. Ce a decis instanța # #diez
Directoarea Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana, Dina Pavaleanu a fost condamnată de Judecătoria Chișinău la trei ani de închisoare pentru corupție pasivă. Executarea pedepsei însă a fost suspendată pentru o perioadă de probă de doi ani, deci directoarea nu va merge la închisoare nicio zi dacă respectă legea și condițiile stabilite de instanță pe durata la următorii doi ani.
17:30
Câți bani câștigă statul pentru că tu stai la chirie. În Chișinău sunt semnate peste 16.000 de contracte # #diez
Peste 68 de milioane de lei a câștigat statul din impozitele achitate în perioada ianuarie–septembrie 2025 de persoanele care dau în chirie apartamente. Suma este cu 26,5 % mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat.
16:30
Ești student(ă) în România și vrei să profiți din plin de ultimele săptămâni ale toamnei? Dacă ești pasionat(ă) de teatru, film, muzică sau lectură, acest articol este pentru tine. Iată cinci festivaluri la care să mergi în București, Iași, Cluj-Napoca, Baia Mare sau Arad.
16:30
Amenda aplicată lui Angelica Frolov, în timpul Marșului Pride, a fost ilegală. Ce a decis instanța # #diez
Judecătoria Chișinău a anulat amenda aplicată activistei Angelica Frolov pentru pretinsa încălcare a regulilor privind întrunirile publice. Instanța a constatat că activista, în calitate de organizatoare a marșului Pride 2025, nu a comis nicio contravenție atunci când a refuzat să modifice traseul marșului și să deblocheze strada la cererea poliției. Prin urmare, sancțiunea aplicată anterior a fost anulată.
15:30
Traficul de oameni pentru exploatare în activități infracționale este în creștere. Moldova a înregistrat zece cazuri în 2025 # #diez
În ultimii ani, la nivel global, traficul de persoane în scopul exploatării prin implicarea forțată în activități infracționale (criminalitate forțată) a crescut atât ca amploare, cât și ca intensitate. Fenomenul atrage tot mai multă atenție din partea guvernelor, organizațiilor internaționale și a societății civile, scrie Centrul Internațional „La Strada Moldova".
14:30
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții bursa Președintelui. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul # #diez
10 studenți din universități și cinci elevi din școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență de pe întreg teritoriul țării primesc anual o bursă din partea Președintelui Republicii Moldova. Oportunitatea vine să premieze performanțele academice, implicarea în activități științifice, culturale și extracurriculare. În acest an au fost depuse 65 de dosare, iar printre acestea s-a regăsit și cel al Cătălinei Tricolici, studentă în anul IV la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". Dacă îți dorești să te regăsești în lista câștigătorilor la edițiile viitoare, în acest material găsești câteva sugestii din partea tinerei care te vor ajuta să pregătești un dosar competitiv.
13:30
(petiție) Ai fost blocat de Primăria Chișinău? Completează un formular prin care vom cere acces la informații publice # #diez
Persoanele care au fost blocate pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău sunt invitate să completeze un formular. Informațiile oferite vor fi folosite pentru redactarea unei petiții adresate autorităților, prin care se va solicita „respectarea Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public și încetarea practicii ilegale de blocare a utilizatorilor".
Ieri
12:30
În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, Republica Moldova trece la ora de iarnă. În 2025, schimbarea va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni 3:00.
11:30
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții bursa Republicii. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul # #diez
Cum ți-ai dori să fii motivat(ă) pentru notele pe care le obții la facultate sau pentru implicarea ta în activitățile extracurriculare? Să știi că pe lângă bursele obișnuite din partea universității, ai ocazia să beneficiezi și de alte recompense speciale. Este vorba despre bursa Republicii, oferită pentru 12 studenți din întreaga țară. În acest an, de o asemenea bursă s-a bucurat și Carmen Pînzaru, studentă în anul III la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". Dacă îți dorești să te regăsești în lista câștigătorilor la edițiile viitoare, în acest material găsești câteva sugestii din partea tinerei care te vor ajuta să pregătești un dosar competitiv.
09:30
Câte calculatoare sunt în școlile din Moldova și în ce raioane elevii au cel mai mare acces la ele # #diez
În școlile din Republica Moldova, potrivit datelor statistice din fostul an de învățământ, există 54.436 de calculatoare. Aproape jumătate dintre ele pot fi utilizate și de elevi. Aceasta înseamnă că, în medie, un calculator este folosit de aproape 12 tineri.
17 octombrie 2025
18:15
Forum MentorMe – singurul eveniment care vorbește sincer despre carieră și angajare în Moldova # #diez
Pe 25 octombrie, la MAIB Park, Chișinău, are loc a 3-a ediție a Forumului MentorMe – un eveniment care pune reflectorul pe cea mai mare provocare a tinerilor din Moldova: angajarea și construirea unei cariere reale, nu doar teoretice.
17:15
Putin nu are interdicție de intrare în UE. Bruxelles-ul confirmă posibilitatea unei întâlniri cu Trump la Budapesta # #diez
Uniunea Europeană a confirmat astăzi că președintele rus Vladimir Putin nu este vizat de o interdicție de călătorie în spațiul european, ci doar de o înghețare a activelor. Astfel există posibilitatea ca acesta să participe la o întâlnire cu președintele american Donald Trump pe teritoriul Uniunii.
16:00
Încasările la buget din impozitul aplicat asupra veniturilor obținute din chirii continuă să crească. În primele nouă luni ale anului 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat venituri de 68,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 26,5 % comparativ cu perioada similară a anului trecut.
16:00
Maib semnează un acord de 15 milioane de euro cu BERD, parte a noii Facilități de Finanțare pentru Economia Verde Rezidențială # #diez
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat un nou instrument de finanțare destinat fondului locativ din Republica Moldova, în cadrul programului GEFF (Facilitatea de Finanțare pentru Economia Verde Rezidențială), programul fiind susținut de Uniunea Europeană și Norvegia, prin parteneriatul de înalt Impact al BERD pentru Acțiuni Climatice (HIPCA). Noul program își propune să accelereze accesul la finanțare pentru proiectele verzi rezidențiale și promovarea utilizării tehnologiilor de înaltă performanță în locuințele din întreaga țară.
16:00
În perioada 15 septembrie – 13 octombrie 2025, în ASEM s-a desfășurat prima ediție a Școlii E-Commerce: de la zero la vânzări stabile, organizată de SMARTLab ASEM în parteneriat cu Clinica Juridică de Consultanță în Afaceri ASEM. Organizarea școlii a fost posibilă grație suportului financiar și logistic al organizației Innovate Moldova, partener strategic al evenimentului.
16:00
Școala de Formare Continuă ASEM lansează în octombrie 2025 programul Micromasteratul în Managementul Proiectelor, ce vă oferă abilitățile esențiale pentru a conduce proiecte de succes, de la planificare și implementare a proiectelor de succes.
14:00
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator". Aceștia au fost premiați și cu câte 10.000 de lei, pentru excelență și inovație în educație. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), profesorii au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat abilitățile de utilizare a tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare.
13:00
Cum începi o carieră în domeniul managementului dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care este salariul în Moldova # #diez
Poziția de manager al unei organizații îți poate satisface majoritatea curiozităților. Fie că îți plac finanțele, comunicarea, fie conceperea noilor proiecte, specialiștii din domeniu sunt convinși că acasă vei găsi oferte de angajare în orice sector care te interesează. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să le prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul managementului și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine.
13:00
Nicolae Botgros, candidatul pe lista PAS în Parlament, ar putea prezida prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat în această dimineață, 17 octombrie, să deschidă prima ședință.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Faci școala auto în România? Cinci resurse digitale care te vor ajuta să iei permisul din prima încercare # #diez
Persoanele originare din Republica Moldova, indiferent dacă au sau nu dublă cetățenie, pot obține permisul de conducere în România. În acest articol, am explicat cum decurge procesul pentru tinerii care se află în România în baza unui permis de ședere. În continuare, îți arătăm cinci resurse disponibile gratuit în mediul online, care te vor ajuta să te pregătești atât pentru examenul teoretic, cât și pentru cel practic.
11:00
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale organizează concurs de admitere la studii superi
11:00
În anul de studii 2025/2026, 113 școli și grădinițe din Chișinău organizează grupe cu program prelungit. În total, 31.428 de elevi din 1.115 grupe beneficiază de acest program. Grupele au program de trei și, respectiv, șase ore. Сообщение Câte grupe cu program prelungit funcționează în instituțiile de învățământ din Chișinău появились сначала на #diez.
10:00
Organizația comunitară MozaiQ din România a creat Harta Queer Friendly. Aceasta găzduiește toate cafenelele, barurile, librăriile și cluburile LGBTQ+ friendly din țara vecină. Totodată, harta îți prezintă detalii despre fiecare locație, iar prin click poți accesa pagina/site-ul acesteia. Сообщение Harta Queer Friendly: localurile din România care sunt prietenoase cu comunitatea LGBTQ+ появились сначала на #diez.
10:00
Academicianul american James Edward Rothman a primit titlul de doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testimițanu” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”din Republica Moldova i-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman – personalitate remarcabilă în domeniul biologiei moderne, Profesor Emerit (Sterling) în biologie celulară la Universitatea Yale, profesor în fiziologie și biofizică celulară la Universitatea Columbia, SUA, profesor la Institutul de Neurologie Queen Square, Colegiul Universitar din Londra, Marea Britanie, Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013). Сообщение Academicianul american James Edward Rothman a primit titlul de doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testimițanu” появились сначала на #diez.
16 octombrie 2025
18:45
Moldova va avea o Antenă AI și va face parte din rețeaua europeană de „fabrici de inteligență artificială” # #diez
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factories”. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC. Сообщение Moldova va avea o Antenă AI și va face parte din rețeaua europeană de „fabrici de inteligență artificială” появились сначала на #diez.
17:45
GRT a fost exclus din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Moldova # #diez
Compania publică „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT) din Comrat a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic. Potrivit Consiliului de Presă, instituția a neglijat constant prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Сообщение GRT a fost exclus din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Moldova появились сначала на #diez.
17:45
Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament # #diez
Dacă ai o idee despre cum ar trebui schimbată o lege sau crezi că ai găsit o soluție la o problemă care ține de politici publice, nu trebuie să fii deputat ca să o propui. Acum există o modalitate mai simplă de a face acest lucru, datorită unei Platforme de dialog, prin care oricine – cetățean, organizație sau expert – poate veni cu propuneri și recomandări legislative. Сообщение Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament появились сначала на #diez.
17:45
Rezultatele alegerilor parlamentare din acest an au fost confirmate de Curtea Constituțională. Ce urmează # #diez
Curtea Constituțională a confirmat în cadrul unei ședințe de astăzi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din acest an. De asemenea, a validat mandatele deputaților aleși în noul legislativ. Сообщение Rezultatele alegerilor parlamentare din acest an au fost confirmate de Curtea Constituțională. Ce urmează появились сначала на #diez.
17:45
Pe 7 noiembrie, la maib Park, va avea loc Business Innovation Summit 2025, unde sunt așteptați liderii și managerii de top. Evenimentul va reuni peste 300 de CEO, fondatori, investitori și factori de decizie. Сообщение Liderii și managerii de top sunt invitați la Business Innovation Summit 2025 появились сначала на #diez.
17:45
Chișinăuienii nu vor mai achita taxa anuală de salubrizare de 120 de lei pentru anul 2025. Hotărârea a fost luată de consilierii municipali în cadrul ședinței de astăzi, 16 octombrie. Сообщение Locuitorii Chișinăului nu vor mai achita taxa de salubrizare pentru 2025 появились сначала на #diez.
16:45
O echipă de medici au participat la un atelier de lucru despre studiile clinice, organizat la USMF # #diez
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2025, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-a desfășurat un workshop cu genericul „Clinical Trials Workshop: How to generate scientific evidence avoiding pitfalls: trial design, study conduct and analysis”. Сообщение O echipă de medici au participat la un atelier de lucru despre studiile clinice, organizat la USMF появились сначала на #diez.
16:45
A fost lansat un concurs național de logouri pentru meșterii populari. Care sunt condițiile de participare # #diez
Persoanele pasionate de artă sunt invitate să participe la Concursul național de design „Arta Mea, Logoul Tău”. Acesta oferă artiștilor șansa de a crea logouri pentru diverse meșteșuguri practicate în Republica Moldova, precum olărit, țesut, prelucrarea lemnului, a fierului, sau pielii, broderie, croșetare, pictura icoanelor, confecționarea măștilor și a cojoacelor, încondeierea ouălor, împletitul din nuiele, confecționarea podoabelor tradiționale și altele. Сообщение A fost lansat un concurs național de logouri pentru meșterii populari. Care sunt condițiile de participare появились сначала на #diez.
16:45
Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării # #diez
Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Dacă îți dorești să contribui la viața comunității tale, dar nu știi de unde să începi, în Republica Moldova există mai multe organizații neguvernamentale care te-ar putea ajuta. Datorită implicării tale, vei avea ocazia să înveți lucruri noi, să-ți faci vocea auzită, dar și să generezi schimbări reale în comunitatea ta. Fie că te interesează educația, mediul, diplomația, fie leadershipul, în acest material găsești o listă a ONG-urilor din țară care te vor ajuta să participi direct la procesele civice. Сообщение Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării появились сначала на #diez.
15:45
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” revine cu o nouă ediție. Când și unde se va desfășura evenimentul # #diez
Ce faci pe 25 și 26 octombrie? La Cimișlia se va desfășura ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, un eveniment dedicat tradițiilor pastorale și sectorului zootehnic din Republica Moldova. Scopul acestuia este de a promova patrimoniul pastoral și de a susține produsele agroalimentare autohtone. Сообщение Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” revine cu o nouă ediție. Când și unde se va desfășura evenimentul появились сначала на #diez.
15:45
Chișinăul devine, pentru trei zile, capitala prozei scurte românești. Care este programul Festivalului SHORT # #diez
Festivalul de proză scurtă SHORT revine cu o nouă ediție. Aceasta se va desfășura în perioada 16-18 octombrie la Cărturești la Muzeu. Scopul evenimentului este să aducă în prim-plan dialogul dintre autori, cititori și muzicieni, în jurul unui gen literar intens, concentrat și mereu actual. Сообщение Chișinăul devine, pentru trei zile, capitala prozei scurte românești. Care este programul Festivalului SHORT появились сначала на #diez.
14:45
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea – valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova. Сообщение Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” появились сначала на #diez.
14:45
Soluții noi în diagnosticul și managementul miopiei au fost abordate în cadrul conferinței științifico-practice „Myopia Day” # #diez
Catedra de oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat conferința științifico-practică cu participare internațională „Myopia Day”, ediția a II-a. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 2 și 3 octombrie 2025 și a întrunit circa 200 de persoane, printre care studenți, medici rezidenți, medici oftalmologi și optometriști de la catedrele de profil. Сообщение Soluții noi în diagnosticul și managementul miopiei au fost abordate în cadrul conferinței științifico-practice „Myopia Day” появились сначала на #diez.
14:45
Doi tineri din Republica Moldova au fost desemnați cetățeni de onoarea ai municipiului Iași. Vlad Onceanu și Robert Gatman sunt studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Сообщение Doi tineri din Moldova au devenit cetățeni de onoare ai municipiului Iași появились сначала на #diez.
13:30
Medicii de familie din mai multe raioane au participat la un atelier despre asistența antepartum și postpartum # #diez
Catedra de obstetrică și ginecologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a organizat un atelier de instruire cu genericul „Asistența antepartum și postpartum pentru o experiență pozitivă în sarcină și perioada postpartum”, în zilele de 2 și 3 octombrie 2025. Сообщение Medicii de familie din mai multe raioane au participat la un atelier despre asistența antepartum și postpartum появились сначала на #diez.
12:30
În anul de studii 2025/2026, în municipiul Chișinău activează 131 de școli în care învață 99.521 de elevi. Potrivit datelor de la Primărie, numărul elevilor a crescut cu 2.214 elevi față de anul trecut. Сообщение Câți elevi învață, în medie, într-o clasă din Chișinău появились сначала на #diez.
12:30
Maib continuă să sprijine afacerile din Republica Moldova, susținând dezvoltarea acestora și creșterea competitivității. În acest sens, liderul sectorului bancar a semnat un nou acord de finanțare în valoare de 10 milioane de euro împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sprijinul Uniunii Europene (UE), în cadrul Liniei de Creditare EU4Business – BERD. Acordul răspunde cererii înalte de finanțare din partea IMM-urilor prin intermediul maib. Сообщение Maib, BERD și UE își unesc forțele pentru a finanța afacerile locale появились сначала на #diez.
12:30
Unde poți sesiza încălcările și comportamentele neetice ale profesorilor sau ale directorilor de școală # #diez
Dacă ești elev(ă) și observi că un profesor, un director sau un alt angajat în educație are un comportament neetic, poți raporta cazul la Ministerul Educației și Cercetării. Sesizarea se face în mod sigur și confidențial la Consiliul de Etică. Сообщение Unde poți sesiza încălcările și comportamentele neetice ale profesorilor sau ale directorilor de școală появились сначала на #diez.
11:30
Șefii de promoție din 2024 ai UTM, care au ales să urmeze masteratul, au fost premiați cu câte un laptop # #diez
Ieri, 15 octombrie, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a celebrat performanța și perseverența tinerilor săi absolvenți. Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, i-a premiat pe șefii de promoție ai anului 2024, care au ales să-și continue parcursul academic la ciclul de masterat. Tinerii au primit câte un notebook Lenovo Yoga – un simbol al încrederii pe care universitatea o are în potențialul lor profesional și științific. Сообщение Șefii de promoție din 2024 ai UTM, care au ales să urmeze masteratul, au fost premiați cu câte un laptop появились сначала на #diez.
10:30
Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an # #diez
În acest an, trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi amenajate în școlile din Republica Moldova. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, elevii vor beneficia de suport psihologic, logopedic, psihopedagogic și de camere senzoriale. Сообщение Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an появились сначала на #diez.
15 octombrie 2025
19:15
Primăria Chișinău riscă să fie acționată în judecată, după ce a blocat mai mulți cetățeni pentru comentarii incomode # #diez
Primăria Municipiului Chișinău riscă să fie acționată în judecată după ce a blocat mai mulți utilizatori pe pagina sa oficială de Facebook. Andrei Curăraru, expert în politici publice de la WatchDog, a acuzat autoritățile municipale de cenzură și avertizează că va iniția un proces dacă primăria nu va debloca persoanele restricționate. Сообщение Primăria Chișinău riscă să fie acționată în judecată, după ce a blocat mai mulți cetățeni pentru comentarii incomode появились сначала на #diez.
