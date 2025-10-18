Traficul de oameni pentru exploatare în activități infracționale este în creștere. Moldova a înregistrat zece cazuri în 2025

13:00

Poziția de manager al unei organizații îți poate satisface majoritatea curiozităților. Fie că îți plac finanțele, comunicarea, fie conceperea noilor proiecte, specialiștii din domeniu sunt convinși că acasă vei găsi oferte de angajare în orice sector care te interesează. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să le prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul managementului și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul managementului dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care este salariul în Moldova появились сначала на #diez.