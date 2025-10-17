Harta Queer Friendly: localurile din România care sunt prietenoase cu comunitatea LGBTQ+
Organizația comunitară MozaiQ din România a creat Harta Queer Friendly. Aceasta găzduiește toate cafenelele, barurile, librăriile și cluburile LGBTQ+ friendly din țara vecină. Totodată, harta îți prezintă detalii despre fiecare locație, iar prin click poți accesa pagina/site-ul acesteia.
Academicianul american James Edward Rothman a primit titlul de doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testimițanu"
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu"din Republica Moldova i-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa academicianului James Edward Rothman – personalitate remarcabilă în domeniul biologiei moderne, Profesor Emerit (Sterling) în biologie celulară la Universitatea Yale, profesor în fiziologie și biofizică celulară la Universitatea Columbia, SUA, profesor la Institutul de Neurologie Queen Square, Colegiul Universitar din Londra, Marea Britanie, Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013).
Acum 24 ore
18:45
Moldova va avea o Antenă AI și va face parte din rețeaua europeană de „fabrici de inteligență artificială"
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factories". Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC.
17:45
GRT a fost exclus din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Moldova
Compania publică „Gagauziya Radio Televizionu" (GRT) din Comrat a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic. Potrivit Consiliului de Presă, instituția a neglijat constant prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
17:45
Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament
Dacă ai o idee despre cum ar trebui schimbată o lege sau crezi că ai găsit o soluție la o problemă care ține de politici publice, nu trebuie să fii deputat ca să o propui. Acum există o modalitate mai simplă de a face acest lucru, datorită unei Platforme de dialog, prin care oricine – cetățean, organizație sau expert – poate veni cu propuneri și recomandări legislative.
17:45
Rezultatele alegerilor parlamentare din acest an au fost confirmate de Curtea Constituțională. Ce urmează
Curtea Constituțională a confirmat în cadrul unei ședințe de astăzi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din acest an. De asemenea, a validat mandatele deputaților aleși în noul legislativ.
17:45
Pe 7 noiembrie, la maib Park, va avea loc Business Innovation Summit 2025, unde sunt așteptați liderii și managerii de top. Evenimentul va reuni peste 300 de CEO, fondatori, investitori și factori de decizie.
17:45
Chișinăuienii nu vor mai achita taxa anuală de salubrizare de 120 de lei pentru anul 2025. Hotărârea a fost luată de consilierii municipali în cadrul ședinței de astăzi, 16 octombrie.
16:45
O echipă de medici au participat la un atelier de lucru despre studiile clinice, organizat la USMF
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2025, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" s-a desfășurat un workshop cu genericul „Clinical Trials Workshop: How to generate scientific evidence avoiding pitfalls: trial design, study conduct and analysis".
16:45
A fost lansat un concurs național de logouri pentru meșterii populari. Care sunt condițiile de participare
Persoanele pasionate de artă sunt invitate să participe la Concursul național de design „Arta Mea, Logoul Tău". Acesta oferă artiștilor șansa de a crea logouri pentru diverse meșteșuguri practicate în Republica Moldova, precum olărit, țesut, prelucrarea lemnului, a fierului, sau pielii, broderie, croșetare, pictura icoanelor, confecționarea măștilor și a cojoacelor, încondeierea ouălor, împletitul din nuiele, confecționarea podoabelor tradiționale și altele.
16:45
Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării
Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Dacă îți dorești să contribui la viața comunității tale, dar nu știi de unde să începi, în Republica Moldova există mai multe organizații neguvernamentale care te-ar putea ajuta. Datorită implicării tale, vei avea ocazia să înveți lucruri noi, să-ți faci vocea auzită, dar și să generezi schimbări reale în comunitatea ta. Fie că te interesează educația, mediul, diplomația, fie leadershipul, în acest material găsești o listă a ONG-urilor din țară care te vor ajuta să participi direct la procesele civice.
15:45
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie" revine cu o nouă ediție. Când și unde se va desfășura evenimentul
Ce faci pe 25 și 26 octombrie? La Cimișlia se va desfășura ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie", un eveniment dedicat tradițiilor pastorale și sectorului zootehnic din Republica Moldova. Scopul acestuia este de a promova patrimoniul pastoral și de a susține produsele agroalimentare autohtone.
15:45
Chișinăul devine, pentru trei zile, capitala prozei scurte românești. Care este programul Festivalului SHORT
Festivalul de proză scurtă SHORT revine cu o nouă ediție. Aceasta se va desfășura în perioada 16-18 octombrie la Cărturești la Muzeu. Scopul evenimentului este să aducă în prim-plan dialogul dintre autori, cititori și muzicieni, în jurul unui gen literar intens, concentrat și mereu actual.
14:45
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea – valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova.
14:45
Soluții noi în diagnosticul și managementul miopiei au fost abordate în cadrul conferinței științifico-practice „Myopia Day"
Catedra de oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a organizat conferința științifico-practică cu participare internațională „Myopia Day", ediția a II-a. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 2 și 3 octombrie 2025 și a întrunit circa 200 de persoane, printre care studenți, medici rezidenți, medici oftalmologi și optometriști de la catedrele de profil.
14:45
Doi tineri din Republica Moldova au fost desemnați cetățeni de onoarea ai municipiului Iași. Vlad Onceanu și Robert Gatman sunt studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași.
13:30
Medicii de familie din mai multe raioane au participat la un atelier despre asistența antepartum și postpartum
Catedra de obstetrică și ginecologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a organizat un atelier de instruire cu genericul „Asistența antepartum și postpartum pentru o experiență pozitivă în sarcină și perioada postpartum", în zilele de 2 și 3 octombrie 2025.
12:30
În anul de studii 2025/2026, în municipiul Chișinău activează 131 de școli în care învață 99.521 de elevi. Potrivit datelor de la Primărie, numărul elevilor a crescut cu 2.214 elevi față de anul trecut.
12:30
Maib continuă să sprijine afacerile din Republica Moldova, susținând dezvoltarea acestora și creșterea competitivității. În acest sens, liderul sectorului bancar a semnat un nou acord de finanțare în valoare de 10 milioane de euro împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sprijinul Uniunii Europene (UE), în cadrul Liniei de Creditare EU4Business – BERD. Acordul răspunde cererii înalte de finanțare din partea IMM-urilor prin intermediul maib.
12:30
Unde poți sesiza încălcările și comportamentele neetice ale profesorilor sau ale directorilor de școală
Dacă ești elev(ă) și observi că un profesor, un director sau un alt angajat în educație are un comportament neetic, poți raporta cazul la Ministerul Educației și Cercetării. Sesizarea se face în mod sigur și confidențial la Consiliul de Etică.
11:30
Șefii de promoție din 2024 ai UTM, care au ales să urmeze masteratul, au fost premiați cu câte un laptop
Ieri, 15 octombrie, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a celebrat performanța și perseverența tinerilor săi absolvenți. Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, i-a premiat pe șefii de promoție ai anului 2024, care au ales să-și continue parcursul academic la ciclul de masterat. Tinerii au primit câte un notebook Lenovo Yoga – un simbol al încrederii pe care universitatea o are în potențialul lor profesional și științific.
10:30
Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an
În acest an, trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi amenajate în școlile din Republica Moldova. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, elevii vor beneficia de suport psihologic, logopedic, psihopedagogic și de camere senzoriale.
Ieri
19:15
Primăria Chișinău riscă să fie acționată în judecată, după ce a blocat mai mulți cetățeni pentru comentarii incomode
Primăria Municipiului Chișinău riscă să fie acționată în judecată după ce a blocat mai mulți utilizatori pe pagina sa oficială de Facebook. Andrei Curăraru, expert în politici publice de la WatchDog, a acuzat autoritățile municipale de cenzură și avertizează că va iniția un proces dacă primăria nu va debloca persoanele restricționate.
17:15
Din cauza scăderii bruște a temperaturii, începând cu 15 octombrie, durata lecțiilor în școlile din Tiraspol a fost redusă la 30 de minute, anunță Zona de Securitate.
16:15
Cum ar fi să ai Internet rapid și stabil în toată casa, fără întreruperi și fără bătăi de cap? Cu noua opțiune Wi-Fi Confort, acest lucru devine realitate cu Internet prin Fibră de la Orange.
16:15
Trei persoane s-ar ocupa de ștergerea comentariilor incomode pentru Primăria Chișinău. Reacția instituției publice
Pe rețelele de socializare circulă mai multe capturi de ecran cu o posibilă postare a Primăriei Municipiului Chișinău, care a fost ulterior ștearsă. Textul său sugerează că trei persoane se ocupă de ștergerea comentariilor incomode de pe paginile instituției publice.
16:15
Toamna aceasta, Linella lansează campania „Cumpărături care prind rădăcini", o inițiativă de responsabilitate socială și de mediu care transformă cumpărăturile zilnice în gesturi concrete pentru un viitor mai verde.
15:15
(video) „Am adunat povești anonime ale adolescentelor din Găgăuzia.” Iulia Uzun, despre feminism și stereotipurile privind poporul găgăuz # #diez
Iulia Uzun este o tânără de 20 de ani originară din UTA Găgăuzia. Deși s-a născut într-o regiune unde tradițiile patriarhale încă au greutate, ea a ales să vorbească despre feminism și să apere drepturile femeilor. Totodată, tânăra are și un cont pe TikTok, unde vorbește despre cultura Găgăuziei și oamenii ei. Prin filmulețele sale, încearcă să demonteze miturile și stereotipurile încă populare despre poporul găgăuz, oferind o perspectivă sinceră asupra identității sale. Сообщение (video) „Am adunat povești anonime ale adolescentelor din Găgăuzia.” Iulia Uzun, despre feminism și stereotipurile privind poporul găgăuz появились сначала на #diez.
13:15
„Pentru examen vă trebuie cinci iepuri.” Mai multe permise de conducere, obținute ilegal, ar putea să fi anulate # #diez
Oamenii legii au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, transmite Centrul Național Anticorupție. Сообщение „Pentru examen vă trebuie cinci iepuri.” Mai multe permise de conducere, obținute ilegal, ar putea să fi anulate появились сначала на #diez.
13:15
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în Moldova, vor putea beneficia de pensii și alte drepturi sociale pentru perioadele lucrate în ambele țări. Guvernul a aprobat începerea negocierilor în acest sens. Сообщение Moldovenii care lucrează în Ucraina vor putea primi pensii și alte drepturi sociale появились сначала на #diez.
12:15
Premierul Dorin Recean și-a rostit ultimul discurs în calitate de prim-ministru în cadrul unei ședințe de Guvern. El a declarat că „am reușit să fim o societate unită”, care „s-a focusat pe demnitatea umană” și a „demonstrat că este o țară europeană”. Сообщение (video) Ultima ședință a Guvernului Recean. Ce a spus premierul la sfârșitul ei появились сначала на #diez.
10:45
Dorin Recean, despre premierul propus de PAS: „Îl cunosc de la facultate, mi-a fost profesor” # #diez
Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, a fost profesorul actualului prim-ministru, Dorin Recean. Сообщение Dorin Recean, despre premierul propus de PAS: „Îl cunosc de la facultate, mi-a fost profesor” появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Două eleve din Moldova au dezvoltat un sistem în domeniul securității cibernetice. Tinerele vor prezenta proiectul la Bruxelles # #diez
Sofia Moraru și Sabina Javgureanu, eleve în anul III la Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au dezvoltat un sistem care permite urmărirea sesiunilor active ale conturilor personale și închiderea rapidă și sigură a acestora, fără a dezvălui date personale. Сообщение Două eleve din Moldova au dezvoltat un sistem în domeniul securității cibernetice. Tinerele vor prezenta proiectul la Bruxelles появились сначала на #diez.
17:30
Pentru că tehnologia devine tot mai prezentă în educație, s-ar putea să fii în căutarea unor metode care să transforme orele tradiționale în experiențe interactive și participative pentru elevi. Astfel de lecții nu doar că le-ar menține atenția elevilor, ci și i-ar ajuta să învețe activ și să colaboreze. Așadar, am adunat în acest material câteva platforme online care s-ar putea să te ajute la organizarea orelor. Сообщение 10 platforme digitale care te vor ajuta să pregătești lecții interactive pentru elevii tăi появились сначала на #diez.
16:30
(quiz) Câte ore ar trebui să șofezi pentru a parcurge toate străzile din Chișinău? Testează-ți cunoștințele despre capitala țării # #diez
Tradițional, pe 14 octombrie sărbătorim Hramul orașului Chișinău. Un moment prielnic pentru a reflecta asupra istoriei, arhitecturii și locurilor pe care ni le oferă. Te-ai întrebat vreodată cât de bine știi orașul în care te-ai născut, înveți sau muncești? Știai, de exemplu, că în Chișinău avem adăposturi civile sau un parc mai mare decât Vaticanul? De la istoria fondării orașului și monumentele emblematice, până la cartiere, personaje cunoscute și curiozități urbane, te invităm să-ți verifici cunoștințele despre locul pe care îl numești „acasă” sau pe care poate îl descoperi pas cu pas. Сообщение (quiz) Câte ore ar trebui să șofezi pentru a parcurge toate străzile din Chișinău? Testează-ți cunoștințele despre capitala țării появились сначала на #diez.
15:30
Studenții români pot beneficia de acces gratuit, timp de un an, la suita de instrumente de inteligență artificială a companiei Google, în cadrul noului program „Gemini pentru studenți”. Programul se adresează tinerilor de peste 18 ani care urmează cursuri la o instituție de învățământ superior eligibilă. Сообщение Google oferă un an de acces gratuit la instrumentele sale AI pentru studenții din România появились сначала на #diez.
14:30
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, s-a încheiat recent, aducând o atmosferă vibrantă și rafinată în mai multe orașe din Republica Moldova. Desfășurat în perioada 2–8 octombrie, evenimentul a reunit publicul din Soroca, Ungheni și Chișinău în jurul unei fuziuni inedite între jazz și poezie, marcând astfel o nouă etapă de colaborare artistică peste Prut. Сообщение S-a încheiat a doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie” появились сначала на #diez.
13:15
Ana-Maria Brînză este o tânără din Republica Moldova, care a fost inclusă în lista globală „2025 Women of the Future 50 Rising Stars in ESG”. Cu alte cuvinte, Ana-Maria a fost selectată în top 50 de femei lidere la nivel mondial, din peste 30 de țări, care aduc un impact pozitiv în domeniul social, de mediu sau în guvernanță. Сообщение O tânără din Moldova a fost inclusă în top 50 femei lidere la nivel mondial появились сначала на #diez.
13:15
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl vor propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai deține funcția de premier în următorul Guvern. Сообщение PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
11:15
Aproape un sfert din populația Republicii Moldova, cu excepția celei din Stânga Nistrului, locuiește în Chișinău. Având aproape 567.000 de locuitori, orașul ocupă locul 70 în topul celor mai populate capitale din Europa. Un număr asemănător de locuitori are Haga din Țările de Jos, fie Manchester din Anglia. Pe ce alte poziții se află Chișinăul în comparație cu alte orașe îți spunem în continuare. Сообщение Unde se află orașul Chișinău în topurile internaționale și ce capitale depășește появились сначала на #diez.
13 octombrie 2025
18:00
Oportunități academice și oferte de angajare la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone. Cum s-a desfășurat evenimentul # #diez
Pe 8 și 9 octombrie la Chișinău s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Forumului Formărilor și Angajabilității Francofone. Evenimentul a reunit reprezentanți ai universităților francofone, instituții de învățământ preuniversitar cu profil francofon, companii franceze din țară, tineri antreprenori francofoni de succes, precum și invitați internaționali din spațiul universitar francofon. Сообщение Oportunități academice și oferte de angajare la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone. Cum s-a desfășurat evenimentul появились сначала на #diez.
17:00
Elevii, profesorii și părinții sunt invitați la o conferință despre leadershipul în educație. Vei avea parte de prelegeri și ateliere # #diez
Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și INEL, organizează cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale cu participare internațională „Leadershipul autentic – între creativitate și inventică”. Evenimentul va reuni părinți, elevi, profesori și speakeri din domeniul educațional din România și Republica Moldova. Сообщение Elevii, profesorii și părinții sunt invitați la o conferință despre leadershipul în educație. Vei avea parte de prelegeri și ateliere появились сначала на #diez.
16:00
Cum va circula transportul public de Hramul Chișinăului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei # #diez
Marți, 14 octombrie, se va desfășura Hramul orașului Chișinău. În acest context, în centrul capitalei vor avea loc mai multe manifestații culturale, iar transportul public va activa în regim special. De asemenea, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei, informează Regia Transport Electric. Сообщение Cum va circula transportul public de Hramul Chișinăului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei появились сначала на #diez.
15:00
În perioada 7-10 octombrie, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a găzduit Conferința Internațională de Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală (ICNBME) 2025, un eveniment de prestigiu care a reunit savanți de renume mondial, profesori universitari, cercetători, ingineri și experți din domeniul biomedical și al nanotehnologiilor. Desfășurată sub egida Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și a Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Federația Internațională de Inginerie Biomedicală și Medicală (IFMBE) și Alianța Europeană pentru Inginerie Biomedicală și Știință (EAMBES), conferința a reunit peste 200 de participanți din peste 20 de țări. Сообщение UTM a găzduit Conferința Internațională de Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală появились сначала на #diez.
15:00
Înveți în capitala României? Devino voluntar(ă) la OSB București și contribuie la consolidarea relațiilor dintre tinerii basarabeni # #diez
Organizația Studenților Basarabeni (OSB) din București a dat start recrutărilor. Dacă îți faci studiile în capitala României și vrei să te alături unei comunități studențești active, atunci nu ezita să completezi formularul de înregistrare. Сообщение Înveți în capitala României? Devino voluntar(ă) la OSB București și contribuie la consolidarea relațiilor dintre tinerii basarabeni появились сначала на #diez.
14:00
Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Științe Economice. În acest an, distincția a fost acordată în memoria lui Alfred Nobel # #diez
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au devenit câștigătorii Premiului Nobel pentru Științe Economice 2025. În acest an, Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde distincția în memoria lui Alfred Nobel. Сообщение Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Științe Economice. În acest an, distincția a fost acordată în memoria lui Alfred Nobel появились сначала на #diez.
14:00
În premieră, o sportivă din Republica Moldova a câștigat o medalie pentru proba de para powerlifting la Campionatul Mondial # #diez
În premieră istorică pentru Republica Moldova, Victoria Rotaru a reușit să cucerească prima medalie pentru țara noastră la proba de para powerlifting în cadrul Campionului Mondial. Sportiva a obținut medalia de bronz la proba împins culcat, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение În premieră, o sportivă din Republica Moldova a câștigat o medalie pentru proba de para powerlifting la Campionatul Mondial появились сначала на #diez.
13:00
Din 10 octombrie, maib este mai aproape de tine cu servicii bancare moderne, sigure și rapide, în inima orașului Bălți. Sucursala Bălți „Ștefan cel Mare” a maib și-a deschis ușile pentru clienți în cel mai mare centru comercial din nordul țării: City Mall. Сообщение O nouă sucursală maib a fost inaugurată în City Mallul din Bălți появились сначала на #diez.
13:00
Acces gratuit la festivalul Animest Chișinău pentru studenții de la specialitatea Animație. Care este programul și cât costă biletele # #diez
Cel mai mare festival de film de animație din România, Animest, revine la Chișinău după o pauză de trei ani. Între 30 octombrie și 2 noiembrie 2025, cinematograful Odeon va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului, care promite patru zile dedicate filmelor animate, proiecțiilor speciale și întâlnirilor cu publicul. De asemenea, vor fi organizate ateliere de animație și masterclassuri. Сообщение Acces gratuit la festivalul Animest Chișinău pentru studenții de la specialitatea Animație. Care este programul și cât costă biletele появились сначала на #diez.
13:00
Tinerii cu idei de afaceri nu mai trebuie să aștepte „momentul potrivit” sau finalizarea studiilor pentru a începe. GLIA Impact Hub lansează ediția a treia a programului GLIA Pre-accelerator, dedicat exclusiv studenților și studentelor de la ASEM. Сообщение Ești student și vrei să-ți lansezi un start-up? Participă la GLIA Pre-accelerator 3.0 появились сначала на #diez.
