Prognoza meteo pentru 17.10.2025: Schimbări ușoare în Republica Moldova
Ziarul National, 16 octombrie 2025 21:15
Ziua de mâine, 17 octombrie 2025, aduce o continuitate a vremii plăcute în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor situa între 4°C dimineața și...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
21:15
Ziua de mâine, 17 octombrie 2025, aduce o continuitate a vremii plăcute în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor situa între 4°C dimineața și...
21:15
Moldova, un exemplu de stabilitate macroeconomică și determinare democratică la Washington # Ziarul National
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare armonizat cu standardele europene. Ac...
Acum 2 ore
19:45
Curtea Constituțională confirmă: abaterile din campania electorală nu au influențat alegerile parlamentare # Ziarul National
Deși în perioada campaniei electorale au fost înregistrate anumite abateri, acestea nu au influențat în mod decisiv rezultatul final al alegerilor ...
Acum 4 ore
18:45
ULTIMA ORĂ // Partidul lui Ion Chicu se DEZINTEGREAZĂ. Unul dintre greii formațiunii părăsește PDCM # Ziarul National
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Alexandru Botnari, a demisionat și, totodată, părăsește formațiunea lu...
18:45
Mandatele deputaților aleși în Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională # Ziarul National
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate...
18:45
Noul Parlament al Republicii Moldova se va constitui săptămâna viitoare: Președintele Maia Sandu va semna decretul de convocare # Ziarul National
Conform surselor politice, ședința de constituire a noului Parlament din Republica Moldova este programată pe 22 octombrie. Președintele Maia Sandu...
18:30
Curtea Constituțională a validat alegerile: noi mandate în Parlamentul Republicii Moldova # Ziarul National
Curtea Constituțională a validat recent rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Așadar, Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 5...
18:30
Inovație și tehnologie la MOLDAGROTECH și FARMER: Patru zile de întâlniri cruciale pentru fermieri la Chișinău # Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - În capitala Moldovei a fost deschisă astăzi a 46-a ediție a expoziției internaționale MOLDAGROTECH (toamnă) și a 28-a...
18:30
Celebrăm 80 de ani de FAO: Un pas spre un viitor fără foamete și cu securitate alimentară globală! # Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - Ziua Mondială a Alimentației din acest an celebrează împlinirea a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Un...
18:30
Igor Grosu despre validarea alegerilor: Multe provocări ne așteaptă pe drumul spre Uniunea Europeană până în 2028 # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a validat astăzi alegerile parlamentare...
Acum 6 ore
17:00
Zelenski în Statele Unite: Discuții importante despre livrarea rachetelor Tomahawk și întâlniri cu industria de apărare americană. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească joi la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump. Subie...
17:00
ULTIMA ORĂ // Rezultatele alegerilor parlamentare au fost VALIDATE de Curtea Constituțională. Cine sunt DEPUTAȚII noului Legislativ # Ziarul National
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent și mandatele celor 101 deputați aleși au fost validate astăzi de Curtea Constituți...
16:30
UE propusă să împrumute Ucrainei 140 miliarde € folosind active rusești blocate: planul lui Merz pentru a susține Kievul în război # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat joi că intenționează să propună, săptămâna viitoare, la un summit al Uniunii Europene un plan prin care ...
16:30
Roberta Metsola, vizită oficială la Chișinău în noiembrie pentru consolidarea relațiilor cu UE # Ziarul National
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie. Aceasta a fost anunțată de vicepreș...
16:00
Consiliile Elevilor din școlile profesionale și colegii din Moldova și-au ales noii lideri # Ziarul National
În Republica Moldova, pentru al doilea an consecutiv, au avut loc alegeri simultane în Consiliile Școlare ale Elevilor. Elevii din sute de școli și...
16:00
Ministerul Energiei consolidează colaborarea cu sindicatele pentru un viitor durabil în sectorul energetic și industrial # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretar de stat la Ministerul Energiei, a participat la Congresul al VIII-lea al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Ind...
Acum 8 ore
15:00
Diplomat austriac acuzat de divulgarea formulei Noviciok și implicarea în cazul Skripal, sub investigație în Austria # Ziarul National
Parchetul austriac a inițiat urmărirea penală împotriva diplomatului Johannes Peterlik, suspectat că a divulgat documente clasificate referitoare l...
14:30
Blocul Patriotic contestă validarea alegerilor parlamentare invocând nereguli majore # Ziarul National
Adrian Lebedinskii, reprezentant al Blocului Electoral Patriotic, a cerut Curții Constituționale să nu valideze alegerile parlamentare recente, sus...
Acum 12 ore
13:30
Irlanda deschide ambasada la Chișinău până la sfârșitul anului: relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă # Ziarul National
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată până la sfârșitul acestui an, conform anunțului făcut de ministrul afacerilor externe, Miha...
13:30
Italienii blochează extrădarea unui ucrainean acuzat de sabotarea gazoductului Nord Stream și retrimit dosarul spre rejudecare # Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotarea gazoductului Nord Stream, care leag...
12:30
Curtea de Casație italiană oprește extrădarea lui Kuzniețov în cazul sabotării gazoductului Nord Stream # Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean arestat în legătură cu sabotajul din 2022 asupra gazoductul...
12:30
Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Parlament: ce urmează după validarea alegerilor parlamentare # Ziarul National
După ce Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare și mandatele de deputat, președinta Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Pa...
11:30
INTERVIU // Andreea Nicolae: „Programul Golden Visa va urca prețurile locuințelor și va schimba profilul cumpărătorului străin în București” # Ziarul National
Guvernul României pregătește lansarea unui nou program destinat atragerii de investiții străine — „Rezidență prin Investiție”, cunoscut interna...
11:15
„Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: un profil remarcabil și sprijin total” # Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întâlnire cu deputații formațiuni...
11:15
UE pregătește o lege pentru reconstrucția Ucrainei prin utilizarea veniturilor din activele rusești blocate # Ziarul National
Veniturile generate de activele rusesti blocate în urma sancțiunilor impuse Moscovei ar trebui folosite pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, a ...
11:15
Curtea Constituțională examinează validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS preia conducerea cu 55 de mandate # Ziarul National
Curtea Constituțională va analiza subiectul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În urma scrutinului, se preconizează ...
11:15
Dorin Recean apără integritatea lui Alexandru Munteanu în fața acuzațiilor privind afaceri internaționale # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea viitorului său succesor propus, Alexandru Munteanu, după ce au apărut informații despre afacerile acestu...
11:15
Răsunător: rețea de cazinouri online ilegale, cu venituri de 25 milioane lei, destructurată de poliție în Chișinău # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online. Aceasta ar fi generat ilegal venitur...
10:15
Tentativă de omor cu toporul în Basarabeasca: Condamnat la 10 ani de închisoare după ce victima s-a ferit în ultima clipă # Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc după ce...
10:15
Lecție pentru cei care încă se mai gândesc să se pricopsească de pe urma SCHEMEI „ruda implicată în accident”. Un tânăr de 21 de ani a fost CONDAMNAT la 7 ani de închisoare și o amendă de 450 000 de lei # Ziarul National
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare și amendat cu 450 000 de lei, după ce a pus în aplicare schema „ruda implicată în...
10:00
Washingtonul solicită Japoniei să oprească importurile de produse energetice din Rusia, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besse...
10:00
Tânăr condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin metoda „rudei implicate în accident” cu pagube de peste jumătate de milion de lei în Cimișlia # Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale realizate de procurorii Procuraturii Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru e...
09:00
♈️ BerbecNoul început aduce oportunități neașteptate. Cu încredere și curaj, vei depăși obstacolele și vei găsi soluții inovatoare. Energia ta deb...
Acum 24 ore
02:45
Panica la bordul avionului lui Pete Hegseth: aterizare neplanificată din cauza unei fisuri în parbriz! # Ziarul National
Avionul C-32, care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost obligat miercuri să efectueze o aterizare neplanificată î...
15 octombrie 2025
23:45
România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan # Ziarul National
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice # Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate # Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
Ieri
20:45
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova # Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
19:45
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
19:45
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto critică politica energetică a UE din Moscova în timp ce NATO dezbate sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles # Ziarul National
Ungaria riscă să fie afectată semnificativ dacă și-ar pierde accesul la energia rusească, a afirmat miercuri ministrul de externe al Budapestei, în...
18:45
Cristina Gherasimov discută integrarea Republicii Moldova în UE cu oficiali europeni la Bruxelles # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrarea Europeana, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire cu comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de dre...
18:45
Hegseth solicită aliaților NATO să intensifice achizițiile de arme americane pentru a sprijini Ucraina în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut, miercuri, aliaților din NATO să mărească cheltuielile pentru a achiziționa arme americane d...
18:45
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, clarifică acuzațiile și își afirmă integritatea în afaceri și decizii publice # Ziarul National
Candidatul PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, a venit cu dezmințiri în urma acuzațiilor din partea mai multor instituții de presă r...
18:45
Colaborare tehnică între Moldova și experții britanici pentru întărirea capacităților de apărare, fără a afecta neutralitatea țării # Ziarul National
Recent, în spațiul public s-a creat o agitație în legătură cu posibila încălcare a neutralității Republicii Moldova. Se vehicula că forțele britani...
17:45
R. Moldova și Ucraina pregătesc negocieri pentru drepturile sociale ale cetățenilor # Ziarul National
Chișinăul și Kievul sunt pe punctul de a negocia proiectul pentru Aranjamentul administrativ care vizează aplicarea Acordului interstatal în domeni...
17:45
Moldova la Bruxelles: un pas important spre standarde europene în învățământul superior # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, inclusiv secretarul de stat responsabil pentru învățământul superior și cercetare, Adriana ...
17:45
În data de 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., se va deschide ediția de toamnă a expozițiilor internaționa...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.