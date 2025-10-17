Rachetele Tomahawk grăbesc Moscova să redeschidă dialogul cu Ucraina: Zelenski, optimist înaintea discuțiilor cu Trump

Ziarul National, 17 octombrie 2025 01:45

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, înaintea discuțiilor programate cu președintele american Donald Trump, că demersurile pent...

Acum o oră
01:45
Acum 2 ore
00:45
Rusia și SUA pregătesc un nou summit între Putin și Trump, în timp ce tensiunile cresc din cauza rachetelor Tomahawk furnizate Ucrainei Ziarul National
Kremlinul a comunicat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice de joi, c...
00:45
Procurori români adună dovezi de genocid în Ucraina: mii de refugiați audiați în România Ziarul National
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a comunicat că mii de refugiaţi din Ucraina, care au ajuns în România odată cu izbucnirea conflictul...
Acum 4 ore
23:45
"Structura noului Guvern: Alexandru Munteanu finalizează componența și analizează opțiuni cheie pentru viitor" Ziarul National
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că structura viitorului...
23:45
Donald Trump și Vladimir Putin pregătesc o întâlnire la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului Rusia-Ucraina. Summitul ar putea deschide calea unei întâlniri directe Putin-Zelenski. Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice. Ce...
23:45
Orban pregătește Budapesta pentru întâlnirea istorică Putin-Trump: „Suntem gata!” Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, care este un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile președintelui american de a se întâlni la ...
22:45
Trump caută să surprindă lumea cu un nou summit între Putin și Zelenski: întâlnirea decisivă pentru pace se va ține la Budapesta? Ziarul National
Președintele Donald Trump consideră că încă există șanse să faciliteze o întâlnire directă între președinții rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Vol...
Acum 6 ore
21:45
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, după refuzul lui Dorin Recean Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut o convorbire telefonică personală cu Alexandru Munteanu, căruia i-a propus funcția de premier. Această dezvăluire a ...
21:15
Prognoza meteo pentru 17.10.2025: Schimbări ușoare în Republica Moldova Ziarul National
Ziua de mâine, 17 octombrie 2025, aduce o continuitate a vremii plăcute în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor situa între 4°C dimineața și...
21:15
Moldova, un exemplu de stabilitate macroeconomică și determinare democratică la Washington Ziarul National
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare armonizat cu standardele europene. Ac...
Acum 8 ore
19:45
Curtea Constituțională confirmă: abaterile din campania electorală nu au influențat alegerile parlamentare Ziarul National
Deși în perioada campaniei electorale au fost înregistrate anumite abateri, acestea nu au influențat în mod decisiv rezultatul final al alegerilor ...
18:45
ULTIMA ORĂ // Partidul lui Ion Chicu se DEZINTEGREAZĂ. Unul dintre greii formațiunii părăsește PDCM Ziarul National
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Alexandru Botnari, a demisionat și, totodată, părăsește formațiunea lu...
18:45
Mandatele deputaților aleși în Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională Ziarul National
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate...
18:45
Noul Parlament al Republicii Moldova se va constitui săptămâna viitoare: Președintele Maia Sandu va semna decretul de convocare Ziarul National
Conform surselor politice, ședința de constituire a noului Parlament din Republica Moldova este programată pe 22 octombrie. Președintele Maia Sandu...
18:30
Curtea Constituțională a validat alegerile: noi mandate în Parlamentul Republicii Moldova Ziarul National
Curtea Constituțională a validat recent rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Așadar, Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 5...
18:30
Inovație și tehnologie la MOLDAGROTECH și FARMER: Patru zile de întâlniri cruciale pentru fermieri la Chișinău Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - În capitala Moldovei a fost deschisă astăzi a 46-a ediție a expoziției internaționale MOLDAGROTECH (toamnă) și a 28-a...
18:30
Celebrăm 80 de ani de FAO: Un pas spre un viitor fără foamete și cu securitate alimentară globală! Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - Ziua Mondială a Alimentației din acest an celebrează împlinirea a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Un...
18:30
Igor Grosu despre validarea alegerilor: Multe provocări ne așteaptă pe drumul spre Uniunea Europeană până în 2028 Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a validat astăzi alegerile parlamentare...
Acum 12 ore
17:00
Zelenski în Statele Unite: Discuții importante despre livrarea rachetelor Tomahawk și întâlniri cu industria de apărare americană. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească joi la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump. Subie...
17:00
ULTIMA ORĂ // Rezultatele alegerilor parlamentare au fost VALIDATE de Curtea Constituțională. Cine sunt DEPUTAȚII noului Legislativ Ziarul National
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent și mandatele celor 101 deputați aleși au fost validate astăzi de Curtea Constituți...
16:30
UE propusă să împrumute Ucrainei 140 miliarde € folosind active rusești blocate: planul lui Merz pentru a susține Kievul în război Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat joi că intenționează să propună, săptămâna viitoare, la un summit al Uniunii Europene un plan prin care ...
16:30
Roberta Metsola, vizită oficială la Chișinău în noiembrie pentru consolidarea relațiilor cu UE Ziarul National
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie. Aceasta a fost anunțată de vicepreș...
16:00
Consiliile Elevilor din școlile profesionale și colegii din Moldova și-au ales noii lideri Ziarul National
În Republica Moldova, pentru al doilea an consecutiv, au avut loc alegeri simultane în Consiliile Școlare ale Elevilor. Elevii din sute de școli și...
16:00
Ministerul Energiei consolidează colaborarea cu sindicatele pentru un viitor durabil în sectorul energetic și industrial Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretar de stat la Ministerul Energiei, a participat la Congresul al VIII-lea al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Ind...
15:00
Diplomat austriac acuzat de divulgarea formulei Noviciok și implicarea în cazul Skripal, sub investigație în Austria Ziarul National
Parchetul austriac a inițiat urmărirea penală împotriva diplomatului Johannes Peterlik, suspectat că a divulgat documente clasificate referitoare l...
14:30
Blocul Patriotic contestă validarea alegerilor parlamentare invocând nereguli majore Ziarul National
Adrian Lebedinskii, reprezentant al Blocului Electoral Patriotic, a cerut Curții Constituționale să nu valideze alegerile parlamentare recente, sus...
13:30
Irlanda deschide ambasada la Chișinău până la sfârșitul anului: relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă Ziarul National
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată până la sfârșitul acestui an, conform anunțului făcut de ministrul afacerilor externe, Miha...
13:30
Italienii blochează extrădarea unui ucrainean acuzat de sabotarea gazoductului Nord Stream și retrimit dosarul spre rejudecare Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotarea gazoductului Nord Stream, care leag...
Acum 24 ore
12:30
Curtea de Casație italiană oprește extrădarea lui Kuzniețov în cazul sabotării gazoductului Nord Stream Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean arestat în legătură cu sabotajul din 2022 asupra gazoductul...
12:30
Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Parlament: ce urmează după validarea alegerilor parlamentare Ziarul National
După ce Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare și mandatele de deputat, președinta Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Pa...
11:30
INTERVIU // Andreea Nicolae: „Programul Golden Visa va urca prețurile locuințelor și va schimba profilul cumpărătorului străin în București” Ziarul National
Guvernul României pregătește lansarea unui nou program destinat atragerii de investiții străine — „Rezidență prin Investiție”, cunoscut interna...
11:15
„Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: un profil remarcabil și sprijin total” Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întâlnire cu deputații formațiuni...
11:15
UE pregătește o lege pentru reconstrucția Ucrainei prin utilizarea veniturilor din activele rusești blocate Ziarul National
Veniturile generate de activele rusesti blocate în urma sancțiunilor impuse Moscovei ar trebui folosite pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, a ...
11:15
Curtea Constituțională examinează validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS preia conducerea cu 55 de mandate Ziarul National
Curtea Constituțională va analiza subiectul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În urma scrutinului, se preconizează ...
11:15
Dorin Recean apără integritatea lui Alexandru Munteanu în fața acuzațiilor privind afaceri internaționale Ziarul National
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea viitorului său succesor propus, Alexandru Munteanu, după ce au apărut informații despre afacerile acestu...
11:15
Răsunător: rețea de cazinouri online ilegale, cu venituri de 25 milioane lei, destructurată de poliție în Chișinău Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online. Aceasta ar fi generat ilegal venitur...
10:15
Tentativă de omor cu toporul în Basarabeasca: Condamnat la 10 ani de închisoare după ce victima s-a ferit în ultima clipă Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc după ce...
10:15
Lecție pentru cei care încă se mai gândesc să se pricopsească de pe urma SCHEMEI „ruda implicată în accident”. Un tânăr de 21 de ani a fost CONDAMNAT la 7 ani de închisoare și o amendă de 450 000 de lei Ziarul National
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare și amendat cu 450 000 de lei, după ce a pus în aplicare schema „ruda implicată în...
10:00
Statele Unite îndeamnă Japonia să renunțe la importurile de energie rusească Ziarul National
Washingtonul solicită Japoniei să oprească importurile de produse energetice din Rusia, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besse...
10:00
Tânăr condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin metoda „rudei implicate în accident” cu pagube de peste jumătate de milion de lei în Cimișlia Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale realizate de procurorii Procuraturii Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru e...
09:00
Horoscopul zilei 16.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecNoul început aduce oportunități neașteptate. Cu încredere și curaj, vei depăși obstacolele și vei găsi soluții inovatoare. Energia ta deb...
02:45
Panica la bordul avionului lui Pete Hegseth: aterizare neplanificată din cauza unei fisuri în parbriz! Ziarul National
Avionul C-32, care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost obligat miercuri să efectueze o aterizare neplanificată î...
Ieri
23:45
România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan Ziarul National
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
20:45
Moldova se încălzește! Prognoză pentru 16.10.2025 Ziarul National
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
19:45
Summitul UE promite perspective noi pentru aderarea Moldovei la toamnă Ziarul National
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
