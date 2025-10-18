Zelenski nu obține sprijin clar pentru rachetele Tomahawk după discuțiile cu Trump la Casa Albă
Ziarul National, 18 octombrie 2025 09:00
Preşedintele Volodimir Zelenski nu pare să fi obţinut ceea ce îşi dorea la întâlnirea de la Casa Albă. Preşedintele SUA, Donald Trump, pare că nu e...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
09:00
Israelul a primit un sicriu care conține trupul unui ostatic decedat, a anunțat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară.
09:00
Zelenski nu obține sprijin clar pentru rachetele Tomahawk după discuțiile cu Trump la Casa Albă # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski nu pare să fi obţinut ceea ce îşi dorea la întâlnirea de la Casa Albă. Preşedintele SUA, Donald Trump, pare că nu e...
09:00
♈️ BerbecCu toate că obstacolele pot apărea neașteptat, determinarea și voința ta sunt cheia succesului. Energia pozitivă pe care o emani va atrag...
Acum 12 ore
23:45
Zelenski și Trump la Casa Albă: Liderul ucrainean speră la ajutor american pentru a încheia războiul cu Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru o întâlnire importantă cu liderul american Donald Trump. Zelenski a ...
23:45
Tunelul controversat „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering: Reacțiile lui Trump și Zelenski la propunerea Kremlinului # Ziarul National
Rusia și Statele Unite ar putea să colaboreze pentru construirea unui tunel feroviar „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering, idee care ar putea facil...
21:45
Zelenski insistă pe garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce Trump speră la pace fără rachete Tomahawk # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat vineri că garanțiile bilaterale de securitate pentru Ucraina reprezintă „cel mai important lu...
21:45
Cum poate ajunge Putin la Budapesta: Provocările „Kremlinului zburător” în fața interdicțiilor aeriene UE # Ziarul National
Summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump nu este încă definitiv stabilit, dar, dacă Putin va merge la Budapesta pentru a se întâlni cu preşed...
21:45
Zelenski caută sprijin de la Trump pentru pacea în Ucraina. Liderul american, ezitant în fața lui Putin. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Casa Albă, vineri, pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump. Zelenski a subliniat ...
20:45
Pe 18 octombrie 2025, vremea Republicii Moldova va aduce schimbări notabile. Temperaturile vor cunoaște o ușoară creștere, în unele regiuni diferen...
Acum 24 ore
18:45
Întărirea cooperării judiciare internaționale: Delegația olandeză vizitează Procuratura Generală a Republicii Moldova # Ziarul National
La 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a găzduit o vizită oficială din partea unei delegații a Ministerului Justiției și S...
17:45
ANALIZĂ // O altă întâlnire cu Putin prezintă un RISC semnificativ pentru Trump. Semnale periculoase pentru Ucraina și aliații europeni # Ziarul National
Președinte american Donald Trump joacă din nou cartea negocierii directe cu Vladimir Putin, anunțând o posibilă întâlnire cu liderul de la Krem...
17:30
Republica Moldova primește un nou partener în programele de dezvoltare sustenabilă: birou italian de cooperare inaugurat la Chișinău # Ziarul National
Republica Moldova va inaugura un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare. Acest nou birou va sprijini crearea unor programe de co...
17:30
Negocieri blocate între Rusia și Ucraina: J. D. Vance avertizează asupra obstacolelor în calea păcii, dar păstrează speranța unei soluții # Ziarul National
Conflictul din Ucraina rămâne blocat, în ciuda lunilor întregi de negocieri, afirmă vicepreședintele american J. D. Vance într-un interviu cu postu...
17:30
Vladimir Bolea susține dezvoltarea urbană durabilă la Ungheni prin noi proiecte verzi și infrastructurale # Ziarul National
La Ungheni, un proiect semnificativ de modernizare a spațiilor verzi urbane va fi implementat, contribuind la dezvoltarea durabilă a municipiului. ...
17:30
Tragedie la București: Explozie devastatoare a distrus două etaje, cauzată de scurgeri de gaze naturale # Ziarul National
Trei persoane au murit și 13 au fost spitalizate după o explozie puternică ce a avut loc vineri dimineaţa în Bucureşti. Explozia ar fi fost provoca...
17:30
UE pune presiune pe giganții tech pentru protecția copiilor online: Apple, Google, SnapChat și YouTube sub lupa Bruxelles-ului # Ziarul National
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații mai multor companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica respectarea obli...
16:30
Studenții de la Drept descoperă secretele Procuraturii Generale în vizite educative # Ziarul National
În datele de 10 și 17 octombrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova a primit vizita a două grupuri de studenți de la Facultatea de Drep...
16:30
Elevii de la Excelsis explorează de aproape strategiile energetice ale Republicii Moldova în vizită la Ministerul Energiei # Ziarul National
Un grup de elevi de clasa a IX-a de la școala privată EXCELSIS a vizitat Ministerul Energiei. Aceștia au avut ocazia să poarte o discuție cu minist...
16:30
Forumul pedagogic din Taraclia: Inovație educațională și sprijin pentru minorități în prim-plan # Ziarul National
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, alături de dezvoltarea multilingvismului, au fost subiectele...
14:45
Mentoratul: Cheia Succesului pentru Profesorii Debutanți în Gimnaziul "Mihai Viteazul" din Strășeni # Ziarul National
"Prima zi ca învățătoare n-o voi uita niciodată. Intrând în clasă, acum un an, am fost copleșită de emoții, constatând că tot ce-am învățat în facu...
14:45
Nina Cereteu și Stela Onuțu rămân primari pentru a evita alegeri locale, fără loc în Parlament # Ziarul National
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, care au fost alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu-și...
14:45
Distincții pentru profesori inovatori: șase cadre didactice din sudul țării premiate pentru inovație în educație # Ziarul National
Șase cadre didactice din sudul țării au fost distinse cu titlul de „Profesor Inovator” și premiate cu câte 10.000 de lei fiecare, pentru excelență ...
14:45
Nicolae Botgros va prezida prima ședință a noului Parlament după refuzul lui Vladimir Voronin # Ziarul National
Dirijorul Nicolae Botgros va prezida ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, după ce liderul PCRM, Vladimir Voronin, decan d...
14:45
Chișinău găzduiește Conferința SEEPAG: lupta împotriva corupției și crimei organizate în Europa de Sud-Est # Ziarul National
În anul 2025, Procuratura Republicii Moldova a deținut Președinția Grupului Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), o platformă...
13:45
Președintele Partidului Socialiștilor și unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, a anunțat că va activa în Parlament ca deput...
13:45
Trump refuză livrarea rachetelor Tomahawk cerute de Ucraina pentru a nu afecta rezervele americane # Ziarul National
Statele Unite nu-şi pot "sărăci" rezervele de rachete de croazieră tip Tomahawk, pe care Ucraina vrea să le achiziționeze de la Washington pentru a...
12:45
Comisia Europeană a salutat aderarea Republicii Moldova la SEPA, aceasta fiind una dintre primele patru țări partenere eligibile pentru Extindere c...
12:45
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale discută cu experții pentru o mai bună aplicare a normelor de urbanism # Ziarul National
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut loc un atelier de lucru cu verificatorii de proiecte acreditați în urbanism....
11:45
Alexei Buzu în așteptarea deciziei noului premier, Marcel Spatari se pregătește pentru rolul de deputat # Ziarul National
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va deveni deputat și promite să susțină pe oricine va fi numit următorul...
Ieri
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul pentru convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a....
09:00
♈️ BerbecSe deschid noi oportunități care merită explorate. La locul de muncă, o idee îndrăzneață ar putea să impresioneze colegii. În plan person...
01:45
Rachetele Tomahawk grăbesc Moscova să redeschidă dialogul cu Ucraina: Zelenski, optimist înaintea discuțiilor cu Trump # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, înaintea discuțiilor programate cu președintele american Donald Trump, că demersurile pent...
00:45
Rusia și SUA pregătesc un nou summit între Putin și Trump, în timp ce tensiunile cresc din cauza rachetelor Tomahawk furnizate Ucrainei # Ziarul National
Kremlinul a comunicat că liderul rus Vladimir Putin l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice de joi, c...
00:45
Procurori români adună dovezi de genocid în Ucraina: mii de refugiați audiați în România # Ziarul National
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a comunicat că mii de refugiaţi din Ucraina, care au ajuns în România odată cu izbucnirea conflictul...
16 octombrie 2025
23:45
"Structura noului Guvern: Alexandru Munteanu finalizează componența și analizează opțiuni cheie pentru viitor" # Ziarul National
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că structura viitorului...
23:45
Donald Trump și Vladimir Putin pregătesc o întâlnire la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului Rusia-Ucraina. Summitul ar putea deschide calea unei întâlniri directe Putin-Zelenski. # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice. Ce...
23:45
Premierul Ungariei, Viktor Orban, care este un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile președintelui american de a se întâlni la ...
22:45
Trump caută să surprindă lumea cu un nou summit între Putin și Zelenski: întâlnirea decisivă pentru pace se va ține la Budapesta? # Ziarul National
Președintele Donald Trump consideră că încă există șanse să faciliteze o întâlnire directă între președinții rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Vol...
21:45
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, după refuzul lui Dorin Recean # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut o convorbire telefonică personală cu Alexandru Munteanu, căruia i-a propus funcția de premier. Această dezvăluire a ...
21:15
Ziua de mâine, 17 octombrie 2025, aduce o continuitate a vremii plăcute în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor situa între 4°C dimineața și...
21:15
Moldova, un exemplu de stabilitate macroeconomică și determinare democratică la Washington # Ziarul National
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare armonizat cu standardele europene. Ac...
19:45
Curtea Constituțională confirmă: abaterile din campania electorală nu au influențat alegerile parlamentare # Ziarul National
Deși în perioada campaniei electorale au fost înregistrate anumite abateri, acestea nu au influențat în mod decisiv rezultatul final al alegerilor ...
18:45
ULTIMA ORĂ // Partidul lui Ion Chicu se DEZINTEGREAZĂ. Unul dintre greii formațiunii părăsește PDCM # Ziarul National
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Alexandru Botnari, a demisionat și, totodată, părăsește formațiunea lu...
18:45
Mandatele deputaților aleși în Republica Moldova, validate de Curtea Constituțională # Ziarul National
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate...
18:45
Noul Parlament al Republicii Moldova se va constitui săptămâna viitoare: Președintele Maia Sandu va semna decretul de convocare # Ziarul National
Conform surselor politice, ședința de constituire a noului Parlament din Republica Moldova este programată pe 22 octombrie. Președintele Maia Sandu...
18:30
Curtea Constituțională a validat alegerile: noi mandate în Parlamentul Republicii Moldova # Ziarul National
Curtea Constituțională a validat recent rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Așadar, Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 5...
18:30
Inovație și tehnologie la MOLDAGROTECH și FARMER: Patru zile de întâlniri cruciale pentru fermieri la Chișinău # Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - În capitala Moldovei a fost deschisă astăzi a 46-a ediție a expoziției internaționale MOLDAGROTECH (toamnă) și a 28-a...
18:30
Celebrăm 80 de ani de FAO: Un pas spre un viitor fără foamete și cu securitate alimentară globală! # Ziarul National
16 octombrie 2025, Chișinău - Ziua Mondială a Alimentației din acest an celebrează împlinirea a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Un...
18:30
Igor Grosu despre validarea alegerilor: Multe provocări ne așteaptă pe drumul spre Uniunea Europeană până în 2028 # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a validat astăzi alegerile parlamentare...
17:00
Zelenski în Statele Unite: Discuții importante despre livrarea rachetelor Tomahawk și întâlniri cu industria de apărare americană. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească joi la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump. Subie...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.