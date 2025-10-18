/VIDEO/ Cehia a lansat primul tren de pasageri care circulă fără mecanic

TV8, 18 octombrie 2025 20:40

/VIDEO/ Cehia a lansat primul tren de pasageri care circulă fără mecanic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 2 ore
20:40
/VIDEO/ Din 1 noiembrie vom adera la Convenția UE de tranzit comun. Iacub: „Se vor reduce la 0 timpii pentru formalitățile vamale” TV8
20:40
/VIDEO/ Cehia a lansat primul tren de pasageri care circulă fără mecanic TV8
20:30
PCRM va avea fracțiune separată în Parlament: Decizia, luată în plenul Comitetului Central TV8
20:10
/VIDEO/ Festival sportiv la Anenii Noi: Peste 150 de pompieri voluntari s-au întrecut în competiție TV8
Acum 4 ore
19:40
/VIDEO/ Rusia continuă să atace: Forțele aeriene ucrainene au doborât 136 de drone rusești TV8
19:10
/VIDEO/ Din 1 noiembrie vom adera la Convenția UE de tranzit comun. Iacub: „Se va reduce la 0 timpii pentru formalitățile vamale” TV8
18:10
/VIDEO/ Verde-n ochi: Alexandru Munteanu, botezul presei și primul pas cu stângul. Nu vrem un Guvern-kamikaze TV8
Acum 6 ore
17:10
/VIDEO/ Incendiu și nori mari de fum pe un aeroport internațional: Toate zborurile, anulate TV8
16:20
PCRM a decis formarea unei fracțiuni separate a Partidului Comunist în Parlament TV8
16:10
/HARTĂ/ Trafic suspendat pe o stradă din sectorul Centru: O rută de troleibuze va fi redirecționată TV8
Acum 8 ore
15:10
Emisarul lui Putin a propus construirea "Tunelului Putin-Trump", care să conecteze Rusia de SUA TV8
15:10
/VIDEO/ Ce mai face Mihai Ciobanu? TV8 a vizitat locuința de vară a artistului: Casă ca un muzeu, foișor de poveste și beci cu gustoșenii TV8
14:10
Răzbunare între vecini? Cine ar fi zgâriat și încercat să dea foc ușii locuinței unei femei din stânga Nistrului TV8
Acum 12 ore
13:20
Atenție: Se anunță o creștere a nivelului apei în Nistru TV8
13:20
Chiar dacă se anunță ploi, „Dialog între generații” va avea loc și astăzi: Unde se pot întâlni seniorii Capitalei TV8
12:50
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina TV8
12:20
/VIDEO/ Aprovizionare incertă, dependență sigură: Regiunea transnistreană, din nou pe aceeași greblă? TV8
11:40
Noapte de coșmar pentru o femeie din Rîbnița: Fostul soț ar fi atacat-o cu un topor TV8
11:20
Târg eco sau cu tradiții: Chișinăuienii își pot face plinul cu produse autohtone de la iarmaroacele din Chișinău TV8
10:50
Atenție: Se anunță o creștere a nivelului Nistrului TV8
10:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 742. Hamas: Încă un cadavru al unui prizonier israelian va fi predat TV8
09:50
Horoscop 18 octombrie 2025 de la ChatGPT: Balanțele reflectează, iar Scorpionii sunt hotărâți. Vărsătorii gândesc curajos TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1333. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Încetarea focului trebuie să fie primul pas" TV8
09:20
/METEO/ Început de weekend cu precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 18 octombrie 205 TV8
Acum 24 ore
00:50
Primele mesaje de la Trump și Zelenski după discuțiile de 2 ore: „Destul sânge a fost vărsat” TV8
00:30
Trump și Zelenski, mesaje după întâlnirea de la Casa Albă: „E timpul să oprească uciderile și să facă o înțelegere” TV8
00:00
/VIDEO/ Donald Trump a apreciat ținuta lui Volodimir Zelenski: „Cred că arată superb în jacheta lui” TV8
17 octombrie 2025
23:30
Trump, despre întâlnirea cu Putin la Budapesta: „Posibil mă păcălește pentru a câștiga timp” TV8
23:00
/VIDEO/ Disensiuni în PAS din cauza candidaturii lui Alexandru Munteanu? Dorian Istratii „Noi am avut o ședință” TV8
Ieri
21:30
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” prin țară: Ce așteptări au oamenii de la noua guvernare TV8
21:30
/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: A dat mâna cu Donald Trump l-a întâlnire TV8
21:30
/VIDEO/ Spiderman la Căușeni: Momentul în care un bărbat acuzat de viol a fost încătușat la balcon TV8
21:30
Unde va fi înmormântat chitaristul formației „Noroc”? Radu Dolgan: „A inspirat tineri muzicieni și generații de melomani” TV8
20:40
/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire TV8
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” prin țară: Ce așteptări au oamenii de la noua guvernare TV8
19:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Ceremonia de deschidere va avea loc simultan în 4 locații TV8
19:00
/VIDEO/ Ancheta privind 1 milion de țigarete: „E indubitabil că ar putea fi implicați și vameși” TV8
18:30
/VIDEO/ Topul celor mai bine plătiți fotbaliști în 2025: Cristiano Ronaldo, în vârful clasamentului TV8
18:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia, atentat dejucat și avion doborât. Zelenski: Putin nu e mai curajos ca alt terorist TV8
17:40
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 18, 19 și 20 octombrie TV8
17:20
/VIDEO/ Momentul exploziei de la București: Blocul riscă să se prăbușească TV8
17:00
Gafă militară în Crimeea: Rusia a confundat propriul avion cu o dronă ucraineană TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia, atentat dejucat și avion doborât. Vance: Rusia și Ucraina nu sunt gata de pace TV8
16:20
Pericol de intoxicație cu ciuperci în Moldova: Primele simptome și câte victime au fost spitalizate TV8
15:50
15 ucraineni, condamnați la închisoare în Rusia: Erau ținuți prizonieri încă din 2022 TV8
15:40
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, prinsă cu mita în birou: Cum scapă de pedeapsă TV8
14:50
Interes crescut pentru eVMS.md: În 10 zile, statul a atras investiții duble față de luna trecută TV8
14:10
/VIDEO/ Alexandru Cazacu a murit: Renumitul chitarist al formației „Noroc” avea 75 de ani TV8
13:50
/VIDEO/ Trump și-ar fi schimbat retorica după apelul lui Putin: Mesajul transmis înaintea întâlnirii cu Zelenski TV8
13:30
/VIDEO/ Partidul Nostru nu-și trimite primarii în Parlament. Usatîi: „Nu vom merge la alegeri anticipate” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.