Emisarul lui Putin a propus construirea "Tunelului Putin-Trump", care să conecteze Rusia de SUA
TV8, 18 octombrie 2025 15:10
Emisarul lui Putin a propus construirea "Tunelului Putin-Trump", care să conecteze Rusia de SUA
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
15:10
15:10
Acum 2 ore
14:10
Acum 4 ore
13:20
12:50
12:20
Acum 6 ore
11:20
10:00
09:50
Acum 8 ore
09:30
09:20
Acum 24 ore
00:50
00:30
00:00
17 octombrie 2025
23:30
23:00
21:30
21:30
21:30
21:30
20:40
20:10
19:40
19:00
18:30
18:00
17:40
17:00
16:20
Ieri
14:50
14:10
13:50
13:30
12:50
12:20
11:50
11:20
11:20
11:00
10:50
10:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.