Trump, despre întâlnirea cu Putin la Budapesta: „Posibil mă păcălește pentru a câștiga timp”
TV8, 17 octombrie 2025 23:30
Trump, despre întâlnirea cu Putin la Budapesta: „Posibil mă păcălește pentru a câștiga timp”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
00:00
Acum o oră
23:30
Acum 2 ore
23:00
Acum 4 ore
21:30
21:30
21:30
21:30
20:40
Acum 6 ore
20:10
19:40
19:00
18:30
Acum 8 ore
18:00
17:40
17:00
16:20
Acum 12 ore
14:50
14:10
13:50
13:30
12:50
12:20
11:50
11:20
11:20
Acum 24 ore
11:00
10:50
10:30
08:20
07:50
07:10
Ieri
23:00
22:30
22:20
21:40
21:40
21:30
21:30
21:10
21:00
20:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.