/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire
TV8, 17 octombrie 2025 20:40
/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:40
Acum 4 ore
19:00
18:30
18:00
17:40
Acum 6 ore
17:00
16:20
Acum 8 ore
14:50
14:10
13:50
13:30
Acum 12 ore
12:50
12:20
11:50
11:20
11:20
11:00
10:50
10:30
08:20
Acum 24 ore
07:50
07:10
16 octombrie 2025
23:00
22:30
22:20
21:40
21:40
21:30
21:30
21:10
Ieri
21:00
20:40
20:30
19:40
18:10
17:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.