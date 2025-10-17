/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire

TV8, 17 octombrie 2025 20:40

/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
20:40
/VIDEO/ Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă: Cei doi lideri și-au strâns mâna la întâlnire TV8
Acum o oră
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” prin țară: Ce așteptări au oamenii de la noua guvernare TV8
Acum 2 ore
19:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Ceremonia de deschidere va avea loc simultan în 4 locații TV8
Acum 4 ore
19:00
/VIDEO/ Ancheta privind 1 milion de țigarete: „E indubitabil că ar putea fi implicați și vameși” TV8
18:30
/VIDEO/ Topul celor mai bine plătiți fotbaliști în 2025: Cristiano Ronaldo, în vârful clasamentului TV8
18:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia, atentat dejucat și avion doborât. Zelenski: Putin nu e mai curajos ca alt terorist TV8
17:40
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 18, 19 și 20 octombrie TV8
17:20
/VIDEO/ Momentul exploziei de la București: Blocul riscă să se prăbușească TV8
Acum 6 ore
17:00
Gafă militară în Crimeea: Rusia a confundat propriul avion cu o dronă ucraineană TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia, atentat dejucat și avion doborât. Vance: Rusia și Ucraina nu sunt gata de pace TV8
16:20
Pericol de intoxicație cu ciuperci în Moldova: Primele simptome și câte victime au fost spitalizate TV8
15:50
15 ucraineni, condamnați la închisoare în Rusia: Erau ținuți prizonieri încă din 2022 TV8
15:40
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, prinsă cu mita în birou: Cum scapă de pedeapsă TV8
Acum 8 ore
14:50
Interes crescut pentru eVMS.md: În 10 zile, statul a atras investiții duble față de luna trecută TV8
14:10
/VIDEO/ Alexandru Cazacu a murit: Renumitul chitarist al formației „Noroc” avea 75 de ani TV8
13:50
/VIDEO/ Trump și-ar fi schimbat retorica după apelul lui Putin: Mesajul transmis înaintea întâlnirii cu Zelenski TV8
13:30
/VIDEO/ Partidul Nostru nu-și trimite primarii în Parlament. Usatîi: „Nu vom merge la alegeri anticipate” TV8
13:20
/VIDEO/ Maia Sandu a semnat decretul: Când va avea loc prima ședință a noului Parlament TV8
Acum 12 ore
12:50
Nicolae Botgros ar urma să conducă prima ședință a noului Parlament. De ce Vladimir Voronin a refuzat TV8
12:20
/VIDEO/ Marcel Spatari merge în Parlament, Alexei Buzu speră la un nou mandat de ministru: „Vom face echipă” TV8
11:50
/VIDEO/ Dodon rămâne deputat, dar nu va susține un Guvern condus de Munteanu: „Chiar dacă e o candidatură bună” TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia și atentat dejucat. Zelenski e în SUA, iar Trump s-a răzgândit după apelul cu Putin TV8
11:20
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate /P/ TV8
11:00
Alertă falsă la Aeroportul Chișinău din cauza unui bagaj suspect: Pasagerii și personalul au fost evacuați TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1332: Alertă în Rusia și scafandru căutat. Zelenski e în SUA, iar Trump s-a răzgândit după apelul cu Putin TV8
10:30
/VIDEO/ Explozie puternică într-un bloc din București: Sunt cel puțin 2 morți și 4 răniți TV8
10:00
Bagaj suspect la Aeroportul Chișinău: Pasagerii și personalul au fost evacuați TV8
09:30
/HARTĂ/ Cutremur în toiul nopții, lângă Moldova: Ce magnitudine a avut TV8
09:00
Benzina Petrom: de la rafinărie la rezervor, sub control total al calității /P/ TV8
08:40
Maia Sandu a semnat decretul: Când va avea loc prima ședință a noului Parlament TV8
08:20
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” prin țară: Ce așteptări au oamenii de la noua guvernare - de la 19:55, la TV8! TV8
Acum 24 ore
07:50
Horoscop 17 octombrie 2025 de la ChatGPT: Balanțele cuceresc prin farmec, Gemenii clarifică tot, iar Leii primesc laude TV8
07:10
/METEO/ Vreme fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 17 octombrie 2025 TV8
16 octombrie 2025
23:00
/VIDEO/ De la stropitori cu telecomandă la tractoare de 330.000 de euro: Expozițiile „Moldagroteh” și „Farmer”, inaugurate la Moldexpo TV8
22:30
/VIDEO/ Milioane de la Moscova pentru rețeaua lui Șor: Ce salarii ar fi ridicat persoane-cheie din anturajul fugarului TV8
22:20
/VIDEO/ Bulgaria, din nou sub alertă de vreme rea: Oamenii au fost sfătuiți să rămână în case TV8
21:40
/VIDEO/ Luptătorii moldoveni se pregătesc de Mondialele U-23: Cine ne va reprezenta la competiția din Serbia TV8
21:40
/VIDEO/ Ion Chicu regretă atacurile verbale către presă: „Îmi cer scuze pentru asta, se mai întâmplă” TV8
21:30
/VIDEO/ Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre” TV8
21:30
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta: „Pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului fără glorie” TV8
21:10
/VIDEO/ Când va avea loc prima ședință a noului Parlament: Maia Sandu va semna curând decretul TV8
Ieri
21:00
Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre” TV8
20:40
/VIDEO/ Când va avea loc prima ședință a noului Parlament: Maia Sandu ar urma să semneze curând decretul TV8
20:30
/VIDEO/ „Incompetența uneori doare”: Replici acide la ședința CMC. Bugetul Chișinăului a rămas neaprobat TV8
20:10
/LIVE/ Vladimir Bolea și Ion Chicu, invitați la Cutia Neagră TV8
19:40
/VIDEO/ „Vezi că poți!” Istoria Victoriei Sobol, care a zidit o afacere ca-n poveștile bunicilor, în Codrii Moldovei TV8
19:10
Irlanda va deschide ambasadă la Chișinău: Când este planificată inaugurarea oficială TV8
18:30
/VIDEO/ Veste bună pentru chișinăuieni: Taxa de salubrizare a fost anulată TV8
18:10
/VIDEO/ Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui bebeluș, din nou în fața judecătorilor. Bunica victimei: „Tremur toată ca varga” TV8
17:40
Chișinăul așteaptă banii de la Tiraspol: Livrările de gaze către malul stâng vor fi reluate pe 17 octombrie TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.