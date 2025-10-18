Raport ONU: Traficul de persoane în scopuri infracționale ia amploare la nivel global, inclusiv în Republica Moldova

12:40

Liderii europeni trebuie să ia cât mai rapid cu o decizie privind începerea negocierilor de aderarea pe capitole cu Rep. Moldova, a declarat pentru Radio Chișinău vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, autorul unei inițiative în acest sens susținută de 55 de deputați europeni din 19 țări, adresată Consiliului Uniunii. El a mai anunțat că Biroul Parlamentului European în Rep. Moldova va fi inaugurat oficial în scurt timp, iar cu această ocazie se va afla la Chișinău președinta forului european Roberta Metsola.