De la 1 noiembrie, Serviciul Vamal va fi parte a Convenției UE de tranzit comun

Asigurarea regiunii transnistrene cu volumele necesare de gaze rămâne a fi problematică, fiind în vigoare un regim de economisire a gazelor. În școlile și universitatea din Tiraspol au fost reduse orele la 30 de minute, anterior a fost sistată apa caldă în mai multe localități. Chișinăul are soluții pentru depășirea crizei, în primul rând ajutorul de 60 de milioane de euro oferit de UE, pe care însă regimul îl refuză, transmite Radio Chișinău.