De la 1 noiembrie, Serviciul Vamal va fi parte a Convenției UE de tranzit comun
Radio Chisinau, 17 octombrie 2025 13:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova va adera, din 1 noiembrie, la Convenția de tranzit comun. Astfel, vor fi reduse costurile și timpul la trecerile de frontieră, iar garanțiile pentru declarațiile agenților economici vor fi prezentate o singură dată la punctul vamal, transmite IPN.
A treia săptămână consecutivă de scădere a prețurilor la carburanții auto. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță o nouă scădere a prețurilor maxime la carburanți, marcând a treia săptămână consecutivă de ieftiniri.
12:40
DIALOG EUROPEAN | Victor Negrescu: Liderii UE se gândesc la o soluție astfel încât să înceapă negocierile pe capitole cu Rep. Moldova până la sfârșitul anului (Audio) # Radio Chisinau
Liderii europeni trebuie să ia cât mai rapid cu o decizie privind începerea negocierilor de aderarea pe capitole cu Rep. Moldova, a declarat pentru Radio Chișinău vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, autorul unei inițiative în acest sens susținută de 55 de deputați europeni din 19 țări, adresată Consiliului Uniunii. El a mai anunțat că Biroul Parlamentului European în Rep. Moldova va fi inaugurat oficial în scurt timp, iar cu această ocazie se va afla la Chișinău președinta forului european Roberta Metsola.
Peste 23 600 contracte de închiriere au fost înregistrate la SFS în 9 luni ale anului 2025. Creștere cu 26,5% a încasărilor din impozitul pe venit # Radio Chisinau
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit spre închiriere bunuri imobile au crescut cu 26,5% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 68,3 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024.
Istoria incă neterminată a marelui cântăreț britanic
DIALOG EUROPEAN | Victor Negrescu: Europa trebuie să vină cu o reacție la manifestarea pro-europeană a populației din R. Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Accelerarea parcursului de aderare al Republicii Moldova la UE, subiect evidențiat la întrevederea de la Bruxelles dintre Oana Țoiu și Roberta Metsola # Radio Chisinau
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, a avut ieri, 16 octombrie 2025, în contextul vizitei la Bruxelles, o întrevedere cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precizează un comunicat al Ministerului de Externe de la București
Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027 # Radio Chisinau
reședinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Traficul pe un tronson al străzii Albișoara va fi suspendat duminică, 19 noiembrie. Ruta troleibuzului 28 va fi redirecționată # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș.
Alerta cu bombă de la Aeroportul Eugen Doga din Chișinău a fost falsă. Activitatea a fost reluată # Radio Chisinau
Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
Explozie extrem de puternică într-un bloc din București. Cel puțin doi morți și 11 răniți până la această oră # Radio Chisinau
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimeața într-un bloc din București,, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, scrie news.ro/
Volodimir Zelenski a sosit în Statele Unite pentru a purta o rundă de convorbiri cu Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit în Statele Unite, în seara zilei de joi, 16 octombrie, relatează Agenția de presă Interfax-Ucraina, citând datele de urmărire a zborurilor. Aeronava prezidențială la bordul căreia se afla Zelenski a aterizat la baza forțelor aeriene Andrews, din suburbiile orașului Washington.
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă, depistat la Aeroportul din Chișinău. Procedura de înregistrare a pasagerilor este temporar suspendată # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează că a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.
Interes ridicat pentru valorile mobiliare de stat. Peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie # Radio Chisinau
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, aproape dublu față de luna precedentă.
Radio Chișinău este un post de radio cu sediul în Chișinău, ce face parte din rețeaua posturilor de radio ale Societății Române de Radiodifuziune. Relansat la 1 decembrie 2011 acoperă cu emisie 70% din teritoriul Republicii Moldova. Preia o parte din programele Radio România și deține site-ul www.radiochisinau.md
Întrevedere la Cotroceni între consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei la București. Accentul discuțiilor a fost pus pe sprijinul acordat Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier pentru politică externă al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, transmite Radio Chișinău.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme și monitorizarea mass-mediei (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de astăzi apărută în Republica Moldova alocă spații modului în care poate fi combătută influența rețelelor sociale asupra alegerilor. Tot astăzi mai puteți citi despre „MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor”, dar și despre declarațiile date în fața judecătorilor de Svetlana Popan, condamnată la închisoare de prima instanțiă, împreună cu guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul.
Funcțiile pentru viitorul Guvern sunt stabilite în proporție de 90 %, anunță candidatul pe care PAS îl va înainta pentru funcția de premier # Radio Chisinau
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost contactat personal de președinta Maia Sandu pentru a i se propune această funcție. Șefa statului, a spus la RliveTV că decizia de a-l propune pentru funcția de premier a fost luată în comun cu mai mulți membri ai PAS, transmite IPN.
METEO | Vremea se încălzește ușor. Maximele termice ale zilei vor urca până la 18 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o ușoară încălzire a vremii, cu maxime termice mai ridicate față de zilele precedente.
„Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta” . Discuție telefonică Putin – Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună capăt războiului” din Ucraina.
Limba română, studiată la Universitatea Cambridge. Lectoratul de limba română e finanțat de statul român # Radio Chisinau
Un Lectorat de limba română a fost înființat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL), un proiect finanțat de Guvernul României / Ministerul Educației Naționale prin Institutul Limbii Române și promovat de Ambasada României la Londra, conform site-ului oficial al ambasadei.
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție vor comunica cu polițiștii din Ungaria printr-un canal specializat # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova vor colabora direct cu polițiștii din Ungaria printr-un canal de comunicare specializat, instituit în baza unui nou protocol de cooperare semnat la Budapesta, comunică MOLDPRES.
Procurorul general al României: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia” # Radio Chisinau
„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei.
Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să continuăm colaborarea cu Parlamentul de la Chișinău pentru integrarea europeană a Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Siegfried Mureșan a salutat decizia Curții Constituționale de a valida alegerile parlamentare din Republica Moldova. Într-o postare pe Facvebook, europarlamentarul a precizat că Parlamentul European este pregătit să continuie colaborarea cu Parlmanetul de la Chișinău pentru integrarea europeană a R. Moldova.
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # Radio Chisinau
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice rețea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinților, transmite AFP, preluată de Agerpres.
„FMI rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova”. Întâlniri la nivel înalt avute de Anca Dragu la Washington # Radio Chisinau
Perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în consolidarea stabilității financiare și în avansarea reformelor structurale în linie cu parcursul european al țării au fost analizate în cadrul întrevederii dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kenji Okamura, informează MOLDPRES.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Cetățenii nu vor putea depune online cereri de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă până la începutul lunii noiembrie # Radio Chisinau
ASP are în derulare un program amplu de modernizare a serviciilor — inclusiv prin extinderea serviciilor online, ceea ce va ușura mult interacțiunea cetățeanului cu instituția. Pe data de 01.11.2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar începând cu data de 03 noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”.
Galerie FOTO | Cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale MoldAgroTech a fost inaugurată la MoldExpo. Care sunt așteptările fermierilor și expozanților # Radio Chisinau
Cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale MoldAgroTech a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional de Expoziții MoldExpo din Chișinău, reunind peste 200 de expozanți din Rep. Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. La eveniment au fost expuse tehnologii moderne, utilaje performante și echipamente agricole de ultimă generație, destinate modernizării sectorului agroindustrial, transmite Radio Chișinău/
„Avem și o mare determinare ca în 2028 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene”. Reacția lui Igor Grosu, după validarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Președintele PAS, Igor Grosu a venit cu o reacție după decizia Curții Constituționale de a valida alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Avem și o mare determinare ca în 2028 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene”. Reacția lui Igor Grosu, după valicarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Livrările de gaze în regiunea transnistreană vor fi reluate de vineri, 17 octombrie # Radio Chisinau
De vineri, 17 octombrie, livrările de gaze către regiunea transnistreană vor fi reluate, a anunțat Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Volumele vor fi suficiente pentru a acoperi necesitățile tuturor categoriilor de consumatori, ceea ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire în regiune, transmite IPN.
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați.
„Clujul a fost și rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova”. Acord de înfrățire semnat la Bruxelles între autoritățile locale din Cluj-Napoca și Raionul Ialoveni # Radio Chisinau
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat, la Bruxelles, acordul de înfrățire cu Raionul Ialoveni din Republica Moldova, ca un gest simbolic privind viitorul comun al țărilor noastre în Uniunea Europeană.
Comisia Europeană a salutat aderarea la zona unică de plăți în euro a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Radio Chisinau
Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii a patru cauze contra Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii în patru cauze: Straistă, Șușco, Ditmansen Mîndru, și Mocanu și alții v. Republica Moldova.
Au fost depuse aproape 700 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 # Radio Chisinau
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna noiembrie # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie.
CA atenționează Adunarea Populară a Găgăuziei, fondatorul furnizorului public regional, asupra derapajelor înregistrate de GRT în campania pentru parlamentare # Radio Chisinau
Ca urmare a aprobării de către Consiliul Audiovizualului (CA), în ședința din 10 octombrie curent, a rezultatelor Raportului final de monitorizare privind modul de reflectare în mass-media TV a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, autoritatea de reglementare a audiovizualului semnalează un comportament contrar statutului și misiunii furnizorului public regional „TV-Găgăuzia”.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Radio Chisinau
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează publicația Kyiv Independent, citată de Digi24.ro.
LIVE | Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Blocul Patriotic a solicitat Curții Constituționale invalidarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Curtea Constituțională s-a întrunit astăzi în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
LIVE | Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Președinta CEC a prezentat raportul privind organizarea scrutinului # Radio Chisinau
Zilele Filmului Românesc au început la Chișinău. Directoarea CNC: „Încurajăm colaborările dintre Republica Moldova și România, pentru că avem povești comune, povești care ne unesc” # Radio Chisinau
La Chișinău începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR). Evenimentul se desfășoară în perioada 16–20 octombrie, la cinematograful Cineplex-Loteanu și include proiecții, întâlniri cu cineaști și dezbateri despre cinematografia contemporană românească, oferind publicului acces gratuit la unele dintre cele mai apreciate producții cinematografice românești, transmite Radio Chișinău.
Regiunea transnistreană, în regim de economisire a gazelor. Autoritățile separatiste refuză în continuare ajutorul european de 60 de milioane de euro # Radio Chisinau
Asigurarea regiunii transnistrene cu volumele necesare de gaze rămâne a fi problematică, fiind în vigoare un regim de economisire a gazelor. În școlile și universitatea din Tiraspol au fost reduse orele la 30 de minute, anterior a fost sistată apa caldă în mai multe localități. Chișinăul are soluții pentru depășirea crizei, în primul rând ajutorul de 60 de milioane de euro oferit de UE, pe care însă regimul îl refuză, transmite Radio Chișinău.
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Radio Chisinau
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Astfel, țara noastră va avea o Antenă IA, devenind astfel parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”
Aranjament administrativ semnat la Bratislava: Cetățenii moldoveni care au lucrat în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. Un Aranjament administrativ în acest sens a fost ratificat la Bratislava de reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum și experți din cadrul autorităților de resort din Republica Slovacă.
Continuă ieftinirea carburanților auto. Prețurile anunțate de ANRE pentru ziua de mâine, 17 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 17 octombrie.
Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Președinta CEC a prezentat raportul privind organizarea scrutinului # Radio Chisinau
