Ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 18 octombrie

Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii Moldova. Cazul este examinat de Curtea de Apel Centru, iar SIS solicită ca „Eurasia” să fie recunoscută drept organizație extremistă, transmite IPN.