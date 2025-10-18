Ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 18 octombrie
Radio Chisinau, 18 octombrie 2025 09:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi noros la variabil, cu ploi slabe în unele zone ale Republicii Moldova.
• • •
Acum 10 minute
09:25
Întâlnire Trump-Zelenski la Casa Albă: Președintele Ucrainei susține că Putin „nu e pregătit” pentru pace, iar Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei speră să-l convingă pe Donald Trump să livreze țării sale rachete Tomahawk, transmite AFP și Reuters, citate de AGERPRES.
Acum o oră
09:00
Acum 12 ore
21:05
Chișinăul se alătură unui proiect european care are obiectivul de a îmbunătăți îngrijirea și calitatea vieții oamenilor în etate. Consiliul municipal Chișinău a aprobat astăzi participarea Primăriei la inițiativa „Longevity”, finanțată din fondurile Uniunii Europene. Din valoarea totală de circa 160 de mii de euro, aproape 40 de mii reprezintă contribuția municipiului, transmite IPN.
20:45
Republica Moldova a detașat al 4-lea contingent de carabinieri în misiunea internațională KFOR din Kosovo # Radio Chisinau
Republica Moldova a detașat astăzi cel de-al al patrulea contingent de carabinieri, o femeie și doi bărbați, în misiunea internațională KFOR din Kosovo.
Acum 24 ore
20:25
Avertizări timpurii privind seceta, înghețurile și inundațiile. La Hâncești a fost inaugurată o nouă stație meteo # Radio Chisinau
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Echipamentul modern, dotat cu senzori de înaltă precizie, va măsura temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea precipitațiilor și radiația solară. Stația va oferi date meteo în timp real și avertizări timpurii privind fenomenele climatice extreme.
20:05
Comisia de evaluare a procurorilor a audiat doi procurori anticorupție. Este vorba de procurorul anticorupție Grigore Clevadî și a procurorului anterior delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan.
19:40
Pentru prima dată, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul II al anului curent, exporturile de servicii au însumat 804 milioane de dolari, depășind valoarea exporturilor de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, menționează că această evoluție marchează o etapă nouă pentru economia națională, transmite IPN.
19:20
Alegeri locale noi: CEC a aprobat simbolurile electorale ale partidelor înregistrate pentru imprimare în buletinele de vot # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi pentru imprimare în buletinele de vot.
19:05
Toate serviciile ANSA pentru antreprenori au fost digitalizate. Lista serviciilor disponibile online # Radio Chisinau
Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pot fi accesate online, fără drumuri și hârtii, după ce recent au fost digitalizate încă nouă servicii noi, dedicate în special antreprenorilor. Cererile se depun de la distanță, cu semnătură electronică, iar documentele ajung direct în cabinetul personal de pe platforma guvernamentală.
18:35
Trafic rutier suspendat pe strada Albișoara din Chișinău, în contextul organizării unui eveniment sportiv # Radio Chisinau
Duminică, 19 octombrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Albișoara din capitală, între orele 06:00-17:00. Măsura este aplicată pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, în contextul organizării evenimentului sportiv „Chișinău Dual Fest”.
18:15
FOTO | Orașul Ungheni va beneficia de un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane # Radio Chisinau
La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane. Astăzi, 17 octombrie, a avut loc conferința de lansare a proiectului, scopul căruia este, potrivit autorirăților, să dezvolte capacitățile orașelor Ungheni, Thermi (Grecia) și Tulcea (România), prin regenerarea spațiilor verzi și creșterea rezilienței urbane la schimbările climatice.
18:00
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au fost reluate începând de vineri. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz.
17:40
Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese și consumate în gospodărie. În context, autoritățile trag alarma și recomandă cetățenilor să evite consumul ciupercilor necunoscute sau adunate în condiții nesigure, întrucât poate avea consecințe grave asupra sănătății.
17:20
Republica Moldova a obținut cinci medalii, una de argint și patru de bronz, la Campionatul Mondial de taekwondo ITF care a avut loc în Croația, în perioada 7-11 octombrie, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
16:55
Ploi de scurtă durată se anunță pentru ziua de sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, au comunicat specialiștii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat la IPN.
16:35
Curtea de Apel va examina luni cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Radio Chisinau
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii Moldova. Cazul este examinat de Curtea de Apel Centru, iar SIS solicită ca „Eurasia” să fie recunoscută drept organizație extremistă, transmite IPN.
16:20
„A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”. Maia Sandu transmite condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și „tuturor celor care l-au admirat și prețuit” pe Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a decedat astăzi, 17 octombrie.
16:00
Astăzi, 17 octombrie, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În acest context, Comisia Electorală Centrală (CEC) îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate.
15:35
Rușii și-ar fi doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului # Radio Chisinau
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.
15:15
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, aleși pe listele Partidului Nostru, nu merg în Parlament # Radio Chisinau
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
15:00
Zeci de proiecte moldo-române în domeniul cercetării, în derulare la Universitatea de Stat a Moldovei, cu finanțare din partea DRRM # Radio Chisinau
La ediția 2025 a concursului „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” USM a depus 66 de proiecte, dintre care 20 au fost acceptate și sunt în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de prorectorul pentru activitate științifică al Universității de Stat din Moldova, Georgeta Stepanov, în cadrul dezbaterii publice „Beneficiile bilaterale ale cooperării moldo-române în domeniul cercetării”, organizată de Agenția de presă IPN.
14:40
La Chișinău va fi deschis un birou al Agenției italiene pentru cooperare. Mihai Popșoi și ambasadorul italian Maria Perricone salută decizia # Radio Chisinau
Republica Moldova va deschide la Chișinău un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare. Decizia a fost salutată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care l-a primit astăzi la MAE pe noul ambasador al Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în țara noastră.
14:20
„Obiectivul pentru anul 2030 este de a atinge un salariu minim de 10 000 de lei”. Bilanțul ultimilor 4 ani al Ministerului Muncii, prezentat de Marcel Spatari și Alexei Buzu # Radio Chisinau
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, și fostul ministru Marcel Spatari, ales deputat pe listele PAS, au prezentat astăzi într-o conferință de presă, bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului. Ambii au subliniat că mandatul la șefia Ministerului a fost marcat de crize multiple și reforme structurale profunde. Totodată, Spatari a spus că îl va sprijini pe viitorul ministru al muncii, iar Buzu a menționat că decizia privind rămânerea sa în funcție îi va aparține premierului desemnat, transmite Radio Chișinău.
14:05
Parlamentul caută decanul de vârstă după ce Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință. Acesta ar putea fi Nicolae Botgros # Radio Chisinau
După ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să prezideze prima ședință a noului Parlament, Legislativul urmează să identifice un alt decan de vârstă care să conducă deschiderea oficială a Legislaturii XII-a. Următorul decan ar putea fi dirijorul Nicolae Botgros.
13:45
Reacțiile liderilor formațiunilor politice după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Liderii formațiunilor politice parlamentare au venit cu primele reacții după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și decizia președintei Maia Sandu de a convoca ședința inaugurală a Parlamentului săptămâna viitoare pe 22 octombrie. În timp ce liderul PAS Igor Grosu vorbește despre munca ce urmează și obiectivul integrării în Uniunea Europeană până în 2028, reprezentanții altor formațiuni care au acces în parlament au transmis mesaje de colaborare, echilibru și responsabilitate, insistând pe necesitatea unui dialog între guvernare și opoziție în interesul tuturor cetățenilor.
13:25
Alexandru Cazacu, renumitul chitarist al formației „Noroc”, s-a stins din viață, anunță Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
13:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova va adera, din 1 noiembrie, la Convenția de tranzit comun. Astfel, vor fi reduse costurile și timpul la trecerile de frontieră, iar garanțiile pentru declarațiile agenților economici vor fi prezentate o singură dată la punctul vamal, transmite IPN.
12:50
A treia săptămână consecutivă de scădere a prețurilor la carburanții auto. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță o nouă scădere a prețurilor maxime la carburanți, marcând a treia săptămână consecutivă de ieftiniri.
12:40
DIALOG EUROPEAN | Victor Negrescu: Liderii UE se gândesc la o soluție astfel încât să înceapă negocierile pe capitole cu Rep. Moldova până la sfârșitul anului (Audio) # Radio Chisinau
Liderii europeni trebuie să ia cât mai rapid cu o decizie privind începerea negocierilor de aderarea pe capitole cu Rep. Moldova, a declarat pentru Radio Chișinău vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, autorul unei inițiative în acest sens susținută de 55 de deputați europeni din 19 țări, adresată Consiliului Uniunii. El a mai anunțat că Biroul Parlamentului European în Rep. Moldova va fi inaugurat oficial în scurt timp, iar cu această ocazie se va afla la Chișinău președinta forului european Roberta Metsola.
12:35
Peste 23 600 contracte de închiriere au fost înregistrate la SFS în 9 luni ale anului 2025. Creștere cu 26,5% a încasărilor din impozitul pe venit # Radio Chisinau
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit spre închiriere bunuri imobile au crescut cu 26,5% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 68,3 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024.
12:25
Istoria incă neterminată a marelui cântăreț britanic
12:10
11:50
Accelerarea parcursului de aderare al Republicii Moldova la UE, subiect evidențiat la întrevederea de la Bruxelles dintre Oana Țoiu și Roberta Metsola # Radio Chisinau
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, a avut ieri, 16 octombrie 2025, în contextul vizitei la Bruxelles, o întrevedere cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precizează un comunicat al Ministerului de Externe de la București
11:35
Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027 # Radio Chisinau
reședinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
11:20
Traficul pe un tronson al străzii Albișoara va fi suspendat duminică, 19 noiembrie. Ruta troleibuzului 28 va fi redirecționată # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș.
11:05
Alerta cu bombă de la Aeroportul Eugen Doga din Chișinău a fost falsă. Activitatea a fost reluată # Radio Chisinau
Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
10:45
Explozie extrem de puternică într-un bloc din București. Cel puțin doi morți și 11 răniți până la această oră # Radio Chisinau
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimeața într-un bloc din București,, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, scrie news.ro/
10:20
Volodimir Zelenski a sosit în Statele Unite pentru a purta o rundă de convorbiri cu Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit în Statele Unite, în seara zilei de joi, 16 octombrie, relatează Agenția de presă Interfax-Ucraina, citând datele de urmărire a zborurilor. Aeronava prezidențială la bordul căreia se afla Zelenski a aterizat la baza forțelor aeriene Andrews, din suburbiile orașului Washington.
10:05
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă, depistat la Aeroportul din Chișinău. Procedura de înregistrare a pasagerilor este temporar suspendată # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează că a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.
09:50
Interes ridicat pentru valorile mobiliare de stat. Peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie # Radio Chisinau
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, aproape dublu față de luna precedentă.
Ieri
09:30
09:05
Întrevedere la Cotroceni între consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei la București. Accentul discuțiilor a fost pus pe sprijinul acordat Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier pentru politică externă al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, transmite Radio Chișinău.
08:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
08:40
MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme și monitorizarea mass-mediei (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de astăzi apărută în Republica Moldova alocă spații modului în care poate fi combătută influența rețelelor sociale asupra alegerilor. Tot astăzi mai puteți citi despre „MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor”, dar și despre declarațiile date în fața judecătorilor de Svetlana Popan, condamnată la închisoare de prima instanțiă, împreună cu guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul.
08:20
Funcțiile pentru viitorul Guvern sunt stabilite în proporție de 90 %, anunță candidatul pe care PAS îl va înainta pentru funcția de premier # Radio Chisinau
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost contactat personal de președinta Maia Sandu pentru a i se propune această funcție. Șefa statului, a spus la RliveTV că decizia de a-l propune pentru funcția de premier a fost luată în comun cu mai mulți membri ai PAS, transmite IPN.
08:00
METEO | Vremea se încălzește ușor. Maximele termice ale zilei vor urca până la 18 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o ușoară încălzire a vremii, cu maxime termice mai ridicate față de zilele precedente.
16 octombrie 2025
21:05
„Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta” . Discuție telefonică Putin – Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună capăt războiului” din Ucraina.
20:45
Limba română, studiată la Universitatea Cambridge. Lectoratul de limba română e finanțat de statul român # Radio Chisinau
Un Lectorat de limba română a fost înființat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL), un proiect finanțat de Guvernul României / Ministerul Educației Naționale prin Institutul Limbii Române și promovat de Ambasada României la Londra, conform site-ului oficial al ambasadei.
20:25
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție vor comunica cu polițiștii din Ungaria printr-un canal specializat # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova vor colabora direct cu polițiștii din Ungaria printr-un canal de comunicare specializat, instituit în baza unui nou protocol de cooperare semnat la Budapesta, comunică MOLDPRES.
20:05
Procurorul general al României: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia” # Radio Chisinau
„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei.
