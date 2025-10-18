Cum să reglezi corect frigiderul ca să economisești energie?
Observatorul de Nord, 18 octombrie 2025 15:20
Mulți oameni folosesc frigiderul greșit, fără să știe că acest lucru le poate crește factura la energie electrică. Specialiștii spun că 98% dintre utilizatori nu înțeleg ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe butonul de reglare. Acestea nu indică temperatura, ci timpul de funcționare al compresorului. Când butonul este setat pe 1, compresorul funcționează mai […] Post-ul Cum să reglezi corect frigiderul ca să economisești energie? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
12:10
Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă # Observatorul de Nord
Spathiphyllum, cunoscută și ca „fericirea feminină”, este una dintre cele mai îndrăgite plante de interior. Are frunze verzi lucioase și flori albe elegante, dar pentru a se menține frumoasă și sănătoasă are nevoie de o îngrijire atentă, mai ales când vine vorba de udare. Specialiștii spun că planta iubește umezeala, dar nu suportă apa în […] Post-ul Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
10:30
Compania unui personaj, care ar fi făcut parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc în perioada statului capturat, oferă servicii de mentenanță a sistemelor informatice ale unor instituții cheie. Este vorba de firma lui Onisim Popescu, în care deține o cotă parte de 49%, scrie cusens.md. În ultimii șase ani, aceasta a câștigat, pe bandă rulantă, […] Post-ul Statul, la mâna omului lui Plahotniuc? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Ieri, 17 octombrie 2025, a demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug. În acest context, Comisia Electorală Centrală îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Vă reamintim că, actualmente funcția de primar interimar al comunei Cremenciug este ocupată de consilierul PSRM, Igor Chirița. Fostul primar, Anatolie Pânzaru, […] Post-ul A demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
09:20
În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea # Observatorul de Nord
În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea. Alb, gâfâind, cu noroi pe părțile laterale, dar cu ochi vii, plini de durere. S-a apropiat încet de oameni și apoi… direct de […] Post-ul În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Există un tip rar de vin care este făcut din struguri înghețați pe viță. Vinul „Icewine”, produs în Canada și Germania, provine din struguri lăsați să înghețe natural iarna. Recoltarea se face manual la -8°C, iar un litru necesită zeci de kilograme de struguri, costând peste 50 de dolari sticla. Această metodă unică de […] Post-ul Vinul de gheață: de la A la Z apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Puțini mirosuri pot rivaliza cu cel al pâinii calde scoase din cuptor, iar în ultima perioadă, tot mai mulți pasionați de gătit caută rețete simple și rapide pentru a obține acasă gustul autentic de brutărie. Celebrul bucătar Jamie Oliver a stârnit un val de entuziasm pe internet după ce a împărtășit o rețetă care promite […] Post-ul Pâine de casă gata în 30 de minute apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 18 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 octombrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american are avea valoarea de 16 lei și 85 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 18 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Un tânăr de 20 de ani din raionul Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră de 15 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, după ce inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Cazul a fost examinat […] Post-ul Tânăr condamnat pentru raport sexual cu o elevă din municipiul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
07:30
În weekend benzina și motorina se ieftinesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform informației prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în weekend prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,50 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,33 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și cu patru bani la motorină. Post-ul În weekend benzina și motorina se ieftinesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025. Vărsătorii caută soluții. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cei mai mulți nativi se vor simți extrem de melancolici în această zi. Schimbările care au loc în ceea ce privește zodia Balanță se vor vedea în viețile tuturor. Cei mai mulți își pun creativitatea la încercare și reușesc să lucreze cu aceasta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025. Vărsătorii caută soluții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 18 octombrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea temperturi ale aerului mai joase decât media perioadei și sunt posibile ploi de scurtă durată. Valorile termice se vor încadra între +6 și +12 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 octombrie 2025: astăzi sunt posibile ploi de scurtă durată apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Tu-ți cunoști drepturile? Ce trebuie să știi când călătorești cu autobuzul sau microbuzul în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Într-o lume tot mai mobilă și interconectată, transportul rutier de pasageri rămâne una dintre principalele modalități prin care oamenii ajung la destinație — fie pentru muncă, studii sau vacanță. În Republica Moldova, doar în anul 2024, peste 105 milioane de pasageri au fost transportați cu autobuze și microbuze, potrivit datelor oficiale. Această cifră impresionantă demonstrează […] Post-ul Tu-ți cunoști drepturile? Ce trebuie să știi când călătorești cu autobuzul sau microbuzul în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Constantin Nesterenco despre ultimul mandat de director și politică la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat cetățeanul de onoare al municipiului Soroca, Constantin Nesterenco, Directorul Tehnic Agricol din Soroca. Am discutat cu protagonistul nostru despre familia de acasă, cine i-a promis susținere și cine l-a susținut cu adevărat, dar și colaborarea cu Ana-Maria Halupneac. Am mai […] Post-ul Constantin Nesterenco despre ultimul mandat de director și politică la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
20:30
Mâine, 18 octombrie, fotbaliștii de la EFA au joc greu în deplasare, la Ocnița, unde au de „reglat niște conturi” în confruntarea cu „feroviarii” din localitate, care le-au administrat visocenilor o înfrângere usturătoare chiar în etapa inaugurală a campionatului. Partide va începe, pe stadionul orășenesc din Ocnița, la orele 14:00 și va putea […] Post-ul Meci crucial la Ocnița: EFA își poate lua revanșa în fața „feroviarilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Octombrie ne amintește de importanța conștientizării cancerului mamar, o boală care afectează anual aproximativ 1000 de femei în Republica Moldova. Cancerul mamar poate fi tăcut, fără semne evidente, sau poate apărea cu simptome care nu trebuie ignorate. Printre aceste semne se numără – o tumefacție sau formațiune la nivelul sânului, modificări ale pielii cu aspect […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: „Grija pentru tine începe cu tine” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Un conflict banal legat de un loc de parcare în curtea unui bloc din Soroca s-a încheiat cu violență și o condamnare penală. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism după ce a agresat doi vecini și va executa 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Incidentul a avut loc în seara […] Post-ul Bătaie la Soroca-Nouă din cauza unui loc de parcare apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Ziua Mobilității Europene la Soroca: Tinerii au descoperit orașul într-un mod activ și distractiv / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Soroca, s-a desfășurat Ziua Europeană a Mobilității, ediția a II-a, un eveniment care a adunat zeci de tineri dornici să descopere orașul prin mișcare și competiție. Activitatea principală a zilei a fost City Quest-ul, o aventură interactivă care a combinat jocul, spiritul de echipă și cunoașterea locurilor istorice din municipiu. Evenimentul, Ziua Europeană […] Post-ul Ziua Mobilității Europene la Soroca: Tinerii au descoperit orașul într-un mod activ și distractiv / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
14:40
Zâmbete, energie și lecții prețioase despre siguranță — așa a decurs activitatea organizată de polițiștii din Soroca în cadrul Campaniei „Nu risca, Viața are prioritate”. Peste 100 de copii au învățat prin joc cum să traverseze corect strada, să recunoască semnele rutiere și să fie mereu atenți în trafic. Polițiștii le-au reamintit tuturor […] Post-ul Peste 100 de copii au învățat prin joc cum să traverseze corect strada apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a fost la Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă # Observatorul de Nord
Serviciul de presă al primăriei Soroca informează că, primara Lilia Pilipețchi, a participat în Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă. Delegația a aflat despre cele mai bune practici de finanțare municipală, pregătirea proiectelor și abordările UE în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale. Amintim că Lilia Pilipețchi, alături […] Post-ul Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a fost la Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Prima surpriză a noului legislativ: decanul de vârstă, deputatul Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință… Toată speranța e la Nicolae Botgros # Observatorul de Nord
După cum am menționat anterior, actualul legislativ de la Chișinău ar putea fi …vesel și distractiv. Or, prima ieșire mai puțin ortodoxă nu s-a lăsat mult așteptată. Astfel, deputatul Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și decanul de vârstă printre proapeții aleși deputați a refuzat sî conducă prima ședință a noului Parlament, care va avea loc […] Post-ul Prima surpriză a noului legislativ: decanul de vârstă, deputatul Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință… Toată speranța e la Nicolae Botgros apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în aceste zile de mare tristețe… Familia BEJAN mulțumește din suflet tuturor celor care au fost alături de noi – cu vorba, cu faptul, cu gândul – în aceste zile grele, pricinuite de trecerea în neființă a omului drag, Matei BEJAN. […] Post-ul Redacției Observatorul de Nord. In memoriam: Matei Bejan apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
În anul curent, salariul minim la nivel de țară este de 5 500 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 87% față de anul 2021. Totodată, obiectivul setat pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 000 de lei. Indicii reprezintă un ritm de creștere fără precedent în istoria recentă […] Post-ul Salariu minim de 10.000 de lei – obiectivul setat pentru anul 2030 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Doi soroceni, Ion Babici și Alla Pilipețcaia, sunt în lista de 101 deputați, validată de Curtea Constituțională # Observatorul de Nord
Noul Parlament al R. Moldova, constituit în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului „Patriotic”, opt deputați ai Blocului „Alternativa” și câte șase deputați din partea formațiunilor politice Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” (PPDA). Pe 16 […] Post-ul Doi soroceni, Ion Babici și Alla Pilipețcaia, sunt în lista de 101 deputați, validată de Curtea Constituțională apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Anatol și Dora Jurjiu sunt împreună de 55 de ani. De o viață întreagă merg umăr la umăr, ca doi oameni care s-au ales nu din întâmplare… Se știu încă din băncile școlii – s-au cunoscut în clasa întâi, când ea era o fetiță cu părul împletit, iar el, un băiat timid care o privea […] Post-ul Povestea Dorei și a lui Anatol Jurjiu – O viață în doi, cu gust de miere apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Soroceanca Ada Odajiu „nu are astâmpăr” – a mai câștigat trei locuri premiante la jocul de dame! # Observatorul de Nord
În cariera sportivă a sorocencei Ada Odajiu anul 2025 ocupă un loc aparte or, cea mai prolifică reprezentantă a sportului minții a câștigat mai multe turnee la jocul de dame, succese despe care am scris de nenumărate ori. Bunăoară, în lunile septembrie-octombrie doamna Odajiu a cucerit încă două titluri, iar la o competiție a ocupat […] Post-ul Soroceanca Ada Odajiu „nu are astâmpăr” – a mai câștigat trei locuri premiante la jocul de dame! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Pe mine Alexandru Munteanu m-a convins: până în 2028 Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană! # Observatorul de Nord
Tableta de vineri După ce magistrații Curții Constituționale au examinat raportul Comisiei Electorale Centrale cu peste 190 de pagini structurate în 16 capitole, au confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și au validat mandate deputaților aleși acum putem afirma, cu toată certitudinea, că există toate mecanismele pentru a merge înainte, spre integrarea […] Post-ul Pe mine Alexandru Munteanu m-a convins: până în 2028 Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Partidului Democrația Acasă , după ce, în același litigiu, a admis contestația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia irevocabilă, pronunțată în data de 16 octombrie, lipsește formațiunea de finanțare de la stat conform scorului obținut la alegerile parlamentare. Astfel, cu șase deputați în legislativ, formațiunea nu va primi alocații […] Post-ul În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Doi tineri moldoveni, Robert Gatman și Vlad Onceanu, studenți la medicină în Iași, au fost desemnați cei mai tineri cetățeni de onoare ai municipiului, în semn de recunoaștere pentru o realizare deosebită în domeniul medicinei. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială din lume destinată copiilor. […] Post-ul Robert Gatman, soroceanul care a devenit cetățean de onoare al Iașului apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Limba Română – Patria în care s-au născut doinele, gândirea și inima neamului # Observatorul de Nord
Recent, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, din orașul Drochia, s-a desfășurat un eveniment semnificativ – Decada educației pentru valori naționale „Limba și Țara din cuvânt și cântec” – o activitate dedicată limbii, cu scopul de a înălța limba română la rang de sărbătoare în suflet. Evenimentul a avut loc în […] Post-ul Limba Română – Patria în care s-au născut doinele, gândirea și inima neamului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Funcționari publici din raioanele Soroca și Florești au beneficiat de formare profesională și vizite de lucru în județul Sibiu # Observatorul de Nord
̦ a încheiat cu succes proiectul „Pod peste Prut – Personal instruit pentru un viitor mai bun!”, derulat în parteneriat cu ̦ (DRRM). 80 de funcționari publici din raioanele Dondușeni, Criuleni, Florești, Soroca și Strășeni au beneficiat de ̆ ̦ ̂ ̦ , în cadrul unui program dedicat accesării și gestionării fondurilor nerambursabile. Pe parcursul […] Post-ul Funcționari publici din raioanele Soroca și Florești au beneficiat de formare profesională și vizite de lucru în județul Sibiu apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 17 octombrie 2025: euro se ieftinește cu doi bani, iar dolarul cu șapte bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 octombrie 2025, euro scade la valoarea de 19 lei și 64 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea de 16 lei și 85 de bani. Leul românesc […] Post-ul Curs valutar, 17 octombrie 2025: euro se ieftinește cu doi bani, iar dolarul cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Luna în Fecioară, Mercur în Scorpion și Marte în Scorpion pot adăuga comunicării un aspect mai clar. Influențele astrelor se vor simți și la final de săptămână, atunci când cei mai mulți vor ști exact unde se îndreaptă. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – […] Post-ul Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Un bărbat din nordul Republicii Moldova a fost sancționat cu amendă de 600 de lei după ce, aflat sub influența alcoolului, a transmis printr-o rețea de socializare mai multe înregistrări audio cu insulte și amenințări la adresa unui polițist din Soroca aflat în exercițiul funcțiunii. Potrivit hotărârii Judecătoriei Soroca din 15 octombrie 2025, incidentul a […] Post-ul Un bărbat a insultat și amenințat un polițist din Soroca pe Messenger apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de astăzi, 17 octombrie 2025 – un litru de benzină este comercializat cu 22 de lei și 51 de bani, iar un litru de motorină ajunge să coste la pompă 19 lei și 37 de bani. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 3 […] Post-ul Benzina și motorina s-au mai ieftinit, cu 3 bani și, respectiv, cu 7 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Din Bruxelles la Timișoara: primara Lilia Pilipețchi schimb de experiență în UE ca să preia modele pentru Soroca # Observatorul de Nord
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află timp de o săptămână într-o vizită de studiu, la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. Preluarea experienței europene nu se limitează la această vizită, căci duminică aceasta este așteptată deja la Timișoara, pentru o vizită de studiu până la 25 octombrie pentru consolidarea capacităților instituționale. La Timișoara urmează să afle […] Post-ul Din Bruxelles la Timișoara: primara Lilia Pilipețchi schimb de experiență în UE ca să preia modele pentru Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 17 octombrie 2025: zi frumoasă, dar cu valori termice sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 octombrie 2025, vom avea o zi fără precipitații, dar cu valori termice scăzute, pentru această perioadă. Astfel, temperatura aerului va oscila între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 17 octombrie 2025: zi frumoasă, dar cu valori termice sub media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
16 octombrie 2025
17:50
Precizare: după parastasul, de care am scris ieri, a decedat o persoană, dar nu patru persoane # Observatorul de Nord
Informațiile transmise ieri, precum că după un parastas au decedat patru persoane în urma toxicoinfecției alimentare cu salmonella nu corespunde realității, conform informației prezentate de Centrul de Sănătate Publică Orhei. Astfel, în urma anchetei epidemiologice, efectuată de specialiștii CSP Orhei, s-a determinat, că la masa de pomenire au participat 126 de persoane, dintre care 40 […] Post-ul Precizare: după parastasul, de care am scris ieri, a decedat o persoană, dar nu patru persoane apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat # Observatorul de Nord
Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ, comunică moldpres.md După mai mult de trei ore de deliberări, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a anunțat: „În temeiul articolului 140 din Constituția Republicii Moldova, articolului 4 alineatul (1) litera e) din Legea cu privire […] Post-ul Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Mariana Perciun: „Automedicația cu antibiotice nu ajută în viroze și poate face rău” # Observatorul de Nord
Odată cu venirea toamnei, cresc cazurile de viroze respiratorii. Scăderea temperaturilor și timpul petrecut în spații închise favorizează răspândirea virusurilor. Mariana Perciun, vicedirectorul Centrului de Sănătate Soroca, explică ce trebuie să facem ca să ne protejăm. Ce tipuri de viroze sunt mai frecvente în această perioadă?„În sezonul rece predomină virozele respiratorii cauzate de virusurile gripale, […] Post-ul Mariana Perciun: „Automedicația cu antibiotice nu ajută în viroze și poate face rău” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Compania Moldtelecom a anunțat că nu intenționează să mărească tarifele la telefonia fixă, după ce în presă, recent au apărut informații despre o posibilă dublare a prețurilor. Potrivit reprezentanților companiei, abonamentul standard pentru telefonia fixă prin tehnologia de Cupru (PSTN) rămâne 40 de lei pe lună. Pentru abonații care folosesc telefonia fixă prin protocol IP […] Post-ul Moldtelecom: Tarifele la telefonia fixă nu se majorează apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Decis: Grigore Bucataru numit în altă funcție, Anatol Rudei devine șef interimar al Secției Cultură și Turism Soroca # Observatorul de Nord
La ședința Consiliului Raional Soroca de astăzi, din cele 27 de proiecte de pe ordinea de zi, trei țin de Secția Cultură și Turism Soroca și Instituția Publică Palatul de Cultură din Soroca. Astfel majoritatea consilierilor au decis să înceteze mandatul lui Grigore Bucataru, în funcție de Șef al Secției Cultură și Turism Soroca, după […] Post-ul Decis: Grigore Bucataru numit în altă funcție, Anatol Rudei devine șef interimar al Secției Cultură și Turism Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Polițiștii din Florești promovează un stil de viață sănătos în rândul elevilor # Observatorul de Nord
În cadrul unei serii de activități educative, polițiștii din Florești au organizat lecții tematice în instituțiile de învățământ, având ca scop promovarea unui mod de viață sănătos și prevenirea consumului de alcool, tutun și alte substanțe interzise. Elevii au participat la discuții interactive în care au aflat cum să spună „NU” tentațiilor care le-ar putea […] Post-ul Polițiștii din Florești promovează un stil de viață sănătos în rândul elevilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Exilați, condamnați, supravegheați: cum a urmărit Rusia în justiție aproape 70 de jurnaliști dincolo de granițele sale # Observatorul de Nord
Aproape 70 de jurnaliști ruși au fost arestați sau condamnați în lipsă în Federația Rusă timp de 44 de luni de la începutul războiului la scară largă în Ucraina. Toate czurile au fost monitorizate de organizația internațională Reporteri fără Frontiere (RSF) și Fundația britanică Justiție pentru Jurnaliști. Această tactică juridică represivă este folosită tot mai […] Post-ul Exilați, condamnați, supravegheați: cum a urmărit Rusia în justiție aproape 70 de jurnaliști dincolo de granițele sale apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. # Observatorul de Nord
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava a fost ratificat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două state, informează moldpres.md La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, […] Post-ul Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
„Prestații sociale în orice colț al lumii” – o campania marca CNAS. La Soroca evenimentul va avea loc pe data de 23 octombrie # Observatorul de Nord
În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale va ajunge în fiecare raion al țării în cadrul campaniei „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Scopul nostru este să fim mai aproape de oameni și să oferim informații clare despre modalitățile sigure și accesibile de ridicare a prestațiilor sociale – […] Post-ul „Prestații sociale în orice colț al lumii” – o campania marca CNAS. La Soroca evenimentul va avea loc pe data de 23 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Activitate publică integrată la Grădinița „Steluța” din Soroca – „Organele de simț – ferestrele noastre către lume” # Observatorul de Nord
În cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice din structurile de asistență psihopedagogică, ieri, la instituția de învățământ preșcolar cu practici incluzive „Steluța”, nr. 13, municipiul Soroca, a avut loc activitatea integrată publică cu genericul „Organele de simț – ferestrele noastre către lume”. Evenimentul a fost organizat de Veronica Mandric pedagogul Structurii Teritoriale de Asistență […] Post-ul Activitate publică integrată la Grădinița „Steluța” din Soroca – „Organele de simț – ferestrele noastre către lume” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Droguri, arme și muniții descoperite la Drochia în urma perchezițiilor poliției # Observatorul de Nord
Trei bărbați din raionul Drochia, cu vârste între 35 și 55 de ani, sunt cercetați de poliție pentru păstrarea și comercializarea drogurilor, dar și pentru deținerea ilegală de arme și muniții. Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat percheziții la domiciliile suspecților, în urma unor măsuri speciale de investigație. În […] Post-ul Droguri, arme și muniții descoperite la Drochia în urma perchezițiilor poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Consiliul Raional Soroca se întrunește în ședință ordinară: buget, infrastructură și cultură pe agenda consilierilor / VIDEO # Observatorul de Nord
Acum, la Soroca, consilierii raionali s-au reunit în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Raional, având pe ordinea de zi 27 de subiecte ce vizează administrația publică locală, investițiile, serviciile publice și activitatea instituțiilor raionale. Printre cele mai importante teme se numără alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, modificarea bugetului pentru anul 2025, reparațiile capitale, […] Post-ul Consiliul Raional Soroca se întrunește în ședință ordinară: buget, infrastructură și cultură pe agenda consilierilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Pompierii din Soroca, în luptă cu flăcările: imagini din interiorul intervenției / VIDEO # Observatorul de Nord
Momente intense surprinse chiar din mijlocul acțiunii. Un pompier din Soroca a filmat lupta cu flăcările care au mistuit prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor din municipiu, la doar câteva luni după inaugurare. Video-ul, realizat în timpul intervenției, arată cum echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat rapid pentru a localiza și stinge incendiul […] Post-ul Pompierii din Soroca, în luptă cu flăcările: imagini din interiorul intervenției / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
