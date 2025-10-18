Constantin Nesterenco despre ultimul mandat de director și politică la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

06:10

În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 octombrie 2025, nu vom avea precipitații, iar valorile termice rămân scăzute, pentru această perioadă. Astfel, temperatura aerului va fi de la +6 până la +11 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 57 procente, iar […]