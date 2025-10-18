Curs valutar, 18 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani

07:10

Odată ce Luna face un pătrar cu Uranus se vor vedea schimbări ale dispoziției pentru mai mulți dintre nativi. Energia celor din jur îi inspiră să se dedice proiectelor de viitor. E important să cultive conexiunile adevărate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.