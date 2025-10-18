Gogoșari umpluți cu varză – murătura vedetă a iernii: beneficii, rețetă tradițională și sfaturi pentru un gust desăvârșit
Unica.md, 18 octombrie 2025 14:00
Gogoșarii murați și varza murată sunt vedete absolute în orice cămară românească, iar atunci când le combini într-o singură rețetă – gogoșari umpluți cu varză – rezultatul este pur și ...
Acum 30 minute
14:00
Gogoșari umpluți cu varză – murătura vedetă a iernii: beneficii, rețetă tradițională și sfaturi pentru un gust desăvârșit # Unica.md
Gogoșarii murați și varza murată sunt vedete absolute în orice cămară românească, iar atunci când le combini într-o singură rețetă – gogoșari umpluți cu varză – rezultatul este pur și ...
Acum o oră
13:20
Năutul – leguma-minune care aduce energie, sațietate și sănătate. De ce merită să-l ai mereu în bucătărie # Unica.md
Năutul, supranumit și „aurul vegetal" al Orientului, a devenit rapid preferatul nutriționiștilor, dar și al celor care iubesc mâncarea gustoasă și sănătoasă. Fie că îl pui în salate, humus, supe ...
Acum 2 ore
13:10
Președintele american Donald Trump i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire tensionată desfășurată vineri, că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, cel puțin ...
12:50
Scandal politic în Italia: Premierul Giorgia Meloni, numită „curtezana lui Trump” de liderul celui mai mare sindicat # Unica.md
Italia este zguduită de un scandal politic major după ce Maurizio Landini, liderul Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL) – cel mai mare sindicat din țară – a calificat-o pe ...
12:50
Liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi, a anunțat într-o conferință de presă că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea pe care o conduce este pregătită să-și asume ...
12:40
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu ca pe un economist profesionist, însă nu va vota guvernul propus, invocând faptul că acesta „a activat în ...
Acum 4 ore
11:50
Unde va fi înmormântat chitaristul formației „Noroc”? Radu Dolgan: „A inspirat tineri muzicieni și generații de melomani” # Unica.md
Legendarul chitarist al Formației Noroc, Alexandru Cazacu, s-a stins la 75 de ani. Considerat simbolul și „chitara de aur" a formației, instrumentistul a murit vineri, 17 octombrie și va fi ...
11:40
Toamna este sezonul ideal pentru culesul măceșilor, acele fructe roșii și parfumate care colorează gardurile vii, dealurile și marginile pădurilor. Măceșii (Rosa canina) nu sunt doar o podoabă a naturii, ...
11:40
O femeie din Râbnița, atacată cu cuțitul și toporul de fostul soț. Agresorul, internat la tratament obligatoriu # Unica.md
O noapte de coșmar a trăit o femeie de 62 de ani din Râbnița, după ce fostul ei soț a atacat-o cu un cuțit de bucătărie și un topor, chiar ...
Acum 6 ore
08:50
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile. Granițele să se oprească acolo unde sunt” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat, după întrevederea cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie prin negocieri de pace, nu ...
Acum 24 ore
23:40
Trump: „Este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp.” Discuții la Casa Albă cu Zelenski despre noi arme pentru Ucraina # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, 17 octombrie, că „este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp", la o zi după discuția telefonică avută cu liderul ...
Ieri
12:20
ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți: Benzina și motorina continuă să se ieftinească # Unica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru acest weekend. Un litru de benzină A95 nu trebuie ...
12:10
Serviciul Vamal a transferat peste 43 de miliarde de lei la bugetul de stat în ultimul an. Creștere de peste 7% a încasărilor și progrese în digitalizare # Unica.md
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. În primele ...
12:00
Creștere semnificativă a contractelor de locațiune și a veniturilor din chirii: SFS raportează rezultate record în 2025 # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în primele nouă luni ale anului 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de locațiune a bunurilor imobile, cu aproape 22% mai multe ...
11:30
O tânără din Belarus, păcălită cu un job de modelling în Thailanda, forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru recoltarea organelor # Unica.md
O femeie în vârstă de 26 de ani, Vera Kravtsova, originară din Belarus, a fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, dar a fost dusă ...
11:10
Noul Parlament al Republicii Moldova, Legislatura a XII-a: Cine sunt cei 101 deputați, după validarea mandatelor # Unica.md
Noul Parlament al Republicii Moldova, constituit în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, este format din 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 ai Blocului „Patriotic", opt ...
11:10
Trimisul special al lui Putin a propus conectarea Rusiei și SUA prin tunelul „Putin–Trump” # Unica.md
Rusia și Statele Unite ar trebui să fie conectate printr-un tunel care să treacă pe sub Strâmtoarea Bering, pentru a „simboliza unitatea" dintre Moscova și Washington, a declarat Kirill Dmitriev, ...
11:00
Alertă falsă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: activitatea a fost reluată în regim normal # Unica.md
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat, iar alerta semnalată în această dimineață la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău nu s-a confirmat. Potrivit Poliției de Frontieră, bagajul suspect nu ...
10:50
Maia Sandu: Unele salarii ale funcționarilor publici ar putea fi ajustate pentru echitate și eliminarea diferențelor # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că salariile unor funcționari publici ar putea fi ajustate pentru a elimina diferențele majore și a asigura echitatea în sistemul bugetar. Șefa statului ...
10:50
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări la Leușeni-Albița capătă noi dimensiuni: anchetă extinsă și un vameș, suspectat # Unica.md
Cazul contrabandei cu 991.300 de țigări descoperite recent la postul vamal Leușeni-Albița capătă proporții mai largi. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că ...
10:40
Destructurată o grupare criminală organizată specializată în migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj # Unica.md
Polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Briceni, și în baza schimbului operativ de informații cu autoritățile de frontieră din România, au documentat și destructurat o grupare criminală organizată ...
10:40
Donald Trump amenință că SUA „vor merge să ucidă” membri Hamas dacă nu încetează să ucidă oameni în Gaza # Unica.md
Președintele american Donald Trump a lansat joi o amenințare dură la adresa membrilor mișcării islamiste Hamas, afirmând că Statele Unite „se vor duce să ucidă" membrii grupării dacă aceștia „nu ...
10:30
Explozie devastatoare într-un bloc din București: două nivele distruse, victime multiple și intervenție de urgență # Unica.md
O explozie puternică a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etajedin București. Deflagrația, produsă la etajul 5, a avut consecințe grave: potrivit informațiilor actualizate de ISU București-Ilfov, ...
10:30
Un motociclist din municipiul Hîncești și-a pierdut viața joi, 16 octombrie 2025, în urma unui accident rutier petrecut pe strada Grigore Vieru din oraș, în jurul orei 16:28. Imaginea are ...
09:50
Unsprezece aeroporturi din Rusia, închise temporar după o serie de atacuri ale ucrainenilor # Unica.md
Din cauza riscului de atacuri cu drone, în noaptea de 17 octombrie au fost impuse restricții de zbor pe aeroporturile din Kaluga, Samara, Krasnodar, Soci, Ulianovsk, Nijnekamsk, Nijni Novgorod, Iaroslavl, ...
09:40
O alertă cu bombă a fost semnalată în această dimineață la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, toate persoanele aflate în incinta Aeroportului au fost evacuate, iar ...
09:20
Alexandru Munteanu: 80-90% din noul Cabinet de miniștri este deja conturat. Profesioniști din diasporă și din afara partidului vor face parte din echipă # Unica.md
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că structura noului Cabinet de miniștri este definită în proporție de 80-90%. În emisiunea "În profunzime" ...
09:00
Ministrul Energiei: Nu există motive pentru modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale # Unica.md
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova, BB Hamodialyse, a fost achiziționat recent de un grup de investiții din Dubai, condus de omul de afaceri britanic ...
09:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. Imagine de arhivă Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea ...
07:20
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi răscumpărat retroactiv din 1999. Cât costă un an în 2025 și cine poate beneficia # Unica.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Persoanele care nu reușesc să acumuleze această perioadă ...
07:10
Astăzi, astrele aduc un val de energie pozitivă și claritate care te poate ajuta să iei decizii importante și să-ți valorifici potențialul la maximum. Fiecare semn zodiacal are parte de ...
07:10
Donald Trump ezită în privința aprobării transferului de rachete Tomahawk către Ucraina după discuția cu Vladimir Putin # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a părut nehotărât în privința aprobării unui transfer de rachete Tomahawk către Ucraina, după o convorbire telefonică de două ore și jumătate cu omologul său rus ...
01:20
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord, după negocieri îndelungate, pentru stabilirea unui program de sprijinire a industriei de apărare europene, a anunțat Consiliul UE. Cu un buget inițial ...
01:10
În Rusia, pentru prima dată, o cântăreață a fost arestată pentru interpretarea în public a cântecelor „agenților străini” # Unica.md
Tribunalul districtual Dzerjinski din Sankt Petersburg a dispus arestarea pentru 13 zile a vocalistei trupei „Stoptime", Diana Loginova (pseudonim scenic Naoko), informează serviciul de presă al instanțelor orașului. Potrivit organizației ...
00:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu președintele american Donald Trump, a anunțat o sursă din delegația ucraineană pentru AFP. Sursa ...
00:20
Ce s-a întâmplat cu fața unei femei de 53 de ani după ce s-a lăsat operată de soțul ei, chirurg estetician # Unica.md
La 53 de ani, Neda Karam din California spune că se simte și arată ca la 30, după ce a trecut printr-o intervenție estetică spectaculoasă realizată chiar de soțul ei, ...
00:10
Cristi Botgros, fiul artiștilor Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, a revenit pe rețelele sociale după perioada dificilă petrecută în spital, unde a fost internat din cauza unor complicații la nivelul ...
00:00
Președintele Poloniei a semnat recent o lege care elimină impozitul pe venit (PIT) pentru părinții care cresc cel puțin doi copii, o măsură ce vizează sprijinirea familiilor, creșterea veniturilor disponibile ...
16 octombrie 2025
23:30
Maia Sandu: Alexandru Munteanu, cel mai potrivit candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Unica.md
Candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova a fost examinată după anunțul premierului Dorin Recean privind retragerea sa din funcție. După consultări în interiorul Partidului Acțiune ...
23:30
Alexandru Munteanu a acceptat propunerea de a fi premier după „două nopți nedormite”: „Simt că este datoria mea să contribui la viitorul acestei țări” # Unica.md
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat joi, 16 octombrie, că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în ...
23:20
Vladimir Putin îl avertizează Donald Trump că livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea afecta relațiile bilaterale și procesul de pace # Unica.md
În cadrul convorbirii telefonice din 16 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete ...
23:20
Alexandru Munteanu, premierul propus de PAS: „Aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028 este un obiectiv realist și prioritar” # Unica.md
Alexandru Munteanu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că aderarea țării la Uniunea Europeană până ...
23:10
Mesaj de condoleanțe pentru locotenent-colonel în rezervă Gavrilova Maria Ion, fostă salvatoare și specialistă în prevenirea incendiilor # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. "Doamna Gavrilova și-a dedicat ...
23:00
Atelierul „Satelit 2025” sprijină femeile din agricultură să-și valorifice produsele pe piețele locale și internaționale # Unica.md
Deși femeile reprezintă o parte importantă a forței de muncă din agricultură, ele se confruntă adesea cu dificultăți în accesarea finanțărilor și prea puține reușesc să-și valorifice munca pe rafturile ...
23:00
Olesea Stamate, după validarea mandatelor de deputat: „Au fost patru ani interesanți, cu realizări și dezamăgiri” # Unica.md
Olesea Stamate, fostă deputată și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele scrutinului și mandatele celor ...
22:40
Ziua Anesteziologului: Medicii care opresc durerea și salvează vieți, dar se confruntă cu un deficit tot mai mare în spitalele din Moldova # Unica.md
Fără ei, intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile, iar durerea ar fi insuportabilă. Medicii anesteziologi sunt specialiștii care știu cum să oprească durerea, asigurând confortul pacientului pe durata operației. Însă ...
22:40
Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică „foarte productivă” și au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a discuta pacea în Ucraina # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că joi, 16 octombrie, a avut o convorbire telefonică „foarte productivă" cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească ...
22:40
Partidul Democrația Acasă, după validarea mandatelor de deputat: „Vom fi o opoziție reală, alături de oameni” # Unica.md
Partidul Politic Democrația Acasă a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a valid
17:00
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura ar putea schimba radical piața de tutun # Unica.md
Uniunea Europeană ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca parte a eforturilor de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un ... Post-ul Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura ar putea schimba radical piața de tutun apare prima dată în Unica.md.
17:00
La sfârșitul lunii septembrie 2025, numărul pensionarilor din Republica Moldova era puțin peste 672.200, în scădere cu 472 față de începutul anului, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări ... Post-ul Numărul pensionarilor din Moldova în scădere cu 472 față de începutul anului apare prima dată în Unica.md.
