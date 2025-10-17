UE ajunge la un acord privind proiectul de sprijin al industriei de apărare

00:20

La 53 de ani, Neda Karam din California spune că se simte și arată ca la 30, după ce a trecut printr-o intervenție estetică spectaculoasă realizată chiar de soțul ei, ... Post-ul Ce s-a întâmplat cu fața unei femei de 53 de ani după ce s-a lăsat operată de soțul ei, chirurg estetician apare prima dată în Unica.md.