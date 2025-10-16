Ziua Anesteziologului: Medicii care opresc durerea și salvează vieți, dar se confruntă cu un deficit tot mai mare în spitalele din Moldova
Unica.md, 16 octombrie 2025 22:40
Fără ei, intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile, iar durerea ar fi insuportabilă. Medicii anesteziologi sunt specialiștii care știu cum să oprească durerea, asigurând confortul pacientului pe durata operației. Însă
Acum 5 minute
23:10
Mesaj de condoleanțe pentru locotenent-colonel în rezervă Gavrilova Maria Ion, fostă salvatoare și specialistă în prevenirea incendiilor # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. "Doamna Gavrilova și-a dedicat
Acum 15 minute
23:00
Atelierul „Satelit 2025” sprijină femeile din agricultură să-și valorifice produsele pe piețele locale și internaționale # Unica.md
Deși femeile reprezintă o parte importantă a forței de muncă din agricultură, ele se confruntă adesea cu dificultăți în accesarea finanțărilor și prea puține reușesc să-și valorifice munca pe rafturile
23:00
Olesea Stamate, după validarea mandatelor de deputat: „Au fost patru ani interesanți, cu realizări și dezamăgiri” # Unica.md
Olesea Stamate, fostă deputată și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele scrutinului și mandatele celor
Acum o oră
22:40
Ziua Anesteziologului: Medicii care opresc durerea și salvează vieți, dar se confruntă cu un deficit tot mai mare în spitalele din Moldova # Unica.md
Fără ei, intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile, iar durerea ar fi insuportabilă. Medicii anesteziologi sunt specialiștii care știu cum să oprească durerea, asigurând confortul pacientului pe durata operației. Însă
22:40
Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică „foarte productivă” și au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a discuta pacea în Ucraina # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că joi, 16 octombrie, a avut o convorbire telefonică „foarte productivă" cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească
22:40
Partidul Democrația Acasă, după validarea mandatelor de deputat: „Vom fi o opoziție reală, alături de oameni” # Unica.md
Partidul Politic Democrația Acasă a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a validat, pe 16 octombrie, mandatele celor 101 deputați aleși în urma scrutinului parlamentar din 28
Acum 8 ore
17:00
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice. Măsura ar putea schimba radical piața de tutun # Unica.md
Uniunea Europeană ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca parte a eforturilor de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un
17:00
La sfârșitul lunii septembrie 2025, numărul pensionarilor din Republica Moldova era puțin peste 672.200, în scădere cu 472 față de începutul anului, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări
17:00
Începând cu 2027, toate clădirile noi sau renovate din Moldova vor necesita certificat energetic # Unica.md
Începând cu anul 2027, toate clădirile noi sau renovate din Republica Moldova vor fi obligate să dețină un certificat energetic, un document care atestă eficiența consumului de energie al imobilului.
17:00
Curtea Constituțională validează rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie și confirmă mandatele celor 101 deputați # Unica.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova (CCM) a validat astăzi rezultatele alegerilor parlamentare anticipate desfășurate pe 28 septembrie, confirmând legalitatea procesului electoral și mandatele celor 101 deputați aleși. Imaginea are caracter
16:20
Adriana Ochișanu, despre starea critică a fiului său Cristi Botgros: Neagă zvonurile despre droguri și povestește despre cauza problemelor de sănătate ale tânărului # Unica.md
Cântăreața Adriana Ochișanu, implicată recent într-un scandal cu Direcția Generală Cultură după excluderea sa din programul artistic de hram, a oferit un interviu jurnalistului Dorin Galben, în cadrul emisiunii „Fără
16:20
Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omorul lui Sergiu Oală. Părinții victimei cer pedeapsă pe viață # Unica.md
Magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, l-au condamnat astăzi pe Nicu Gherman, principalul suspect în omorul tânărului Sergiu Oală, la 22 de ani de închisoare. Pe lângă executarea pedepsei privative de
16:10
ANSP, despre informația celor patru decese și zeci de infectați cu Salmonella după parastasul din Orhei # Unica.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) respinge informațiile apărute recent în presă, conform cărora patru persoane ar fi murit, iar aproximativ 60 ar fi fost spitalizate după un eveniment organizat
16:10
Alexei Cotorobai, în fața instanței pentru omorul unui bebeluș și violarea mamei acestuia: procesul continuă cu audieri decisive # Unica.md
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenție pe viață pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în fața instanței, fiind acuzat de omor, viol și răpire de persoane.
16:00
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că, începând cu luna noiembrie, compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele pentru consumul de energie electrică
16:00
Gagauziya Radio Televizionu exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova # Unica.md
Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea Codului deontologic al jurnalistului, a decis excluderea Companiei publice „Gagauziya Radio Televizionu" (GRT) din Comrat
16:00
Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu. Sursa foto:
15:50
Igor Cuciuc, mărturii tulburătoare după moartea fiicei sale Andreea: „Mă tem să nu îmi pierd soția, pentru că în fiecare săptămână să vină salvarea…” # Unica.md
Igor Cuciuc a făcut publice declarații emoționante la aproape un an de la tragedia care i-a zguduit familia: pierderea fiicei sale, Andreea Cuciuc, la doar 17 ani. Potrivit artistului, rezultatele
Acum 12 ore
11:40
Două persoane din Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # Unica.md
Două persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unei sobe necurățate. S-a întâmplat într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Victimele au fost resuscitate și transportate la spital. Imaginea
11:30
Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omorul tânărului Sergiu Oală din Bălți # Unica.md
Nicu Gherman, al doilea învinuit în dosarul omorului lui Sergiu Oală, a fost condamnat astăzi, 16 octombrie, la 22 de ani de închisoare de către magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești.
11:30
Un moldovean a fost depistat de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere Rădăuți Prut conducând un automobil furat din Franța. Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 19:30,
11:00
Percheziții la domiciliile a trei bărbați suspectați de trafic de droguri și deținere ilegală de arme # Unica.md
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a trei bărbați, cu vârste între 35 și 55 de ani, suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea ilegală
11:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului marchează 35 de ani de la fondare: mesaj de felicitare și recunoștință pentru întreaga echipă # Unica.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la fondare, un moment semnificativ în istoria protecției mediului la nivel național. Cu acest prilej, șeful instituției,
10:50
Serviciul Fiscal de Stat blochează fondurile lui Vladimir Andronachi, vizat de măsuri restrictive internaționale # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare.
10:50
Tânăr de 21 de ani, condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii cu schema „ruda implicată în accident” # Unica.md
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin binecunoscuta schemă „ruda implicată în accident". Alături de complici, acesta a mințit
10:40
Mai multe persoane aflate în vizorul autorităților au fost identificate și reținute de angajații Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) în ultimele 24 de ore. Imaginea are caracter ilustrativ Pe străzile
10:40
Video//Curtea Constituțională a început ședința de validare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Unica.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a reunit astăzi pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința, care a început la ora 10:00, este
10:20
Rețea de cazinouri online ilegale, destructurată la Chișinău: venituri de 25 milioane de lei și trei rețineri # Unica.md
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", au destructurat o rețea de cazinouri online care
Acum 24 ore
10:00
Două persoane au fost rănite prin împușcare în amiaza zilei de 13 octombrie, în urma unui conflict armat izbucnit la o piață de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Incidentul
09:50
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, reacționează la investigația Rise Moldova privind afacerile sale offshore # Unica.md
Candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a reacționat public la investigația realizată de Rise Moldova, care scoate la iveală implicarea sa în companii înregistrate în paradisuri
09:40
Ziua Mondială a Alimentației 2025: Studiu arată că 63,9% dintre adulți sunt supraponderali și 22,7% suferă de obezitate # Unica.md
Pe 16 octombrie, întreaga lume marchează Ziua Mondială a Alimentației, sub genericul „Mână în mână pentru alimente mai sigure și un viitor mai bun" – un apel global la cooperare
09:30
Londra va deveni primul oraș european în care vor circula taxiuri autonome, anunță compania americană Waymo, parte a grupului Alphabet, care deține și Google. În 2026, Waymo va lansa un
09:20
Deputatul PAS Adrian Băluțel a explicat motivul pentru care Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, nu a devenit prim-ministru, deși formațiunea sa deține cele mai multe mandate în noul
09:20
Astăzi, astrele aduc o energie aparte pentru fiecare zodie. Fie că ai nevoie de motivație, echilibru sau inspirație, horoscopul zilei îți oferă sfaturi și perspective pentru a-ți valorifica potențialul. Citește
09:10
Adrian Băluțel: Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, s-a prezentat echipei parlamentare # Unica.md
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut prima întrevedere cu deputații formațiunii, prilej cu care s-a prezentat echipei parlamentare. Potrivit șefului Cabinetului președintei
01:40
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # Unica.md
Summitul internațional pentru pace în Gaza, organizat în Egipt și prezidat de președintele american Donald Trump, a subliniat tot mai vizibil pierderea de influență a Rusiei pe scena internațională, pe
01:30
SUA avertizează Rusia: vor urma consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei continuă: „Dacă este necesar, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își joace rolul într-un mod în care doar Statele Unite pot” # Unica.md
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis un avertisment ferm Rusiei, afirmând că Statele Unite și aliații lor vor impune consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei nu încetează. Totodată, el
01:20
Donald Trump amenință cu atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene: tensiuni crescute între SUA și regimul Maduro # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare" desfășurarea unor atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, pe fondul intensificării campaniei antidrog în America Latină. Declarația a fost făcută
15 octombrie 2025
23:30
Un incident incredibil a avut loc în orașul siberian Ulan-Ude, Rusia, unde un bărbat a supraviețuit fără nicio zgârietură după ce a căzut sub un tramvai aflat în mișcare. Captură
Ieri
22:40
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, face bilanțul mandatului: provocări majore și realizări importante în sistemul medical # Unica.md
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat la finalul ultimei ședințe a Executivului un bilanț al mandatului său, evidențiind atât provocările fără precedent, cât și realizările notabile din sistemul de sănătate
22:30
Republica Moldova lansează o campanie națională pentru promovarea eficienței energetice și consumului rațional # Unica.md
Republica Moldova a lansat o campanie națională de informare dedicată promovării eficienței energetice și consumului rațional de energie în instituțiile publice, sectorul privat și gospodării. Inițiativa este coordonată de Centrul
22:30
Luptătorul moldovean Alexandru Romanov a adus acasă medalia de aur la Campionatul Mondial de grappling, desfășurat în perioada 14-16 octombrie 2025. Competiția a avut loc cu participarea celor mai buni
21:50
Bărbat găsit mort pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinău: poliția investighează circumstanțele # Unica.md
Poliția municipiului Chișinău investighează circumstanțele morții unui bărbat în vârstă de 55 de ani, al cărui corp neînsuflețit a fost descoperit în după-amiaza zilei de astăzi pe strada Mitropolit Varlaam.
21:40
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factories” pentru dezvoltarea inteligenței artificiale # Unica.md
Republica Moldova a făcut un pas important în direcția digitalizării și inovării, aderând oficial la inițiativa europeană „IA Factories", un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării infrastructurilor avansate de
21:30
Președintele Serbiei confirmă prezența cetățenilor ruși în tabăra de instruire tactico-militară pentru moldoveni din vestul Serbiei # Unica.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că în tabăra de instruire tactico-militară destinată cetățenilor moldoveni, organizată
21:10
Marina Tauber reacționează după ce Procuratura Anticorupție a cerut 13 ani de închisoare: „Nu mă mir dacă mâine vor cere o mie de ani” # Unica.md
După ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința de 7 ani și 6 luni și a solicitat Curții de Apel Centru o pedeapsă de 13 ani de închisoare, Marina Tauber, aflată
14:00
Explozie într-o locuință din Tașlâc, Grigoriopol: un bărbat de 60 de ani, la spital cu arsuri # Unica.md
Un
14:00
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, și legăturile sale cu un avocat cipriot sancționat internațional # Unica.md
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri prin intermediul unui avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei ... Post-ul Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, și legăturile sale cu un avocat cipriot sancționat internațional apare prima dată în Unica.md.
13:50
Exercițiu de mobilizare al Ministerului Apărării din România: 10.000 de rezerviști, chemați la unitățile militare # Unica.md
Ministerul Apărării Naționale din România desfășoară, în perioada 12-20 octombrie, un amplu exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov, sub denumirea MOBEX B-IF-25, având ca scop verificarea stadiului ... Post-ul Exercițiu de mobilizare al Ministerului Apărării din România: 10.000 de rezerviști, chemați la unitățile militare apare prima dată în Unica.md.
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare # Unica.md
Procurorii anticorupție au contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la șapte ani și șase luni de ... Post-ul Procuratura Anticorupție contestă sentința Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare apare prima dată în Unica.md.
