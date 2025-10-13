Ostaticii israelieni din Gaza au fost eliberați. „Războiul s-a terminat”, proclamă Trump
Europa Libera Moldova, 13 octombrie 2025 13:40
Ostaticii israelieni din Gaza au fost eliberați. „Războiul s-a terminat”, proclamă Trump
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Acum 4 ore
11:50
11:40
Acum 6 ore
09:50
Acum 24 ore
16:20
14:00
Ieri
13:10
10:40
09:10
11 octombrie 2025
19:40
16:50
14:20
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
12:10
11:00
10:20
10:00
08:40
10 octombrie 2025
17:10
15:30
13:50
„Am crezut că sunt sportivi”: Jurnaliștii Europei Libere, la locul presupusei tabere paramilitare ruse din Serbia # Europa Libera Moldova
Un complex turistic de opt hectare din vestul Serbiei, situat în apropierea unui oraș al cărui cetățean de onoare este chiar președintele rus Vladimir Putin, a fost identificat drept locul unde instructori ruși ar fi antrenat zeci de moldoveni cum să destabilizeze Republica Moldova la recentele alegeri. Deținut de un fost boxer, este complex remarcabil și prin faptul că a fost vizitat în trecut de președintele sârb Aleksandar Vučić și soția sa. Au fost la fața locului și jurnaliștii redacției sâ...
13:00
11:40
După ploile torențiale din Bulgaria, un râu îngropat a reapărut, provocând moartea a patru persoane și inundarea unui complex turistic de lux. Se desfășoară o anchetă pentru a afla ce au încercat autoritățile să șteargă de pe hartă, dar nu au putut șterge din natură....
10:40
08:20
9 octombrie 2025
22:20
16:50
16:13
16:13
16:13
16:13
8 octombrie 2025
18:20
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
18:20
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
18:20
16:50
15:20
14:10
12:00
Grădinița din satul Coșeni, raionul Ungheni, construită cu sprijinul Guvernului României, are doar opt copii și un buget de peste un milion de lei. Primăria comunei Negurenii Vechi, din care face parte Coșeni, încearcă să o mențină, dar nu exclude că o va închide, așa cum a făcut acum un an cu cea din satul vecin – Zăzulenii Vechi, la fel ridicată cu ajutorul României....
11:50
09:10
08:10
7 octombrie 2025
15:50
14:50
13:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.