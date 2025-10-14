Prin videoconferință, din penitenciar: Ce a spus Evghenia Guțul la procesul său, la Curtea de Apel

Europa Libera Moldova, 14 octombrie 2025 14:40

Prin videoconferință, din penitenciar: Ce a spus Evghenia Guțul la procesul său, la Curtea de Apel

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
14:40
Prin videoconferință, din penitenciar: Ce a spus Evghenia Guțul la procesul său, la Curtea de Apel Europa Libera Moldova
Acum o oră
14:00
Grecii fac din nou grevă generală împotriva zilei de muncă de 13 ore, numind-o „o formă de sclavie modernă” Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
13:20
Partidul „Democrația Acasă”, fără alocații de la stat. CSJ a lăsat în vigoare sancțiunea CEC Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
12:20
Israelul, furios că Hamas nu a înapoiat toate cadavrele de ostatici. Palestinienii încep să-și caute și ei miile de morți, sub moloz Europa Libera Moldova
11:40
Zelenski va merge vineri la Trump, la Casa Albă, în a treia vizită de anul acesta Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
09:20
Guvernul și Consiliul Concurenței, au părere diferite despre intervenția pe piața zahărului Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
06:30
Estonia a închis un drum de frontieră, după apariția suspectă a soldaților ruși Europa Libera Moldova
Ieri
14:50
Un depozit strategic de petrol din Crimeea ocupată de ruși, lovit de ucraineni. Odesa, țintită din nou de Rusia Europa Libera Moldova
14:00
Cavaleria - noua armă a Rusiei în războiul din Ucraina Europa Libera Moldova
13:40
Ostaticii israelieni din Gaza au fost eliberați. „Războiul s-a terminat”, proclamă Trump Europa Libera Moldova
13:10
Încă o agenție internațională de evaluare transmite investitorilor semnale pozitive despre R. Moldova Europa Libera Moldova
11:50
Postările rasiste, homofobe, sexiste ale politicianului ceh care vrea „externele” întârzie formarea noului guvern Europa Libera Moldova
11:40
Dorin Recean se retrage din politică și viața publică. Numele viitorului premier rămâne necunoscut Europa Libera Moldova
09:50
Hamas începe eliberarea ostaticilor, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel Europa Libera Moldova
09:00
Viitorii medici învață cu ajutorul realității virtuale Europa Libera Moldova
12 octombrie 2025
16:20
„Pentru funcționari, oamenii sunt niște gunoaie”. De ce soldații ruși continuă să dezerteze Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Cum rezistă puținii civili rămași în Kosteantinivka, în ciuda bombardamentelor constante Europa Libera Moldova
13:10
Afganistan și Pakistan, un nou punct fierbinte. Soldați uciși și răniți după atacuri reciproce Europa Libera Moldova
11:00
Noi proceduri la intrarea în UE pentru moldoveni. Ce trebuie de știut Europa Libera Moldova
10:40
Economia Moldovei, între optimismul rezervat al Băncii Mondiale și prudența Departamentului de Stat al SUA Europa Libera Moldova
09:10
Moartea unor deținute în Iran readuce în discuție închiderea celei mai dure închisori pentru femei Europa Libera Moldova
11 octombrie 2025
19:40
Zelenski îi cere lui Trump să pună capăt războiului din Ucraina „așa cum a făcut în Orientul Mijlociu” Europa Libera Moldova
16:50
Maia Sandu cere acțiuni rapide privind noile amenințări globale: războiul Rusiei împotriva Europei și vulnerabilitățile lumii digitate Europa Libera Moldova
14:20
De ce este necesar să te vaccinezi și cine sunt cei mai afectați de gripă Europa Libera Moldova
13:20
Ucraina se pregătește pentru iarnă, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice Europa Libera Moldova
12:10
Lituania reduce nivelul protecției pentru Țihanovskaia. Lidera opoziției belaruse va trebui să părăsească locuința securizată Europa Libera Moldova
11:00
Căldura va fi pornită la Chișinău pe 23 octombrie. Termoelectrica promite că tarifele nu vor crește Europa Libera Moldova
10:20
Dincolo de Știri | De ce noua Strategie militară a R. Moldova enervează Moscova? Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a Republica Moldova, adoptată de Guvern pentru următorii 10 ani, prevede modernizarea Forțelor Armate și integrarea lor în „arhitectura de securitate și apărare a UE”. Adoptarea acestei strategii este importantă cu deosebire în contextul războiului din Ucraina pornit de Federația Rusă, consideră analistul politic Nicolae Negru, unul din invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de știri”. „Până la acest război toată lumea credea că trăim într-o epocă a păcii. Și unii z...
10:00
Negru și Boțan despre o nouă Strategie militară, când „ai noștri sunt aproape Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a R. Moldova, adoptată la 8 octombrie, a stârnit reacții critice din partea opoziției, dar și dinspre Moscova. Strategia este, însă, cu atât mai importantă în contextul războiului din Ucraina, care a afectat și R. Moldova, susțin analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan....
08:40
Motociclistele iraniene luptă pentru dreptul de a circula pe străzile din Teheran Europa Libera Moldova
Videoclipurile cu tinere iraniene care merg cu motocicleta în Teheran au devenit virale pe fondul unei dezbateri aprinse privind eliberarea permiselor de conducere pentru motociclete femeilor. În prezent, legea interzice femeilor să obțină permisul de conducere, lăsându-le fără acces la asigurare sau protecție legală. Un nou proiect de lege care vizează soluționarea acestei probleme este în curs de dezbatere....
10 octombrie 2025
17:10
Cehia semnalează drone deasupra obiectivelor sale militare. „Suntem pregătiți să le doborâm” Europa Libera Moldova
15:30
Von der Leyen îi va cere explicații lui Varhelyi după ce presa a scris că Ungaria a spionat la UE Europa Libera Moldova
13:50
„Am crezut că sunt sportivi”: Jurnaliștii Europei Libere, la locul presupusei tabere paramilitare ruse din Serbia Europa Libera Moldova
Un complex turistic de opt hectare din vestul Serbiei, situat în apropierea unui oraș al cărui cetățean de onoare este chiar președintele rus Vladimir Putin, a fost identificat drept locul unde instructori ruși ar fi antrenat zeci de moldoveni cum să destabilizeze Republica Moldova la recentele alegeri. Deținut de un fost boxer, este complex remarcabil și prin faptul că a fost vizitat în trecut de președintele sârb Aleksandar Vučić și soția sa. Au fost la fața locului și jurnaliștii redacției sâ...
13:30
Cum (nu) au „ghicit” sondajele rezultatul alegerilor Europa Libera Moldova
13:00
Maria Corina Machado (Venezuela), laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025 Europa Libera Moldova
11:40
Costul mortal al construcțiilor pe „râurile ascunse” din Bulgaria Europa Libera Moldova
După ploile torențiale din Bulgaria, un râu îngropat a reapărut, provocând moartea a patru persoane și inundarea unui complex turistic de lux. Se desfășoară o anchetă pentru a afla ce au încercat autoritățile să șteargă de pe hartă, dar nu au putut șterge din natură....
10:40
Documente noi: Medicii care interacționează cu gravidele și lăuzele, obligați să asigure „o experiență pozitivă la naștere” Europa Libera Moldova
08:20
Dosarul „kuliok”, amânat pe o perioadă nedeterminată. Ce poate schimba revenirea lui Plahotniuc în țară Europa Libera Moldova
9 octombrie 2025
22:20
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pe 2025 Europa Libera Moldova
16:50
Putin a recunoscut la întâlnirea cu Aliev că avionul AZAL a fost doborât de antiaeriana rusă Europa Libera Moldova
16:13
Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne primar al Chișinăului Europa Libera Moldova
16:13
Guvernul introduce taxe la importul de zahăr ieftin din Serbia, dar promite că nu vor urma scumpiri Europa Libera Moldova
16:13
Activitatea Partidului Democrat Modern, limitată pentru 12 luni, prin decizia Curții de Apel Centru Europa Libera Moldova
16:13
Platon câștigă la CEDO pentru că i s-au încălcat drepturile în închisoarea de la Chișinău Europa Libera Moldova
16:13
„Democrația Acasă” va putea primi alocații de la stat. Curtea de Apel Centru a anulat una din sancțiunile aplicate de CEC Europa Libera Moldova
8 octombrie 2025
18:20
Despre sondaje, alegeri și schimbări în „mentalul colectiv” din R. Moldova Europa Libera Moldova
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
18:20
Ce spun rezultatele alegerilor despre societatea din R. Moldova? Europa Libera Moldova
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
18:20
Pe Agendă: Cum (trebuie să) citim sondajele de opinie și cum ne „citesc” sondajele pe noi? Europa Libera Moldova
16:50
La granița cu Moldova, noul sistem EES se introduce deocamdată doar la Stânca. Datele biometrice se prevalează numai la prima intrare Europa Libera Moldova
15:20
Germania dă dreptul poliției să doboare drone, schimbând legea în urma blocării aeroportului din München Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.