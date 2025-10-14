Prin videoconferință, din penitenciar: Ce a spus Evghenia Guțul la procesul său, la Curtea de Apel
Europa Libera Moldova, 14 octombrie 2025 14:40
Prin videoconferință, din penitenciar: Ce a spus Evghenia Guțul la procesul său, la Curtea de Apel
Dincolo de Știri | De ce noua Strategie militară a R. Moldova enervează Moscova? # Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a Republica Moldova, adoptată de Guvern pentru următorii 10 ani, prevede modernizarea Forțelor Armate și integrarea lor în „arhitectura de securitate și apărare a UE”. Adoptarea acestei strategii este importantă cu deosebire în contextul războiului din Ucraina pornit de Federația Rusă, consideră analistul politic Nicolae Negru, unul din invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de știri”. „Până la acest război toată lumea credea că trăim într-o epocă a păcii. Și unii z...
Negru și Boțan despre o nouă Strategie militară, când „ai noștri sunt aproape # Europa Libera Moldova
Noua Strategie militară a R. Moldova, adoptată la 8 octombrie, a stârnit reacții critice din partea opoziției, dar și dinspre Moscova. Strategia este, însă, cu atât mai importantă în contextul războiului din Ucraina, care a afectat și R. Moldova, susțin analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan....
Motociclistele iraniene luptă pentru dreptul de a circula pe străzile din Teheran # Europa Libera Moldova
Videoclipurile cu tinere iraniene care merg cu motocicleta în Teheran au devenit virale pe fondul unei dezbateri aprinse privind eliberarea permiselor de conducere pentru motociclete femeilor. În prezent, legea interzice femeilor să obțină permisul de conducere, lăsându-le fără acces la asigurare sau protecție legală. Un nou proiect de lege care vizează soluționarea acestei probleme este în curs de dezbatere....
„Am crezut că sunt sportivi”: Jurnaliștii Europei Libere, la locul presupusei tabere paramilitare ruse din Serbia # Europa Libera Moldova
Un complex turistic de opt hectare din vestul Serbiei, situat în apropierea unui oraș al cărui cetățean de onoare este chiar președintele rus Vladimir Putin, a fost identificat drept locul unde instructori ruși ar fi antrenat zeci de moldoveni cum să destabilizeze Republica Moldova la recentele alegeri. Deținut de un fost boxer, este complex remarcabil și prin faptul că a fost vizitat în trecut de președintele sârb Aleksandar Vučić și soția sa. Au fost la fața locului și jurnaliștii redacției sâ...
După ploile torențiale din Bulgaria, un râu îngropat a reapărut, provocând moartea a patru persoane și inundarea unui complex turistic de lux. Se desfășoară o anchetă pentru a afla ce au încercat autoritățile să șteargă de pe hartă, dar nu au putut șterge din natură....
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
Recentele alegeri parlamentare moldovene au arătat „o societate mai versată în ale politicii” și dominată de dorința de integrarea europeană, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul CBS-AXA, în această ediție a podcastului „Pe Agendă”. El explică și creșterea numărului de indeciși în sondaje, dar și ce alte aspecte ale mentalului colectiv pot fi „citite” în barometrele de opinie publică....
