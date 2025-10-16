Începe ediția de toamnă a expozițiilor internaționale MOLDAGROTECH și FARMER
Provincial, 16 octombrie 2025 12:00
Pe 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., va fi inaugurată ediția de toamnă a expozițiilor internaționale specializate MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER, desfășurate concomitent cu târgul „Toamna de Aur”. Expozițiile reunesc producători de tehnică și utilaje agricole, furnizori de inputuri, companii din sectorul agroalimentar, instituții de cercetare, organizații de dezvoltare și fermieri […] Post-ul Începe ediția de toamnă a expozițiilor internaționale MOLDAGROTECH și FARMER apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
12:10
Timp de cinci zile, scena Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul devine gazda Festivalului Internațional „Teatru fără Frontiere” (TFF) — un eveniment care reunește artiști profesioniști din Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și Austria. Publicul este invitat să se bucure de 18 evenimente — spectacole de teatru, producții muzicale și momente dedicate tuturor vârstelor, într-o […] Post-ul La Cahul este în plină desfășurare Festivalul Internațional „Teatru fără Frontiere” apare prima dată în Provincial.
12:10
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. În aceeași […] Post-ul Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” cu prejudicii de peste jumătate de milion de lei apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
12:00
Pe 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., va fi inaugurată ediția de toamnă a expozițiilor internaționale specializate MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER, desfășurate concomitent cu târgul „Toamna de Aur”. Expozițiile reunesc producători de tehnică și utilaje agricole, furnizori de inputuri, companii din sectorul agroalimentar, instituții de cercetare, organizații de dezvoltare și fermieri […] Post-ul Începe ediția de toamnă a expozițiilor internaționale MOLDAGROTECH și FARMER apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
11:30
Fotbal feminin. Selecționata WU19, cantonament pentru preliminariile Campionatului European 2025/26 # Provincial
În perioada 16–27 octombrie, selecționata WU19 a Moldovei va desfășura un stagiu de pregătire, urmat de participarea la preliminariile Campionatului European, care se vor disputa în Cehia, la Stad. FC Chomutov din Chomutov și la Blšany training center din Blšany. Începând cu 16 octombrie, echipa antrenată de Alexandra Bocancea va efectua pregătirea inițială la CPSN […] Post-ul Fotbal feminin. Selecționata WU19, cantonament pentru preliminariile Campionatului European 2025/26 apare prima dată în Provincial.
11:30
O sobă necurățată a fost cauza de intoxicare cu monoxid de carbon a două persoane din Fălești # Provincial
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. Conform informațiilor recepționate, un bărbat în vârstă de 65 de […] Post-ul O sobă necurățată a fost cauza de intoxicare cu monoxid de carbon a două persoane din Fălești apare prima dată în Provincial.
11:30
Galeria Colecțiilor „Petru Costin” din Ialoveni aduce la Bistrița o colecție rară de monede emise de BNM # Provincial
O expoziție privind „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM)” a fost vernisată de Galeria Colecțiilor „Petru Costin” a Consiliului raional Ialoveni la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Asociația Națională Profesională a Lucrătorilor Vamali din România. Evenimentul a adus pentru prima dată […] Post-ul Galeria Colecțiilor „Petru Costin” din Ialoveni aduce la Bistrița o colecție rară de monede emise de BNM apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul râului Nistru, au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a traversat râul Nistru cu barca pentru a intra ilegal […] Post-ul Trecere ilegală a frontierei pe râul Nistru, dejucată de polițiștii de frontieră apare prima dată în Provincial.
11:20
Condamnat la 10 ani pentru tentativă de omor: bărbat din Basarabeasca și-a lovit prietenul cu un topor # Provincial
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început […] Post-ul Condamnat la 10 ani pentru tentativă de omor: bărbat din Basarabeasca și-a lovit prietenul cu un topor apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Drochia, în urma măsurilor speciale de investigație, au efectuat percheziții la domiciliile a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au depistat și […] Post-ul Percheziții la Drochia: Droguri, arme și muniții ridicate de polițiști apare prima dată în Provincial.
11:20
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță lansarea noii versiuni a site-ului său oficial www.moldelectrica.md, dezvoltat într-un format modern, interactiv și adaptat standardelor actuale de comunicare digitală. Noua platformă online a fost concepută pentru a reflecta mai fidel rolul strategic al Î.S. „Moldelectrica” în sistemul electroenergetic național și pentru a asigura un acces facil la informațiile relevante […] Post-ul Î.S. Moldelectrica are o nouă versiune a site-ului web apare prima dată în Provincial.
11:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău– Oficiul Rîșcani, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60 […] Post-ul Sere cu marijuana în Chișinău și Criuleni: trei bărbați reținuți apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:40
Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi # Provincial
Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) nu are caracter prognostic și nu formulează aprecieri privind politica economică sau fiscală. El oferă o analiză factuală și independentă a modului în care autoritățile gestionează resursele publice, contribuind astfel la consolidarea transparenței și la sprijinirea controlului parlamentar. Prin identificarea riscurilor, carențelor și bunelor practici, Curtea de […] Post-ul Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
16:40
Alexei Buzu: Reforma RESTART este una dintre cele mai ambițioase inițiative din sistemul nostru social # Provincial
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Republicii Cehe, în prezența Ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu și a Viceprim-ministrului și Ministrului Muncii și Afacerilor Sociale al Republicii Cehe, Marian Jurečka. „Reforma RESTART este una dintre cele […] Post-ul Alexei Buzu: Reforma RESTART este una dintre cele mai ambițioase inițiative din sistemul nostru social apare prima dată în Provincial.
16:00
La 15 octombrie 2025 se împlinesc 10 ani de la stabilirea parteneriatului dintre Raionul Glodeni, Republica Moldova și Regiunea (Powiat) Piotrków, Polonia. La invitația Președintelui Regiunii Piotrkow, Dl Piotr Laczny, Președintele raionului Glodeni, Oxana Albu, însoțită de o delegație oficială din cadrul raionului, au luat parte la o întâlnire cu administrația Regiunii Piotrkow, urmată și […] Post-ul 10 ani de parteneriat între Raionul Glodeni și Regiunea Piotrków din Polonia apare prima dată în Provincial.
15:50
Tarifele pentru transportul interraional și raional vor fi stabilite pe baza costurilor reale: decizie aprobată de Guvern # Provincial
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli clare care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto […] Post-ul Tarifele pentru transportul interraional și raional vor fi stabilite pe baza costurilor reale: decizie aprobată de Guvern apare prima dată în Provincial.
15:40
Schimb de bune practici în domeniul energiei între Bălți și Stuttgart, în cadrul platformei EWPS # Provincial
În perioada 15–16 octombrie 2025, la Bălți are loc atelierul de lucru dedicat tranziției energetice, organizat în contextul cooperării dintre municipiul Bălți și orașul Stuttgart (Germania). Evenimentul face parte din platforma EWPS (Energy Workshop for Partner Cities) și are ca scop consolidarea schimbului de experiență și a bunelor practici în domeniul managementului energetic la nivel […] Post-ul Schimb de bune practici în domeniul energiei între Bălți și Stuttgart, în cadrul platformei EWPS apare prima dată în Provincial.
15:30
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF „Sculeni”, în cooperare cu funcționarii vamali, au contracarat trei tentative de introducere ilegală în țară a unor produse farmaceutice ce conțin substanțe psihotrope, interzise pentru import fără documente justificative. În cadrul controlului de specialitate, au fost documentați trei cetățeni ai Israelului, cu vârsta cuprinsă între 19 și 59 de […] Post-ul Substanțe interzise, depistate și ridicate la Sculeni apare prima dată în Provincial.
15:20
Raionul Ialoveni și Municipiul Cluj-Napoca au semnat un Acord de Cooperare la Bruxelles # Provincial
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, și primarul Municipiului Cluj – Napoca, Emil Boc, au semnat astăzi, 15 octombrie, 2025, la Bruxelles, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor Acordul de Cooperare dintre Raionul Ialoveni, Republica Moldova, și Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România. Potrivit autorităților, acordul are drept scop impulsionarea relațiilor de colaborare între cele […] Post-ul Raionul Ialoveni și Municipiul Cluj-Napoca au semnat un Acord de Cooperare la Bruxelles apare prima dată în Provincial.
15:00
Sectorul agricol rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării, asigurând locuri de muncă pentru o mare parte din populația activă și reprezentând principala activitate economică în mediul rural. Investițiile în tehnologii moderne, infrastructură și produse de calitate contribuie nu doar la creșterea performanței sectorului agroalimentar, ci și la dezvoltarea comunităților rurale, prin crearea […] Post-ul Peste 3 200 de locuri de muncă noi create în agricultură în perioada 2022–2024 apare prima dată în Provincial.
14:50
Guvernul aprobă transmiterea unor terenuri către autoritățile locale din șase localități pentru dezvoltare comunitară # Provincial
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță, că astăzi, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind transmiterea unor terenuri între stat și autoritățile locale din Chetrosu, Codru, Ialoveni, Cricova, Băcioi și Roșu. Decizia are scopul de a oferi administrațiilor locale posibilitatea de a utiliza terenurile în interesul comunităților. În Chetrosu și Codru, terenurile vor fi folosite pentru […] Post-ul Guvernul aprobă transmiterea unor terenuri către autoritățile locale din șase localități pentru dezvoltare comunitară apare prima dată în Provincial.
13:50
A fost reparat și asfaltat un sector de drum în satul Usurei, Comuna Răcăria. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional Rîșcani. „A fost finalizată prima etapă a proiectului de reabilitare și modernizare a drumurilor în localitățile mici ale raionului. În cadrul acestei etape, a fost reparat și asfaltat un tronson de drum în satul Usurei,” […] Post-ul (FOTO) Drum reabilitat în satul Usurei, comuna Răcăria apare prima dată în Provincial.
13:20
Echipa Playmakers a vizitat recent Gimnaziul din Slobozia Dușca, raionul Criuleni, unde fetițele din localitate au avut parte de o experiență inedită în cadrul celei de-a opta ediții a programului UEFA Playmakers. Proiectul Playmakers se bucură de un real succes atât în rândul copiilor, cât și al antrenorilor. La fiecare activitate, participantele sunt fascinate de jocurile cu mingea și nerăbdătoare […] Post-ul UEFA Playmakers. Fotbal și bucurie la Slobozia Dușca apare prima dată în Provincial.
12:50
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în Republica Moldova. Proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni. Din această sumă, 1 miliard lei va fi alocat […] Post-ul 4 miliarde de lei pentru investiții: Schema de ajutor de stat, extinsă și actualizată apare prima dată în Provincial.
12:40
Polițiștii de frontieră au depistat asupra unui cetățean ucrainean o substanță vegetală de culoare verzuie, suspectă a fi marijuana. Incidentul a avut loc în data de 13 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Leușeni. Pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova, la controlul de frontieră s-a prezentat un autocar de pe ruta „Chișinău – […] Post-ul Substanță interzisă, depistată asupra unui pasager în PTF Leușeni apare prima dată în Provincial.
12:30
Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar complex care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Mai exact, învinuitul cu complicii săi […] Post-ul Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei apare prima dată în Provincial.
12:20
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local. Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, 3 sunt femei și […] Post-ul CEC prezintă datele despre candidații înregistrați pentru alegerile locale noi apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:10
Parteneriate și oportunități europene pentru Ialoveni: Natalia Eremia, în dialog cu oficiali UE și români # Provincial
În cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, desfășurată la Bruxelles, în perioada 13-15 octombrie, președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a avut mai multe întrevederi cu oficiali, unde a abordat subiecte legate de parteneriate și atragerea investițiilor în comunități. Președinta raionului a avut o ședință de lucru cu ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, […] Post-ul Parteneriate și oportunități europene pentru Ialoveni: Natalia Eremia, în dialog cu oficiali UE și români apare prima dată în Provincial.
11:50
ANTA clarifică situația transportului rutier spre orașul Leova și inițiază dialog cu părțile implicate # Provincial
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a luat act de informațiile, apărute în spațiul public, referitoare la situația transportului rutier de pasageri spre orașul Leova și comunică următoarele. Anterior, ANTA a oferit explicații detaliate privind organizarea transportului rutier spre destinația Leova. Totodată, Agenția a verificat informațiile recente difuzate în mass-media și confirmă că activitatea operatorilor de […] Post-ul ANTA clarifică situația transportului rutier spre orașul Leova și inițiază dialog cu părțile implicate apare prima dată în Provincial.
11:40
La punctul de trecere Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat # Provincial
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. […] Post-ul La punctul de trecere Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi instituit controlul coordonat apare prima dată în Provincial.
11:30
Tot mai multe femei conduc ferme, construiesc echipe, consolidează comunități, planifică investiții și administrează proiecte agricole complexe. Potrivit datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, doar în ultimul an, 746 de femei antreprenoare au beneficiat de finanțare prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, cu o valoare totală de peste 185 […] Post-ul 15 octombrie – Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural apare prima dată în Provincial.
11:30
Începând cu 25 octombrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 189/2025 pentru modificarea unor acte normative ce țin de protecția consumatorilor de servicii financiare. Legea a fost elaborată și promovată de Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), cu scopul de a consolida cadrul legal privind protecția consumatorilor. Măsurile adoptate vin în contextul […] Post-ul Servicii financiare mai transparente și cetățeni mai protejați apare prima dată în Provincial.
11:30
ANSA confirmă un focar de Pestă Porcină Africană într-o gospodărie din Ciocîlteni, raionul Orhei # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre confirmarea unui caz de Pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei. La data de 7 octombrie 2025, prin testări de laborator, a fost depistată prezența virusului în probele recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională situată în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Comisia pentru Situații Excepționale […] Post-ul ANSA confirmă un focar de Pestă Porcină Africană într-o gospodărie din Ciocîlteni, raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
11:20
CMC se întrunește astăzi în ședință. Ceban: pentru a 8-a oară, va fi inclus proiectul bugetului municipal pentru 2025 # Provincial
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi în ședință. În context, primarul general Ion Ceban i-a îndemnat să dea dovadă de voință politică. Edilul a spus că, pentru a 8-a oară, va fi inclus proiectul bugetului municipal pentru 2025. „Vreau să asigur locuitorii Chișinăului că niciun proiect nu a fost afectat. Noi am planificat lucrurile […] Post-ul CMC se întrunește astăzi în ședință. Ceban: pentru a 8-a oară, va fi inclus proiectul bugetului municipal pentru 2025 apare prima dată în Provincial.
11:20
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional. LP: – […] Post-ul Erik Swenson: Nu prețul contează pentru noi, ci valoarea apare prima dată în Provincial.
11:10
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității traficului rutier în orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu. În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, după care va urma aplicarea stratului de […] Post-ul Sens giratoriu în construcție la Drochia și drum reabilitat la Telenești apare prima dată în Provincial.
11:00
Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Futsal din Moldova (LPFM) s-a desfășurat ieri 13 octombrie, având pe ordinea de zi mai multe subiecte importante privind activitatea organizației. Prin votul delegaților unanim, Alexandru Golban a fost ales președinte al Asociației Obștești „Liga Profesionistă de Futsal din Moldova”, iar Vladimir Colbasiuc a fost desemnat secretar general al […] Post-ul Alexandru Golban, reales președinte al Ligii Profesioniste de Futsal din Moldova apare prima dată în Provincial.
11:00
În cele 6 localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare. Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, raionul Leova – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi deschise 4 secții de votare, în comuna […] Post-ul La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 vor fi deschise 21 de secții de votare apare prima dată în Provincial.
11:00
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de […] Post-ul Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 bănuiți reținuți, 53 de candidați cercetați apare prima dată în Provincial.
10:50
La Ialoveni s-a discutat despre siguranța comunitară și s-au semnat acorduri între poliție și instituțiile educaționale # Provincial
În incinta Primăriei Ialoveni s-a desfășurat ședința Consiliului de Siguranță Comunitară în cadrul căreia Vasile Postică, Șeful SP1 Ialoveni, comisar principal, unde a adus la cunoștință celor prezenți situația infracțională pe perioada anului 2025 și a prezentat raportul de analiză a sondajelor efectuate în rândul locuitorilor orașului Ialoveni. Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, a menționat […] Post-ul La Ialoveni s-a discutat despre siguranța comunitară și s-au semnat acorduri între poliție și instituțiile educaționale apare prima dată în Provincial.
10:40
12 salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare # Provincial
Douăsprezece salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au finalizat cu succes cursul de instruire pentru paramedici. Studiile specializate s-au desfășurat pe parcursul a cinci săptămâni, în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 2 din […] Post-ul 12 salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare apare prima dată în Provincial.
10:40
Locuitorii din Vatra, Cruzești, Ghidighici, Brăila și Humulești – felicitați de Primăria Chișinău de hram # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, le-a transmis La Mulți Ani tuturor locuitorilor din suburbiile Vatra, Cruzești, Ghidighici și din satele Brăila și Humulești, care sărbătoresc astăzi hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”. „Echipa Primăriei municipiului Chișinău, alături de viceprimarii, Olga Ursu și Ilie Ceban, le-a transmis locuitorilor cele mai sincere urări de sănătate, liniște, pace, belșug și […] Post-ul Locuitorii din Vatra, Cruzești, Ghidighici, Brăila și Humulești – felicitați de Primăria Chișinău de hram apare prima dată în Provincial.
10:40
A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025. Bărbat din Bălți, trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală # Provincial
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23.09.2025 (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună […] Post-ul A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025. Bărbat din Bălți, trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală apare prima dată în Provincial.
10:40
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje […] Post-ul Incendiu la un depozit de brichete din Zaim apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
La 10 octombrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a desfășurat mai multe vizite în teren în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova”. Au participat reprezentanți ai beneficiarului – Consiliului Raional Leova, antreprenorul și […] Post-ul Proiectul apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni, aproape de finalizare apare prima dată în Provincial.
07:50
Astăzi, 14 octombrie, 194 de localități din țară își sărbătoresc Hramul. În acest context, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să mențină ordinea și siguranța publică. Evitați consumul de alcool și comportamentul agresiv; Supravegheați în permanență copiii și bunurile personale; Parcați regulamentar și nu blocați căile de acces; În caz de urgență, apelați 112. Poliția va fi prezentă în […] Post-ul 194 de localități sărbătoresc Hramul. Poliția îndeamnă la responsabilitate apare prima dată în Provincial.
13 octombrie 2025
23:00
Ministerul Culturii anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 369 din 3 octombrie 2025, prin care este aprobată Instrucțiunea privind procedura de înființare, strămutare și desființare a monumentelor de for public. Această instrucțiune explică, pas cu pas, cum trebuie aplicată legea privind monumentele de for public, astfel încât orice modificare — amplasare, strămutare sau desființare […] Post-ul Ministerul Culturii clarifică procedura privind monumentele de for public apare prima dată în Provincial.
17:20
Poliția Națională informează că, în contextul evenimentelor dedicate Hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în centrul capitalei. Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi suspendat traficul rutier începând de astăzi, 13 octombrie – ora 22:00, […] Post-ul Restricții de circulație în centrul Chișinăului cu ocazia Hramului orașului apare prima dată în Provincial.
17:00
De Hramul Orașului Chișinău, în centrul urbei vor avea loc târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 14 octombrie 2025, de Hramul orașului Chișinău, în centrul capitalei vor fi desfășurate diverse activități comerciale menite să consolideze comunicarea dintre producătorii autohtoni și consumatori. Astfel, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor A. Pușkin și str. V. Alecsandri vor fi organizate activității comerciale cu preparate la grătar, […] Post-ul De Hramul Orașului Chișinău, în centrul urbei vor avea loc târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari apare prima dată în Provincial.
17:00
(FOTO) Festivalul „Hangul de la Sofia” a adus din nou bucuria tradițiilor în raionul Drochia # Provincial
Duminică, 12 octombrie, în scuarul Casei de Cultură din satul Sofia, raionul Drochia, s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de dansu și cântec folcloric „Hangul de la Sofia”, eveniment ce a reunit numeroase colective artistice și iubitori ai folclorului autentic. La manifestare a participat Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un […] Post-ul (FOTO) Festivalul „Hangul de la Sofia” a adus din nou bucuria tradițiilor în raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
17:00
Ministerul Culturii anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 369 din 3 octombrie 2025, prin care este aprobată Instrucțiunea privind procedura de înființare, strămutare și desființare a monumentelor de for public. Această instrucțiune explică, pas cu pas, cum trebuie aplicată legea privind monumentele de for public, astfel încât orice modificare — amplasare, strămutare sau desființare […] Post-ul Ministerul Culturii clarifică procedura privind monumentele de for public apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.