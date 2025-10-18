Tehnică militară pe străzi. Exercițiu al Armatei Naționale, împreună cu militari din România
Ziarul de Garda, 18 octombrie 2025 10:40
Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat cu participarea militarilor din România, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
10:40
Tehnică militară pe străzi. Exercițiu al Armatei Naționale, împreună cu militari din România # Ziarul de Garda
Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat cu participarea militarilor din România, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni...
Acum o oră
10:30
Cititorul de gardă/ Călătorești spre Leova? Poți cumpăra bilet doar până la Cantemir sau Cahul! # Ziarul de Garda
Problema asigurării cu transport rutier a călătorilor de pe itinerarul Chișinău–Leova nu este una nouă. Chiar dacă e veche, deocamdată nu sunt înregistrate progrese în soluționarea acesteia. Ba mai mult, recent, orașul Leova a fost exclus din itinerarul cursei regulate Chișinău–Cahul. Decizia a fost luată la insistența unor operatori de transport rutier. Călătorii de pe...
Acum 2 ore
09:30
LIVE TEXT/ Trump refuză să ofere Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune. Război în Ucraina, ziua 1333 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Președintele SUA Donald Trump i-a spus clar lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la întâlnirea avută la Casa Albă, că, deocamdată, liderul ucrainean nu va primi rachetele cu rază lungă de acțiune, care pot ajunge departe în Rusia, pe care le solicita, transmite CNN. La scurt timp după încheierea întâlnirii, Trump a insistat pentru...
Acum 4 ore
09:00
VIDEO/ Alegerile parlamentare, validate de CC | Plecarea din politică a lui Recean | Detalii despre candidatul propus de PAS la funcția de premier și noutăți externe | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare și mandatele deputaților aleși au fost validate de Curtea Constituțională. Tot în această ediție vorbim despre retragerea lui Dorin Recean din politică și aducem detalii despre cel care ar urma să-i ia locul. Vă mai spunem cum angajații municipalității „curăță” comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău. Săptămâna de...
Acum 12 ore
23:50
LIVE TEXT/ Zelenski a părăsit Casa Albă. Liderii s-au întâlnit timp de mai mult de două ore. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 23:45 Președintele Volodimir Zelenski a părăsit Casa Albă la ora 15:57 (ora la Washington), după întâlnirea sa cu președintele Donald Trump și mai mulți oficiali ai cabinetului american. Președintele ucrainean s-a aflat la Casa Albă timp de aproximativ 2,5 ore și a fost escortat afară de șefa protocolului, Monica Crowley. Cei doi s-au întâlnit...
22:20
UPDATE/ Serviciile băncii afectate de probleme tehnice sunt disponibile din nou: „Deficiențele au fost remediate” # Ziarul de Garda
O bancă din R. Moldova a anunțat vineri seara, 17 octombrie, că se confruntă cu dificultăți tehnice care afectează funcționarea aplicației mobile, a rețelei de POS-terminale și a terminalelor de autoservire. UPDATE 22:10 Reprezentanții băncii anunță că deficiențele au fost remediate. „Toate aplicațiile și serviciile maib sunt disponibile. Ne cerem încă o dată scuze pentru...
22:10
LIVE TEXT/ Întâlnire Trump-Zelenski: Putin „nu e pregătit” de pace, spune Zelenski. Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că președintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce președintele american Donald Trump a susținut contrariul, potrivit Agerpres. „Cred că președintele Putin vrea să pună capăt războiului”, a spus Trump la întâmpinarea omologului său ucrainean la Casa Albă, pentru a...
Acum 24 ore
21:30
Serviciile unei bănci, afectate de probleme tehnice: „Echipele noastre lucrează la remediere” # Ziarul de Garda
O bancă din R. Moldova a anunțat vineri seara, 17 octombrie, că se confruntă cu dificultăți tehnice care afectează funcționarea aplicației mobile, a rețelei de POS-terminale și a terminalelor de autoservire. Potrivit unui anunț publicat de instituție, utilizatorii întâmpină întârzieri în recepționarea mesajelor SMS cu codurile OTP necesare pentru logare și confirmarea tranzacțiilor. De asemenea,...
20:50
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump au început întâlnirea la Casa Albă. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:47 La ora 20:35, Volodimir Zelenski a publicat un mesaj pe Telegram menționând că întâlnirea cu Donald Trump a început. În acest moment, la Casa Albă, cei doi președinți răspund la întrebările jurnaliștilor. UPDATE 16:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ajunul unei întâlniri cruciale cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre obținerea...
20:20
Stații noi de monitorizare a vremii la Hîncești. Locuitorii raionului vor primi avertizări meteorologice mai rapide # Ziarul de Garda
Agricultorii din raionul Hîncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici...
19:40
Procurorii anticorupție Grigore Clevadî și Irina Catan au fost audiați de Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting), care evaluează acuzatorii de stat din procuraturile specializate, a anunțat în cadrul audierilor din 17 octombrie că nu are dubii cu privire la integritatea financiară și etică a procurorilor Grigore Clevadî și Irina Catan. Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a desfășurat vineri, 17 octombrie, audieri cu...
19:10
O femeie a fost amendată cu 25 de mii de lei pentru tentativă de mituire a Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
O femeie care a încercat, în vara 2025, să mituiască un angajat al Poliției de Frontieră a fost amendată cu 25 de mii de lei. În acest context, Poliția de Frontieră reamintește că tentativele de mituire a angajaților de la frontieră sunt sancționate conform legii. La data de 6 iunie 2025, polițiștii de frontieră din...
18:20
UE este deschisă unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, dacă întrevederea va contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a primit favorabil vineri, 17 octombrie, perspectiva unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, cu condiția aceasta să facă „să avanseze procesul de pace” în Ucraina, relatează AFP, citați de Agerpres. „Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a...
17:00
Benzina și motorina din țară „respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene”. Primele rezultate ale procedurii de eșantionare au fost transmise Comisiei Europene # Ziarul de Garda
Primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Planului Național de Monitorizare, arată că produsele prelevate respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). „Republica Moldova înregistrează un moment istoric...
16:50
Traficul rutier va fi suspendat duminică pe strada Albișoara din capitală în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv # Ziarul de Garda
Duminică, 19 octombrie, între orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albișoara, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (de la pod) și strada Petru Rareș, informează Primăria Municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER”, în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru...
16:40
De la începutul săptămânii, șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Autoritățile din sănătate avertizează: „Consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea consecințe grave asupra sănătății” # Ziarul de Garda
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a anunțat vineri, 17 octombrie, că în această săptămână au fost raportate șapte cazuri de intoxicație cu ciuperci. Autoritățile din sănătate avertizează că consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea „consecințe grave asupra sănătății”. „Este important să evitați consumul acestora și să apelați...
16:30
LIVE TEXT/ Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Fiecare decizie care poate consolida Ucraina apropie sfârșitul războiului. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ajunul unei întâlniri cruciale cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre obținerea de rachete americane mai puternice, a declarat că furnizarea de sisteme de apărare aeriană Ucrainei va ajuta la salvarea de vieți omenești, scrie CNN. Zelenski a declarat ieri, 16 octombrie, că fiecare decizie care...
16:20
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu în valoare de 10 mii de lei # Ziarul de Garda
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator”, și câte un premiu de 10 mii de lei, pentru excelență și inovație în educație, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de...
16:10
Un birou al Agenției italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis la Chișinău. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în R. Moldova. Conform unui comunicat de presă emis de MAE, ministrul Mihai Popșoi...
16:00
Un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2 # Ziarul de Garda
Pe 16 octombrie, un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2, scrie DW. Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că suspectul a fost eliberat din arest. „Și pe bună dreptate. Cazul este închis”, a adăugat prim-ministrul. Polish court denied...
15:10
A început campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În 6 localități din țară vor fi aleși noi primari # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Electorală Centrală (CEC). În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv...
15:00
DOC/ Litigiul cu ANI rămâne la CA Centru. CSJ spune NU angajatei Poliției de Frontieră, depistată anterior cu avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei # Ziarul de Garda
Larisa Bivol, angajata Poliției de Frontieră, depistată în februarie 2025 cu o avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei și aflată în litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a solicitat Curții Supreme de Justiție (CSJ) strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de același grad. Cererea i-a...
14:50
Ungaria îi oferă garanții lui Putin că acesta nu riscă să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională. Președintele rus urmează să se întâlnească cu Donald Trump în câteva săptămâni la Budapesta # Ziarul de Garda
Ungaria oferă garanții că președintele rus Vladimir Putin nu riscă să fie arestat în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în timpul vizitei sale la Budapesta pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Precizarea a fost făcută de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, scrie Meduza. „Îl vom...
14:40
LIVE TEXT/ Vicepreședintele SUA spune că „rușii tind să creadă că fac mai multe progrese pe câmpul de luptă decât fac în realitate”. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, consideră că războiul ruso-ucrainean continuă în ciuda lunilor de negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă să ajungă la un acord de pace, a declarat oficialul american într-un interviu pentru Newsmax. „Deși diplomația viguroasă a președintelui (Donald Trump, n. red.) ar putea ajuta oamenii să treacă linia de...
14:30
VIDEO/ Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # Ziarul de Garda
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții...
14:30
Al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. „Vom purta uniforma cu mândrie și vom demonstra că R. Moldova contribuie activ la consolidarea păcii internaționale” # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta R. Moldova pe scena internațională a păcii și securității, scrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în comunicatul său de presă. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din...
14:20
Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat # Ziarul de Garda
Premierul României, Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că alimentarea cu gaze la blocul din Rahova unde s-a produs o explozie, fusese oprită în urmă cu o zi și „este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului”, citează G4Media. Potrivit oficialului român, o echipă a...
14:00
DOC/ Directoarea Grădiniței nr. 32 din capitală, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Reacțiile avocatului inculpatei și ale Asociației „Părinți Solidari” # Ziarul de Garda
Șefa Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi...
13:40
VIDEO/ Un bărbat aflat în căutare după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol, a fost reținut. În momentul intervenției, bărbatul a încercat să fugă prin balconul locuinței # Ziarul de Garda
Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, aflat în căutare și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni, în urma unor acțiuni operative și de investigație. La 15 octombrie, oamenii legii au stabilit că persoana căutată se ascundea într-un apartament din Chișinău, se arată...
13:30
Circa 43,56 miliarde de lei a adus Serviciul Vamal la bugetul de stat în ultimul an, declară directorul instituției. „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii” # Ziarul de Garda
În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent – cu 7,1% mai mult față de perioada similară din 2024. Structura acestor sume include: TVA la import – 19,97 miliarde lei (+8%), accize – 7,82 miliarde...
13:20
Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului: „Se vor găsi destui doritori să o facă” # Ziarul de Garda
Vladimir Voronin a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a noului Legislativ, în calitate de decan de vârstă. Fostul președinte al R. Moldova, ajuns la 84 de ani, a fost ales în funcția de deputat pe lista blocului „Patriotic”. Conform legii, până la alegerea conducerii Parlamentului, prima ședință este condusă de cel mai în...
13:20
LIVE TEXT/ Rusia și-a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:19 Rusia și-a doborât propria aeronavă militară deasupra Crimeei ocupate, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene care zburau spre peninsulă și în interiorul Rusiei, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtător de cuvânt al Marinei Ucrainene, scrie Kyiv Independent. Avionul militar rus care a fost doborât ar fi Su-30SM. „Au fost...
13:10
În Republica Moldova, se vorbește tot mai mult despre importanța educației pe tot parcursul vieții. Conform Strategiei „Educația 2030” și Programului Național privind Îmbătrânirea Activă, autoritățile și partenerii sociali și-au propus să crească accesul adulților și al persoanelor în etate la educație formală, nonformală și informală. Deși obiectivele încă nu sunt atinse, se fac pași...
13:00
În trimestrul doi, pentru prima dată în istoria R. Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri – IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
În trimestrul doi din acest an, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri, chiar dacă acum 30 de ani, exportul de bunuri era de șase ori mai mare decât exportul de servicii, chiar și în istoria mai recentă a țării, exportul de bunuri depășea cu mult exportul...
12:50
Renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din R. Moldova, membru al legendarei formații „Noroc”, a decedat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii vineri, 17 octombrie. Alexandru Cazacu s-a născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir. Încă din copilărie a manifestat pasiune pentru muzică, studiind la școala...
12:30
FOTO/ (UPDATE) Explozie într-un bloc din București: numărul victimelor – în creștere. Raed Arafat: „Blocul este cu risc de colaps” # Ziarul de Garda
UPDATE 12:29 Potrivit salvatorilor, până la acest moment sunt trei morți și 13 persoane rănite, printre care și doi copii, transportate la spital. Unul dintre copii este în stare gravă. „A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, fiind în U, legat. A fost afectată semnficativ. Au fost mobilizate forțe, Planul...
12:20
Maia Sandu vrea vetting și pentru avocați. Juriștii se opun: „Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic?” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea ca avocații să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare. Declarația ei a stârnit reacții în rândul juriștilor, care susțin că profesia de avocat este una autonomă și autofinanțată. „Statul nu contribuie la activitatea avocaților – nici financiar, nici logistic, nici instituțional. (…) Ce poate...
11:50
Serviciile secrete din Franţa au arestat patru bărbați care planificau asasinarea unui opozant rus. Anterior, un lunetist a tras asupra apartamentului său # Ziarul de Garda
Serviciile secrete franceze au desfășurat o operațiune într-o localitate de la granița cu Spania, pentru arestarea a patru bărbați care planificau asasinarea unui dizident rus, opozant al lui Putin, scrie Le Parisien. Procuratura Franței a confirmat că agenții DGSI (contraspionajul francez) au desfășurat în această săptămână o acțiune la Biarritz, un orașel din Pirinei, pe...
11:40
UE propune patru proiecte de apărare pentru a contracara dronele și a proteja frontiera de est # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a propus joi, 16 octombrie, patru proiecte de apărare, inclusiv un sistem de contracarare a dronelor și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de pregătire a continentului pentru a se apăra, scrie Reuters. Propunerile, dintr-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare, reflectă temerile alimentate de războiul din...
11:20
LIVE TEXT/ CNN: SUA au început să ofere pentru Ucraina informații pentru atacuri asupra unor ținte din adâncul Rusiei după summitul din Alaska. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:14 Statele Unite au extins schimbul de informații cu Ucraina pentru a include informații despre ținte aflate în adâncurile Rusiei, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, relatează CNN, citând două surse care au dorit să rămână anonime. Potrivit surselor citate, informațiile furnizate de Washington Kievului au vizat instalațiile și...
11:20
Acum 33 de ani, ziua de 10 octombrie a devenit Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Nu e o sărbătoare, e doar un prilej de a ne aminti că alături de noi trăiesc oameni mai sensibili, mai emotivi, mai deosebiți. Vorbesc aici de persoanele cu probleme de sănătate mintală. Estimativ, în R. Moldova sunt înregistrate circa...
11:10
VIDEO/ „Rușii organizează un adevărat safari, o vânătoare de oameni”. Cum luptă jurnaliștii ucraineni cu propaganda rusă lângă linia frontului, sub atacuri aeriene zilnice # Ziarul de Garda
O echipă de jurnaliști ai Ziarului de Gardă a mers la Kiev pentru a participa la Donbas Media Forum (DMF), cel mai mare eveniment dedicat presei din Ucraina, care, din 2015, în fiecare an adună jurnaliști și manageri media, fiind „o platformă națională cu inimă regională”, după cum menționează organizatorii. La forumul aniversar de 10...
Ieri
11:00
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde # Ziarul de Garda
Maib se alătură inițiativei naționale FACEM Impact, lansată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu suportul KfW Development Bank din partea Guvernului Federal al Germaniei, pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și proiecte cu valoare adăugată. FACEM Impact facilitează accesul IMM-urilor la credite...
11:00
UPDATE 10:50 Poliția de Frontieră informează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău nu s-a confirmat. „În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Poliția de...
10:50
O bombă a explodat sub mașina unui jurnalist italian de investigație. Anterior, acesta a primit amenințări # Ziarul de Garda
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report” difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI din Italia, a anunțat vineri, 17 octombrie, că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat sub ea în timp ce era parcată în fața casei sale din apropierea capitalei italiene, transmit...
10:40
FOTO/ Explozie într-un bloc din București: 2 persoane au decedat, iar altele 5 sunt rănite # Ziarul de Garda
O explozie puternică s-a produs vineri dimineața, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 din București. A fost activat planul roșu. G4Media.ro scrie că până la acest moment sunt 11 persoane afectate. Printre aceștia sunt 2 morți și 5 grav răniți. Informațiile sunt în dinamică,...
10:30
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Washington înainte de discuțiile cu Trump. „Ne așteptăm ca impulsul folosit pentru a combate teroarea și războiul din Orientul Mijlociu să contribuie la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:29 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit la Washington, înainte de discuțiile cu președintele american Donald Trump. Zelenski urmează să facă presiuni asupra lui Trump pentru transferul de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, scrie Kyiv Independent. Președintele american a menționat anterior despre posibilitatea de a furniza Kievului rachete de croazieră...
10:20
Bagaj cu substanță explozivă, depistat pe Aeroport. Poliția de Frontieră îndeamnă la „calm” # Ziarul de Garda
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” de la Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră. Polițiștii de frontieră spun că au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente...
10:20
Alertă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă. Zborurile riscă să aibă modificări # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează vineri, 17 octombrie, că, la această oră, pe aerport a fost depistat un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale...
10:10
Grupare criminală destructurată în R. Moldova. Trei persoane reținute pentru migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj # Ziarul de Garda
A fost destructurată activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv organizarea migrației ilegale, traficul internațional de droguri, șantajul și estorcarea de bunuri materiale, anunță vineri, 17 octombrie, Poliția de Frontieră. Astfel, în urma unor investigații și a unor acțiuni de urmărire penală desfășurate în cadrul unei cauze penale în curs...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.