LIVE TEXT/ CNN: SUA au început să ofere pentru Ucraina informații pentru atacuri asupra unor ținte din adâncul Rusiei după summitul din Alaska. Război în Ucraina, ziua 1332

12:20

Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un potențial război, în caz că Rusia va decide să atace din nou Europa, potrivit unui plan militar care va fi prezentat Comisiei Europene și care a fost consultat de POLITICO. „Până în 2030, Europa trebuie să dețină o postură de apărare europeană...