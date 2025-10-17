Un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2
Ziarul de Garda, 17 octombrie 2025 16:00
Pe 16 octombrie, un tribunal polonez a refuzat extrădarea unui cetățean ucrainean în Germania, unde este acuzat de implicare în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 2, scrie DW. Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că suspectul a fost eliberat din arest. „Și pe bună dreptate. Cazul este închis”, a adăugat prim-ministrul. Polish court denied...
• • •
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu în valoare de 10 mii de lei # Ziarul de Garda
Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator”, și câte un premiu de 10 mii de lei, pentru excelență și inovație în educație, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de...
16:10
Un birou al Agenției italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis la Chișinău. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în R. Moldova. Conform unui comunicat de presă emis de MAE, ministrul Mihai Popșoi...
A început campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În 6 localități din țară vor fi aleși noi primari # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Electorală Centrală (CEC). În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv...
DOC/ Litigiul cu ANI rămâne la CA Centru. CSJ spune NU angajatei Poliției de Frontieră, depistată anterior cu avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei # Ziarul de Garda
Larisa Bivol, angajata Poliției de Frontieră, depistată în februarie 2025 cu o avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei și aflată în litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a solicitat Curții Supreme de Justiție (CSJ) strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de același grad. Cererea i-a...
Ungaria îi oferă garanții lui Putin că acesta nu riscă să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională. Președintele rus urmează să se întâlnească cu Donald Trump în câteva săptămâni la Budapesta # Ziarul de Garda
Ungaria oferă garanții că președintele rus Vladimir Putin nu riscă să fie arestat în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în timpul vizitei sale la Budapesta pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Precizarea a fost făcută de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, scrie Meduza. „Îl vom...
LIVE TEXT/ Vicepreședintele SUA spune că „rușii tind să creadă că fac mai multe progrese pe câmpul de luptă decât fac în realitate”. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, consideră că războiul ruso-ucrainean continuă în ciuda lunilor de negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă să ajungă la un acord de pace, a declarat oficialul american într-un interviu pentru Newsmax. „Deși diplomația viguroasă a președintelui (Donald Trump, n. red.) ar putea ajuta oamenii să treacă linia de...
VIDEO/ Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # Ziarul de Garda
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții...
Al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. „Vom purta uniforma cu mândrie și vom demonstra că R. Moldova contribuie activ la consolidarea păcii internaționale” # Ziarul de Garda
Astăzi, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta R. Moldova pe scena internațională a păcii și securității, scrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în comunicatul său de presă. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din...
Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat # Ziarul de Garda
Premierul României, Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că alimentarea cu gaze la blocul din Rahova unde s-a produs o explozie, fusese oprită în urmă cu o zi și „este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului”, citează G4Media. Potrivit oficialului român, o echipă a...
DOC/ Directoarea Grădiniței nr. 32 din capitală, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Reacțiile avocatului inculpatei și ale Asociației „Părinți Solidari” # Ziarul de Garda
Șefa Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi...
VIDEO/ Un bărbat aflat în căutare după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol, a fost reținut. În momentul intervenției, bărbatul a încercat să fugă prin balconul locuinței # Ziarul de Garda
Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, aflat în căutare și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni, în urma unor acțiuni operative și de investigație. La 15 octombrie, oamenii legii au stabilit că persoana căutată se ascundea într-un apartament din Chișinău, se arată...
Circa 43,56 miliarde de lei a adus Serviciul Vamal la bugetul de stat în ultimul an, declară directorul instituției. „Fiecare leu colectat înseamnă respectarea legii” # Ziarul de Garda
În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent – cu 7,1% mai mult față de perioada similară din 2024. Structura acestor sume include: TVA la import – 19,97 miliarde lei (+8%), accize – 7,82 miliarde...
Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului: „Se vor găsi destui doritori să o facă” # Ziarul de Garda
Vladimir Voronin a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a noului Legislativ, în calitate de decan de vârstă. Fostul președinte al R. Moldova, ajuns la 84 de ani, a fost ales în funcția de deputat pe lista blocului „Patriotic”. Conform legii, până la alegerea conducerii Parlamentului, prima ședință este condusă de cel mai în...
LIVE TEXT/ Rusia și-a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:19 Rusia și-a doborât propria aeronavă militară deasupra Crimeei ocupate, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene care zburau spre peninsulă și în interiorul Rusiei, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtător de cuvânt al Marinei Ucrainene, scrie Kyiv Independent. Avionul militar rus care a fost doborât ar fi Su-30SM. „Au fost...
În Republica Moldova, se vorbește tot mai mult despre importanța educației pe tot parcursul vieții. Conform Strategiei „Educația 2030” și Programului Național privind Îmbătrânirea Activă, autoritățile și partenerii sociali și-au propus să crească accesul adulților și al persoanelor în etate la educație formală, nonformală și informală. Deși obiectivele încă nu sunt atinse, se fac pași...
În trimestrul doi, pentru prima dată în istoria R. Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri – IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
În trimestrul doi din acest an, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri, chiar dacă acum 30 de ani, exportul de bunuri era de șase ori mai mare decât exportul de servicii, chiar și în istoria mai recentă a țării, exportul de bunuri depășea cu mult exportul...
Renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din R. Moldova, membru al legendarei formații „Noroc”, a decedat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii vineri, 17 octombrie. Alexandru Cazacu s-a născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir. Încă din copilărie a manifestat pasiune pentru muzică, studiind la școala...
FOTO/ (UPDATE) Explozie într-un bloc din București: numărul victimelor – în creștere. Raed Arafat: „Blocul este cu risc de colaps” # Ziarul de Garda
UPDATE 12:29 Potrivit salvatorilor, până la acest moment sunt trei morți și 13 persoane rănite, printre care și doi copii, transportate la spital. Unul dintre copii este în stare gravă. „A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, fiind în U, legat. A fost afectată semnficativ. Au fost mobilizate forțe, Planul...
Maia Sandu vrea vetting și pentru avocați. Juriștii se opun: „Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic?” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea ca avocații să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare. Declarația ei a stârnit reacții în rândul juriștilor, care susțin că profesia de avocat este una autonomă și autofinanțată. „Statul nu contribuie la activitatea avocaților – nici financiar, nici logistic, nici instituțional. (…) Ce poate...
Serviciile secrete din Franţa au arestat patru bărbați care planificau asasinarea unui opozant rus. Anterior, un lunetist a tras asupra apartamentului său # Ziarul de Garda
Serviciile secrete franceze au desfășurat o operațiune într-o localitate de la granița cu Spania, pentru arestarea a patru bărbați care planificau asasinarea unui dizident rus, opozant al lui Putin, scrie Le Parisien. Procuratura Franței a confirmat că agenții DGSI (contraspionajul francez) au desfășurat în această săptămână o acțiune la Biarritz, un orașel din Pirinei, pe...
UE propune patru proiecte de apărare pentru a contracara dronele și a proteja frontiera de est # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a propus joi, 16 octombrie, patru proiecte de apărare, inclusiv un sistem de contracarare a dronelor și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de pregătire a continentului pentru a se apăra, scrie Reuters. Propunerile, dintr-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare, reflectă temerile alimentate de războiul din...
LIVE TEXT/ CNN: SUA au început să ofere pentru Ucraina informații pentru atacuri asupra unor ținte din adâncul Rusiei după summitul din Alaska. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:14 Statele Unite au extins schimbul de informații cu Ucraina pentru a include informații despre ținte aflate în adâncurile Rusiei, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, relatează CNN, citând două surse care au dorit să rămână anonime. Potrivit surselor citate, informațiile furnizate de Washington Kievului au vizat instalațiile și...
Acum 33 de ani, ziua de 10 octombrie a devenit Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Nu e o sărbătoare, e doar un prilej de a ne aminti că alături de noi trăiesc oameni mai sensibili, mai emotivi, mai deosebiți. Vorbesc aici de persoanele cu probleme de sănătate mintală. Estimativ, în R. Moldova sunt înregistrate circa...
VIDEO/ „Rușii organizează un adevărat safari, o vânătoare de oameni”. Cum luptă jurnaliștii ucraineni cu propaganda rusă lângă linia frontului, sub atacuri aeriene zilnice # Ziarul de Garda
O echipă de jurnaliști ai Ziarului de Gardă a mers la Kiev pentru a participa la Donbas Media Forum (DMF), cel mai mare eveniment dedicat presei din Ucraina, care, din 2015, în fiecare an adună jurnaliști și manageri media, fiind „o platformă națională cu inimă regională”, după cum menționează organizatorii. La forumul aniversar de 10...
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde # Ziarul de Garda
Maib se alătură inițiativei naționale FACEM Impact, lansată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu suportul KfW Development Bank din partea Guvernului Federal al Germaniei, pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și proiecte cu valoare adăugată. FACEM Impact facilitează accesul IMM-urilor la credite...
UPDATE 10:50 Poliția de Frontieră informează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău nu s-a confirmat. „În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Poliția de...
O bombă a explodat sub mașina unui jurnalist italian de investigație. Anterior, acesta a primit amenințări # Ziarul de Garda
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report” difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI din Italia, a anunțat vineri, 17 octombrie, că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat sub ea în timp ce era parcată în fața casei sale din apropierea capitalei italiene, transmit...
FOTO/ Explozie într-un bloc din București: 2 persoane au decedat, iar altele 5 sunt rănite # Ziarul de Garda
O explozie puternică s-a produs vineri dimineața, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 din București. A fost activat planul roșu. G4Media.ro scrie că până la acest moment sunt 11 persoane afectate. Printre aceștia sunt 2 morți și 5 grav răniți. Informațiile sunt în dinamică,...
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Washington înainte de discuțiile cu Trump. „Ne așteptăm ca impulsul folosit pentru a combate teroarea și războiul din Orientul Mijlociu să contribuie la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:29 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit la Washington, înainte de discuțiile cu președintele american Donald Trump. Zelenski urmează să facă presiuni asupra lui Trump pentru transferul de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, scrie Kyiv Independent. Președintele american a menționat anterior despre posibilitatea de a furniza Kievului rachete de croazieră...
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” de la Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră. Polițiștii de frontieră spun că au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente...
Grupare criminală destructurată în R. Moldova. Trei persoane reținute pentru migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj # Ziarul de Garda
A fost destructurată activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv organizarea migrației ilegale, traficul internațional de droguri, șantajul și estorcarea de bunuri materiale, anunță vineri, 17 octombrie, Poliția de Frontieră. Astfel, în urma unor investigații și a unor acțiuni de urmărire penală desfășurate în cadrul unei cauze penale în curs...
Conferință de presă de „totalizare” a celor doi foști miniștri ai Muncii și Protecție Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari, deputat pe lista PAS și predecesorul lui Buzu la minister au susținut o conferință de presă astăzi, 17 octombrie. Buzu a declarat că a dorit să facă o „totalizare a celor patru ani a mandatului de la minister. Împreună cu Marcel spunem că au fost...
„Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale, când fiecare este și creator, și multiplicator, și consumator de știri”. Interviu cu Ana Revenco despre cum luptă R. Moldova cu propaganda rusă # Ziarul de Garda
Într-un context de război informațional continuu, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), relatează despre cum funcționează instituția, care este rolul ei și ce a reușit să facă în doi ani de la fondare. Într-un interviu pentru ZdG, Revenco vorbește despre rolul Centrului de Comunicare Strategică, despre necesitatea unei abordări...
Taxa de salubrizare pentru 2025 a fost anulată. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate # Ziarul de Garda
Colectarea taxei de salubrizare din municipiul Chișinău pentru 2025 a fost anulată. Astfel, chișinăuienii nu vor mai plăti câte 120 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de joi, 16 octombrie. TV8 a întrebat-o pe șefa Direcției generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, ce se...
Canditatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: Este un obiectiv realist ca R. Moldova să adere la UE până în 2028 # Ziarul de Garda
Aderarea țării la Uniunea Europeană până în 2028 reprezintă un obiectiv realist și prioritar, a declarat Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova, în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV Chișinău. „Majoritatea cetățenilor au votat pentru integrarea europeană, iar obiectivul rămâne realist: aderarea Republicii Moldova...
ULTIMA ORĂ/ A fost stabilită data când va avea loc ședința de constituire a noului Parlament. Președinta a semnat decretul # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului R.Moldova de Legislatura a XII-a, anunță Președinția printr-un comunicat. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru...
LIVE TEXT/ Un depozit de petrol și unul de muniții din Crimeea au luat foc, după ce au fost atacate de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
8:15 În noaptea de 17 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea, aflată temporar sub ocupație. A fost lovit , depozit de petrol din satul Gvardeyskoye, raportează de canalul de Telegram Crimean Wind. Conform sursei citate, s-au auzit mai multe explozii în jurul orei 2:00 dimineața. La fel, ar fi fost lovit și un depozit de...
Potențialul prim-ministru a fost invitat în funcție de Maia Sandu: „Cred că dacă l-am învia din morți pe Ștefan cel Mare, nici el nu ar fi suficient de bun pentru unii” # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, Alexandru Munteanu, a fost invitat să preia șefia Guvernului de Maia Sandu. În seara zilei de joi, 16 octombrie, potențialul premier, Alexandru Munteanu, a povestit, în cadrul emisiunii În Profunzime, de la Pro TV Chișinău, cum s-a întâmplat. În cadrul unei emisiuni de la Realitatea, în aceeași...
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 16 octombrie, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth, după o convorbire telefonică de aproximativ două ore cu liderul de la Kremlin. Potrivit lui Trump, înaintea întrevederii vor avea loc discuții între...
Primarul orașului Hîncești a plecat din PDCM: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot” # Ziarul de Garda
Primarul orașului Hîncești, Alexandru Botnari, vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a părăsit formațiunea condusă de Ion Chicu. Anunțul a fost făcut de liderul partidului pe 16 octombrie. Botnari și-a anunțat intenția de a părăsi formațiunea într-o discuție cu jurnaliștii TV8, menționând: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot”....
Taxa de salubrizare din municipiul Chișinău a fost anulată. Astfel, chișinăuienii nu vor mai plăti câte 120 de lei pe an pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de joi, 16 octombrie. TV8 a întrebat-o pe șefa Direcției generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, ce se va...
LIVE TEXT/ Trump anunță că are o convorbire telefonică cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:10 Președintele american Donald Trump are joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Convorbirea dintre Trump și Putin are loc cu o zi înaintea întâlnirii președintelui american cu liderul ucrainean Volodîmîr Zelenski, programată la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus anterior jurnaliștilor că pe 16...
Lista celor 101 deputați ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională și profilurile formațiunilor # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și au validat mandatele celor 101 de deputați aleși. ZdG vă propune să vedeți listele deputaților din noul Legislativ, dar și profilurile formațiunilor. Unii au anunțat deja că vor renunța la funcția de parlamentar. Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea: PAS –...
Shift Happens 2026 aduce pe scenă lideri inspiraționali din România și Republica Moldova # Ziarul de Garda
Pe 28 noiembrie, 2025, la Digital Park, se va desfășura Shift Happens 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de business și dezvoltare personală din Republica Moldova. Conferința promite să inspire, să conecteze și să genereze schimbare prin prezența unor speakeri de renume din România și Moldova. Shift Happens este mai mult decât o conferință...
Motivele validării scrutinului parlamentar: „Nu orice încălcare sau neregulă echivalează cu fraudarea alegerilor” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși. Joi, 16 octombrie, după pronunțarea hotărârii, președinta Înaltei Culți, Domnica Manole, a explicat motivele care au stat la baza hotărârii, menționând că instanța NU a identificat „încălcări suficient de grave care să facă imposibilă stabilirea opiniei electoratului”....
Moldovagaz anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie. „Acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire” # Ziarul de Garda
Din 17 octombrie livrările, de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate în cantități contractate suficiente pentru a satisface necesitățile tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost fătut de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. „Începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate în volumele...
Procurorul general al României, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo” # Ziarul de Garda
Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general al României, Alex Florența într-un interviu pentru EuropaLiberă. Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire” care duc către Rusia ca...
Când urmează să aibă loc ședința de constituire a noului Parlament? Precizările CEC # Ziarul de Garda
Parlamentul nou-ales urmează să se întrunească în ședința de constituire, la convocarea președintei Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la alegerile parlamentare, anunță Comisia Electorală Centrale (CEC). În conformitate cu prevederile legale, CEC susține într-un comunicat că va publica rezultatele finale ale scrutinului în termen de 24 de ore de la primirea...
