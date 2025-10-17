În trimestrul doi, pentru prima dată în istoria R. Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri – IDIS „Viitorul”

În trimestrul doi din acest an, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri, chiar dacă acum 30 de ani, exportul de bunuri era de șase ori mai mare decât exportul de servicii, chiar și în istoria mai recentă a țării, exportul de bunuri depășea cu mult exportul...

