Îmbrăcați-vă mai bine! Prognoza pentru 18-19 octombrie

15:40

Antreprenorii, care vor să-și transforme afacerile în modele ecologice, mai au timp până la 20 octombrie 2025 să depună cereri de finanțare în cadrul Programului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Potrivit instituției, vor fi acceptate maximum 15 cereri, iar, până în prezent, au fost înregistrate doar [...] Articolul Antreprenorii mai au o săptămână pentru a accesa granturi de până la 500 de mii de lei prin Programul de Ecologizare al ODA apare prima dată în NordNews.