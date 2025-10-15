VIDEO Primarul Odesei pierde cetățenia ucraineană: Este acuzat că deține pașaport rus
NordNews, 15 octombrie 2025 17:10
Primarul Odesei, Ghenadii Truhanov, a fost privat oficial de cetățenia Ucrainei, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a prezentat un pașaport rus pe numele său. Decizia a fost făcută publică după ce o petiție în acest sens strânsese peste 25 de mii de semnături pe site-ul președintelui. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">VIDEO</span> Primarul Odesei pierde cetățenia ucraineană: Este acuzat că deține pașaport rus apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
17:10
Primarul Odesei, Ghenadii Truhanov, a fost privat oficial de cetățenia Ucrainei, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a prezentat un pașaport rus pe numele său. Decizia a fost făcută publică după ce o petiție în acest sens strânsese peste 25 de mii de semnături pe site-ul președintelui. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că [...] Articolul VIDEO Primarul Odesei pierde cetățenia ucraineană: Este acuzat că deține pașaport rus apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
15:40
Antreprenorii mai au o săptămână pentru a accesa granturi de până la 500 de mii de lei prin Programul de Ecologizare al ODA # NordNews
Antreprenorii, care vor să-și transforme afacerile în modele ecologice, mai au timp până la 20 octombrie 2025 să depună cereri de finanțare în cadrul Programului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Potrivit instituției, vor fi acceptate maximum 15 cereri, iar, până în prezent, au fost înregistrate doar [...] Articolul Antreprenorii mai au o săptămână pentru a accesa granturi de până la 500 de mii de lei prin Programul de Ecologizare al ODA apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
15:00
Bălțiul este al doilea oraș ca mărime din Moldova, reprezentând un centru economic, academic și cultural important în partea de nord a republicii. Din acest motiv, este numit și „capitala nordului”. Totuși, pe lângă această denumire, orașul a primit și o altă „poreclă”: „ruskii gorod”, sau „orașul rusec”. Asta pentru că, în perioada sovietică, Bălțiul [...] Articolul VIDEO Bălțiul nu mai este „ruskii gorod” apare prima dată în NordNews.
14:40
O femeie cu dizabilitate severă din Bălți s-a pomenit cu o datorie de peste 9 mii de lei, din contul unei companii pe care o administra anterior și care a trecut printr-un proces de insolvență. Aceasta a făcut descoperirea când a încercat să ia un credit. Femeia a mers la Biroul executorilor judecătorești din municipiu, [...] Articolul VIDEO O femeie cu nevoi speciale din Bălți luptă cu executorii pentru o datorie apare prima dată în NordNews.
14:10
Număr record de studenți străini în universitățile din Republica Moldova. Ce țări atrag cel mai mult Chișinăul academic # NordNews
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru tinerii din străinătate. În anul de studii 2025–2026, universitățile publice din țară au înregistrat un număr record de 1113 studenți străini, proveniți din 24 de state, cu 376 mai mulți față de anul trecut, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cei mai mulți dintre aceștia au ales să studieze [...] Articolul Număr record de studenți străini în universitățile din Republica Moldova. Ce țări atrag cel mai mult Chișinăul academic apare prima dată în NordNews.
14:10
Procuratura Anticorupție a depus un apel împotriva hotărârii prin care deputata Marina Tauber a fost condamnată, la 30 septembrie, la 7 ani și 6 luni de închisoare. Contestația a fost înaintată pe 13 octombrie la Curtea de Apel Chișinău. Potrivit procurorilor, instanța de fond a emis o decizie neîntemeiată în ceea ce privește încetarea procesului [...] Articolul Procurorii contestă sentința în cazul Marinei Tauber: „Prea blândă” apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au efectuat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte zeci sunt cercetate. Potrivit [...] Articolul FOTO Percheziții CNA la Călărași: rețea de corupție în obținerea permiselor auto apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
11:20
FOTO Salvatorii din Bălți devin paramedici SMURD: 12 angajați IGSU, instruiți să salveze vieți în situații-limită # NordNews
12 salvatori din municipiul Bălți au trecut cu succes examenul de certificare și au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Ei vor putea acorda primul ajutor calificat în cazuri de urgență, intervenind rapid alături de echipele medicale. Pe parcursul mai multor săptămâni, salvatorii au urmat un program complex de instruire teoretică [...] Articolul FOTO Salvatorii din Bălți devin paramedici SMURD: 12 angajați IGSU, instruiți să salveze vieți în situații-limită apare prima dată în NordNews.
11:10
În timp ce SUA, Marea Britanie, Franța și Germania reduc fondurile pentru dezvoltare, Spania își intensifică parteneriatele cu Africa. Guvernul socialist de la Madrid promovează o politică axată pe cooperare economică, educație și migrație legală, considerând continentul african un spațiu geopolitic comun cu Europa, scrie BBC. Recent, Madrid a găzduit conferința AfroMadrid2025, susținută de Uniunea [...] Articolul Spania își consolidează relațiile cu Africa, în contrast cu alte puteri occidentale apare prima dată în NordNews.
09:50
Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală # NordNews
Un locuitor al municipiului Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii, bărbatul, membru și simpatizant al unei formațiuni politice interzise în Republica Moldova, ar fi acționat între lunile mai și septembrie [...] Articolul Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
09:20
„Rușii au spus că pot fi bătut oriunde, cu excepția feței. Pentru că sunt politician, ar trebui să arăt normal” – fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaenko, despre captivitate, ocupație și eliberare # NordNews
Pe 24 august 2025, în cadrul schimbului „146 pentru 146”, Volodimir Mikolaenko, în vârstă de 65 de ani, fostul primar al orașului Herson, a fost eliberat din captivitatea rusă. Odată cu începutul agresiunii extinse asupra Ucrainei de către Rusia, s-a alăturat apărării teritoriale locale, dar din cauza ofensivei rapide rusești, nu a participat la ostilități. [...] Articolul „Rușii au spus că pot fi bătut oriunde, cu excepția feței. Pentru că sunt politician, ar trebui să arăt normal” – fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaenko, despre captivitate, ocupație și eliberare apare prima dată în NordNews.
09:00
VIDEO „Pe sănătatea copiilor nu se face business!”. Consilierii din Bălți denunță nereguli în alimentația elevilor # NordNews
La Bălți, alimentația copiilor din instituțiile de învățământ a ajuns din nou în atenția autorităților locale. În urma unor controale efectuate în școli, consilierii municipali Nicolai Grigorișin și Serghei Gramma au semnalat nereguli grave în cantitatea porțiilor servite elevilor. „Copiii noștri nu primesc toate produsele. Dacă o salată trebuie să cântărească 100 de grame, ea [...] Articolul VIDEO „Pe sănătatea copiilor nu se face business!”. Consilierii din Bălți denunță nereguli în alimentația elevilor apare prima dată în NordNews.
08:40
Grecia este pe punctul de a deveni prima țară din Uniunea Europeană care va legaliza ziua de muncă de 13 ore. Proiectul de lege, promovat de guvernul de centru-dreapta, condus de partidul Noua Democrație, urmează să fie votat miercuri, 15 octombrie, în Parlament, în timp ce mii de oameni ies în stradă pentru a protesta [...] Articolul Prima țară din UE, care va introduce ziua de lucru de 13 ore apare prima dată în NordNews.
08:10
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit sunt cele care rezistă la temperaturi înalte, au un punct de fierbere ridicat și au un profil favorabil de aciditate. Vorbim în articolul de mai jos despre uleiul de avocado, uleiul de măsline și uleiul de arahide, potrivit catine.ro. Uleiurile conțin grăsimi și calorii, [...] Articolul Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii apare prima dată în NordNews.
07:50
Portugalia continuă să fie scena marilor performanțe individuale, iar Cristiano Ronaldo a scris astăzi un nou capitol în istoria fotbalului internațional. Cu două goluri marcate în meciul cu Ungaria (2-2), veteranul lusitan a devenit oficial cel mai prolific marcator din istoria calificărilor pentru Cupa Mondială. Această realizare nu doar că îl plasează pe Ronaldo în [...] Articolul Cristiano Ronaldo devine golgheterul all-time al calificărilor pentru Cupa Mondială apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 15 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6962 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0037 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8697 lei; Hrivna ucraineană: 0.4086 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul și Euro, mai ieftine. Curs valutar oficial, 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Temperaturile cobor ușor, pe 15 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între 10°C ziua și 1°C noaptea. În Bălți și Soroca, [...] Articolul Se răcește, la nord. Prognoza pentru 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 aduce mai multă claritate în viața nativelor din zodiac. Ești dispusă să accepți schimbările prin care treci și să îți asumi responsabilitatea pentru viitorul tău. Este o zi în care conștientizezi ce îți dorești cu adevărat și începi să muncești mai hotărât pentru a ajunge acolo, potrivit catine.ro. [...] Articolul Racii se gândesc la familie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
18:20
Bălțiul se pregătește de o toamnă curată. Din 15 octombrie, orașul intră în „luna curățeniei”, o campanie amplă de salubrizare și înfrumusețare urbană, care va dura până pe 20 noiembrie. Viceprimarul Vitalie Balan a declarat la ședința șefilor întreprinderilor municipale de pe 14 octombrie că în această perioadă vor fi organizate acțiuni de curățare, plantare [...] Articolul Bălțiul intră în luna curățeniei: Primăria cheamă locuitorii la salubrizarea orașului apare prima dată în NordNews.
Ieri
16:40
Oamenii de știință: unele scurgeri din Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice # NordNews
Oamenii de știință trag un semnal de alarmă după ce au descoperit că gazul metan – un puternic gaz cu efect de încălzire asupra planetei – se scurge în cantități crescânde prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii, pe măsură ce regiunea se încălzește. Descoperirile recente sugerează că scurgerile apar într-un „ritm uimitor”, ceea [...] Articolul Oamenii de știință: unele scurgeri din Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice apare prima dată în NordNews.
16:40
EDITORIAL Vitalie Cazacu | De la guvernarea oamenilor buni până la guvernarea oamenilor competenți nu este decât un PAS # NordNews
Demisia neașteptată a lui Dorin Recean a scos la iveală vulnerabilitățile unui sistem politic care a confundat stagnarea cu stabilitatea și inerția cu progresul. În acest context, PAS îl înaintează pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, într-un moment crucial în care Republica Moldova are nevoie de echilibru, luciditate și decizii fundamentate pe rațiune, [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | De la guvernarea oamenilor buni până la guvernarea oamenilor competenți nu este decât un PAS apare prima dată în NordNews.
16:20
O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii # NordNews
Strada Suceava din Bălți dă mari bătăi de cap șoferilor și localnicilor. Nereparat de decenii, carosabilul s-a transformat într-o ruină, unde abia mai găsești asfalt printre gropi. „ -Ce părere aveți despre starea drumului? – Foarte deplorabilă. Foarte, e de dorit să se aibă grijă, măcar din când în când, de porțiunile de lângă școală, [...] Articolul O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii apare prima dată în NordNews.
16:10
Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie # NordNews
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, aflat la [...] Articolul Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie apare prima dată în NordNews.
15:40
Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile # NordNews
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Agenția IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, a stabilit că, în decurs de șase luni, prin aceste firme [...] Articolul Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile apare prima dată în NordNews.
15:10
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, este la ea acasă în Republica Moldova și nu se află în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem Biserica Neamului, [...] Articolul Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:20
„Puterea Dragostei”, la Bălți! Filmul va fi proiectat trei seri la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” # NordNews
Filmul „Puterea Dragostei”, semnat de Ivan Naniev, va fi proiectat la Bălți pe 17, 18 și 19 octombrie 2025, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, după premiera de la Chișinău. Trailerul thrillerului romantic dezvăluie o poveste intensă, în care dragostea, acțiunea și suspansul se împletesc. Regizorul promite o continuare captivantă, cu personaje noi și o viziune [...] Articolul „Puterea Dragostei”, la Bălți! Filmul va fi proiectat trei seri la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
14:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Igor Grosu, care a precizat că PAS va înainta candidatura la Președinție imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament. „PAS va aștepta validarea mandatelor [...] Articolul Alexandru Munteanu va fi propus de PAS pentru funcția de prim-ministru apare prima dată în NordNews.
12:20
Novak Djokovic poate fi considerat cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile, dar chiar și un campion ca el nu este ferit de tensiuni în familie. Sportivul de 37 de ani a recunoscut recent că are discuții aprinse cu soția sa, Jelena, în legătură cu regulile stricte pe care le impun copiilor lor. [...] Articolul Novak Djokovic, certuri cu soția Jelena din cauza regulilor stricte de parenting apare prima dată în NordNews.
11:40
Partidul Democrația Acasă rămâne fără finanțare de la stat. Curtea Supremă a dat dreptate CEC # NordNews
Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a fost lipsit de finanțare din bugetul de stat pentru un an. Curtea Supremă de Justiție a casat parțial decizia Curții de Apel Centru și a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care a sancționat formațiunea, transmite IPN. Judecătorii au respins recursurile depuse de avocații partidului, declarându-le inadmisibile, [...] Articolul Partidul Democrația Acasă rămâne fără finanțare de la stat. Curtea Supremă a dat dreptate CEC apare prima dată în NordNews.
11:40
Se poate observa cu ochiul liber că o bună parte din comunitatea basarabeană, care s-a mobilizat exemplar și a votat decisiv PAS, a luat o pauză pentru relaxare. E un lucru de înțeles, pentru că în opinia cetățenilor care au ales valorile pro-europene pericolul cel mare a trecut – Rusia , deși a cheltuit sute [...] Articolul Anatol Moraru // Rusia dușman ne este… apare prima dată în NordNews.
10:50
VIDEO La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor # NordNews
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni magistraţilor Curţii de Apel declaraţii prin teleconferință. Ele sunt în închisoare și ambele susţin că sunt nevinovate, potrivit TVR Moldova. Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședința de astăzi prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut [...] Articolul VIDEO La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor apare prima dată în NordNews.
10:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Acoperământului Maicii Domnului – una dintre cele mai importante date din calendarul ortodox. În Republica Moldova, cultul Maicii Domnului este adânc înrădăcinat în tradiția ortodoxă. Numeroase biserici și mănăstiri îi poartă hramul, iar credincioșii o cinstesc ca Patroană a familiei, a orașelor și a neamului, transmite IPN. Sărbătoarea își are originea într-un [...] Articolul Creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului apare prima dată în NordNews.
09:30
Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # NordNews
Cu prilejul Hramului orașului Chișinău, sărbătorit anual la 14 octombrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, evidențiind rolul esențial al oamenilor în dezvoltarea orașului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul [...] Articolul Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” apare prima dată în NordNews.
09:20
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți invită publicul joi, 16 octombrie 2025 , de la ora 18:00 , la spectacolul „Lysistrata dragostea mea” , semnat de dramaturgul Matei Vișniec și regizat de Mihai Panaitescu. Piesa, lansată în februarie 2022, readuce în actualitate mitul antic al Lysistratei lui Aristofan, propunând o reflecție profundă asupra libertăților, relațiilor [...] Articolul „Lysistrata dragostea mea”, pe scena Teatrului Național din Bălți apare prima dată în NordNews.
09:10
Fără curent pentru câteva ore: Află dacă ești pe lista deconectărilor programate în perioada 13 – 20 octombrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 13 octombrie – 20 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 14 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Salcâmilor: 1A, 3A; Strada Veteranilor: 1, [...] Articolul Fără curent pentru câteva ore: Află dacă ești pe lista deconectărilor programate în perioada 13 – 20 octombrie apare prima dată în NordNews.
08:40
Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua în această săptămână o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, dar și cu alți oficiali din domeniul apărării și al energiei. Declarațiile au fost făcute luni, 13 octombrie curent, la o conferință de presă la Kiev, alături de [...] Articolul Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” apare prima dată în NordNews.
08:20
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, [...] Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
08:10
Este mai sănătos să faci un duș rece sau fierbinte? Specialiștii în sănătate vin în ajutor cu câteva explicații și sfaturi utile. Află ce spun aceștia despre alegerea temperaturii potrivite pentru momentul în care alegi să-ți faci baie, potrivit catine.ro. Dușul, fie că preferi unul cald sau unul rece, este mai mult decât o simplă [...] Articolul Este mai sănătos să faci duș rece sau fierbinte? Află ce recomandă specialiștii apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,11 lei. Carburantul costă 22,68 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,09 lei până la costul de 19,56 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scade prețul la carburanți. Tarifele pentru 14 – 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, ziua de 14 octombrie va fi una stabilă, cu cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale care pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 3°C și maxime de până [...] Articolul Scăpăm de ploi! Prognoza pentru 14 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt determinați să-și cunoască dorințele ascunse. Citește horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți vor să creeze noi interacțiuni cu cei din jur, în timp ce lumea se mișcă într-un ritm alert, potrivit catine.ro. Pe măsură ce timpul trece, nativii simt nevoia să crească din [...] Articolul Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
13 octombrie 2025
19:10
Astăzi, premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din viața politică. Premierul, care a refuzat oferta PAS de a forma următorul Guvern, a declarat că își va continua parcursul profesional pe care l-a lăsat atunci când a preluat conducerea Executivului, acum doi ani și jumătate. Decizia lui Recean lasă cale deschisă pentru formarea unui [...] Articolul VOX POPULI După Recean: Ce cred bălțenii despre demisia premierului apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza # NordNews
Israelul a început, luni, eliberarea deținuților palestinieni, la scurt timp după revenirea ultimilor ostatici israelieni în viață din Fâșia Gaza. Imaginile transmise de televiziunile internaționale arată primele autobuze plecând din închisoarea Ofer, situată în Cisiordania, spre orașul Ramallah, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Un acord care schimbă balanța Eliberarea face parte din acordul de încetare [...] Articolul Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza apare prima dată în NordNews.
16:30
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane vor fi stabilite după o nouă metodologie, care promite mai multă transparență și echitate între transportatori și pasageri. Cabinetul de miniștri urmează să adopte miercuri hotărârea care reglementează modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate prețurile pentru serviciile regulate de transport în [...] Articolul Tarifele în transportul rutier vor fi calculate după o nouă metodologie, din 2026 apare prima dată în NordNews.
15:20
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei [...] Articolul Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru automobile până la 3,5 tone apare prima dată în NordNews.
15:10
Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei # NordNews
Un număr de 88 companii au beneficiat pe parcursul lunii septembrie de granturi în valoare totală de peste 29 de milioane de lei din partea Guvernului și a partenerilor externi. Sprijinul va stimula investiții de circa 54 de milioane de lei în economia națională, transmite MOLDPRES. Astfel, Guvernul a contribuit cu 18,4 milioane de lei [...] Articolul Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei apare prima dată în NordNews.
15:10
Aproape cinci mii de țigarete au fost descoperite de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în trenul internațional „Chișinău–București”, în urma unui control efectuat în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar). Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025, când trenul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova. [...] Articolul FOTO Aproape 5.000 de țigarete, ascunse în trenul „Chișinău–București” apare prima dată în NordNews.
12:50
Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova # NordNews
Premierul Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova, după doi ani și jumătate de activitate. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. „Decizia mea este una personală. Nu voi continua să fiu în viața publică și politică. Merg să-mi continui parcursul [...] Articolul Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
10:20
Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție # NordNews
Un bărbat de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la cinci luni de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Potrivit procurorilor, la 1 iulie 2025, instanța de judecată a emis o ordonanță de protecție în [...] Articolul Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție apare prima dată în NordNews.
07:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7057 lei; Dolarul american: 17.0288 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4090 lei; Rubla rusească: 0.2098 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 13 octombrie apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.