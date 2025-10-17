VIDEO Avertisment de la Poliția Bălți: Crește numărul înșelăciunilor telefonice și online

08:10

Dieticienii au subliniat care sunt, de fapt, produsele ce trebuie evitate. Află cât de dăunătoare sunt în realitate alimentele ultraprocesate și ce poți să consumi la anumite intervale de timp. Acestea pot apărea extrem de convenabile, atât la preț cât și la ușurința cu care se prepară, potrivit catine.ro. În realitate, sănătatea poate avea de [...] Articolul Cât de dăunătoare sunt în realitate alimentele ultraprocesate. Ce arată specialiștii apare prima dată în NordNews.