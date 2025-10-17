Cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Noi diete dezvăluite de specialiști
NordNews, 17 octombrie 2025 08:10
Aceste recomandări îmbunătățesc digestia. Află care sunt cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Atunci când vine vorba despre această problemă, British Dietetic Association sugerează modalități clare pentru a o trata, potrivit catine.ro. Kiwi, pâinea de secară, suplimentele cu magneziu și probioticele s-ar afla printre cele mai promițătoare opțiuni în acest caz.
• • •
Acum 30 minute
08:10
Cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Noi diete dezvăluite de specialiști
Aceste recomandări îmbunătățesc digestia. Află care sunt cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Atunci când vine vorba despre această problemă, British Dietetic Association sugerează modalități clare pentru a o trata, potrivit catine.ro. Kiwi, pâinea de secară, suplimentele cu magneziu și probioticele s-ar afla printre cele mai promițătoare opțiuni în acest caz.
Acum o oră
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 22,51 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,07 lei până la costul de 19,37 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei
Acum 2 ore
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6460 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8563 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8616 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: 0.2132
06:50
Pe 17 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de cer variabil, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-vest, cu viteze de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60%. La Briceni, temperaturile vor varia între 1°C și 11°C. În Bălți și Soroca, minimele vor coborî
06:40
Nativii au mai multă încredere în propria persoană. Citește horoscopul zilei de 17 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Soarele în Balanță și Jupiter în Rac le oferă celor mai mulți șansa de a-și transmite propriile gânduri fără să le fie teamă de consecințe, potrivit catine.ro. Luna în Fecioară, Mercur în Scorpion
Acum 12 ore
20:10
O expoziție dedicată Pactului Ribbentrop-Molotov a fost vernisată, pe 16 octombrie, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Înțelegerea, prin care Stalin și Hitler au împărțit între ei estul Europei, a fost semnată pe 23 august 1939 și a dus la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial. Trei clase de elevi de la Liceul
Acum 24 ore
18:10
Compania găgăuză de radio și TV, exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic media
Compania „Gagauziya Radio Televizionu" (GRT) din Comrat a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului. Este decizia anunțată de Consiliul de Presă și explicată prin faptul că GRT face partizanat politic, distribuie informații false și instigă la discriminare. La ședința experților care i-au invitat pe reprezentanții GRT, aceștia nu au venit. Consiliul de
17:40
Traficul rutier va fi restricționat temporar în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Potrivit Inspectoratului de Poliție Glodeni, sistările vor avea loc în contextul desfășurării Campionatului Național al Republicii Moldova la OFFROAD. Potrivit autorităților, sistările în trafic vor fi aplicate în perioada 18–19 octombrie 2025, între orele 09:00 și 18:00, pe traseul R15 Bălți–Glodeni. Poliția recomandă
17:00
Curtea Constituțională a confirmat validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pronunțând hotărârea cu puțin timp în urmă. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate, Blocul „Patriotic" – 26 de mandate, Blocul „Alternativa" – 8 mandate, iar „Partidul Nostru" și Partidul „Democrația Acasă" – câte 6 mandate. După pronunțarea hotărârii CCM, președintele R.
16:50
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. „ -Nu știu ce se întâmplă. -Deloc nu fac curat? -Înainte făceau curat, acum nu. Poate s-a stricat mașina, nu știu. -De
16:40
Rețeta de supă cremă de gutui transformă aroma intensă și ușor acrișoară a gutuilor într-o cremă catifelată, caldă și parfumată. Prepar-o și tu, urmând pașii din rețeta pe care ți-o oferim detaliată mai jos, potrivit catine.ro. Este un preparat ce îmbină notele dulci cu accente discrete sărate, potrivit pentru un prânz rafinat sau o cină
15:40
Construcția Casei Atelierelor și Trapezei Mănăstirii Eroilor Români din Țiganca a intrat într-o nouă etapă
Mănăstirea Eroilor Români din Țiganca, raionul Cantemir, își continuă dezvoltarea infrastructurii culturale și spirituale printr-un nou proiect de construcție finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3" a fost implementat de Comunitatea religioasă a Mănăstirii
15:30
Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din sectoarele non-agro, oferind soluții financiare flexibile și adaptate cerințelor actuale ale antreprenorilor. Până pe 31 decembrie 2025 companiile din comerț, industrie, transport, HoReCa, tipăriri și alte domenii non-agro pot accesa credite pentru afaceri cu rată fixă, create pentru a oferi stabilitate, predictibilitate și acces rapid la capital. Detalii
14:00
VIDEO 22 de ani de închisoare pentru omorul unui tânăr din Bălți. Familia cere detenție pe viață
Principalul suspect în cazul omorului lui Sergiu Oală, un tânăr de 20 de ani din Bălți, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Fălești l-au recunoscut vinovat de omor intenționat și i-au aplicat o pedeapsă cumulată de 22 de ani de închisoare. „Gherman Nicu se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de articolul 145, al.2 lit.
13:50
VIDEO Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova"
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea — valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova. „Am revenit din Uniunea Europeană cu dorința de a construi acasă
13:00
Orașele se diferențiază prin modul în care își dezvăluie identitatea: unele prin educația formală, altele, precum Bălți, necesită o redescoperire activă din partea locuitorilor. În timp ce la Chișinău elevii deja învață să-și cunoască orașul printr-un curs dedicat identității locale, aici, în „capitala nordului", nu există nici măcar o inițiativă în acest sens. Un program
11:00
Doi vârstnici din Fălești, găsiți inconștienți în casă: suspiciune de intoxicație cu monoxid de carbon provenit de la o sobă necurățită
Doi vârstnici din raionul Fălești au fost găsiți inconștienți în propria locuință, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă necurățită. Cazul a fost descoperit de o rudă, care a alertat imediat serviciile de urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei, la ora 8:32. Două echipaje
09:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Rachete, avioane MiG-31 și drone Shahed au lovit mai multe orașe în zorii zilei
Rusia a declanșat în zorii zilei de 16 octombrie un atac masiv cu rachete, drone și avioane MiG-31 asupra Ucrainei. Potrivit publicației Kyiv Independent, sirenele de raid aerian au răsunat în întreaga țară, semnalând una dintre cele mai ample operațiuni din ultimele luni. Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă națională în jurul orei 5:20,
09:10
Copiii din nordul R. Moldova, invitați la spectacolul „Poiana prieteniei sau Curajoși și Sănătoși"
Copiii din nordul Republicii Molodva sunt așteptați sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 12:00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri", unde se va transforma într-o lume plină de culoare, voie bună și lecții valoroase despre sănătate și prietenie. Spectacolul pentru copii „Poiana prieteniei sau Curajoși și Sănătoși" aduce în prim-plan personaje vesele și curajoase, care îi
08:50
Republica Moldova face un nou pas spre modernizarea sistemului său social, cu sprijinul Republicii Cehe. Un proiect în valoare de peste un milion de euro va contribui la implementarea reformei RESTART și la apropierea țării de standardele europene în domeniul protecției sociale. Viceprim-ministrul și ministrul muncii și afacerilor sociale al Republicii Cehe, Marian Jurečka, s-a
Ieri
08:10
Dieticienii au subliniat care sunt, de fapt, produsele ce trebuie evitate. Află cât de dăunătoare sunt în realitate alimentele ultraprocesate și ce poți să consumi la anumite intervale de timp. Acestea pot apărea extrem de convenabile, atât la preț cât și la ușurința cu care se prepară, potrivit catine.ro. În realitate, sănătatea poate avea de
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,14 lei. Carburantul costă 22,54 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,12 lei până la costul de 19,44 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6698 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9232 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8655 lei; Hrivna ucraineană: 0.4053 lei; Rubla rusească: 0.2142
06:50
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 16 octombrie, de o zi cu cer variabil și temperaturi mai scăzute, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-vest, cu vit
06:30
Astrele îi invită pe nativi să reflecteze asupra relațiilor amoroase. Citește horoscopul zilei de 16 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți își doresc grupuri noi de prieteni și știu că acum este ocazia ideală de a le avea, potrivit catine.ro. Odată ce Luna face un pătrar cu Uranus se [...] Articolul Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
15 octombrie 2025
18:20
Una caldă, alta rece: Fostul director al Spitalului Clinic Bălți a primit trei salarii în ziua reținerii # NordNews
Chiar în ziua în care a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție, fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a primit trei salarii, în volum de 140 mii de lei, din partea Ministerului Sănătății. Documentul, trimis în adresa redacției de angajați ai acestei instituții, a fost semnat personal [...] Articolul Una caldă, alta rece: Fostul director al Spitalului Clinic Bălți a primit trei salarii în ziua reținerii apare prima dată în NordNews.
17:10
Primarul Odesei, Ghenadii Truhanov, a fost privat oficial de cetățenia Ucrainei, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a prezentat un pașaport rus pe numele său. Decizia a fost făcută publică după ce o petiție în acest sens strânsese peste 25 de mii de semnături pe site-ul președintelui. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că [...] Articolul VIDEO Primarul Odesei pierde cetățenia ucraineană: Este acuzat că deține pașaport rus apare prima dată în NordNews.
15:40
Antreprenorii mai au o săptămână pentru a accesa granturi de până la 500 de mii de lei prin Programul de Ecologizare al ODA # NordNews
Antreprenorii, care vor să-și transforme afacerile în modele ecologice, mai au timp până la 20 octombrie 2025 să depună cereri de finanțare în cadrul Programului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Potrivit instituției, vor fi acceptate maximum 15 cereri, iar, până în prezent, au fost înregistrate doar [...] Articolul Antreprenorii mai au o săptămână pentru a accesa granturi de până la 500 de mii de lei prin Programul de Ecologizare al ODA apare prima dată în NordNews.
15:00
Bălțiul este al doilea oraș ca mărime din Moldova, reprezentând un centru economic, academic și cultural important în partea de nord a republicii. Din acest motiv, este numit și „capitala nordului”. Totuși, pe lângă această denumire, orașul a primit și o altă „poreclă”: „ruskii gorod”, sau „orașul rusec”. Asta pentru că, în perioada sovietică, Bălțiul [...] Articolul VIDEO Bălțiul nu mai este „ruskii gorod” apare prima dată în NordNews.
14:40
O femeie cu dizabilitate severă din Bălți s-a pomenit cu o datorie de peste 9 mii de lei, din contul unei companii pe care o administra anterior și care a trecut printr-un proces de insolvență. Aceasta a făcut descoperirea când a încercat să ia un credit. Femeia a mers la Biroul executorilor judecătorești din municipiu, [...] Articolul VIDEO O femeie cu nevoi speciale din Bălți luptă cu executorii pentru o datorie apare prima dată în NordNews.
14:10
Număr record de studenți străini în universitățile din Republica Moldova. Ce țări atrag cel mai mult Chișinăul academic # NordNews
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru tinerii din străinătate. În anul de studii 2025–2026, universitățile publice din țară au înregistrat un număr record de 1113 studenți străini, proveniți din 24 de state, cu 376 mai mulți față de anul trecut, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cei mai mulți dintre aceștia au ales să studieze [...] Articolul Număr record de studenți străini în universitățile din Republica Moldova. Ce țări atrag cel mai mult Chișinăul academic apare prima dată în NordNews.
14:10
Procuratura Anticorupție a depus un apel împotriva hotărârii prin care deputata Marina Tauber a fost condamnată, la 30 septembrie, la 7 ani și 6 luni de închisoare. Contestația a fost înaintată pe 13 octombrie la Curtea de Apel Chișinău. Potrivit procurorilor, instanța de fond a emis o decizie neîntemeiată în ceea ce privește încetarea procesului [...] Articolul Procurorii contestă sentința în cazul Marinei Tauber: „Prea blândă” apare prima dată în NordNews.
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au efectuat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte zeci sunt cercetate. Potrivit [...] Articolul FOTO Percheziții CNA la Călărași: rețea de corupție în obținerea permiselor auto apare prima dată în NordNews.
11:20
FOTO Salvatorii din Bălți devin paramedici SMURD: 12 angajați IGSU, instruiți să salveze vieți în situații-limită # NordNews
12 salvatori din municipiul Bălți au trecut cu succes examenul de certificare și au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Ei vor putea acorda primul ajutor calificat în cazuri de urgență, intervenind rapid alături de echipele medicale. Pe parcursul mai multor săptămâni, salvatorii au urmat un program complex de instruire teoretică [...] Articolul FOTO Salvatorii din Bălți devin paramedici SMURD: 12 angajați IGSU, instruiți să salveze vieți în situații-limită apare prima dată în NordNews.
11:10
În timp ce SUA, Marea Britanie, Franța și Germania reduc fondurile pentru dezvoltare, Spania își intensifică parteneriatele cu Africa. Guvernul socialist de la Madrid promovează o politică axată pe cooperare economică, educație și migrație legală, considerând continentul african un spațiu geopolitic comun cu Europa, scrie BBC. Recent, Madrid a găzduit conferința AfroMadrid2025, susținută de Uniunea [...] Articolul Spania își consolidează relațiile cu Africa, în contrast cu alte puteri occidentale apare prima dată în NordNews.
09:50
Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală # NordNews
Un locuitor al municipiului Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii, bărbatul, membru și simpatizant al unei formațiuni politice interzise în Republica Moldova, ar fi acționat între lunile mai și septembrie [...] Articolul Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală apare prima dată în NordNews.
09:20
„Rușii au spus că pot fi bătut oriunde, cu excepția feței. Pentru că sunt politician, ar trebui să arăt normal” – fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaenko, despre captivitate, ocupație și eliberare # NordNews
Pe 24 august 2025, în cadrul schimbului „146 pentru 146”, Volodimir Mikolaenko, în vârstă de 65 de ani, fostul primar al orașului Herson, a fost eliberat din captivitatea rusă. Odată cu începutul agresiunii extinse asupra Ucrainei de către Rusia, s-a alăturat apărării teritoriale locale, dar din cauza ofensivei rapide rusești, nu a participat la ostilități. [...] Articolul „Rușii au spus că pot fi bătut oriunde, cu excepția feței. Pentru că sunt politician, ar trebui să arăt normal” – fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaenko, despre captivitate, ocupație și eliberare apare prima dată în NordNews.
09:00
VIDEO „Pe sănătatea copiilor nu se face business!”. Consilierii din Bălți denunță nereguli în alimentația elevilor # NordNews
La Bălți, alimentația copiilor din instituțiile de învățământ a ajuns din nou în atenția autorităților locale. În urma unor controale efectuate în școli, consilierii municipali Nicolai Grigorișin și Serghei Gramma au semnalat nereguli grave în cantitatea porțiilor servite elevilor. „Copiii noștri nu primesc toate produsele. Dacă o salată trebuie să cântărească 100 de grame, ea [...] Articolul VIDEO „Pe sănătatea copiilor nu se face business!”. Consilierii din Bălți denunță nereguli în alimentația elevilor apare prima dată în NordNews.
08:40
Grecia este pe punctul de a deveni prima țară din Uniunea Europeană care va legaliza ziua de muncă de 13 ore. Proiectul de lege, promovat de guvernul de centru-dreapta, condus de partidul Noua Democrație, urmează să fie votat miercuri, 15 octombrie, în Parlament, în timp ce mii de oameni ies în stradă pentru a protesta [...] Articolul Prima țară din UE, care va introduce ziua de lucru de 13 ore apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit sunt cele care rezistă la temperaturi înalte, au un punct de fierbere ridicat și au un profil favorabil de aciditate. Vorbim în articolul de mai jos despre uleiul de avocado, uleiul de măsline și uleiul de arahide, potrivit catine.ro. Uleiurile conțin grăsimi și calorii, [...] Articolul Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii apare prima dată în NordNews.
07:50
Portugalia continuă să fie scena marilor performanțe individuale, iar Cristiano Ronaldo a scris astăzi un nou capitol în istoria fotbalului internațional. Cu două goluri marcate în meciul cu Ungaria (2-2), veteranul lusitan a devenit oficial cel mai prolific marcator din istoria calificărilor pentru Cupa Mondială. Această realizare nu doar că îl plasează pe Ronaldo în [...] Articolul Cristiano Ronaldo devine golgheterul all-time al calificărilor pentru Cupa Mondială apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 15 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6962 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0037 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8697 lei; Hrivna ucraineană: 0.4086 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul și Euro, mai ieftine. Curs valutar oficial, 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Temperaturile cobor ușor, pe 15 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între 10°C ziua și 1°C noaptea. În Bălți și Soroca, [...] Articolul Se răcește, la nord. Prognoza pentru 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 aduce mai multă claritate în viața nativelor din zodiac. Ești dispusă să accepți schimbările prin care treci și să îți asumi responsabilitatea pentru viitorul tău. Este o zi în care conștientizezi ce îți dorești cu adevărat și începi să muncești mai hotărât pentru a ajunge acolo, potrivit catine.ro. [...] Articolul Racii se gândesc la familie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
14 octombrie 2025
18:20
Bălțiul se pregătește de o toamnă curată. Din 15 octombrie, orașul intră în „luna curățeniei”, o campanie amplă de salubrizare și înfrumusețare urbană, care va dura până pe 20 noiembrie. Viceprimarul Vitalie Balan a declarat la ședința șefilor întreprinderilor municipale de pe 14 octombrie că în această perioadă vor fi organizate acțiuni de curățare, plantare [...] Articolul Bălțiul intră în luna curățeniei: Primăria cheamă locuitorii la salubrizarea orașului apare prima dată în NordNews.
16:40
Oamenii de știință: unele scurgeri din Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice # NordNews
Oamenii de știință trag un semnal de alarmă după ce au descoperit că gazul metan – un puternic gaz cu efect de încălzire asupra planetei – se scurge în cantități crescânde prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii, pe măsură ce regiunea se încălzește. Descoperirile recente sugerează că scurgerile apar într-un „ritm uimitor”, ceea [...] Articolul Oamenii de știință: unele scurgeri din Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice apare prima dată în NordNews.
16:40
EDITORIAL Vitalie Cazacu | De la guvernarea oamenilor buni până la guvernarea oamenilor competenți nu este decât un PAS # NordNews
Demisia neașteptată a lui Dorin Recean a scos la iveală vulnerabilitățile unui sistem politic care a confundat stagnarea cu stabilitatea și inerția cu progresul. În acest context, PAS îl înaintează pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, într-un moment crucial în care Republica Moldova are nevoie de echilibru, luciditate și decizii fundamentate pe rațiune, [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | De la guvernarea oamenilor buni până la guvernarea oamenilor competenți nu este decât un PAS apare prima dată în NordNews.
16:20
O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii # NordNews
Strada Suceava din Bălți dă mari bătăi de cap șoferilor și localnicilor. Nereparat de decenii, carosabilul s-a transformat într-o ruină, unde abia mai găsești asfalt printre gropi. „ -Ce părere aveți despre starea drumului? – Foarte deplorabilă. Foarte, e de dorit să se aibă grijă, măcar din când în când, de porțiunile de lângă școală, [...] Articolul O stradă „de scaun” din Bălți îl așteaptă pe Ștefan Cel Mare. Gropile, mai largi ca „potcoavele” mașinii apare prima dată în NordNews.
16:10
Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie # NordNews
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, aflat la [...] Articolul Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie apare prima dată în NordNews.
15:40
Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile # NordNews
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Agenția IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, a stabilit că, în decurs de șase luni, prin aceste firme [...] Articolul Șor și schema de 1,6 trilioane ruble: ce rol are Kârgâzstanul și cum sunt ocolite sancțiunile apare prima dată în NordNews.
