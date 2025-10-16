ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților

17:20

Fostul deputat, Alexandr Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică. Prin urmare, spune Slusari, se impun niște măsuri neordinare economice prin participarea mai activă a statului după modelul mai multor statelor europene. Slusari spune că Moldova are nevoie de fonduri externe în ... Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică The post Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică appeared first on Politik.