ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților
Politik, 16 octombrie 2025 16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a validat mandatele celor 101 de deputati și a supleanților. În următorul Parlament Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 55 de mandate, Blocul electoral Patriotic – 26 de mandate, Blocul electoral Alternativa – 8 mandate, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă vor ... ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților The post ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 10 minute
16:50
ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților # Politik
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a validat mandatele celor 101 de deputati și a supleanților. În următorul Parlament Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 55 de mandate, Blocul electoral Patriotic – 26 de mandate, Blocul electoral Alternativa – 8 mandate, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă vor ... ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților The post ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat și a supleanților appeared first on Politik.
Acum o oră
16:20
Tot mai mulți moldoveni se confruntă cu probleme de greutate – Care sunt datele statistice # Politik
Foarte mulţi moldoveni se confruntă cu probleme de greutate, arată statisticile. În Republica Moldova peste 63,9% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% – obezi. În rândul adolescenților 16% sunt supraponderali și 4% obezi. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății, făcând referire la studiul STEPS 2021. Datele mai arată că 2,5% din populație se confruntă ... Tot mai mulți moldoveni se confruntă cu probleme de greutate – Care sunt datele statistice The post Tot mai mulți moldoveni se confruntă cu probleme de greutate – Care sunt datele statistice appeared first on Politik.
16:20
Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Moldova, după constituirea noului Legislativ de la Chișinău # Politik
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, notează Radio Chișinău. Potrivit eurodeputatului român, Metsola va sosi în Republica Moldova împreună cu o delegație a Parlamentului European, imediat după învestirea noului legislativ de la Chișinău. Ultima ... Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Moldova, după constituirea noului Legislativ de la Chișinău The post Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Moldova, după constituirea noului Legislativ de la Chișinău appeared first on Politik.
Acum 4 ore
14:00
Mark Rutte – NATO reafirmă sprijinul pentru Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone # Politik
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Republica Moldova, în cadrul conferinței de presă susținute după reuniunea miniștrilor apărării ai NATO, desfășurată miercuri la Bruxelles, notează caleaeuropeană.ro Răspunzând unei întrebări privind cooperarea dintre NATO și Chișinău, Mark Rutte a subliniat relațiile apropiate dintre Alianță și Republica Moldova și a exprimat ... Mark Rutte – NATO reafirmă sprijinul pentru Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone The post Mark Rutte – NATO reafirmă sprijinul pentru Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone appeared first on Politik.
14:00
Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise de UE – Restricțiile vor schimba definitiv piața tutunului # Politik
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, într-un efort de a reduce consumul de tutun. De asemenea, este luată în considerare și interzicerea vânzării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, notează euronews.ro Un proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene va fi discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății ... Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise de UE – Restricțiile vor schimba definitiv piața tutunului The post Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise de UE – Restricțiile vor schimba definitiv piața tutunului appeared first on Politik.
13:30
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Astfel, țara noastră va avea o Antenă IA, devenind astfel parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” Potrivit Minsiterului Educației și Cercetării, țara noastră va fi reprezentată de ... Republica Moldova parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” The post Republica Moldova parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” appeared first on Politik.
13:30
Cristina Gherasimov – Negocierile de aderare la UE ar putea începe la finele anului în curs – Poziția Ungariei față de Ucraina afectează și parcursul Moldovei # Politik
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, notează moldova1.md „Republica Moldova își propune să fie gata pentru aderare în anul 2030. Asta ar ... Cristina Gherasimov – Negocierile de aderare la UE ar putea începe la finele anului în curs – Poziția Ungariei față de Ucraina afectează și parcursul Moldovei The post Cristina Gherasimov – Negocierile de aderare la UE ar putea începe la finele anului în curs – Poziția Ungariei față de Ucraina afectează și parcursul Moldovei appeared first on Politik.
Acum 6 ore
12:30
Ambasada Irlandei la Chișinău va fi inauguratǎ oficial la sfârșitul acestui an 2025, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Deschiderea ambasadei va consolida prezența diplomatică și va facilita dialogul politic, economic și cultural între Republica Moldova și Irlanda, susțin autoritǎțile. În comunicat se precizeazǎ despre întrevederea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi avutǎ ... Irlanda își va deschide o ambasadă în Republica Moldova până la finele acestui an The post Irlanda își va deschide o ambasadă în Republica Moldova până la finele acestui an appeared first on Politik.
12:20
LIVE: Curtea Constituțională decide astăzi dacă validează sau nu alegerile parlamentare și mandatele de deputat # Politik
Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat și a supleanților notează IPN. Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele scrutinului pe 5 octombrie, constatând o prezență la vot de 52,24%, echivalentă cu 1 609 579 de alegători. Numărul voturilor valabil exprimate a ... LIVE: Curtea Constituțională decide astăzi dacă validează sau nu alegerile parlamentare și mandatele de deputat The post LIVE: Curtea Constituțională decide astăzi dacă validează sau nu alegerile parlamentare și mandatele de deputat appeared first on Politik.
12:20
Fiscul a blocat fondurile economice controlate indirect de Andronachi – Decizia publicată în Monitorul Oficial # Politik
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile și a resursele economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, notează info1.md „Tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service” este o tentativă ... Fiscul a blocat fondurile economice controlate indirect de Andronachi – Decizia publicată în Monitorul Oficial The post Fiscul a blocat fondurile economice controlate indirect de Andronachi – Decizia publicată în Monitorul Oficial appeared first on Politik.
Acum 24 ore
20:00
Muravschi – Nominalizarea lui Munteanu ca premier este o mișcare puternică din partea PAS, dar…. # Politik
Fostul vicepremier Alecsandr Muravschi l-a numit pe candidatul la prim-ministru Alexandru Munteanu „un economist foarte bun, care are o înțelegere excelentă a modului în care funcționează economia atât la nivel macro, cât și micro”. Comentând candidatura sa pentru funcția înaltă, expertul a subliniat că „este un manager puternic – nu genul de fotoliu, de tipul ... Muravschi – Nominalizarea lui Munteanu ca premier este o mișcare puternică din partea PAS, dar…. The post Muravschi – Nominalizarea lui Munteanu ca premier este o mișcare puternică din partea PAS, dar…. appeared first on Politik.
19:30
Moldova va beneficia de un ajutor financiar din partea Cehiei pentru reformarea sistemului de asistență socială # Politik
Republica Moldova va beneficia de sprijin financiar de peste 24 de milioane de lei din partea Cehiei pentru reformarea sistemului de asistență socială destinat persoanelor vulnerabile. Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, împreună cu Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale al Cehiei, au lansat un proiect comun pentru dezvoltarea reformei RESTART, care are scopul ... Moldova va beneficia de un ajutor financiar din partea Cehiei pentru reformarea sistemului de asistență socială The post Moldova va beneficia de un ajutor financiar din partea Cehiei pentru reformarea sistemului de asistență socială appeared first on Politik.
19:30
Renato Usatîi – Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor deputaților, iar formațiunea nu va merge la ședința CC # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că, Curtea Constituțională va valida mâine mandatele tuturor deputaților. Usatîi mai spune că Înalta Instanță nu ar merge pe un alt scenariu, implicit de invalidare a alegerilor pentru că PAS are majoritatea în Parlament „Curtea este a lor, iar „PAS are majoritatea”. Usatîi mai anunță că formațiunea nu va ... Renato Usatîi – Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor deputaților, iar formațiunea nu va merge la ședința CC The post Renato Usatîi – Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor deputaților, iar formațiunea nu va merge la ședința CC appeared first on Politik.
17:20
Reacția lui Alexandru Muteanu despre companiile și fondurile administrate – Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție deschisă și decizie luată # Politik
După ce presa de la Chișinău a scris că Alexandru Muteanu candidatul la funcția de premier ar avea legături cu companii din paradisuri fiscale acesta a venit cu un comentariu în spațiul public prin care a clarificat câteva aspecte. Munteanu spune că este gata să răspundă pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată ... Reacția lui Alexandru Muteanu despre companiile și fondurile administrate – Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție deschisă și decizie luată The post Reacția lui Alexandru Muteanu despre companiile și fondurile administrate – Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție deschisă și decizie luată appeared first on Politik.
17:20
Construcția podului peste Nistru, Cosăuți-Iampol, a fost suspendată din lipsa fondurilor din partea Ucrainei, care prioritizează alte nevoi din cauza conflictului armat. Podul trebuia să fie finalizat până în 2027, însă realizarea acestui proiect moldo-ucrainean transfrontalier va trena în timp Costurile podului de pe Nistru, Cosăuți-Iampol, erau estimate la 200 de milioane de dolari, cu ... FOTO- VIDEO – Podul Cosăuți-Iampol, un proiect tranfrontalier moldo-ucrainean pus pe stop The post FOTO- VIDEO – Podul Cosăuți-Iampol, un proiect tranfrontalier moldo-ucrainean pus pe stop appeared first on Politik.
17:20
Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică # Politik
Fostul deputat, Alexandr Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică. Prin urmare, spune Slusari, se impun niște măsuri neordinare economice prin participarea mai activă a statului după modelul mai multor statelor europene. Slusari spune că Moldova are nevoie de fonduri externe în ... Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică The post Slusari îi sugerează viitorului premier că Moldova este în mare declin economic, care nu mai poate fi acoperit cu geopolitică appeared first on Politik.
Ieri
16:20
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, notează IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va ... FMI își revizuiește prognoza de creștere a economiei moldovenești, pentru 2025 The post FMI își revizuiește prognoza de creștere a economiei moldovenești, pentru 2025 appeared first on Politik.
16:20
RISE Moldova – Candidatul la premier, Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri în paradisuri fiscale # Politik
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS),Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, notează RISE.MD. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor ... RISE Moldova – Candidatul la premier, Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri în paradisuri fiscale The post RISE Moldova – Candidatul la premier, Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri în paradisuri fiscale appeared first on Politik.
16:20
O nouă încercare de a vota proiectul bugetului municipal pentru anul 2025 al Primăriei Chișinău a eșuat. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de miercuri, 15 octombrie, în urma votului fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Fracţiunea PSRM a ... Chişinăul rămâne fără buget – Proiectul a fost retras de pe agenda consilierilor The post Chişinăul rămâne fără buget – Proiectul a fost retras de pe agenda consilierilor appeared first on Politik.
16:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea ajutorului de stat regional pentru investiții, majorând bugetul total de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului suplimentar venit din partea partenerilor europeni. Conform proiectului aprobat, din suma totală, 1 miliard de lei va fi ... Guvernul dublează ajutorul de stat pentru investiții la 4 miliarde de lei The post Guvernul dublează ajutorul de stat pentru investiții la 4 miliarde de lei appeared first on Politik.
16:20
Locuitorii din Căușeni vor plăti mai mult pentru apa potabilă și canalizare. Noile tarife au fost aprobate, astăzi, de ANRE. Astfel, pentru apă potabilă, consumatorii vor plăti 27,24 lei/m3. Potrivit ANRE, tariful este mai mic cu 1,24 lei/m3 față de cel solicitat de operator. Comparativ cu tariful actual, acesta este mai mare cu 7,31 lei/m3 ... ANRE a aprobat tarife majorate la apă și canalizare la Căușeni The post ANRE a aprobat tarife majorate la apă și canalizare la Căușeni appeared first on Politik.
16:20
Programul de digitalizare a Serviciului Fiscal de Stat va fi conectat cu sistemele fiscale europene – Decizia aprobată de Guvern # Politik
Guvernul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025–2027, document care stabilește viziunea strategică, prioritățile și inițiativele pentru accelerarea transformării digitale și interoperabilitatea cu sistemele fiscale ale Uniunii Europene. Principalele obiective vizează interconectarea cu sistemele UE, consolidarea protecției datelor, modernizarea infrastructurii tehnice, automatizarea și analiza datelor, precum ... Programul de digitalizare a Serviciului Fiscal de Stat va fi conectat cu sistemele fiscale europene – Decizia aprobată de Guvern The post Programul de digitalizare a Serviciului Fiscal de Stat va fi conectat cu sistemele fiscale europene – Decizia aprobată de Guvern appeared first on Politik.
16:20
Începând cu luna octombrie, la punctul de trecere Sculeni va fi instituit regimul de control coordonat între autoritățile Republicii Moldova și României, potrivit unei decizii aprobate de Guvern. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi efectuate o singură dată, într-un punct comun, ceea ce va reduce timpul de așteptare, ... Control coordonat la PTF Sculeni – Sculeni, dintre Republica Moldova și România The post Control coordonat la PTF Sculeni – Sculeni, dintre Republica Moldova și România appeared first on Politik.
16:20
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Politik
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente ... Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale The post Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale appeared first on Politik.
16:20
Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” – Statul va deține 20% din acțiuni # Politik
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Noua bursă va ... Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” – Statul va deține 20% din acțiuni The post Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” – Statul va deține 20% din acțiuni appeared first on Politik.
16:20
Moldova tot mai dependentă de importuri – Deficitul comercial a urcat la 4,6 miliarde de dolari # Politik
În august 2025, exporturile Moldovei au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari, în diminuare lunară de 1,8%, dar în creștere anuală de 20,8%. Deficitul comercial al lunii a ... Moldova tot mai dependentă de importuri – Deficitul comercial a urcat la 4,6 miliarde de dolari The post Moldova tot mai dependentă de importuri – Deficitul comercial a urcat la 4,6 miliarde de dolari appeared first on Politik.
11:00
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi un decret prin care i-a retras cetăţenia primarului oraşului-port Odesa, Ghennadi Truhanov. Se întâmplă după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că acesta ar deţine şi cetăţenie rusă. Truhanov respinge acuzaţiile şi afirmă că va contesta decizia în instanţă. Potrivit SBU, investigaţia a scos la iveală dovezi ... Zelenski i-a retras cetăţenia primarului din Odesa care deţine şi cetăţenia rusă The post Zelenski i-a retras cetăţenia primarului din Odesa care deţine şi cetăţenia rusă appeared first on Politik.
11:00
Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit Hramul. Aflată la distanța de 170 km de Chișinău ea fost înființată în anul 1994 de către parohul satului Cosăuți, Ieronim Palii. Acesta a construit o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului, după un proiect pus la dispoziției de Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Lăcașul sfânt a fost vizitat de sărbătoarea ... Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit hramul Acoperământul Maicii Domnului The post Mănăstirea Cosăuți și-a sărbătorit hramul Acoperământul Maicii Domnului appeared first on Politik.
10:10
LIVE: Ultima ședință de Guvern condusă de Dorin Recean – După constituirea noului Parlament, executivul intră în interimat # Politik
Guvernul condus de Dorin Recean se întrunește astăzi în ultima ședință de lucru. Cabinetul de miniștri va activa în regim de interimat până la învestirea unui nou executiv, odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Premierul Dorin Recean, aflat la conducerea Guvernului din februarie 2023, a anunțat luni că se retrage din politică și nu va ... LIVE: Ultima ședință de Guvern condusă de Dorin Recean – După constituirea noului Parlament, executivul intră în interimat The post LIVE: Ultima ședință de Guvern condusă de Dorin Recean – După constituirea noului Parlament, executivul intră în interimat appeared first on Politik.
10:10
Finalizarea vettingului în justiție, prelungit până la sfârșitul lui 2026 – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru # Politik
Termenul-limită pentru finalizare a vettingului în justiție a fost prelungit până la sfârșitul lui 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul unui interviu oferit pentru Radio Moldova. Potrivit ei, evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor este un proces complex, iar procedurile durează. ”O restanță este faptul că nu a fost ... Finalizarea vettingului în justiție, prelungit până la sfârșitul lui 2026 – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru The post Finalizarea vettingului în justiție, prelungit până la sfârșitul lui 2026 – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru appeared first on Politik.
14 octombrie 2025
23:20
Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier # Politik
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a confirmat că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, va fi propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Grosu a precizat că PAS va aștepta validarea alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței parlamentului de către președintele Maia ... Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier The post Igor Grosu confirmă – După validarea mandatelor și constituirea legală a Parlamentului, PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcţia de premier appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă # Politik
Guvernul urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea ... Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă The post Din 2026, tarifele pentru transportul rutier ar putea crește – Acestea vor fi calculate după o metodologie nouă appeared first on Politik.
19:20
Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară # Politik
Șoferii de autoturisme, SUV-uri și microbuze cu o greutate de până la 3,5 tone care vor circula sau tranzita Bulgaria pentru perioade scurte vor plăti, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă rutieră de 4,09 euro, potrivit unui decret emis de Guvernul de la Sofia,notează IPN. Noua taxă reprezintă o vinietă de o zi, introdusă ... Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară The post Bulgaria introduce, din 2026, vinieta de o zi de 4,09 euro pentru șoferii aflați temporar în țară appeared first on Politik.
19:20
CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei # Politik
Consiliul municipal Chișinău (CMC) urmează să se întrunească miercuri, 15 octombrie, pentru a discuta bugetul municipal pentru anul 2025, care va fi prezentat pentru a opta oară, anunțase anterior primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că activitatea Primăriei se desfășoară normal, iar proiectele și programele planificate sunt implementate conform calendarului stabilit. Aprobarea bugetului municipal ... CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei The post CMC va examina a opta oară bugetul pentru 2025 – Consilierul Denis Șova: Cel mai bun cadou de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei appeared first on Politik.
13:40
Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante # Politik
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. ... Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante The post Investiții în infrastructură în satul Catranîc, Fălești – Până la finele anului 2025, localitatea va beneficia de modernizări importante appeared first on Politik.
13:40
Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil # Politik
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase consideră că odată cu retragerea lui Recean din politică lucrurile în Moldova nu se vor înbunătăți, iar deciziile în continuare se vor lua la Președinție. Tănase mai spune că la două săptămâni de la alegeri, nu se simte niciun val de speranță, nicio presiune reală pentru schimbare, iar retragerea ... Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil The post Alexandru Tănase după retragerea din politică a premierului Recean – Ne îndreptăm spre ceva difuz și instabil appeared first on Politik.
13:40
Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională # Politik
Calculele celor care speră să alimenteze bugetul de stat prin introducerea unei cote de TVA de 20% la importurile de automobile sunt excesiv de optimiste, spune fostul ministru al Finanțelor, Valeriu Chițan. Într-un interviu acordat agenției Infotag, el a declarat că TVA-ul, ca atare, este cea mai mică cotă de colectare a impozitelor din țară, ... Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională The post Valeriu Chițan – Introducerea TVA-ului de 20% la importul de automobile nu este o decizie rațională appeared first on Politik.
13:40
Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică # Politik
Președintel Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru munca depusă la cârma Executivului. Șefa statului a scris pe Facebook că are încredere că Recean „va fi alături când țara va avea nevoie”. „Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul. Și ... Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică The post Mesajul Președintelui Sandu după ce premierul Recean și-a anunțat plecarea din Guvern și din politică appeared first on Politik.
13:40
Republica Moldova se situează pe locul doi în Europa în privința celor mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, potrivit clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul II al anului 2025. Potrivit analizei, rata medie a dobânzilor ipotecare în Moldova este de 7,4%, fiind depășită doar de Ucraina, unde nivelul atinge 10%. Pe ... Moldova în topul clasamentului cu cele mai scumpe credite ipotecare din Europa The post Moldova în topul clasamentului cu cele mai scumpe credite ipotecare din Europa appeared first on Politik.
11:40
Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere # Politik
Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu Republica Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația a fost făcută de ambasadorul UE la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu pentru Moldova 1 Ambasadorul a remarcat importanța finalizării etapei de screening. „Aceasta este o piatră de hotar foarte importantă. Sună foarte ... Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere The post Ambasadorul UE la Chișinău: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu Moldova, războiul de la hotar are un efect dublu asupra procesului de extindere appeared first on Politik.
11:40
Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament # Politik
Viceprimarii municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să devină deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, de primarul general Ion Ceban. „Sunt profesioniste de excepție. Cred că mai rar găsim oameni care să corespundă acelor calități profesionale, de integritate și de ... Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament The post Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă din primărie – Ambele urmează să devină deputați în Parlament appeared first on Politik.
11:40
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune # Politik
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM),condus de Ion Chicu, a anunțat că va activa în cadrul aceleiași fracțiuni parlamentare cu partenerii din Blocul Alternativa, în cazul în care Curtea Constituțională (CC) va valida rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Decizia a fost făcută publică luni, 13 octombrie, de către Consiliul Politic Național (CPN) al PDCM, ... Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune The post Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei va activa în aceeași fracțiune parlamentară cu Blocul Alternativa – Anunțul făcut de formațiune appeared first on Politik.
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat plecarea premierului Recean din Guvern. Potrivit lui Grosu, PAS va propune un alt candidat împreună cu șeful statului. Astfel, Recean părăsește funcția de prim-ministru și cea de deputat și nu va conduce următorul Guvern. Anunțul a fost făcut alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de ... ULTIMA ORĂ: Premierul Dorin Recean demisionează – PAS va propune un alt șef al Guvernului The post ULTIMA ORĂ: Premierul Dorin Recean demisionează – PAS va propune un alt șef al Guvernului appeared first on Politik.
12 octombrie 2025
17:30
Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar # Politik
Începând din 12 octombrie, statele membre introduc noul sistem de frontiere digitale al Europei, Sistemul de intrare/ieșire (EES), dincolo de frontierele lor externe. Cu alte cuvinte, țările din UE vor începe să înregistreze electronic datele resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale blocului pentru șederi de scurtă durată (90 de zile în orice perioadă ... Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar The post Din 12 octombrie, UE a introdus noul sistem digital de intrare/ieșire (EES) la frontierele externe ale blocului comunitar appeared first on Politik.
17:30
Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor # Politik
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi l-a primit duminicǎ, 12 octombrie, la sediul instituției, pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Potrivit Ministerului Apǎrǎrii, situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării, precum și realizările ... Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor The post Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos se află la Chișinău – Situația de securitate regională și parteneriatul bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale discuțiilor appeared first on Politik.
17:30
Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie # Politik
Compania Energocom a venit, duminicǎ, 12 octombrie, cu precizǎri dupǎ ce mai multe persoane din Republica Moldova au observat că plățile făcute în avans pentru gazele naturale nu apar în noile facturi. Într-o postare pe Facebook publicatǎ duminicǎ, compania explicǎ cǎ acest lucru este din cauza trecerii de la Moldovagaz, precizând că toate sumele plătite ... Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie The post Energocom explică după ce a preluat facturarea de la Moldovagaz – Toate sumele plătite anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie appeared first on Politik.
10 octombrie 2025
20:00
Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado. Femeia a câștigat premiul pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean. Dar și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație. „Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei ... Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de venezueleanca Maria Corina Machado The post Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de venezueleanca Maria Corina Machado appeared first on Politik.
20:00
La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație # Politik
În localitatea Răuțel din raionul Fălești va fi construit un pod nou. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, km 1,73. Potrivit AND, termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 octombrie ... La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație The post La Răuțel, Fălești, va fi construit un pod nou – Administrația Națională a Drumurilor inițiază procedura de achiziție pentru lucrările de reparație appeared first on Politik.
19:20
Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin # Politik
Orașul Fălești pornește într-o nouă etapă importantă a dezvoltării sale. Primăria a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție a rețelelor moderne de apă și canalizare – o investiție vitală pentru viitorul comunității. Proiectul vizează realizarea rețelei de canalizare în mai multe porțiuni de pe străzile Mihai Viteazul, Bucovina și Răzeșilor, oferind astfel ... Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin The post Orașul Fălești lansează procedura de achiziție pentru lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare – Ce spune primarul Alexandr Severin appeared first on Politik.
19:20
Iurie Razlovan, directorul general al Termoelectrica, a declarat astăzi că nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor, menționând că, teoretic, există premise ca tariful să scadă. Decizia finală privind ajustarea tarifelor revine Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),a subliniat Razlovan, transmite MOLDPRES. „Pentru moment, ținând cont de cifrele comunicate de ... Tarifele la căldură rămân neschimbate, deocamdată – Ce spune șeful Termoelectrica The post Tarifele la căldură rămân neschimbate, deocamdată – Ce spune șeful Termoelectrica appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.