Irina Vlah, despre evenimentele ce au dus la limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”: Suntem ținta provocărilor constante din partea autorităților

13:40

Două persoane au fost la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Glinjeni, raionul Fălești. Cauza – o sobă de încălzit necurățată, care a emanat gaze toxice în interiorul casei. Apelul de urgență la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:32, în data de 15 […] The post Două persoane din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată appeared first on Omniapres.