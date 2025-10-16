Șeful Moldovagaz anunță reluarea furnizării gazelor naturale în regiunea transnistreană
Omniapres, 16 octombrie 2025 18:10
Moldovagaz va relua, începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaz natural către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în volumele contractuale necesare pentru acoperirea cererii tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele Moldovagaz, și vine după o perioadă de restricții și incertitudini privind alimentarea cu gaze a zonei. „Începând cu […] The post Șeful Moldovagaz anunță reluarea furnizării gazelor naturale în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
18:10
Moldovagaz va relua, începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaz natural către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în volumele contractuale necesare pentru acoperirea cererii tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele Moldovagaz, și vine după o perioadă de restricții și incertitudini privind alimentarea cu gaze a zonei. „Începând cu […] The post Șeful Moldovagaz anunță reluarea furnizării gazelor naturale în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
17:10
VIDEO // Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat joi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025 și a confirmat mandatele tuturor celor 101 deputați aleși pentru noul Legislativ. Decizia, pronunțată de președintele Curții, Domnica Manole, consfințește componența oficială a Parlamentului pentru următorul mandat. Printre formațiunile validate se regăsește și Partidul „Democrația Acasă”, condus […] The post VIDEO // Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Consiliul Municipal Chișinău a revenit asupra unei decizii controversate privind taxa de salubrizare, hotărând să anuleze procedura prin care locuitorii ar fi fost obligați să o achite de două ori în anul 2025. În cadrul ședinței din 16 octombrie, 38 de consilieri municipali au votat în favoarea anulării proiectului care prevedea dublarea plății taxei, oferind […] The post Chișinăuienii nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în 2025 appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
16:20
Stamate, despre contestația împotriva PAS depusă la CEC: ”Legea se aplică diferit, în funcție de cine este subiectul” # Omniapres
Fosta candidată la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC), vizând zeci de conturi TikTok utilizate în campania electorală de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dar care nu ar fi fost reflectate în raportul financiar al formațiunii. Potrivit acesteia, activitatea online intensă din campanie ar […] The post Stamate, despre contestația împotriva PAS depusă la CEC: ”Legea se aplică diferit, în funcție de cine este subiectul” appeared first on Omniapres.
15:40
Irina Vlah a acuzat abuzuri electorale în cadrul unei discuții cu reprezentanții Ambasadei SUA # Omniapres
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice. Președinta partidului, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților […] The post Irina Vlah a acuzat abuzuri electorale în cadrul unei discuții cu reprezentanții Ambasadei SUA appeared first on Omniapres.
15:10
Peste 300 de blocuri locative sunt deja conectate la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026, informează „Termoelectrica” S.A. Până la data de 16 octombrie, în total 713 edificii, printre care instituții de învățământ, instituții medicale, case particulare și agenți economici, beneficiază de agent termic, iar procesul de conectare continuă în ritm […] The post Peste 300 de blocuri locative din Chișinău sunt deja conectate la căldură appeared first on Omniapres.
14:40
O persoană a decedat și alte 29 au fost spitalizate după o toxiinfecție alimentară în satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Incidentul a avut loc în urma unei mese de pomenire organizate într-un local neautorizat, unde au participat 126 de persoane. Precizarea a fost făcută de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce în spațiul public […] The post ANSP: O persoană decedată, 29 spitalizate în urma intoxicației alimentare din Orhei appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
14:10
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și pretinsul liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că și-ar dori să aibă discuții cu președinta R. Moldova. „Subiectele legate de regiunea transnistreană sunt abordate prin canalele instituționale existente”, a comentat miercuri, 15 octombrie, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, notează radiomoldova.md. Vadim Krasnoselski a […] The post Maia Sandu se va întâlni cu Vadim Krasnoselski? Răspunsul Chișinăului appeared first on Omniapres.
13:40
Două persoane din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată # Omniapres
Două persoane au fost la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Glinjeni, raionul Fălești. Cauza – o sobă de încălzit necurățată, care a emanat gaze toxice în interiorul casei. Apelul de urgență la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:32, în data de 15 […] The post Două persoane din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // PAS cere Curții Constituționale validarea tuturor mandatelor, Blocul Patriotic solicită anularea scrutinului parlamentar # Omniapres
Curtea Constituțională (CCM) analizează astăzi solicitările privind validarea mandatelor de deputați după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere validarea tuturor mandatelor, considerând scrutinul corect și transparent, în timp ce Blocul Patriotic solicită invalidarea rezultatelor, invocând mai multe nereguli și acuzații de favoritism. Reprezentantul PAS, Sergiu Gherciu, a subliniat în […] The post VIDEO // PAS cere Curții Constituționale validarea tuturor mandatelor, Blocul Patriotic solicită anularea scrutinului parlamentar appeared first on Omniapres.
12:40
O reglare de conturi cu bâte și focuri de armă a avut loc la piața de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 13 octombrie. Acesta ar fi pornit de la un conflict mai vechi între cinci bărbați din Ialoveni și un individ de 33 de ani, […] The post Conflict armat la o piață din Chișinău: doi răniți și un suspect reținut appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
12:20
Deschiderea Ambasadei Irlandei la Chișinău, programată pentru sfârșitul acestui an, a fost unul dintre subiectele centrale discutate în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, care și-a început recent activitatea diplomatică în țara noastră. În cadrul discuției, Mihai Popșoi l-a felicitat pe […] The post Ambasada Irlandei la Chișinău va fi inaugurată până la finele anului 2025 appeared first on Omniapres.
11:40
Fondurile și resursele economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a fost luată în urma unor investigații care au arătat că o tranzacție privind înstrăinarea […] The post SFS a blocat fondurile controlate indirect de fostul deputat Vladimir Andronachi appeared first on Omniapres.
11:20
Dezvăluire: Candidatul PAS la funcția de premier, cunoscut abia în august de liderii partidului # Omniapres
Liderii PAS l-au cunoscut pe candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în luna august, când la Chișinău au venit președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polon, Donald Tusk. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ, scrie […] The post Dezvăluire: Candidatul PAS la funcția de premier, cunoscut abia în august de liderii partidului appeared first on Omniapres.
10:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 35 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră moldoveni în timp ce traversa ilegal râul Nistru cu o barcă gonflabilă, dinspre Ucraina spre Republica Moldova. Incidentul a avut loc în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1”, în timpul unei patrulări de rutină pe malul […] The post Un ucrainean a trecut ilegal Nistrul cu o barcă și a cerut azil în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
10:20
Stamate atenționează CC si CEC: Sper că toate contestațiile au fost soluționate definitiv # Omniapres
Fosta candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate, atrage atenția asupra faptului că validarea rezultatelor scrutinului de către Curtea Constituțională nu poate avea loc până când nu sunt soluționate definitiv toate contestațiile depuse. Într-o postare publică, Stamate invocă articolul 125, alineatul (2) din Codul electoral, care stipulează clar: „Curtea Constituțională confirmă sau […] The post Stamate atenționează CC si CEC: Sper că toate contestațiile au fost soluționate definitiv appeared first on Omniapres.
09:30
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întrevedere cu deputații aleși ai formațiunii. Întâlnirea a avut loc înainte de validarea oficială a mandatelor de către Curtea Constituțională, a anunțat Adrian Băluțel, șeful Cabinetului președintei Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. […] The post Adrian Băluțel: „Guvernul Munteanu nu este unul de sacrificiu, ci de încredere” appeared first on Omniapres.
09:10
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se întrunește astăzi pentru a examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor noilor deputați. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00. La finalul deliberărilor, președinta Curții, Domnica Manole, va susține un briefing de presă. Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele […] The post Alegeri parlamentare: Curtea Constituțională decide astăzi asupra validării mandatelor appeared first on Omniapres.
08:50
Horoscop 16 octombrie 2025. Ziua norocoșilor: pentru unii nativi, banii vin când se așteaptă mai puțin # Omniapres
Universul aduce astăzi o energie benefică, potrivită pentru reușite profesionale și câștiguri neașteptate. Mulți nativi vor simți că li se aliniază planetele, fie printr-o ofertă avantajoasă, fie printr-o sumă de bani venită din senin. Este o zi în care optimismul, încrederea și deschiderea către nou pot atrage prosperitatea. Cine are curajul să iasă din rutină […] The post Horoscop 16 octombrie 2025. Ziua norocoșilor: pentru unii nativi, banii vin când se așteaptă mai puțin appeared first on Omniapres.
Ieri
18:00
Cetățenii moldoveni și ucraineni vor putea primi pensii pentru munca depusă în ambele țări # Omniapres
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente […] The post Cetățenii moldoveni și ucraineni vor putea primi pensii pentru munca depusă în ambele țări appeared first on Omniapres.
17:40
Vučić: Trei cetățeni ai Rusiei au activat în tabăra militară de lângă Loznica unde erau antrenați moldoveni # Omniapres
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei cetățeni ai Federației Ruse au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni moldoveni. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite […] The post Vučić: Trei cetățeni ai Rusiei au activat în tabăra militară de lângă Loznica unde erau antrenați moldoveni appeared first on Omniapres.
17:20
Alexandru Munteanu răspunde acuzațiilor privind afacerile sale: Întotdeauna m-am ghidat de principii și nu de ”profituri ușoare” # Omniapres
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de PAS la funcția de premier, a reacționat miercuri, 15 octombrie, la acuzațiile apărute în spațiul public legate de companiile și investițiile sale anterioare. El a declarat că este gata să răspundă pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată, dar doar dacă i se va permite să ofere explicații. […] The post Alexandru Munteanu răspunde acuzațiilor privind afacerile sale: Întotdeauna m-am ghidat de principii și nu de ”profituri ușoare” appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Tâlhărie la Cimișlia: un tânăr ucrainean deposedat de peste 39 000 de lei și un telefon # Omniapres
Un tânăr ucrainean, în vârstă de 23 de ani, care locuiește temporar într-o suburbie a capitalei, a fost jefuit la Cimișlia de doi bărbați care s-au oferit să-l ajute să părăsească țara. Incidentul a avut loc în seara zilei de 13 octombrie, iar victima a alertat poliția după ce a fost amenințată cu un pistol […] The post VIDEO // Tâlhărie la Cimișlia: un tânăr ucrainean deposedat de peste 39 000 de lei și un telefon appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Roman Roșca: Volumele de gaz pentru Transnistria sunt asigurate până pe 15 octombrie # Omniapres
Volumele de gaz necesare pentru regiunea transnistreană sunt asigurate doar până pe 15 octombrie, iar pentru perioada următoare nu există claritate, a declarat Roman Roșca, vicepremier pentru Reintegrare. Oficialul a precizat că autoritățile de la Chișinău urmăresc situația cu calm și responsabilitate și au pregătit măsuri de rezervă pentru a asigura funcționarea serviciilor esențiale. „Entitatea […] The post VIDEO // Roman Roșca: Volumele de gaz pentru Transnistria sunt asigurate până pe 15 octombrie appeared first on Omniapres.
16:20
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a lansat un apel către partidele din Moldova, cerându-le să nu recunoască rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 care, potrivit politicienei, ar fi fost fraudate. „De ce nu contestați decizia CEC, știind de fraudele celor de la putere? Un partid susținut de oameni a fost scos din alegeri […] The post Victoria Furtună către partidele din Moldova: ”Nu recunoașteți aceste alegeri fraudate” appeared first on Omniapres.
16:10
Elena Druță a anunțat astăzi că își încheie activitatea în funcția de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Într-o postare publică, aceasta și-a exprimat recunoștința pentru oportunitatea de a lucra în interesul cetățenilor moldoveni aflați peste hotare și a subliniat responsabilitatea pe care i-a implicat această misiune. „Să am ocazia de a […] The post Elena Druță pleacă din funcția de consilieră pentru diasporă a președintei Maia Sandu appeared first on Omniapres.
15:40
Chișinăul rămâne fără buget pentru 2025: proiectul, retras din nou de pe ordinea de zi a CMC # Omniapres
Municipiul Chișinău rămâne în continuare fără buget pentru anul 2025. În ședința din 15 octombrie, proiectul bugetului a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au votat în favoarea excluderii acestuia. Socialiștii au fost cei care […] The post Chișinăul rămâne fără buget pentru 2025: proiectul, retras din nou de pe ordinea de zi a CMC appeared first on Omniapres.
15:10
FOTO // Incendiu la o fabrică de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje # Omniapres
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 14 octombrie 2025 într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Flăcările au cuprins utilajele folosite pentru producerea brichetelor, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49, iar la fața locului au intervenit patru echipaje de […] The post FOTO // Incendiu la o fabrică de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Transportul se scumpește cu până la 20%: o nouă formulă de calcul a tarifelor va intra în vigoare din 2026 # Omniapres
Prețurile pentru călătoriile cu transportul rutier de persoane vor crește cu până la 20%, după ce Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru rutele raionale, interraionale și internaționale. Documentul, care va intra în vigoare la 1 martie 2026, prevede un sistem de calcul bazat pe costurile reale ale operatorilor și pe […] The post VIDEO // Transportul se scumpește cu până la 20%: o nouă formulă de calcul a tarifelor va intra în vigoare din 2026 appeared first on Omniapres.
14:10
Tragedii la Colonița și Cahul: doi oameni au murit electrocutați. Precizările Premier Energy Distribution # Omniapres
Două persoane au murit electrocutate în timp ce efectuau lucrări neautorizate în zone de protecție ale rețelelor electrice. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution”, accidentele s-au produs din cauza nerespectării normelor de securitate și a distanțelor minime față de liniile electrice aflate sub tensiune. Primul caz a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița din […] The post Tragedii la Colonița și Cahul: doi oameni au murit electrocutați. Precizările Premier Energy Distribution appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Sergiu Prodan nu rămâne la Ministerul Culturii? ”Sper, în cel mult 3-4 luni, să vă invit la o premieră de film” # Omniapres
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a dat de înțeles că nu va mai face parte din următorul Guvern. Înaintea ședinței Cabinetului de Miniștri de astăzi, el a amintit de un film la care lucra înainte de a prelua portofoliul ministerial. „Acum patru ani, când am acceptat acest mandat, am pus pe poliță un film la care […] The post VIDEO // Sergiu Prodan nu rămâne la Ministerul Culturii? ”Sper, în cel mult 3-4 luni, să vă invit la o premieră de film” appeared first on Omniapres.
13:10
Peste 50 de șoferi din Călărași ar fi obținut ilegal permisele de conducere: trei persoane, reținute # Omniapres
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. Potrivit anchetei, 53 de candidați la examenul auto, administratorul și secretara unei școli […] The post Peste 50 de șoferi din Călărași ar fi obținut ilegal permisele de conducere: trei persoane, reținute appeared first on Omniapres.
12:40
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un […] The post Control coordonat la vama Sculeni: Moldova și România vor face verificările în comun appeared first on Omniapres.
12:10
Ion Ceban îndeamnă consilierii să voteze bugetul pentru 2025, PAS acuză lipsă de transparență # Omniapres
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel către consilierii municipali „să lase politica deoparte” și să voteze bugetul Chișinăului pentru 2025, aflat din nou pe ordinea de zi a Consiliului Municipal. „Poate printre cele mai importante subiecte este bugetul pentru anul 2025 — este a opta oară când îl includem pentru votare”, a declarat […] The post Ion Ceban îndeamnă consilierii să voteze bugetul pentru 2025, PAS acuză lipsă de transparență appeared first on Omniapres.
11:40
Vasile Tofan explică de ce a refuzat să conducă Guvernul: „Țara noastră merită mai multă responsabilitate” # Omniapres
Investitorul Vasile Tofan a venit cu o reacție publică după desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele de socializare, Tofan a transmis un mesaj de susținere pentru noul premier desemnat și a explicat de ce a refuzat să preia el însuși conducerea Guvernului. „Nu sunt omul declarațiilor […] The post Vasile Tofan explică de ce a refuzat să conducă Guvernul: „Țara noastră merită mai multă responsabilitate” appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Dorin Recean, despre premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă” # Omniapres
Prim-ministrul în exercițiu, Dorin Recean, a vorbit, în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Recean i-a mulțumit lui Munteanu pentru că a acceptat această provocare și a menționat că îl cunoaște de mai bine de trei decenii, din perioada studenției. […] The post VIDEO // Dorin Recean, despre premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă” appeared first on Omniapres.
10:30
Trafic rutier suspendat pe strada Nicolae Costin din Chișinău, în perioada 15–18 octombrie # Omniapres
În perioada 15–18 octombrie 2025, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane diferite, între orele 09:00 și 19:00, anunță Primăria Chișinău. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a carosabilului și a infrastructurii rutiere de pe această arteră. Astfel, pe 15 octombrie circulația va fi închisă pe tronsonul cuprins […] The post Trafic rutier suspendat pe strada Nicolae Costin din Chișinău, în perioada 15–18 octombrie appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Dorian Istrati: „Am avut o discuție cu domnul Munteanu, am dat întrebări și am primit răspunsuri” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istrati, a confirmat că fracțiunea a avut marți, 14 octombrie, o discuție cu Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui, Munteanu a răspuns la toate întrebările adresate de colegii săi din fracțiune, iar procesul de desemnare se desfășoară conform procedurilor legale. „Am avut o discuție […] The post VIDEO // Dorian Istrati: „Am avut o discuție cu domnul Munteanu, am dat întrebări și am primit răspunsuri” appeared first on Omniapres.
09:30
Primul copil născut de Hramul Orașului Chișinău este o fetiță, Eva Romanciuc, venită pe lume la Spitalul Clinic Municipal din Capitală. Primarul Ion Ceban a anunțat vestea de pe scena din PMAN și a menționat că a devenit deja o tradiție ca Primăria, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut în această zi de […] The post Primul bebeluș născut de Hramul Chișinăului, felicitat de primarul Ion Ceban appeared first on Omniapres.
09:20
Ministerul Justiției va iniția procedura de extrădare a Marinei Tauber din Rusia, după confirmarea locației # Omniapres
„Fiindcă este o sentință de condamnare, deja Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă”. Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, notează realitatea.md. […] The post Ministerul Justiției va iniția procedura de extrădare a Marinei Tauber din Rusia, după confirmarea locației appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 15 octombrie 2025. O zi a răscrucilor: cine va lua decizia corectă, va culege roadele # Omniapres
Ziua de 15 octombrie aduce situații care cer luciditate, răbdare și tact. Universul testează capacitatea fiecărei zodii de a gestiona tensiunile fără a le transforma în conflicte. Este momentul potrivit pentru a repara relații, pentru a regla chestiuni financiare și pentru a face pași concreți spre stabilitate. Intuiția și calmul vor face diferența între cei […] The post Horoscop 15 octombrie 2025. O zi a răscrucilor: cine va lua decizia corectă, va culege roadele appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Prima reacție a lui Alexandru Munteanu după desemnarea ca premier și apariția în Pandora Papers # Omniapres
Candidatul la funcția de premier, desemnat de PAS, Alexandru Munteanu, susține că toate companiile pe care le deține sau le-a administrat vreodată „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”. Reacția vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care arată că numele său […] The post Prima reacție a lui Alexandru Munteanu după desemnarea ca premier și apariția în Pandora Papers appeared first on Omniapres.
15:10
Fostul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu sunt strâns legate, întrucât formațiunea a fost fondată și condusă de actuala șefă a statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Trebuie să fie clar, și cred că toată lumea […] The post Andrei Spînu: „Când spunem Maia Sandu, spunem PAS. Când spunem PAS, spunem Maia Sandu” appeared first on Omniapres.
14:40
Două mașini au fost avariate după ce s-au tamponat marți dimineața, 14 octombrie, pe strada Otovasca, intersecție cu Podul Înalt din Capitală. În urma impactului, unul dintre autovehicule s-a răsturnat. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Renault, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite de […] The post VIDEO // Două mașini s-au ciocnit în Capitală, una s-a răsturnat pe carosabil appeared first on Omniapres.
14:10
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora […] The post Fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie absolută appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Ministra Justiției, despre un nou mandat: „Ar fi nevoie de o mică pauză pentru a recupera puterile” # Omniapres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să spună clar dacă va face parte din noul Guvern, dar a menționat că actualul context politic reprezintă un moment decisiv pentru Republica Moldova. Întrebată dacă ar avea putere să meargă într-un nou mandat, Mihailov-Moraru a declarat că ar fi nevoie de o pauză, însă a subliniat importanța implicării […] The post VIDEO // Ministra Justiției, despre un nou mandat: „Ar fi nevoie de o mică pauză pentru a recupera puterile” appeared first on Omniapres.
13:10
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu. „Moldova are nevoie […] The post Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată de Rusia” # Omniapres
Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru […] The post VIDEO // Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată de Rusia” appeared first on Omniapres.
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben de îngheț, valabilă pentru întreaga țară în perioada 15–16 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensități de –1…–2°C. Specialiștii avertizează că aceste fenomene ar […] The post Cod galben de îngheț pe întreg teritoriul țării: temperaturile vor coborî până la –2°C appeared first on Omniapres.
11:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice, afirmă surse ale Ziarului de Gardă […] The post Presa: Un moldovean, stabilit în Ucraina ar putea deveni noul premier al Moldovei appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.