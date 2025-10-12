Moartea unor deținute în Iran readuce în discuție închiderea celei mai dure închisori pentru femei

12:00

Grădinița din satul Coșeni, raionul Ungheni, construită cu sprijinul Guvernului României, are doar opt copii și un buget de peste un milion de lei. Primăria comunei Negurenii Vechi, din care face parte Coșeni, încearcă să o mențină, dar nu exclude că o va închide, așa cum a făcut acum un an cu cea din satul vecin – Zăzulenii Vechi, la fel ridicată cu ajutorul României....