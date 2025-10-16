Parlament nou, provocări vechi: 22 octombrie - prima ședință a noului Legislativ
16 octombrie 2025
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi, a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 16 octombrie, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.

Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie. Înalta Curte a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.
Programul viitorului Guvern pe care și-l propune premierul anunțat: „Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa” # Radio Moldova
Prioritatea mandatului viitorului Guvern va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă, anunță candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul Guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia R. Moldova.
„Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa”: Ce program de guvernare își propune Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că prioritatea mandatului său va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă.
Paleta culturală a acestei toamne se îmbogățește cu un eveniment cinematografic mult așteptat: Zilele Filmului Românesc (ZFR) care vor dura de joi și până duminică. Ediția din acest an, organizată de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și o casă de producție din România, aduce pe ecrane producții remarcabile care promit să încânte publicul.
Uniunea Europeană pregătește un cadru legislativ care să reglementeze reparațiile de război destinate reconstrucției Ucrainei, a declarat comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis. În același timp, Germania propune ca activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei să fie folosite pentru a oferi Ucrainei împrumuturi fără dobândă, destinate exclusiv achiziției de echipamente militare.
„Avem nevoie de cineva care să învioreze economia Republicii Moldova și să aducă investiții, în pofida războiului de la hotar”, a menționat președinta Maia Sandu, explicând motivele desemnării lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Șefa statului a declarat la o emisiune de la Rlive.md, că decizia a fost luată după consultări interne în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), imediat după ce Dorin Recean a anunțat că nu își mai dorește să continue mandatul. Potrivit Maiei Sandu, s-a convenit că noul premier trebuie să aibă un profil economic solid, capabil să gestioneze provocările actuale.
Donald Trump a calificat convorbirea telefonică cu Vladimir Putin drept „bună și productivă” și a anunțat o viitoare întâlnire, transmite DW.
O echipă a Băncii Mondiale își încheie vineri, 17 octombrie, misiunea de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova - Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW).
De la teatru la cinema: peste 5.000 de tineri și-au potolit setea de cultură cu voucherul de 1.000 de lei # Radio Moldova
Peste cinci mii de tineri au beneficiat de programul „Voucher Cultural” de la începutul acestui an. Acest „bilet digital nerambursabil”, în valoare de o mie de lei, le-a permis tinerilor accesul la concerte, piese de teatru, proiecții de film sau achiziție de cărți.
Curtea Constituțională, adresă către Parlament: Să reglementeze platformele online pentru a preveni dezinformările în perioada electorală # Radio Moldova
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate din 17 octombrie la volumele anterioare # Radio Moldova
Livrările de gaze naturale în stânga Nistrului, în volumele contractate pentru a asigura necesarul tuturor categoriilor de consumatori, vor fi reluate din 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în regiunea transnistreană.
O convorbire între președinții Rusiei și Statelor Unite va avea loc joi, 16 octombrie, relatează BBC News cu referire la Axios, care citează o sursă bine informată. Publicația nu oferă alte detalii despre discuție, iar Kremlinul nu a comentat deocamdată această informație.
Rezultate confirmate: PAS – 55 de deputați, Blocul Patriotic – 26 de deputați, Blocul Alternativa – opt deputați, PN și PPDA – câte șase deputați # Radio Moldova
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și câte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA). Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie, de Curtea Constituțională.
Lăudându-l pe Donald Trump și sperând să-l îmbuneze prin concesii în alte domenii, fără legătură cu oprirea războiului din Ucraina, Vladimir Putin pare că s-a autoînșelat. Continuând să mizeze pe pierderi masive pe front, în speranța că Occidentul se va sătura să sprijine Kievul, liderul rus nu a ținut cont de schimbările bruște de dispoziție ale lui Trump, capabile să-i modifice radical opiniile, scrie The Moscow Times, cu referire la Politico.
Chișinăuienii nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. MAN promite să o reintroducă în 2026 # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis joi, 16 octombrie, să anuleze colectarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, după o serie de erori tehnice și modificări legislative care ar fi putut obliga locuitorii capitalei să plătească de două ori aceeași taxă într-un singur an.
Expert, despre riscurile privind integrarea europeană a R. Moldova: „Nu avem dreptul să ne relaxăm” # Radio Moldova
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un test esențial pentru direcția europeană a țării, au confirmat o majoritate proeuropeană, acest rezultat nu trebuie să fie interpretat ca o garanție a reușitei. Potrivit lui Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cel mai mare pericol pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova îl reprezintă tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății.
LIVE TEXT | Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, care a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral.
Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump # Radio Moldova
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreținere planificate anterior, pentru a putea satura piața, a declarat miercuri, 15 octombrie, ministrul Energiei, Serghei Țiviliov, citat de Reuters. Totuși, liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat astăzi că Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.
Actele de stare civilă nu vor putea solicitate în regim online în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie # Radio Moldova
Cetățenii nu vor putea depune cereri online de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice, în contextul pregătirilor pentru lansarea noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, la data de 3 noiembrie.
Fermierii cer despăgubiri de la stat pentru peste 13 mii de hectare afectate de înghețurile din primăvară # Radio Moldova
Un număr de 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din această primăvară au fost depuse de către fermieri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Perioada de depunere a solicitărilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie.
Federația Rusă a lansat în noaptea de 16 octombrie un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei, vizând în special obiective ale companiei Naftogaz. În urma loviturilor, o parte dintre instalațiile critice au fost oprite, iar în mai multe regiuni au fost raportate distrugeri și persoane rănite.
Partizanat politic și narațiuni de dezinformare: Televiziunea de la Comrat, amendată cu 32 de mii de lei pentru abateri în campania electorală # Radio Moldova
Furnizorul public regional Gagauziya Radio Televizionu (GRT) a fost amendat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu 32.000 de lei și sancționat cu avertizare publică, după ce instituția de reglementare a constatat devieri grave de la principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Comisia Europeană salută aderarea la SEPA a zeci de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Radio Moldova
Comisia Europeană a salutat joi, 16 octombrie, aderarea oficială a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA).
Certificarea energetică a clădirilor: cadrul normativ este aproape definitivat – accentul se mută pe digitalizare # Radio Moldova
Clădirile din Republica Moldova vor trebui să dețină un certificat energetic începând cu anul 2027. Procesul va fi obligatoriu pentru imobilele noi sau renovate, iar autoritățile promit un sistem digital care va face emiterea certificatelor mai rapidă și mai transparentă. Măsura are scopul de a crește eficiența energetică și de a încuraja consumul responsabil de energie.
Tot mai multe persoane cu acces blocat pe teritoriul R. Moldova: Peste 8.5 mii de refuzuri, în 2025 # Radio Moldova
Numărul persoanelor interzise în R. Moldova a crescut considerabil pe parcursul anului 2025. În primele nouă luni ale anului curent, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a refuzat accesul pe teritoriul statului în 8.578 de cazuri, cu aproximativ 45% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre persoanele întoarse de la frontieră se numără și cetățeni ai Republicii Moldova.
A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal # Radio Moldova
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
Statele Unite vând arme, membrii NATO le cumpără, iar Ucraina le folosește pentru a se apăra de Rusia – aceasta este noua schemă de sprijin militar pentru Kiev, denumită PURL. Miniștrii apărării din țările NATO au prezentat primele rezultate ale acestei inițiative, relatează DW.
Unități de Educație Incluzivă vor putea fi organizate în școlile cu cel puțin 300 de elevi: Primele trei își încep activitatea în acest an # Radio Moldova
Trei Unități de Educație Incluzivă urmează să fie amenajate, începând cu acest an, în școlile din Republica Moldova. Aceste spații vor oferi copiilor cu dizabilități severe servicii de sprijin psihologic, logopedic, precum și acces la spații senzoriale moderne. Specialiștii în educație incluzivă spun că în ultimii ani s-au făcut progrese importante, dar provocări mai rămân în ceea ce ține de integrarea în instituțiile de învățământ și atitudinea societății.
Reprezentativa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată în play-off a Campionatelor Europene pe echipe # Radio Moldova
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată de cea a Sloveniei din faza play-off a Campionatelor Europene, competiție ce se desfășoară în orașul croat Zadar. Discipolii lui Igor Ni au fost învinși cu scorul general de 1:3. Singurul punct al „tricolorilor” a fost obținut de Vlad Ursu, care l-a învins în minimum de seturi pe Deni Kozul, scor general 3:0 și parțiale 11:9, 11:6, 11:9.
ANSP confirmă decesul unui bărbat, intoxicat cu alimente de la un praznic în satul Ciocîlteni # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani, care a consumat alimente infectate cu Salmonella, aduse de rude de la un praznic organizat în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, la sfârșitul lunii august. Informațiile vehiculate în presă că patru oameni și-ar fi pierdut viața după acea masă de pomenire nu s-au adeverit.
Conturile fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată joi, 16 octombrie, în Monitorul Oficial.
Un nou sistem agricol, bazat pe tehnologia hidroponică – adică creșterea plantelor fără sol – prinde contur și în Republica Moldova. Serele de acest tip folosesc mult mai puține îngrășăminte și pesticide decât fermele convenționale, fiind considerate o alternativă ecologică și eficientă la agricultura tradițională.
LIVE TEXT | Verdictul Curții Constituționale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare, pronunțat la 15.30 # Radio Moldova
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
Verdictul Curții Constituționale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare, pronunțat la 15.30 # Radio Moldova
Trei evenimente majore din domeniul agroindustrial – expozițiile internaționale specializate Moldagrotech (ediția a 46-a), Farmer (ediția a 28-a) și târgul Toamna de Aur – au fost inaugurate joi la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Manifestările, care reunesc peste 200 de companii din Republica Moldova și din alte cinci țări, sunt susținute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și rămân una dintre cele mai importante platforme de promovare a inovațiilor și tehnologiilor agricole din regiune.
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău: De la lansări de carte la premiere cinematografice # Radio Moldova
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău începe joi, 16 octombrie, și propune publicului, timp de trei zile, cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar.
Primăria Chișinău a cheltuit 5.4 miliarde de lei, de la începutul anului: „Raportare formală” – acuză PAS și PSRM # Radio Moldova
Raportarea executării bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, pentru primele trei trimestre, s-a transformat într-o nouă scenă de acuzații reciproce la ședința de joi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce, o zi mai devreme, la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu susținerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost retras de pe ordinea de zi.
Cu jucătoare de top în echipă, FC Barcelona faci furori în Liga Campioanelor la fotbal feminin # Radio Moldova
FC Barcelona este neoprit în Liga Campioanelor la fotbal feminin. Echipa blau-grana a repurtat a doua victorie consecutivă în grupa unică a noii ediții. După ce în prima etapă Barça a surclasat cu 7:1 pe Bayern Munchen, de data asta discipolele lui Pere Romeu au învins cu 4:0 în deplasare pe AS Roma. În partida disputată pe Stadio Tre Fontane, în prezența a aproape 3 mii de spectatori în tribune, FC Barcelona a preluat conducerea deja în minutul 2, prin golul marcat de Esmee Brugts.
Meci dramatic la Campionatul Mondial de fotbal pentru juniori „sub 20 de ani”, turneul final al căruia se desfășoară în Chile. Echipa Marocului s-a calificat în finală după ce a eliminat în seria loviturilor de departajate selecționata Franței. Timpul regulamentar și cele două două reprize suplimentare s-au încheiat la egalitate, scor 1:1. În meciul disputat pe stadionul din orașul Valparaíso, marocanii au deschis scorul în minutul 32 din penalty.
Eugen Tomac, optimist vizavi de aderarea R. Moldova la UE până în 2030: „Regiunea transnistreană va ridica multe discuții” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu acordat corespondentului Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
Show de zile mari în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Noua echipă din NHL, Utah Mammoth, și-a prezentat mascota la primul meci jucat acasă, cel cu gruparea Calgary Flames.
Curtea Constituțională examinează raportul CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Blocul „Patriotic” este reprezentat de juristul Adrian Lebedinschi, iar Partidul „Democrația Acasă” – de Vasile Costiuc și avocata Doina Ioana Străisteanu.
Clasamentul mondial al pașapoartelor, în 2025: Cetățenii R. Moldova pot merge fără viză în peste 120 de țări # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de state și teritorii din întreaga lume. Potrivit clasamentului Henley Passport Index 2025, pașaportul moldovenesc se află pe locul 48 din 227 de țări, cu o poziție mai sus față de anul trecut, când ocupa locul 49.
Tânăr condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” # Radio Moldova
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Împreună cu alți complici, au mințit mai multe persoane în etate că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente rutiere și au obținut de la ele, prin înșelăciune, cel puțin 550.000 de lei.
Malnutriția și obezitatea „ucid” deopotrivă: atenționări în contextul Zilei Mondiale a Alimentației # Radio Moldova
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru prevenirea bolilor netransmisibile, transmit autoritățile sanitare în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă, iar responsabilitatea prevenirii acestora este „o responsabilitate comună – a fiecărui cetățean, a fiecărei instituții și comunități”, evidențiază Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
R. Moldova, acces la supercomputere: Cercetătorii și antreprenorii autohtoni, conectați la rețeaua europeană de inteligență artificială # Radio Moldova
Cercetătorii și antreprenorii din R. Moldova vor avea acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță datorită aderării Republicii Moldova la inițiativa europeană „IA Factories” – un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA).
Revista presei internaționale // Trump lucrează la crearea unui „Fond al victoriei Ucrainei”; SUA, gata să dezarmeze Hamas prin forță # Radio Moldova
Presa internațională își concentrează atenția asupra intensificării sprijinului american pentru Ucraina, inclusiv prin achiziții de armament și presiuni economice asupra Rusiei, Chinei și Indiei. Vizita președintelui interimar al Siriei la Moscova și problemele legate de aplicarea planului de pace în Fâșia Gaza se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
