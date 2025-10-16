Parlament nou, provocări vechi: 22 octombrie - prima ședință a noului Legislativ

20:40

„Avem nevoie de cineva care să învioreze economia Republicii Moldova și să aducă investiții, în pofida războiului de la hotar”, a menționat președinta Maia Sandu, explicând motivele desemnării lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Șefa statului a declarat la o emisiune de la Rlive.md, că decizia a fost luată după consultări interne în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), imediat după ce Dorin Recean a anunțat că nu își mai dorește să continue mandatul. Potrivit Maiei Sandu, s-a convenit că noul premier trebuie să aibă un profil economic solid, capabil să gestioneze provocările actuale.