Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump

16:10

Un număr de 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din această primăvară au fost depuse de către fermieri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Perioada de depunere a solicitărilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie.