Curtea Constituțională a R.Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși

Dorin Recean nu va mai fi premier în noul Guvern de la Chișinău și va renunța la mandatul de parlamentar.”Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat în dimineața zilei de luni, șeful Cabinetului de Miniștri de la Chișinău. Anunțul vine în ajunul deciziei Curții Constituționale care urmează să valideze rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie.