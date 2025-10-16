Curtea Constituțională a R.Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși
RFI, 16 octombrie 2025 16:50
Curtea Constituțională a R.Moldova a confirmat, joi, rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși și listele supleanților, în contextul sesizării Comisiei Electorale Centrale privind scrutinul din 28 septembrie. Președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, a precizat că, pe rolul instanțelor nu se află niciun dosar legat de contestații.
16:50
Acum 2 ore
15:40
Ambasadorul Paun Rohovei: Poporul ucrainean plătește un preț în sânge și vieți pentru alegerea de a fi parte a UE și NATO # RFI
„Criminalul Putin trebuie oprit, el nu se va opri singur. Și mă bucur că partenerii noștri occidentali au înțeles acest lucru și avem susținerea lor totală, la fel ca și suportul Bucureștiului, a Varșoviei și a Chișinăului”, declară ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, invitatul special al Moldova Zoom.
Acum 6 ore
11:20
Republica Moldova ar putea avea un nou premier. Este vorba de Alexandru Munteanu, un om de afaceri puțin cunoscut publicului larg de la Chișinău. Anunțul despre numirea sa a surprins multă lume. De ce și cum a reacționat societatea din Republica Moldova la anunțul despre noul premier ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:10
„Ucraina este scut nu doar pentru Moldova. Vom rezista atâta cât va fi nevoie, pentru că e vorba de viitorul nostru” # RFI
Invitatul special al Moldova Zoom de astăzi este ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. „Criminalul Putin trebuie oprit, el nu se va opri singur. Și mă bucur că partenerii noștri occidentali au înțeles acest lucru și avem susținerea lor totală, la fel ca și suportul Bucureștiului, a Varșoviei și a Chișinăului”, declară ambasadorul Rohovei. Am discutat și despre cum este viața în Ucraina în al treilea an de război, cum va arăta țara după reconstrucție, despre faptul că pentru securitatea Ucrainei este vital ca Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene.
Acum 24 ore
19:20
Portret de prim-ministru: Un „american de origine moldovenească” stabilit în Ucraina, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței # RFI
Mai este o zi până când Curtea Constituțională a Republicii Moldova va valida alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie. Despre principalele concluzii ale acestui scrutin discutăm cu invitata Moldova Zoom, Elena Calistru, președinta Fanky Citizens.
Ieri
13:30
Ultima ședință a Guvernului Recean. Premierul, aplaudat de colegi.”Experiența lui Alexandru Munteanu este foarte bună. Mi-a fost profesor” # RFI
Premierul R.Moldova, Dorin Recean, a convovat, miercuri, ultima ședință a Guvernului.El le-a mulțumit colegilor pentru că și-au asumat un rol foarte important în această perioadă și dificilă, și cu provocări,”dar cu un rezultat foarte bun pe care l-am produs cu toții împreună și țara noastră este mai aproape ca oricând de obiectivul nostru strategic, să devenim membri ai Uniunii Europene”, a declarat Dorin Recean, fiind aplaudat de colegi. Premierul și-a exprimat totodată susținerea pentru candidatul PAS la funcția de prim-ministru.
13:10
Regiunea separatistă Transnistria este pe marginea prăpastiei. Gazul este economisit. Rusia nu a trimis banii pentru cumpărarea unor noi cantități. În ciuda acestei situații grave, oamenii nu află mare lucru de la televizor. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a urmărit știrile din Tiraspol și ne spune în „Cronica lui Vitalie” ce văd locuitorii la televizor.
13:10
În centrul Bălțiului, acolo unde tancul sovietic „T-34” stă de peste jumătate de secol cu țeava întoarsă spre România, este un simbol care arată că această urbe de pe malurile râului Răut a trecut prin sabia rusificării. Totuși, statisticile din ultimele decenii indică faptul că primul oraș din Basarabia care a votat unirea cu Țara, pe 3 martie 1918, se schimbă la față.
14 octombrie 2025
18:30
Chișinăul este al doilea ca mărime oraș românesc, cu o populație între 750 și 800 mii de locuitori, un oraș mare chiar și după media europeană și unul foarte ofertant pentru inovații și investiții. Asta, în pofida multor probleme de infrastructură pe care le are, dar și a faptului că de multe ori a devenit ostatecul intereselor și confruntărilor politice, declară la RFI urbanistul Victor Chironda.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Economistul Alexandru Munteanu, Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței, viitorul prim-ministru al Republicii Moldova # RFI
Omul de afaceri Alexandru Munteanu ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat președintele Partidului de guvernare din Republica Moldova, Igor Grosu. Omul de afaceri de 61 de ani nu a mai fost implicat în activități politice, în schimb a lucrat la instituții internaționale importante din Europa și SUA și a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței.
11:20
Chișinăul este numit al doilea cel mai mare oraș românesc, după București. Există motive pentru asta. Ni le explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari. În „Cronica lui Vitalie” veți afla și ce anume le recomandă Vitalie celor care vor să viziteze Chișinăul.
11:10
Chișinăul sărbătorește astăzi Hramul – este zi liberă și centrul orașului s-a transformat în târg și platou de concerte – de la spectacole folclorice la muzică simfonică și rock. O ocazie bună de a discuta despre orașul Chișinău – despre lucrurile frumoase, dar și despre problemele cu care se confruntă locuitorii, cu invitatul de astăzi la Moldova Zoom, urbanistul Victor Chironda.
13 octombrie 2025
11:50
Chișinău: Dorin Recean nu va mai fi premier în noul Guvern și nici parlamentar.”Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat” # RFI
Dorin Recean nu va mai fi premier în noul Guvern de la Chișinău și va renunța la mandatul de parlamentar.”Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat în dimineața zilei de luni, șeful Cabinetului de Miniștri de la Chișinău. Anunțul vine în ajunul deciziei Curții Constituționale care urmează să valideze rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie.
11:40
Propaganda rusă este în continuare extrem de puternică în Republica Moldova. Reușește să convingă pe foarte mulți că Rusia nu este agresor în fața Ucrainei, că ucrainenii au meritat să fie invadați, iar Moldova va avea aceleași probleme dacă vrea în UE. Există adevărate insule de propagandă rusească. De pildă, Găgăuzia. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:40
Profesorul de biologie de la Universitatea Yale din SUA, James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările corpului uman, a vizitat orașul Fălești, săptămâna trecută. Urbea din nordul Republicii Moldova este, potrivit lui Rothman, locul de unde strămoșii săi au emigrat în America la începutul secolului XX.Profesorul de biologie de la Universitatea Yale din SUA, James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările corpului uman, a vizitat orașul Fălești, săptămâna trecută. Urbea din nordul Republicii Moldova este, potrivit lui Rothman, locul de unde strămoșii săi au emigrat în America la începutul secolului XX.
11:00
Vid de putere în autonomia găgăuză: Chișinăul trebuie să se asigure că vor avea loc alegeri corecte, fără banii Rusiei # RFI
Autonomia Găgăuză din sudul Republicii Moldova se confruntă acum cu un vid de putere – bașkana regiunii Evghenia Guțul este în închisoare pentru fraude financiare, iar mandatul Adunării Populare, legislativul local, expiră în noiembrie. Noi alegeri nu pot avea loc, pentru că autoritatea electorală din autonomie a fost desființată de deputații locali. Chișinăul trebuie să intervină pentru a readuce autonomia în legalitate și a avea acolo alegeri corecte, neinfluențate de banii sau agenții Rusiei, spune invitatul de astăzi a Moldova Zoom, Ștefan Bejan, expert al comunității WatchDog de la Chișinău.
09:40
Excepțional discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la aniversarea celor 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția – adică organismul care susține democrația fundamentată prin drept.
10 octombrie 2025
16:40
Irina Tabaranu: „Transnistria e pe final de istorie. Chișinăul nu este, însă, pregătit să preia regiunea pro-rusă” # RFI
Regiunea transnistreană, pro-rusă, din estul Republicii Moldova este în pragul unei noi crize energetice, după ce Rusia nu a mai plătit pentru gazele pe care le livrează. După presiunile pentru deturnarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Moscova pune în funcțiune o nouă provocare pentru a ține Chișinăul ocupat și cât mai puțin pregătit de negocierile pentru aderarea la UE.
16:20
Guvernul de la Chișinău avertizează asupra fraudelor online. Campania națională ”Stop Investițiilor False”, lansată de poliție # RFI
Autoritățile de la Chișinău îndeamnă cetățenii să fie foarte precuați cum investesc banii astfel încât să nu cadă în plasa unor scheme de fraudă de investiții false online. Se întâmplă după ce sute de moldoveni și-au pierdut banii investind în platforma TUX, piramidă financiară sau alte plaftorme similare. Între timp, în contextul lunii europene a securității cibernetice, Poliția R.Moldova a lansat campania națională ”Stop Investițiilor False”, ca răspuns la creșterea alarmantă a fraudelor online.
11:50
Republica Moldova bifează o premieră în formarea profesională în domeniul energiei verzi. Cu această ocazie, la Bălți a fost deschis primul atelier fotovoltaic din țară, unde 25 de elevi vor învăța să instaleze și să opereze sisteme solare în condiții reale de lucru. Laboratorul a fost lansat cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, cu finanțare din partea Austriei și Liechtensteinului.
11:40
Transnistria este în pragul unei noi crize energetice, provocate de Rusia. După interferențele din campania electorală, Kremlinul nu pare să-și slăbească presiunea asupra Chișinăului și oprește aprovizionarea cu gaze a Transnistriei, astfel încât Republica Moldova să aibă de gestionat o nouă criză în perioada următoare. Regiunea transnistreană, pauperizată și stoarsă de resurse, nu mai are gaze, curent electric și nici bani, în prag de iarnă. Invitata emisiunii cu care discutăm acest subiect este Irina Tabaranu, fondatoarea portalului Zona de Securitate.
11:40
Regiunea separatistă Transnistria este în pragul colapsului economic. Fără gaze, fără apă caldă, cu energie electrică raționalizată, cu întârzieri la plata salariilor, tot mai mulți jurnaliști și analiști de la Chișinău se întreabă cât mai rezistă regimul separatist de la Tiraspol? Cu ei a vorbit jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari și ne spune ce a aflat, în „Cronica lui Vitalie”.
9 octombrie 2025
18:10
Din 12 octombrie, un nou sistem de acces în UE pentru cetățenii statelor non-UE. Recomandările Poliției de Frontieră pentru moldoveni # RFI
Din 12 octombrie, cetățenii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice vor fi supuși noilor reguli de trecere a frontierei atunci când vor călători în spațiul Schengen. Mai exact, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontierele externe ale UE. Moldovenilor li se vor face poze și li se vor lua amprentele. Noul sistem va fi pus treptat în practică, iar Poliția de Frontieră a venit cu mai multe recomandări pentru cetățenii moldoveni.
16:10
Republica Moldova a învins în luptele electorale cu Federația Rusă, păstrându-și parcursul pro-european. Chișinău a reușit în războiul hibrid să-și mențină independența față de Moscova, dar lucrurile s-ar putea schimba într-un război convențional. În acest context, este dispusă România să ajute Republica Moldova într-un conflict deschis cu Rusia? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
16:10
R. Moldova: Mandatele obținute prin manipularea rețelelor nu pot fi invalidate de Curtea Constituțională # RFI
Invitatul emisiunii este fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care spune că mandatele partidului ”Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, aliatul extremistului George Simion, nu pot fi invalidate, chiar dacă au fost obținute prin creșterea artificială a vizibilității pe rețele de socializare.
16:10
Fost președinte al Curții Constituționale, la RFI: Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # RFI
”Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin, Curtea nu are competența să excludă un concurent electoral. Asta o poate face CEC și instanțele de judecată”, spune la RFI, în interviul Moldova Zoom, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
16:10
SEPA a intrat pe piața bancară din R. Moldova. Acum, transferurile în euro, mai ieftine ca oricând # RFI
Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro – SEPA din data de 6 octombrie. Asta le permite atât cetățenilor Republicii Moldova cât și companiilor aflate în țară să efectueze transferuri în euro rapide, sigure și la costuri minime, la fel ca în Uniunea Europeană.
8 octombrie 2025
15:10
Dumitru Crudu, scriitor de la Chișinău: „Trebuie să iau atitudine față de ce se întâmplă și prin literatura pe care o scriu” # RFI
Scriitorii din Republica Moldova sunt parte din spațiului cultural românesc, la fel ca și muzicienii, pictorii sau oamenii de teatru. La nivel cultural unirea celor două maluri ale Prutului s-a produs demult, spune scriitorul, poetul și scenaristul de la Chișinău, Dumitru Crudu, invitat la Moldova Zoom.
12:10
Regiunea separatistă Transnistria se află într-o situație economică foarte proastă. Tiraspolul nu mai are așa-zisul gaz gratuit de la ruși, pentru care este Chișinăul obligat să plătească. Cu toate acestea, Rusia reușește să-și mențină puterea în stânga Nistrului. Cum? Dar mai ales de ce sunt oamenii captivi ai unei lumi care nu există? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:00
Dumitru Crudu: „Republica Moldova știe ce înseamnă «dragostea» rusă. Rusia luptă pentru mințile fiecărui alegător” # RFI
Invitatul Moldova Zoom este scriitorul, poetul și scenaristul de la Chișinău, Dumitru Crudu, care subliniază că scriitorii din Republica Moldova sunt parte din spațiului cultural românesc, la fel cum sunt și muzicienii, pictorii sau oamenii de teatru.
7 octombrie 2025
18:20
Diana Donoagă, o tânără profesoară din Moldova, a câștigat etapa internațională a concursului științific „Teza mea în 180 de secunde”, care a avut loc săptămâna trecută la București și care are franceza ca limbă de lucru. La etapa finala a concursului au participat 20 de concurenți din întreaga lume, care au câștigat etapele naționale.
18:10
Stas Madan: SEPA înseamnă pentru R.Moldova integrare în UE și recredibilizarea sistemului bancar # RFI
„Vorbim foarte des despre integrare europeană și de foarte multe ori există o percepție eronată că aderarea se va face la o dată fixă – 2028, în 2030 etc. De fapt, integrarea europeană are loc gradual, iar aderarea la Zona unică de plăți în euro este un asemenea exemplu de integrare europeană pentru Republica Moldova”, declară pentru Moldova Zoom economistul Stas Madan, expert al Centrului Analitic Independent Expert-Grup de la Chișinău.
16:30
UE propune sancțiuni pentru criptomoneda A7A5, creată de fugarul Ilan Șor, dar și banca de stat rusă PSB # RFI
Uniunea Europeană propune sancțiuni pentru criptomoneda A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), potrivit unor documente consultate de publicația Bloomberg, scrie Agenția IPN. Măsurile ar urma să interzică oricărei entități cu sediul pe teritoriul UE să se implice, direct sau indirect, în tranzacții cu tokenul A7A5.
14:10
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de mln de euro pentru R.Moldova și vecinătatea estică # RFI
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de mln de euro pentru R.Moldova și vecinătatea estică. Un amendament în acest sens la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026 a fost votat în seara zilei de luni, anunță europarlamentarul Siegfried Mureșan.
13:30
Peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări, prezenți la Ziua Națională a Vinului din R.Moldova # RFI
Cifre record la cea de-a XXIV ediție a Zilei Naționale a Vinului din R.Moldova. Peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări au fost la sărbătoarea din Piața Marii Adunări Naționale, desfășurată în weekend. Este cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al R.Moldova. Ziua Național a Vinului s-a desfășurat sub sloganul brandului de țară ”Vinul Moldovei.Uimitor de bun” și a confirmat poziția Moldovei pe harta internațională a turismului vitivinicol, spun autoritățile.
12:10
Republica Moldova și România se vor întâlni în Uniunea Europeană, acest lucru îl auzim de la politicienii din Chișinău și din București când sunt întrebați despre o eventuală Unire între cele două state. Mai există sau nu un proiect al Unirii pe cele două maluri de Prut? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:00
Aderarea la zona unică de plăți în euro este un exemplu de integrare graduală în UE pentru Republica Moldova # RFI
De ce este importantă aderarea Republicii Moldova la SEPA, Zona Unică de Plăți în Euro? Ne explică invitatul de astăzi la Moldova Zoom, economistul Stas Madan.
6 octombrie 2025
15:20
Curtea Constituțională a R.Moldova urmează să valideze rezultatele alegerilor. Raportul CEC, transmis CC. Partidul lui Costiuc, aliatul lui Simion, sancționat # RFI
Curtea Constituțională a R.Moldova urmează, în următoarele 10 zile, să examineze raportul Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Magistrații CC vor decide dacă validează sau nu scrutinul, dar și mandatele deputaților din viitorul Parlament, după ce autoritatea electorală a declarat valabile alegerile. Între timp, Partidul ”Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, aliatul extremistrului George Simion, a fost sancționat de CEC, iar Înalta Curte urmează să decidă dacă formațiunea își păstrează cele șase mandate sau nu. Se întâmplă după ce Simion s-a implicat în campania din R.Moldova.
13:30
Maia Sandu, după ce R.Moldova s-a integrat oficial în Zona Unică de Plăți în Euro: Apropierea de UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni # RFI
”Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, a declarat președinta R.Moldova, Maia Sandu, după ce țara a fost conectată, începând de astăzi, la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), infrastructură care reunește 41 de state europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero.
12:00
Zeci de mii de moldoveni și turiști veniți din toate colțurile lumii s-au adunat în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale din capitală pentru a celebra Ziua Națională a Vinului. Aproape 80 de producători și-au expus vinurile, spumantele și divinurile, spre deliciul vizitatorilor, care au avut ocazia să se delecteze cu cele mai rafinate băuturi produse în plaiul nostru.
11:30
Moldova devine parte a Zonei Unice de Plăți în Euro, SEPA: transferuri rapide în euro pentru economie și populație # RFI
Săptămâna aceasta Curtea Constituțională de la Chișinău ar urma să se pronunțe pe marginea validării mandatelor deputaților în noul Parlament. Până atunci, experții și analiștii continuă să analizeze factorii care au dus la victoria forțelor europene. Invitatul de astăzi a Moldova Zoom este directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
11:30
Partidul Visul Georgian și-a anunțat victoria la alegerile locale din Georgia, iar Rusia le-a recunoscut imediat. Asta spre deosebire de Republica Moldova, unde Moscova consideră că alegerile au fost fraudate. Și tot spre deosebire de Chișinău, Tbilisi pare să-și fi tăiat și ultimele canale diplomatice de comunicare cu UE. De ce? Aflați de la jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
3 octombrie 2025
18:50
Ziua Națională a Vinului, în R.Moldova. Andrei Cibotaru, la RFI: Încercăm să promovăm vinul ca o cultură, parte a identității noastre, nu ca o băutură # RFI
În R.Moldova, în acest weekend are loc cea de-a XXIV-a ediție a sărbătorii Ziua Națională a Vinului. Peste 100 de vinificatori vor participa la evenimentul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, iar în jur de 15 mii de turiști străini sunt așteptați la sărbătoarea națională.”Încercăm să promovăm vinul ca o cultură, ca o parte a identității noastre, nu ca o băutură. A evoluat foarte mult cultura consumului în R.Moldova”, spune la RFI, somelierul Andrei Cibotaru, jurat în competiții internaționale, autor finewine.md. Andrei Cibotaru a participat la toate edițiile Zilei Naționale a Vinului și în acest an, somelierul de la Chișinău va ține un masterclass pentru a explica arta degustării.
15:10
Vinul în Republica Moldova este nu doar un subiect de mândrie națională – el are un parcurs foarte similar istoriei Republicii Moldova, cu multiple conotații geopolitice – de la dependența totală de Rusia la integrarea în Uniunea Europeană. Și are și vinificatori dedicați care investesc mult în tehnologie și promovare pentru a pune în valoare soiurile tradiționale, dar și pe cele autohtone. Într-un interviu la Moldova Zoom, vinificatorul Ion Luca vă invită la Casa Vinicolă Luca, la vinăria lui din Cricova, orășelul cu cele mai lungi galerii vinicole subterane din lume.
12:30
Limba dragostei și a succesului. Cum formează Alianța Franceză din Bălți sute de elevi francofoni # RFI
Centrul Alianței Franceze de la Bălți formează, încă din 1995, sute de elevi pasionați de limba lui Molière. Fie că o învață pentru a-și asigura un avantaj profesional, fie pentru a obține nota maximă la examenul de bacalaureat, cursanții frecventează cu plăcere orele ținute de profesori calificați.
11:40
O invitație mai specială pe final de săptămână – Republica Moldova vă invită în acest weekend la Ziua Națională a Vinului – o sărbătoare anuală care are loc în centrul Chișinăului, dar și la toate vinăriile din țară. Invitatul emisiunii este vinificatorul Ion Luca, fondatorul Casei Vinicole Luca, care povestește despre conotațiile geopolitice ale vinului moldovenesc.
11:30
Alegerile din Republica Moldova ar putea avea un impact extrem de puternic asupra Kremlinului, mai puternic decât ne închipuim în acest moment. O declarație a lui Mihail Hodorkovski, cunoscut opozant al lui Putin, acum aflat în exil, spune anume asta. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a citit-o și ne spune mai multe.
2 octombrie 2025
19:20
Maia Sandu, la Copenhaga: Am venit la summitul CPE cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R.Moldova la UE # RFI
”Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE”, a declarat președinta Maia Sandu, la reuniunea de la Copenhaga, Danemarca, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La eveniment au participat 47 de lideri europeni, șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene. Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, parcursul său european și consolidarea dezvoltării economice.
16:30
Antonio Costa, la summitul CPE de la Copenhaga: Victoria Moldovei este victoria democrației și a libertății. Este și o victorie a Europei # RFI
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat Moldova pentru rezultatul alegerilor parlamentare de duminică, iar liderii europeni prezenți la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga i-au aplaudat pe cetățenii moldoveni pentru alegerea făcută.”Este o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor și pot să își aleagă singuri destinul. Și este totodată o victorie a Europei. Victoria Moldovei este victoria democrației”, a declarat Antonio Costa, în deschiderea reuniunii de la Copenhaga.
13:50
Valeriu Pașa, sugestii împotriva interferențelor ruse: Instituțiile din România au capacitate, dar nu sunt concentrate pe direcțiile necesare # RFI
România trebuie să-și construiască capacitățile instituționale de răspuns la ingerințele hibride ale Rusiei atât în mediul de stat, cât și în mediul privat și asociativ, declară al Moldova Zoom Valeriu Pașa, expert în politici de comunicare și contrapropagandă. La Chișinău, am discutat cu Valeriu Pașa, care analizează modul în care Republica Moldova a reușit să reziste războiului hibrid al Moscovei din perioada premergătoare alegerilor. El examinează greșelile Rusiei și învățămintele trase de autoritățile și societatea civilă din Republica Moldova.
