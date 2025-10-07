Locul I pentru Republica Moldova la un concurs științific francofon

01:40

Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu va forma o nouă majoritate parlamentară, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din R.Moldova. După procesarea a peste 95 la sută din procesele verbale, PAS obține 48 la sută, iar după redistribuire ar avea mai mult de 51 de mandate. Peste 700 de mii de moldoveni și-au dat votul pentru PAS la scrutinul de duminică.