De la teorie la practică: Primul atelier fotovoltaic din Republica Moldova, deschis la Bălți

”Am demonstrat responsabilitate și acasă, și în diaspora. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați, ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat o nouă majoritate parlamentară. Șefa statului a ținut să precizeze că rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării, iar votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.