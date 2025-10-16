Weekend plin de teatru la Naționalul „Eugène Ionesco”: comedie clasică și dramă intensă pe aceeași scenă

12:20

Foto: adevarul.ro Un caz incredibil zguduie Italia: un bărbat de 70 de ani din provincia Vicenza este anchetat pentru fraudă, după ce autoritățile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător timp de jumătate de secol. În tot acest timp, el a primit o pensie de invaliditate care a însumat peste un milion de euro. Timp de […]